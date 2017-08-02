16:50 02 августа

Зенитно-ракетные подразделения общевойсковой армии ЮВО получили новые ЗРС «Бук-М3»

Военнослужащие зенитно-ракетного соединения общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Северном Кавказе, завершили обучение в учебном центре войск противовоздушной обороны Сухопутных войск в Краснодарском крае и приняли на вооружение соединения ЗРК «Бук-М3», сообщает пресс-служба Южного военного округа.

После приемки зенитно-ракетные подразделения приступили к совершению марша комбинированным способом (своим ходом и железнодорожным транспортом) на полигон Капустин Яр Астраханской области.

Зенитно-ракетные подразделения общевойсковой армии ЮВО получили новые ЗРС «Бук-М3»



На полигоне подразделениям соединения предстоит произвести первые стыковочные стрельбы новейших ЗРК «Бук-М3». Также в полевых условиях личный состав выполнит сдачу нормативов по развертыванию и приведению в готовность к применению зенитных ракетных комплексов, порядку заряжания пусковых установок, поиску и обнаружению воздушных целей, ведению разведки воздушных целей и их классификации по степени опасности.

После завершения боевых стрельб подразделения ПВО соединения прибудут в пункты постоянной дислокации уже с новой боевой техникой.

Всего к обучению было привлечено около 350 военнослужащих.

Использованы фотографии: http://stat.mil.ru/index.htm
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Комментарии 4

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  1. Teberii Сегодня, 14:24
    Сдать экзамены на отлично и счастливой службы.
    Teberii
    1. RASKAT Сегодня, 16:42
      Я ждал когда к нам придет эта техника, а то в основном ЮВО пополняли М2 версиями.
      RASKAT
  2. Владыка Ситх Сегодня, 14:28
    Я так понимаю дивизион получили.
    Владыка Ситх
  3. Симон Сегодня, 14:51
    Вот это хорошо! Небо на замок. good
    Симон
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