Трамп потребовал освободить лидеров оппозиции в Венесуэле
Президент США осудил действия венесуэльского лидера Николаса Мадуро и потребовал немедленно освободить руководителей оппозиционного движения Леопольдо Лопеса и Антонио Ледесму, передает РИА Новости .
Напомним, в воскресенье в Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание, которое, займется подготовкой изменений в основной закон страны. Созыв собрания был объявлен по инициативе президента Мадуро. Оппозиция не признала выборы, и требует решить этот вопрос через референдум.
После выборов, прошедших в атмосфере массовых протестов, стало известно об аресте Лопеса и Ледесмы.
США осуждают действия диктатуры Мадуро. Господин Лопес и господин Ледесма являются политическими заключенными, которых незаконно удерживает режим. США считают, что Мадуро – публично объявлено всего несколько часов назад, что он будет выступать против политической оппозиции – лично отвечает за здоровье и безопасность господина Лопеса и господина Ледесма и всех остальных задержанных. Мы повторяем наш призыв к немедленному и безусловному освобождению всех политических заключенных,говорится в заявлении Дональда Трампа.
Напомним, в воскресенье в Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание, которое, займется подготовкой изменений в основной закон страны. Созыв собрания был объявлен по инициативе президента Мадуро. Оппозиция не признала выборы, и требует решить этот вопрос через референдум.
После выборов, прошедших в атмосфере массовых протестов, стало известно об аресте Лопеса и Ледесмы.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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