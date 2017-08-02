«Роскосмос» утилизирует 18 межконтинентальных баллистических ракет «Тополь»
Как следует из материалов, размещенных Госкорпорацией «Роскосмос» на сайте госзакупок, корпорация заказала ликвидацию 18 межконтинентальных баллистических ракет «Тополь», цена контракта — 138,7 млн рублей, передает новостное агенство Рамблер/Новости
Согласно материалам закупки, исполнитель должен будет обеспечить транспортировку, подготовку, разборку и ликвидацию ракет, которые находятся на временном хранении на Пермском пороховом заводе. Ракеты должны быть утилизированы до 30 ноября 2018 года. Более подробной информации по данному факту нет.
Работы по ликвидации ракет проходят в соответствии с договором между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
РТ-2ПМ «Тополь» — российский подвижный грунтовый ракетный комплекс стратегического назначения, оснащен трехступенчатой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой. Первый пуск ракеты состоялся в 1982 году. Максимальная дальность поражения комплекса составляет 10 тыс. км.
Ранее сообщалось, что снимаемые с боевого дежурства межконтинентальные баллистические ракеты будут использованы для вывода спутников на орбиту
Согласно материалам закупки, исполнитель должен будет обеспечить транспортировку, подготовку, разборку и ликвидацию ракет, которые находятся на временном хранении на Пермском пороховом заводе. Ракеты должны быть утилизированы до 30 ноября 2018 года. Более подробной информации по данному факту нет.
Работы по ликвидации ракет проходят в соответствии с договором между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
РТ-2ПМ «Тополь» — российский подвижный грунтовый ракетный комплекс стратегического назначения, оснащен трехступенчатой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой. Первый пуск ракеты состоялся в 1982 году. Максимальная дальность поражения комплекса составляет 10 тыс. км.
Ранее сообщалось, что снимаемые с боевого дежурства межконтинентальные баллистические ракеты будут использованы для вывода спутников на орбиту
Использованы фотографии: https://www.roscosmos.ru/23099/
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