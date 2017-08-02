Команда российских военных медиков лидирует в соревнованиях на АрМИ-2017

По итогам состязания все три первых места среди военнослужащих мужчин на полосе препятствий достались участникам из команды Российской Федерации,

Под Санкт-Петербургом прошли соревнования по преодолению «полосы препятствий» среди сборных женских и мужских команд военных врачей из России, Беларуси, Ирана, Зимбабве, и Казахстана в рамках международного этапа конкурса армейских игр «Военно-медицинская эстафета-2017», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.говорится в релизе.Сообщается, что «среди конкурсантов женского пола лидером стала военнослужащая из России, на второй и третьей позициях расположились военные медики из Республики Казахстан».Конкурс проводится в 2 этапа с 31 июля по 10 августа в полевом лагере Военно-медицинской академии им. Кирова в Красном Селе.«На первом этапе помимо медицинских навыков конкурсанты продемонстрируют свои физические возможности и боевые навыки. На втором этапе национальные команды будут состязаться в розыске, транспортировке и оказании медпомощи условно раненым в условиях "боевых действий", которые будут имитироваться на специальном учебно-тактическом поле. Помимо этого, каждой команде предстоит эвакуировать "тяжело пострадавшего" из условно подбитой боевой машин», – рассказали в пресс-службе.