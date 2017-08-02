"Северная верфь" готовит "Эльбрус" к переходу на север
Как сообщает пресс-служба ПАО Судостроительный завод «Северная верфь» специально для "Военного обозрения", судно тылового обеспечения «Эльбрус» проекта 23120 вернулось на Северную верфь (входит в АО ОСК) с контрольного выхода в Балтику. Судостроители начали подготовку судна к заключительным испытаниям в северных морях.
По итогам выхода «Эльбруса» в Балтику судостроителям удалось закрыть несколько пунктов государственных испытаний. В частности, представители заказчика приняли в эксплуатацию магнитный компас судна, что означает завершение испытаний по разделу «Навигация».
28 июля, инспектируя строящиеся корабли предприятия, заместитель Министра обороны РФ Юрий Борисов отметил, что судостроители Верфи преодолели трудности, связанные с импортозамещением иностранного оборудования «Эльбруса», который должны были сдать в 2016 году:
В основу проекта 23120 закладывался принцип универсальности – возможности выполнения широкого спектра задач: перевозки грузов, в том числе с их доставкой на корабли в открытом море; буксировки кораблей и судов; сопровождения кораблей, выполняющих боевые задачи; оказания помощи терпящим бедствие морякам; исследования рельефа морского дна. Корпус «Эльбруса» имеет ледовый класс ARC4, достаточный для преодоления льда толщиной 0,6 м.
Основные характеристики проекта 23120:
• длина - 95 м;
• ширина - 22 м;
• осадка - 9 м;
• скорость – 18 узлов
• водоизмещение – 9 500 т;
• дальность плавания - 5 000 морских миль;
• автономность - около 60 суток;
• экипаж - 27 человек.
По итогам выхода «Эльбруса» в Балтику судостроителям удалось закрыть несколько пунктов государственных испытаний. В частности, представители заказчика приняли в эксплуатацию магнитный компас судна, что означает завершение испытаний по разделу «Навигация».
По результатам контрольного выхода «Эльбрус» получил право готовиться к переходу в северные широты для дальнейших испытаний, в том числе испытаний авиационно-технических средств корабля. Сейчас строители заняты ревизионными работами, исправлениями по ряду замечаний, а экипаж пополняет запасы топлива и ГСМ, запасается провиантом для перехода- сообщил главный строитель проекта 23120 Кирилл Маругин
28 июля, инспектируя строящиеся корабли предприятия, заместитель Министра обороны РФ Юрий Борисов отметил, что судостроители Верфи преодолели трудности, связанные с импортозамещением иностранного оборудования «Эльбруса», который должны были сдать в 2016 году:
Там были объективные трудности, связанные с поставкой импортного оборудования, это не надо скрывать — он должен был быть принят в прошлом году, но сегодня все трудности преодолели
В основу проекта 23120 закладывался принцип универсальности – возможности выполнения широкого спектра задач: перевозки грузов, в том числе с их доставкой на корабли в открытом море; буксировки кораблей и судов; сопровождения кораблей, выполняющих боевые задачи; оказания помощи терпящим бедствие морякам; исследования рельефа морского дна. Корпус «Эльбруса» имеет ледовый класс ARC4, достаточный для преодоления льда толщиной 0,6 м.
Основные характеристики проекта 23120:
• длина - 95 м;
• ширина - 22 м;
• осадка - 9 м;
• скорость – 18 узлов
• водоизмещение – 9 500 т;
• дальность плавания - 5 000 морских миль;
• автономность - около 60 суток;
• экипаж - 27 человек.
Использованы фотографии: http://www.nordsy.spb.ru/
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