12:40 02 августа

Пентагон может направить к Корейскому полуострову авианосец

Военные ведомства Южной Кореи с США рассматривают возможность направления в район Корейского полуострова американского авианосца, передает ТАСС сообщение представителя Комитета начальников штабов РК.



По нашим данным, в августе Пхеньян с высокой долей вероятности может осуществить новые стратегические провокации – новое ядерное испытание или запуск межконтинентальной баллистической ракеты,
сказал собеседник агентства.


В этой связи «обсуждается возможность выдвижения в район Корейского полуострова американского атомного авианосца "Carl Vinson" или "Ronald Reagan"», добавил он.

Источник сообщил также, что «в конце августа состоятся совместные южнокорейско-американские маневры Ulchi Freedom Guardian». В прошлом году к этому учению было привлечено 50 тысяч южнокорейских и 25 тысяч американских военных. Маневры вызвали резкое осуждение со стороны Пхеньяна.

Напомним, обстановка на Корейском полуострове вновь накалилась после того, как в конце июля КНДР провела испытания баллистической ракеты «Хвасон-14». Пролетев 732 км, ракета упала в центральной части Японского моря.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 38

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  1. Partyzan Сегодня, 09:00
    «обсуждается возможность выдвижения в район Корейского полуострова американского атомного авианосца "Carl Vinson" или "Ronald Reagan"»
    это еще одна плавучая цель для Ына? recourse
    Partyzan
    1. новичок Сегодня, 09:03
      гоняют корыта туда, сюда.
      новичок
      1. Вадим237 Сегодня, 09:07
        Нам бы такие "корыта" как у них.
        Вадим237
        1. новичок Сегодня, 09:15
          согласен. но эти _ не наши. значит _мишень. а мишени бывают разные, но уничтожить нужно все.
          новичок
        2. cariperpaint Сегодня, 09:42
          и куда их гонять потом?)))с северного флота в Сирию и обратно?)))
          cariperpaint
          1. новичок Сегодня, 09:47
            и в Сирию тоже. уже неоднократно высказавал свою точку зрения. нам нужны авианосцы. на ТОФ, СФ, отдельно для севморпути. да, и Мистрали нужны,ещё вчера. сколько можно толочь воду в ступе.
            новичок
      2. Partyzan Сегодня, 09:11
        павлины, что с них взчть
        Partyzan
        1. новичок Сегодня, 09:13
          если только перья...
          новичок
          1. Partyzan Сегодня, 09:32
            пример с индейцев берут laughing
            Partyzan
            1. новичок Сегодня, 09:37
              наверно, да. но те хоть бились до последнего.
              новичок
              1. Partyzan Сегодня, 09:47
                Теперь трубка мира другим наполнена
                Partyzan
                1. новичок Сегодня, 09:52
                  всё верно. янки посадили на алкоголь и травку индейцев в резервациях, где они тихо мирно побираются. то же происходит в австралии.местные аборигены так же само тихо вымирают от травки и алкоголя.
                  новичок
  2. КГБ_ЦРУ Сегодня, 09:00
    Пора Ыну рыть бункер. Вместе с Насралой сидеть будут. smile
    КГБ_ЦРУ
    1. Лопатов Сегодня, 09:13
      Вместе с Насралой, императором Акихито и президентом Мун Джэином?
      Лопатов
    2. Толстоевский Сегодня, 09:28
      общечеловеки обломают об КНДР свои ядовитые клыки
      Толстоевский
  3. Tusv Сегодня, 09:06
    ШО, Опять? Пожалейте наш керосин. Троллить будем не подецки, со всей пролетарской сознательностью
    Tusv
  4. Topotun Сегодня, 09:14
    Вообще-то один авианосец это просто плавучая мишень. Или все-таки речь идет об авианосце+корабли соправождения? Если так, то с учетом остальных регионов где американцы ведут боевые действия - рискуют вляпаться.
    Topotun
  5. Kot3713 Сегодня, 09:20
    Уже направляли laughing
    Kot3713
    1. ivselim Сегодня, 11:17
      Цитата: Kot3713
      Уже направляли laughing

      И так же отведут. Заварушки не будет.
      ivselim
  6. Толстоевский Сегодня, 09:27
    сатанинский жертвенный железный агнец
    Толстоевский
    1. Нормаль ок Сегодня, 11:23
      ИдиотДостоевский.
      Нормаль ок
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 09:27
    В этой связи «обсуждается возможность выдвижения в район Корейского полуострова американского атомного авианосца "Carl Vinson" или "Ronald Reagan"»,

    ... шо, опять?... соляр спалят и снова по-домам?... laughing
    a.s.zzz888
    1. Лопатов Сегодня, 09:32
      Там авиабаз, как грязи. И американских, и японских, и южнокорейских... Так что эти снующие через океан АУГ вызывают некоторое недоумение.
      Лопатов
      1. Topotun Сегодня, 09:40
        Бабло рубят. Под такой вояж много чего списать можно...
        Topotun
    2. ЗВО Сегодня, 09:50
      Цитата: a.s.zzz888
      В этой связи «обсуждается возможность выдвижения в район Корейского полуострова американского атомного авианосца "Carl Vinson" или "Ronald Reagan"»,

      ... шо, опять?... соляр спалят и снова по-домам?... laughing


      И "чё"?
      Они уже почти 70 лет "соляр палят"...
      И наши "соляр палят"...
      Мало кто по этому поводу ерничает.
      У нас типа "растет боевая выучка и слаженность", у них же: "только соляр тратится" ...
      ЗВО
      1. Tusv Сегодня, 10:26
        Цитата: ЗВО
        У нас типа "растет боевая выучка и слаженность", у них же: "только соляр тратится" ..

        У них соляр у нас керосин. У них Наплыв у нас Налет. А ваще давно пора Яндексу нарисовать приложение "Где находится АУГ"
        Tusv
        1. ЗВО Сегодня, 11:21
          Цитата: Tusv
          Цитата: ЗВО
          У нас типа "растет боевая выучка и слаженность", у них же: "только соляр тратится" ..

          У них соляр у нас керосин. У них Наплыв у нас Налет. А ваще давно пора Яндексу нарисовать приложение "Где находится АУГ"


          Вообще то на сайте ВМС США есть ресурс позволяющий смотреть реальное нахождение кораблей США в данный момент. Если Вы этого не знали - то грош цена вашему диванному популизму...
          ЗВО
          1. Tusv Сегодня, 11:26
            Цитата: ЗВО
            Если Вы этого не знали - то грош цена вашему диванному популизму.

            Фу какая гадость этот ресурс. На яндексе это будет выглядеть достовернее
            Tusv
  8. НЕКСУС Сегодня, 09:36
    Цирк Дюсалей с гастролями по Тихому океану.
    НЕКСУС
    1. Tusv Сегодня, 10:34
      Цитата: НЕКСУС
      Цирк Дюсалей с гастролями по Тихому океану.

      А чё. Пилот в воздухе, Пепелац в окияне. I'm like it
      Tusv
  9. К-50 Сегодня, 09:44
    Военные ведомства Южной Кореи с США рассматривают возможность направления в район Корейского полуострова американского авианосца

    Так ведь приплывал уже и не один и что он решил? Ровным счётом ничего. request
    И следующий так же ПРИПЛЫВЁТ и ничего не решит. Ну хоть матросы в "яхтеном круизе" по учавствуют, всё не так скучно служить будет. А то может Су-24 или Су-34 над ними запустить с "Хибином", то-то веселья добавится. laughing
    К-50
  10. megadeth Сегодня, 10:07
    ФША гонят вооружение всем кто выступает против России, а мы что не можем оказать военную помощь КНДР в ракетостроении и ПВО. Россия и так растеряла всех друзей в 90-е. У нас правительство слишком спокойное или нюх потеряли, что не понимают что война уже против нас началась...ИМХО
    megadeth
    1. Paranoid50 Сегодня, 10:45
      Цитата: megadeth
      а мы что не можем оказать военную помощь КНДР в ракетостроении и ПВО.

      Дык,пока сами справляются yes .
      Paranoid50
  11. magadan72 Сегодня, 10:08
    Вот уж напугали!!!Сотня самолётов на авиа базах Ю.Кореи гораздо эфективнее и опаснее чем больная плавучая мишень с маленьким аэродромом.к тому же ядерная!
    magadan72
  12. куба Сегодня, 10:52
    Цитата: новичок
    если только перья...


    Ага !!...и потом эти перья кой кому в задницу засунуть !!
    куба
  13. куба Сегодня, 10:54
    Цитата: megadeth
    ФША гонят вооружение всем кто выступает против России, а мы что не можем оказать военную помощь КНДР в ракетостроении и ПВО. Россия и так растеряла всех друзей в 90-е. У нас правительство слишком спокойное или нюх потеряли, что не понимают что война уже против нас началась...ИМХО

    Надо США побольше проблем внутри страны создавать, что б небо с овчинку показалось !
    куба
    1. ЗВО Сегодня, 11:24
      Цитата: куба
      Цитата: megadeth
      ФША гонят вооружение всем кто выступает против России, а мы что не можем оказать военную помощь КНДР в ракетостроении и ПВО. Россия и так растеряла всех друзей в 90-е. У нас правительство слишком спокойное или нюх потеряли, что не понимают что война уже против нас началась...ИМХО

      Надо США побольше проблем внутри страны создавать, что б небо с овчинку показалось !


      Чем ты будешь это делать?
      Мифами о русских хакерах?
      Так в америке живут люди. которые ни о каких хакерах и не слышали никогда.
      Они там просто живут и работают.
      Крайне рекомендую для общего ознакомления каналы на Ютубе русскоязычных, переехавших жить в США.
      Не дря рекламы. не для пропаганды - для понимания образа жизни рядовых американцев.
      Просмотрев 100-200-300 часов видео русскоязычных электриков. дальнобойщиков, сантехников. программистов, пилотов и .т.д работающих в США - вы прекрасно сформируете картинку - какая реальная жизнь у американцев в США...
      ЗВО
  14. unignm Сегодня, 11:09
    вот везёт кому то. круиз за круизом.
    unignm
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