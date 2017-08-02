12:40 02 августа

Команда российских военных медиков лидирует в соревнованиях на АрМИ-2017

Под Санкт-Петербургом прошли соревнования по преодолению «полосы препятствий» среди сборных женских и мужских команд военных врачей из России, Беларуси, Ирана, Зимбабве, и Казахстана в рамках международного этапа конкурса армейских игр «Военно-медицинская эстафета-2017», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.



По итогам состязания все три первых места среди военнослужащих мужчин на полосе препятствий достались участникам из команды Российской Федерации,
говорится в релизе.


Сообщается, что «среди конкурсантов женского пола лидером стала военнослужащая из России, на второй и третьей позициях расположились военные медики из Республики Казахстан».

Конкурс проводится в 2 этапа с 31 июля по 10 августа в полевом лагере Военно-медицинской академии им. Кирова в Красном Селе.



«На первом этапе помимо медицинских навыков конкурсанты продемонстрируют свои физические возможности и боевые навыки. На втором этапе национальные команды будут состязаться в розыске, транспортировке и оказании медпомощи условно раненым в условиях "боевых действий", которые будут имитироваться на специальном учебно-тактическом поле. Помимо этого, каждой команде предстоит эвакуировать "тяжело пострадавшего" из условно подбитой боевой машин», – рассказали в пресс-службе.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 6

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  1. soroKING Сегодня, 11:03
    из Зимбабве боевые шаманы? feel
    soroKING
  2. seregatara1969 Сегодня, 11:13
    а правильная забинтовка разбинтовка входят в процесс ?
    seregatara1969
  3. Лопатов Сегодня, 11:26
    Негр преодолевает препятствие неправильно. Много времени потеряет.
    Наш- по-спортивному. В войсках так не делают. Или профессиональный военный спортсмен (спортроты и проч "освобождённые от службы"), или его очень и очень долго натаскивали.
    Лопатов
  4. УАЗ 452 Сегодня, 11:29
    А вот мне интересно: если зимбабвийский медик не смог помочь раненому, то как с телом поступают?
    УАЗ 452
    1. Карась Сегодня, 12:39
      С телом зимбабвийского медика?
      Карась
  5. ВАЗ2106 Сегодня, 12:32
    молодцы профессия врача востребована всегда
    ВАЗ2106
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