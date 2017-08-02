12:39 02 августа

Ядерный фактор в закупке Израилем новых субмарин

Как сообщает блог oleggranovsky , в Израиле в течение последних нескольких месяцев длится скандал, связанный с подозрениями в коррупции при закупке 3-й партии субмарин типа «Дольфин».

Ядерный фактор в закупке Израилем новых субмарин


Интерес ВМС страны к подлодкам возник сразу же после их создания в 1948 году. Тогда была выбрана голландская система эксплуатации субмарин: их количество кратно трём, из каждой тройки одна ПЛ на боевом дежурстве, одна тренируется и одна на ремонте/техобслуживании, в этот период экипаж также получает плановые отпуска и проходит различные курсы. Данная схема позволяет в любой момент выделить одну ПЛ для решения боевых задач, спустя несколько дней – еще одну единицу.


Израиль имел на вооружении субмарины с 1959 года: сначала две лодки, затем три ПЛ. В 2006 году было решено увеличить их численность до 6 единиц. Перед подводным флотом Израиля поставлены задачи осуществления торпедных и ракетных атак на корабли неприятеля, поиска и уничтожения вражеских ПЛ, высадки и эвакуации морского спецназа (13-я флотилия), разведки (электронная и фотосъёмка через перископ), корректировки артогня в прибрежной зоне (применялась в 1982 г.).

Предположительно, субмаринам поручено нанесение ударов ядерным оружием . Считается, что на вооружении страны находятся от 75 – 80 ядерных боеприпасов до примерно 200. Их применение требует носителей. С ПЛ типа «Дольфин» ЯО может запускаться, будучи снаряженным в крылатые ракеты Popeye Turbo SLCM (submarine-launched cruise missile). Впрочем, их существование официально не подтверждалось.

Необходимость усиления подводного флота дополнительной тройкой кораблей могла быть спровоцирована ростом влияния Ирана. Постепенно создается ось Иран – Ирак – Сирия – Ливан с прямым сухопутным выходом к границам Израиля страны, в перспективе способной обрести ядерное оружие. Запуск Израилем ЯО с воздуха может быть пресечен массированной атакой на базы ВВС. Поэтому снаряжение подводного флота, отличающегося большей живучестью, ядерным оружием позволит Израилю сохранить возможность его применения.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 32

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  1. КГБ_ЦРУ Сегодня, 09:05
    Нет у нас ядерного оружия.
    А подлодки конечно нужны. Нужно перехватывать врага вдалеке от берега, в том числе и вражеские подлодки.

    А вообще подводные лодки должны быть беспилотными.
    КГБ_ЦРУ
    1. avt Сегодня, 09:18
      Цитата: КГБ_ЦРУ
      Нет у нас ядерного оружия.

      Азохенвей!Ага ! Верим таки ! В Димоне у вас ткацкая фабрика , а ядерные испытания в Южной Атлантике ка-а-анешно проводили гитлеровцы из ЮАР. Вот как Машка Арбатова в нетленном сценарии написала для кинохфильмы , ну как мучили какого то еврейского учёного злые фашисты из ЮАР под портретом Гитлера в кино , а он им возьми и бомбу то и сделай ! bully Тока куда она пропала после падения режима белых, Машка ничего не пишет. bully
      avt
      1. НасРать Сегодня, 09:26
        Цитата: avt
        ну как мучили какого то еврейского учёного злые фашисты из ЮАР под портретом Гитлера в кино , а он им возьми и бомбу то и сделай ! bully Тока куда она пропала после падения режима белых, Машка ничего не пишет. bully

        Кхе-кхе... Тут Вы затронули два вопроса - связи евреев с фашиками + еврейскую ядрёну бомбу!!! Ужас!!! Рушатся все догмы!!! bully
        -------------------------------------------------

        в Израиле в течение последних нескольких месяцев длится скандал, связанный с подозрениями в коррупции при закупке 3-й партии суб.....

        Ужас! Путинский режим разлагает Израиль, распространяя тлетворное влияние на евреев!! Евреи обкрадывают Израиль!!! bully wassat
        НасРать
      2. stalkerwalker Сегодня, 09:27
        Цитата: avt
        Вот как Машка Арбатова

        Не обижайте Машеньку... wassat
        Трудная у неё життя и судьбинушка.... То в феминистках числилась, в женские игры играла, то вдруг замуж выскочила... А вы её книжкой и по голове.... lol
        stalkerwalker
    2. Ежак Сегодня, 09:21
      Цитата: КГБ_ЦРУ
      Нет у нас ядерного оружия.

      Лучше бы просто промолчал на эту тему. Верить каждому болтуну удел недоразвитых. Вот встанешь на место Нетаньяхи, может быть и поверим.
      Ежак
      1. Толстоевский Сегодня, 09:26
        израилю, в принципе не нужно ядерное оружие. оно есть у сша. две головы - одно туловище
        Толстоевский
    3. Lycan Сегодня, 09:22
      Не надо "ля-ля".
      "Израиль является страной, неофициально обладающей ядерным оружием, сопряженным с ракетными средствами доставки."
      http://svr.gov.ru/material/2-13-6.htm
      Lycan
    4. a.s.zzz888 Сегодня, 09:24
      КГБ_ЦРУ Сегодня, 09:05 Новый
      Нет у нас ядерного оружия.

      ... это для кого пост?... в детском садике другой сайт... bully
      a.s.zzz888
    5. sabakina Сегодня, 09:47
      Цитата: КГБ_ЦРУ
      Нет у нас ядерного оружия.

      А если найдём, от веры откажитесь?
      sabakina
    6. Арон Заави Сегодня, 09:56
      Цитата: КГБ_ЦРУ
      Нет у нас ядерного оружия.

      У нас и ракет "Турбо-Попай" нет.
      Арон Заави
    7. Удав КАА Сегодня, 10:02
      Цитата: КГБ_ЦРУ
      Нет у нас ядерного оружия.

      Ой! И вам-таки не стыдно так вести себя на людях!? belay
      Вы плохой гражданин Израиля, т.к. не поддерживаете официальной линии правительства по вопросу наличия ЯО у Израэля, которая заключается в том, чтобы не отрицать , но и не подтверждать его фактического наличия у страны под флагом Давида.
      Ага.
      Удав КАА
    8. истопник Сегодня, 10:07
      Цитата: КГБ_ЦРУ
      Нет у нас ядерного оружия...


      Я думаю вы правы. Ядерного оружия в распоряжении Израиля нет.
      истопник
      1. jjj Сегодня, 11:37
        Друзья, неужели вы думаете, что евреи массово строчат посты на данный ресурс? Вчитайтесь в написанное, и обнаружите, что у многих авторов пейсы являются тщательно замаскированными оселедцами. Просто хлопцам выгодно маскироваться под граждан Земли обетованной
        jjj
  2. Tusv Сегодня, 09:15
    Цитата: КГБ_ЦРУ
    Нет у нас ядерного оружия.

    Угу. Мы джентельменам как бэ верим
    Tusv
    1. Комментарий был удален.
    2. К-50 Сегодня, 09:57
      Цитата: Tusv
      Цитата: КГБ_ЦРУ
      Нет у нас ядерного оружия.

      Угу. Мы джентельменам как бэ верим

      Как сказал С. Лавров. ".. и тут Василию Ивановичу Чапаеву карта попёрла..." laughing
      К-50
  3. Толстоевский Сегодня, 09:22
    стопудово - против палестинских эсминцев
    Толстоевский
  4. soroKING Сегодня, 09:22
    Нет у нас ядерного оружия.
    дэнги?! какие дэнги!? у нас нет дэнег!!! говорила бабка моего одноклассника Сашки Шифмана wassat
    когда он искал деньги, что бы дать сдачу за купленный значёк, отобрала у него мой рубль и сама отмусолила мне 50 копеек, Сашка прошипел сквозь зубы: вот ...
    soroKING
  5. МорякЧФ Сегодня, 09:23
    И у нас тогда нету ядерного оружия,это просто оружие повышеной мощности.
    МорякЧФ
  6. Толстоевский Сегодня, 09:24
    Цитата: КГБ_ЦРУ
    Нет у нас ядерного оружия.
    а если и есть, только - чуть- чуть. и не такое уж оно и ядерное
    Толстоевский
  7. den.perfiljew Сегодня, 09:27
    Цитата: КГБ_ЦРУ
    Нет у нас ядерного оружия.
    А подлодки конечно нужны. Нужно перехватывать врага вдалеке от берега, в том числе и вражеские подлодки.
    А вообще подводные лодки должны быть беспилотными.

    Этот товарищ во всех темах знаток))) с одной на другую скачет!) и во всем то он разбирается))
    den.perfiljew
    1. soroKING Сегодня, 09:42
      это тролль Рабинович, недавно выпустили из дурки, вот он и шифруется то беляш, то винипух, сейчас вот у него мания величия... lol
      soroKING
  8. К-50 Сегодня, 09:54
    Поэтому снаряжение подводного флота, отличающегося большей живучестью, ядерным оружием позволит Израилю сохранить возможность его применения.

    Боюсь подумать, что останется от Израиля, в случае применения им ядерного оружия по стране так же им обладающим. laughing
    Стеклянная пустыня? laughing
    Если обычным оружием ещё могут пошебуршить, то в случае с ядерным, любой прилоёт, при кучности проживания сотни тысяч жертв мирного сразу. Так что такой "дубинкой" можно размахивать, но не дай Боги применить. если арабским, условно, странам , жертвы мирного населения критичны, но перевариемы, то Израиль сам себя проклянёт в случае прилёта такого "ответа". yes
    К-50
  9. magadan72 Сегодня, 10:00
    Конечно ВМФ Израиля должны иметь ядерное оружие на ПЛ.Это гарант их выживания в этом не простом мире.Ближний Восток это змеиный клубок.Все враги всех.Территория маленькая, укрыть заряды не где.Только море.И ТОЛЬКО ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ! Даже без ВНЭУ. Хотя надо сказать что бородатых парней-террористов всех мастей врят ли остановит страх ядерного возмездия.Да же с той стороны что половина из них даже не догадывается что это такое!!! Печально конечно.Израилю надо еще провести ЛИКБЕЗ по теории ядерного возмездия!
    magadan72
    1. voyaka uh Сегодня, 12:14
      Я вообще, анализируя обострение международной обстановки
      в последние 3 года, пришел к выводу, что Израилю нужно, как Англии,
      иметь МБР большой дальности и держать их на ПЛ где-нибудь
      в середине Индийского океана. Одной ПЛ с 6-8 МБР будет достаточно,
      чтобы создать потенциал ядерного возмездия.
      voyaka uh
      1. badens1111 Сегодня, 12:19
        Цитата: voyaka uh
        Я вообще, анализируя обострение международной обстановки
        в последние 3 года, пришел к выводу, что Израилю нужно, как Англии,
        иметь МБР большой дальности и держать их на ПЛ где-нибудь
        в середине Индийского океана. Одной ПЛ с 6-8 МБР будет достаточно,
        чтобы создать потенциал ядерного возмездия.

        Возмездия кому?Против кого?
        Это первое,а второе кому уже надо будет ваше возмездие ,если вместо вас,будет огроменная стеклянистая пустыня?
        В угоду США вы желаете совершить акт государственного самоубийства?
        Неужели прав таки Бжезинский заявляя ,что Израилю жизни аккурат до 2022 года?
        Вы в своем раже,в поиске врагов кругом и кого ни попадя,вообще уже потеряли способность здравомыслия.
        Тут кое кто из ваших что то бормочет на счет удара по России..ну что ж,пробуйте,потом не орите опять на весь белый свет,что вас сильно обидели..
        badens1111
        1. voyaka uh Сегодня, 12:27
          "Это первое,а второе кому уже надо будет ваше возмездие ,
          если вместо вас,будет огроменная стеклянистая пустыня?"///

          Верно.
          То же самое справедливо и для гипотетической российско-американской войны.
          Будут две огроменные стеклянистые пустыни на месте Росиии и США.
          Но - зная это - ни одна из двух стран не отказывается от ядерного оружие и всячески совершенствует его.
          Это называется - ядерное сдерживание.
          И Израилю вполне пора присоединиться к нему, чтобы охладить горячие головы.
          voyaka uh
          1. badens1111 Сегодня, 12:36
            Цитата: voyaka uh
            То же самое справедливо и для гипотетической российско-американской войны.

            Вам какое дело? В отличии от вас,пытающегося махать ядреной дубиной,в США и России,ответственные люди понимают к чему приведет ядерный конфликт,безответственные и неумные типа Маккейна не соображают ,так вы с маккейном?
            Кроме того,вы географию подучите,политическую,экономическую и этнографическую,дабы усвоили ,процент стойкости страны и выживаемости даже в условиях ЯУ у России выше чем у кого бы то ни было.
            Цитата: voyaka uh
            И Израилю вполне пора присоединиться к нему, чтобы охладить горячие головы.

            Израилю,пора сдать свое ЯО в утиль,дабы не было соблазна сдуру куда нибудь пульнуть,спровоцировав войну.
            badens1111
  10. japs Сегодня, 10:45
    Да, уважаемые, меня страшно интересует состояние обороноспособности этой небольшой бесполезной "административной" единицы на палестинских землях.
    Просто ночами не сплю.
    Удивительно, что прогрессивные арабские государства еще терпят ее существование.
    japs
  11. дед Мих Сегодня, 11:29
    КГБ_ЦРУ Сегодня, 09:05 Новый
    Нет у нас ядерного оружия.
    Арон Заави 7 октября 2016 07:41
    … P.S. и не размахивайте ЯО не тот случай, что бы его применять, тем более что гораздо меньше, но и у нас есть. Так что вряд ли российское руководство захочет платить за уничтожение Израиля тремя-четырьмя выженными областями,
    Арон Заави 7 октября 2016 08:35
    … Не сомневаюсь. Вопрос только в одном. Сколько миллионов росиян умрут за это?

    «У двух юристов мнений больше трех».
    Цитата: a.s.zzz888
    КГБ_ЦРУ Сегодня, 09:05 Новый
    Нет у нас ядерного оружия.

    ... это для кого пост?... в детском садике другой сайт... bully

    Метко. Вдруг поумнеют?
    дед Мих
  12. anjey Сегодня, 11:43
    Цитата: КГБ_ЦРУ
    Нет у нас ядерного оружия.
    А подлодки конечно нужны. Нужно перехватывать врага вдалеке от берега, в том числе и вражеские подлодки.
    А вообще подводные лодки должны быть беспилотными.

    а лучше перехватывать врага во время купания и отдыха на море,операторов БП Лодок тренировать с детсадов на реальных целях..
    anjey
    1. anjey Сегодня, 12:01
      будут у вас "киберчилдренфорскоммандос"
      anjey
  13. rotmistr60 Сегодня, 12:16
    Троль под флагом Израиля (КГБ_ЦРУ) закинул давно известное изречение и все дружно принялись обсуждать. Он со стороны читает и смеется, как он удачно вкинул наживку. Заметьте на все ваши посты ни одного ответа от него. Его просто необходимо игнорировать.
    rotmistr60
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