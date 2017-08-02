ВМС Южной Кореи получили новый десантный корабль
Новый десантный корабль получили ВМС Южной Кореи. Как сообщает портал navyrecognition.com , компания Hyundai Heavy Industries передала флоту второй танкодесантный корабль проекта LST-II.
Новый корабль получил название Cheon Ja Bong и является вторым «десантником» типа Cheon Wang Bong. Головной корабль, получивший одноименное с типом название, был передан флоту в ноябре 2014 года, на заключительном этапе строительства находится третий корабль проекта LST-II. Еще один корабль типа Cheon Wang Bong заказан, но его строительство пока не началось, передает "Warspot".
Водоизмещение кораблей проекта LST-II составляет 4900 т, а при полной загрузке превышает 7000 т. Cheon Ja Bong достигает 127 м в длину, 19,4 м в ширину и может развивать скорость до 23 узлов (43 км/ч). На верхней палубе корабля размещаются два десантных катера типа LCM, площадка для двух вертолетов, внутри затапливаемой палубы могут располагаться до восьми амфибийных бронетранспортеров. Кроме того, корабль может нести два танка и до 300 полностью экипированных десантников. LST-II создан для замены кораблей проекта LST-I (тип Go Jun Bong), построенные в 90-е годы
В настоящее время экипаж Cheon Ja Bong проходит интенсивную подготовку, а к концу этого года новый корабль должен официально войти в боевой состав флота.
Новый корабль получил название Cheon Ja Bong и является вторым «десантником» типа Cheon Wang Bong. Головной корабль, получивший одноименное с типом название, был передан флоту в ноябре 2014 года, на заключительном этапе строительства находится третий корабль проекта LST-II. Еще один корабль типа Cheon Wang Bong заказан, но его строительство пока не началось, передает "Warspot".
Водоизмещение кораблей проекта LST-II составляет 4900 т, а при полной загрузке превышает 7000 т. Cheon Ja Bong достигает 127 м в длину, 19,4 м в ширину и может развивать скорость до 23 узлов (43 км/ч). На верхней палубе корабля размещаются два десантных катера типа LCM, площадка для двух вертолетов, внутри затапливаемой палубы могут располагаться до восьми амфибийных бронетранспортеров. Кроме того, корабль может нести два танка и до 300 полностью экипированных десантников. LST-II создан для замены кораблей проекта LST-I (тип Go Jun Bong), построенные в 90-е годы
В настоящее время экипаж Cheon Ja Bong проходит интенсивную подготовку, а к концу этого года новый корабль должен официально войти в боевой состав флота.
Использованы фотографии: http://www.navyrecognition.com/
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