12:40 02 августа

ВМС Южной Кореи получили новый десантный корабль

Новый десантный корабль получили ВМС Южной Кореи. Как сообщает портал navyrecognition.com , компания Hyundai Heavy Industries передала флоту второй танкодесантный корабль проекта LST-II.

Новый корабль получил название Cheon Ja Bong и является вторым «десантником» типа Cheon Wang Bong. Головной корабль, получивший одноименное с типом название, был передан флоту в ноябре 2014 года, на заключительном этапе строительства находится третий корабль проекта LST-II. Еще один корабль типа Cheon Wang Bong заказан, но его строительство пока не началось, передает "Warspot".




Водоизмещение кораблей проекта LST-II составляет 4900 т, а при полной загрузке превышает 7000 т. Cheon Ja Bong достигает 127 м в длину, 19,4 м в ширину и может развивать скорость до 23 узлов (43 км/ч). На верхней палубе корабля размещаются два десантных катера типа LCM, площадка для двух вертолетов, внутри затапливаемой палубы могут располагаться до восьми амфибийных бронетранспортеров. Кроме того, корабль может нести два танка и до 300 полностью экипированных десантников. LST-II создан для замены кораблей проекта LST-I (тип Go Jun Bong), построенные в 90-е годы

В настоящее время экипаж Cheon Ja Bong проходит интенсивную подготовку, а к концу этого года новый корабль должен официально войти в боевой состав флота.


Использованы фотографии: http://www.navyrecognition.com/
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Комментарии 10

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  1. Mavrikiy Сегодня, 12:05
    Вовремя. Именно десант в КНДР решит все проблемы ЮжКореи. Или еще пойдут, подумают?
    Mavrikiy
    1. сибиралт Сегодня, 12:18
      И что с того? Радоваться за Южную Корею что ли? request
      сибиралт
    2. rotmistr60 Сегодня, 12:23
      Вовремя. Именно десант в КНДР решит все проблемы ЮжКореи

      А вы уверенны, что Ю.Корея отважится высаживать десант? Они, что самоубийцы? И как десантный корабль решит проблемы Сеула и КНДР?
      rotmistr60
  2. PSih2097 Сегодня, 12:11
    Головной корабль, получивший одноименное с типом название, был передан флоту в ноябре 2014 года, на заключительном этапе строительства находится третий корабль проекта LST-II.

    мдя, такие темпы строительства кораблей нашим и не снились...
    PSih2097
    1. KudrevKN Сегодня, 12:23
      С середины 80 - х Южная Корея устойчиво занимает ВТОРОЕ место в мире по объему судостроения!?
      KudrevKN
      1. KudrevKN Сегодня, 12:26
        Для того, чтобы "нашим снилось" нужно "наших" либо часть ("эффективный" менеджмент) поменять. а часть научить строить корабли (суда)?! Увы, но этот сценарий пока из области фантастики?
        KudrevKN
    2. rotmistr60 Сегодня, 12:25
      А какие темпы? В статье не сказано когда корабль был заложен на верфи. В 2014 году был передан первый корабль.
      rotmistr60
      1. Ken71 Сегодня, 12:31
        Головной корабль LST 686 Cheonwangbong был заложен в Пусане в конце 2011 года и спущен на воду 11 сентября 2013 года.
        Ken71
  3. ВАЗ2106 Сегодня, 12:28
    очень хороший корабль, но против кого его будут использовать?
    ВАЗ2106
    1. Ken71 Сегодня, 12:39
      Угадать несложно
      Ken71
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