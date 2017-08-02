Трамп потребовал освободить лидеров оппозиции в Венесуэле

США осуждают действия диктатуры Мадуро. Господин Лопес и господин Ледесма являются политическими заключенными, которых незаконно удерживает режим. США считают, что Мадуро – публично объявлено всего несколько часов назад, что он будет выступать против политической оппозиции – лично отвечает за здоровье и безопасность господина Лопеса и господина Ледесма и всех остальных задержанных. Мы повторяем наш призыв к немедленному и безусловному освобождению всех политических заключенных,

Президент США осудил действия венесуэльского лидера Николаса Мадуро и потребовал немедленно освободить руководителей оппозиционного движения Леопольдо Лопеса и Антонио Ледесму, передает РИА Новости говорится в заявлении Дональда Трампа.Напомним, в воскресенье в Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание, которое, займется подготовкой изменений в основной закон страны. Созыв собрания был объявлен по инициативе президента Мадуро. Оппозиция не признала выборы, и требует решить этот вопрос через референдум.После выборов, прошедших в атмосфере массовых протестов, стало известно об аресте Лопеса и Ледесмы.