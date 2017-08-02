...В Киеве предложили переформатировать минские договоренности...

Реальный механизм – это создание дорожной карты в рамках "нормандского формата", это участие американцев в этой работе, это наше предложение о введении голубых касок на линию разграничения, чтобы остановить стрельбу и, наконец, перейти к политическому процессу урегулирования в рамках минских соглашений… сейчас надо менять их формат, менять наполнение,

Сопредседатель фракции «Оппозиционного блока» в Верховной раде Юрий Бойко считает, что для урегулирования в Донбассе необходимо переформатировать минские соглашения и создать новую дорожную карту в рамках последних телефонных переговоров в «нормандском формате», передает РИА Новости В конце июля лидеры РФ, Франции, Германии и Украины после трехмесячной паузы обсудили по телефону урегулирование в Донбассе и договорились о встрече внештатных советников глав государств «нормандского формата», которая должна состояться во второй половине августа. Как сообщала пресс-служба Кремля, «стороны обменялись мнениями по ситуации на юго-востоке Украины с учетом сбоев с реализацией минских соглашений».заявил Бойко.Он считает, что инициатором этого процесса должна стать украинская сторона.Ранее замглавы администрации украинского президента Константин Елисеев заявил: Киев считает, что «в связи с обострением ситуации в Донбассе стоит снова вернуться к идее введения в зону конфликта миротворческой миссии ООН».