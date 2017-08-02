Ядерный фактор в закупке Израилем новых субмарин
Как сообщает блог oleggranovsky , в Израиле в течение последних нескольких месяцев длится скандал, связанный с подозрениями в коррупции при закупке 3-й партии субмарин типа «Дольфин».
Интерес ВМС страны к подлодкам возник сразу же после их создания в 1948 году. Тогда была выбрана голландская система эксплуатации субмарин: их количество кратно трём, из каждой тройки одна ПЛ на боевом дежурстве, одна тренируется и одна на ремонте/техобслуживании, в этот период экипаж также получает плановые отпуска и проходит различные курсы. Данная схема позволяет в любой момент выделить одну ПЛ для решения боевых задач, спустя несколько дней – еще одну единицу.
Израиль имел на вооружении субмарины с 1959 года: сначала две лодки, затем три ПЛ. В 2006 году было решено увеличить их численность до 6 единиц. Перед подводным флотом Израиля поставлены задачи осуществления торпедных и ракетных атак на корабли неприятеля, поиска и уничтожения вражеских ПЛ, высадки и эвакуации морского спецназа (13-я флотилия), разведки (электронная и фотосъёмка через перископ), корректировки артогня в прибрежной зоне (применялась в 1982 г.).
Предположительно, субмаринам поручено нанесение ударов ядерным оружием . Считается, что на вооружении страны находятся от 75 – 80 ядерных боеприпасов до примерно 200. Их применение требует носителей. С ПЛ типа «Дольфин» ЯО может запускаться, будучи снаряженным в крылатые ракеты Popeye Turbo SLCM (submarine-launched cruise missile). Впрочем, их существование официально не подтверждалось.
Необходимость усиления подводного флота дополнительной тройкой кораблей могла быть спровоцирована ростом влияния Ирана. Постепенно создается ось Иран – Ирак – Сирия – Ливан с прямым сухопутным выходом к границам Израиля страны, в перспективе способной обрести ядерное оружие. Запуск Израилем ЯО с воздуха может быть пресечен массированной атакой на базы ВВС. Поэтому снаряжение подводного флота, отличающегося большей живучестью, ядерным оружием позволит Израилю сохранить возможность его применения.
Интерес ВМС страны к подлодкам возник сразу же после их создания в 1948 году. Тогда была выбрана голландская система эксплуатации субмарин: их количество кратно трём, из каждой тройки одна ПЛ на боевом дежурстве, одна тренируется и одна на ремонте/техобслуживании, в этот период экипаж также получает плановые отпуска и проходит различные курсы. Данная схема позволяет в любой момент выделить одну ПЛ для решения боевых задач, спустя несколько дней – еще одну единицу.
Израиль имел на вооружении субмарины с 1959 года: сначала две лодки, затем три ПЛ. В 2006 году было решено увеличить их численность до 6 единиц. Перед подводным флотом Израиля поставлены задачи осуществления торпедных и ракетных атак на корабли неприятеля, поиска и уничтожения вражеских ПЛ, высадки и эвакуации морского спецназа (13-я флотилия), разведки (электронная и фотосъёмка через перископ), корректировки артогня в прибрежной зоне (применялась в 1982 г.).
Предположительно, субмаринам поручено нанесение ударов ядерным оружием . Считается, что на вооружении страны находятся от 75 – 80 ядерных боеприпасов до примерно 200. Их применение требует носителей. С ПЛ типа «Дольфин» ЯО может запускаться, будучи снаряженным в крылатые ракеты Popeye Turbo SLCM (submarine-launched cruise missile). Впрочем, их существование официально не подтверждалось.
Необходимость усиления подводного флота дополнительной тройкой кораблей могла быть спровоцирована ростом влияния Ирана. Постепенно создается ось Иран – Ирак – Сирия – Ливан с прямым сухопутным выходом к границам Израиля страны, в перспективе способной обрести ядерное оружие. Запуск Израилем ЯО с воздуха может быть пресечен массированной атакой на базы ВВС. Поэтому снаряжение подводного флота, отличающегося большей живучестью, ядерным оружием позволит Израилю сохранить возможность его применения.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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