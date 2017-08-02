Зенитно-ракетные подразделения общевойсковой армии ЮВО получили новые ЗРС «Бук-М3»
Военнослужащие зенитно-ракетного соединения общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Северном Кавказе, завершили обучение в учебном центре войск противовоздушной обороны Сухопутных войск в Краснодарском крае и приняли на вооружение соединения ЗРК «Бук-М3», сообщает пресс-служба Южного военного округа.
После приемки зенитно-ракетные подразделения приступили к совершению марша комбинированным способом (своим ходом и железнодорожным транспортом) на полигон Капустин Яр Астраханской области.
На полигоне подразделениям соединения предстоит произвести первые стыковочные стрельбы новейших ЗРК «Бук-М3». Также в полевых условиях личный состав выполнит сдачу нормативов по развертыванию и приведению в готовность к применению зенитных ракетных комплексов, порядку заряжания пусковых установок, поиску и обнаружению воздушных целей, ведению разведки воздушных целей и их классификации по степени опасности.
После завершения боевых стрельб подразделения ПВО соединения прибудут в пункты постоянной дислокации уже с новой боевой техникой.
Всего к обучению было привлечено около 350 военнослужащих.
После приемки зенитно-ракетные подразделения приступили к совершению марша комбинированным способом (своим ходом и железнодорожным транспортом) на полигон Капустин Яр Астраханской области.
На полигоне подразделениям соединения предстоит произвести первые стыковочные стрельбы новейших ЗРК «Бук-М3». Также в полевых условиях личный состав выполнит сдачу нормативов по развертыванию и приведению в готовность к применению зенитных ракетных комплексов, порядку заряжания пусковых установок, поиску и обнаружению воздушных целей, ведению разведки воздушных целей и их классификации по степени опасности.
После завершения боевых стрельб подразделения ПВО соединения прибудут в пункты постоянной дислокации уже с новой боевой техникой.
Всего к обучению было привлечено около 350 военнослужащих.
Использованы фотографии: http://stat.mil.ru/index.htm
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти