16:49 02 августа

«Роскосмос» утилизирует 18 межконтинентальных баллистических ракет «Тополь»

Как следует из материалов, размещенных Госкорпорацией «Роскосмос» на сайте госзакупок, корпорация заказала ликвидацию 18 межконтинентальных баллистических ракет «Тополь», цена контракта — 138,7 млн рублей, передает новостное агенство Рамблер/Новости

Согласно материалам закупки, исполнитель должен будет обеспечить транспортировку, подготовку, разборку и ликвидацию ракет, которые находятся на временном хранении на Пермском пороховом заводе. Ракеты должны быть утилизированы до 30 ноября 2018 года. Более подробной информации по данному факту нет.

«Роскосмос» утилизирует 18 межконтинентальных баллистических ракет «Тополь»



Работы по ликвидации ракет проходят в соответствии с договором между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

РТ-2ПМ «Тополь» — российский подвижный грунтовый ракетный комплекс стратегического назначения, оснащен трехступенчатой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой. Первый пуск ракеты состоялся в 1982 году. Максимальная дальность поражения комплекса составляет 10 тыс. км.

Ранее сообщалось, что снимаемые с боевого дежурства межконтинентальные баллистические ракеты будут использованы для вывода спутников на орбиту

Использованы фотографии: https://www.roscosmos.ru/23099/
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Комментарии 17

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  1. Чёрный Сегодня, 13:56
    «Роскосмос» утилизирует 18 межконтинентальных баллистических ракет «Тополь»
    ....утилизация будет проходить на полигонах сша,англии,польши, прибалтики wassat
    Чёрный
    1. oldseaman1957 Сегодня, 14:11
      Цитата: Чёрный
      ....утилизация будет проходить на полигонах сша,англии,польши, прибалтики
      - не НА, а ПО их полигонам, рядом с Варшавой и ЛондОном. Чтобы почувствовали, чем ихнее "Фи" к России может закончиться!
      oldseaman1957
  2. Jovanni Сегодня, 13:59
    Ранее сообщалось, что снимаемые с боевого дежурства межконтинентальные баллистические ракеты будут использованы для вывода спутников на орбиту

    А их, спутники, походу ещё раньше утилизировали, что ли? Возили, возили нас американцы мордой по дерьму, и что опять "утилизируем"? Товарищу Ыну бы подарили лучше... Десять тысяч дальность...
    А можно так: сэшэашники нам гадость какую-нибудь, - а мы товарищу Ыну ракетку, ещё подлянка прилетает нам звезднополасатая, мы следующую ракетку...
    Jovanni
    1. Muvka Сегодня, 14:27
      Тополь устаревшая ракета. Или предлагаете хранить за деньги ненужные ракеты, отслужившие свое?
      Muvka
      1. Владимир16 Сегодня, 15:01
        Цитата: Jovanni
        А можно так: сэшэашники нам гадость какую-нибудь, - а мы товарищу Ыну ракетку,

        Можно.
        ВВП в интервью Соловьеву именно об этом говорил. Мол есть у нас еще чем ответить. К примеру есть договор о нераспространении и мы пока придерживаемся его. Но ежели матрасы будут хамить, то...
        Поживем увидим.
        Владимир16
      2. Комментарий был удален.
    2. Владыка Ситх Сегодня, 14:31
      А о том, что в 2016 году оснастили Ярсами 5 дивизий РВСН вам не известно? Всего было поставлено 20 ракет. Такой же темп будет и в этом году.
      Владыка Ситх
  3. komynist Сегодня, 13:59
    Остаётся надеяться на то что замена этим ракетам уже есть. А ни так как было во времена Горбачёва. Только уничтожали и резали на металл, да так что до сих пор не получается восполнить половины утерянного.
    komynist
    1. dvina71 Сегодня, 14:07
      Цитата: komynist
      Остаётся надеяться на то что замена этим ракетам уже есть.

      ВЫ новости то хоть читаете? Им уже сто лет в обед. Тополь снимается с вооружения. Его заменяют Ярсами.
      dvina71
    2. Владыка Ситх Сегодня, 14:32
      В 2016 году оснастили Ярсами 5 дивизий РВСН. Всего было поставлено 20 ракет. Такой же темп будет и в этом году.
      Владыка Ситх
      1. jjj Сегодня, 16:38
        У твердотопливных ракет быстрее всего заканчивается ресурс топлива. Сроки выходят и гарантий нет, что сработает штатно
        jjj
  4. Галеон Сегодня, 14:29
    очень надеюсь, что тендер по этой утилизации выиграет какое-нибудь северо-корейское предприятие.
    Галеон
    1. Flinky Сегодня, 14:31
      Вот у меня тоже ощущение, что "Тополя" отправятся в КНДР.
      Flinky
      1. ML-334 Сегодня, 14:50
        Даром.Как ответ по Окрайне дяде Сэму.
        ML-334
  5. Старый26 Сегодня, 14:45
    Цитата: komynist
    Остаётся надеяться на то что замена этим ракетам уже есть. А ни так как было во времена Горбачёва. Только уничтожали и резали на металл, да так что до сих пор не получается восполнить половины утерянного.

    Вообще-то стоило бы знать предмет разговора. Но для многих в этом нет необходимости. главно раньше всех написать пост. Желательно ура-патриотический. А то, что от 396 "Тополей" осталось менее 70 - знать не обязательно, не царское это дело, знать. Вот порассуждать - другое дело
    Старый26
  6. Geisenberg Сегодня, 14:52
    Обязательно утилизировать ? А чего и в самом деле спутник не запустить ?
    Geisenberg
  7. Topotun Сегодня, 15:20
    Так может и надо было утилизировать запуском спутников? Жалко ведь - вещь то стоящая.... Как в 90-е резали наши самолеты.... Под присмотром америанцев.
    Topotun
  8. Заноза Сегодня, 16:31
    Глупо и преступно утилизировать оружие,когда в воздухе все сильнее пахнет войной.
    Заноза
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