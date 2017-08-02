Пентагон может направить к Корейскому полуострову авианосец

По нашим данным, в августе Пхеньян с высокой долей вероятности может осуществить новые стратегические провокации – новое ядерное испытание или запуск межконтинентальной баллистической ракеты,

Военные ведомства Южной Кореи с США рассматривают возможность направления в район Корейского полуострова американского авианосца, передает ТАСС сообщение представителя Комитета начальников штабов РК.сказал собеседник агентства.В этой связи «обсуждается возможность выдвижения в район Корейского полуострова американского атомного авианосца "Carl Vinson" или "Ronald Reagan"», добавил он.Источник сообщил также, что «в конце августа состоятся совместные южнокорейско-американские маневры Ulchi Freedom Guardian». В прошлом году к этому учению было привлечено 50 тысяч южнокорейских и 25 тысяч американских военных. Маневры вызвали резкое осуждение со стороны Пхеньяна.Напомним, обстановка на Корейском полуострове вновь накалилась после того, как в конце июля КНДР провела испытания баллистической ракеты «Хвасон-14». Пролетев 732 км, ракета упала в центральной части Японского моря.