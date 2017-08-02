12:39 02 августа

Трамп потребовал освободить лидеров оппозиции в Венесуэле

Президент США осудил действия венесуэльского лидера Николаса Мадуро и потребовал немедленно освободить руководителей оппозиционного движения Леопольдо Лопеса и Антонио Ледесму, передает РИА Новости .



США осуждают действия диктатуры Мадуро. Господин Лопес и господин Ледесма являются политическими заключенными, которых незаконно удерживает режим. США считают, что Мадуро – публично объявлено всего несколько часов назад, что он будет выступать против политической оппозиции – лично отвечает за здоровье и безопасность господина Лопеса и господина Ледесма и всех остальных задержанных. Мы повторяем наш призыв к немедленному и безусловному освобождению всех политических заключенных,
говорится в заявлении Дональда Трампа.


Напомним, в воскресенье в Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание, которое, займется подготовкой изменений в основной закон страны. Созыв собрания был объявлен по инициативе президента Мадуро. Оппозиция не признала выборы, и требует решить этот вопрос через референдум.

После выборов, прошедших в атмосфере массовых протестов, стало известно об аресте Лопеса и Ледесмы.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 19

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. rotmistr60 Сегодня, 11:38
    Мадуро еще перед этим заявил, что не боится Сша и образно показал им кукиш. Правильно сделал, что арестовал, давно нужно было. А Сша лишний раз подтвердили, что т.н. оппозиционеры - американские ставленники. Вчера гражд. из Израиля пытался объяснить, что Сша ни причем и это народ от голода на улицы вышел. Вот только на кадрах ни одного изможденного голодом среди протестующих не видно. И четыре месяца никто бесплатно бунтовать не будет.
    rotmistr60
    1. vkl.47 Сегодня, 11:43
      Они не политзаключённые а разжигатели гражданской войны. Занимаются саботажем
      vkl.47
      1. nik-karata Сегодня, 11:50
        и вновь продолжается бой!... онижедети!!! и снова лай оттудаже... Боже мой, как становится скучно...
        nik-karata
        1. Монос Сегодня, 12:10
          Венесуэла - це Украина?




          И Беларусь...
          Монос
          1. badens1111 Сегодня, 12:14
            [quote=Монос]Венесуэла - це Украина?




            И Беларусь...
            Сценарий везде одинаков.Наверно пора все НКО связанные с Западом вычистить под ноль.Вне зависимости от декларируемых ими целей.Все едино,работали,работают и будут работать против России.
            badens1111
    2. Комментарий был удален.
  2. vch Сегодня, 11:39
    А мордочка не треснет?? Опять своим свиным рылом да в калашный ряд! Трамп! Освободите узников Гуантаномо, которые у вас годами содержаться без суда и следствия! А так же освободите всех тех, кто содержиться в секретных тюрьмах ЦРУ..... Да, еще и узаконенные пытки прекратите.....
    vch
    1. Подрезчик Сегодня, 11:48
      А чего это не потребовал освободить 5-х беркутовцев, незаконно арестованных по обвинению в применении оружия, хотя в любой клинике для шизанутых знают, что огнестрельного у них не было? И выполняли они приказ легитимной на тот момент власти! Господа, американцы , нефть венесуэльская вас интересует, а не "демократия"!!! am
      Подрезчик
      1. Partyzan Сегодня, 11:53
        нефть венесуэльская вас интересует, а не "демократия"!!!
        Саш, ну это же не дипломатично - прямо в лоб laughing
        Partyzan
        1. Подрезчик Сегодня, 12:07
          Володя, янки понимают только силу, согласись со мной! am
          Коллеги прислали поздравление:
          "Бухал солдат, слеза катилась,
          хрипел трофейный саксофон.
          И на груди его светилась,
          медаль..."За город Вашингтон"!
          Подрезчик
          1. Partyzan Сегодня, 12:11
            медаль..."За город Вашингтон"!
            good drinks laughing уморил drinks
            Partyzan
  3. друг зверей Сегодня, 11:42
    Мадуро пытается действовать как Януковощ в ситуации, когда его уже объявили диктатором, и оппозиция нацелена только на смену власти. Умиротворяющие действия сейчас не помогут, договариваться бесполезно. Только наведение порядка железной рукой, либо низложение режима. Других вариантов нет.
    друг зверей
  4. Mavrikiy Сегодня, 11:43
    У Мадуро есть два путя.
    1. Отказаться от власти.
    2. Потребовать от США бартер: обменять Лопеса на Бута или еще кого.
    Mavrikiy
  5. DenZ Сегодня, 11:52
    "Потребовал" он. У своей жены пусть требует.
    DenZ
  6. ЦУС-ВВС Сегодня, 11:54
    пусть забирает себе всех аппозиционеров и радуется сидя с ними в белом доме
    ЦУС-ВВС
  7. pvv113 Сегодня, 11:57
    Трамп потребовал освободить лидеров оппозиции в Венесуэле

    Для информации интересная статистика
    США лидируют по количеству заключённых в абсолютном значении — около 2,2 млн человек находятся за решёткой. Это 25 % всех заключенных планеты (больше чем в 35 крупнейших европейских странах, вместе взятых, и на 40% больше, чем в Китае), хотя население США составляет всего 5 % населения мира. Среди этих заключённых около 71 тысячи — несовершеннолетние. Содержание пенитенциарной системы обходится налогоплательщикам США в 80 млрд долларов ежегодно.

    На 100 000 человек населения в США приходится 666 заключенных, а в Венесуэле только 159.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_кол
    ичеству_заключённых
    Каждый сам может сделать вывод hi
    pvv113
  8. Молот 75 Сегодня, 12:03
    И заметьте ни одного ев...бота в коментах, а знаете почему? Потому что у них задача в обсуждениях находить негатив в России, и пытаться это раздуть, для того что бы мы встали в позу лося и сказали мы самые плохие, а они все исключительные! Еще раз призываю форумчан ВО аккуратней относиться к спорам с интернет войсками Израиля. Они приходят на нашу территорию и гадят нам в головы если мы им это позволяем. Вспомните революции в России, как они загадили мозги народу, пропагандируя справедливость, а на самом деле совершая переворот!
    Молот 75
  9. Борис Томаров_2 Сегодня, 12:08
    Трампампушка, руководи своей страной пожалуйста, и не лезь, ты со свиным своим рылом в калашный ряд.
    Борис Томаров_2
  10. Заноза Сегодня, 12:10
    Дома ,у жены требуй,хотя,такой дедок ей нужен только ради бабла,а спит она с парнями помоложе...
    Заноза
  11. ВАЗ2106 Сегодня, 12:24
    оппозицию действительно нужно освободить, для продолжения диалога власти и не довольных
    ВАЗ2106
Картина дня