16:50 02 августа

В Киеве предложили переформатировать минские договоренности

Сопредседатель фракции «Оппозиционного блока» в Верховной раде Юрий Бойко считает, что для урегулирования в Донбассе необходимо переформатировать минские соглашения и создать новую дорожную карту в рамках последних телефонных переговоров в «нормандском формате», передает РИА Новости .



В конце июля лидеры РФ, Франции, Германии и Украины после трехмесячной паузы обсудили по телефону урегулирование в Донбассе и договорились о встрече внештатных советников глав государств «нормандского формата», которая должна состояться во второй половине августа. Как сообщала пресс-служба Кремля, «стороны обменялись мнениями по ситуации на юго-востоке Украины с учетом сбоев с реализацией минских соглашений».


Реальный механизм – это создание дорожной карты в рамках "нормандского формата", это участие американцев в этой работе, это наше предложение о введении голубых касок на линию разграничения, чтобы остановить стрельбу и, наконец, перейти к политическому процессу урегулирования в рамках минских соглашений… сейчас надо менять их формат, менять наполнение,
заявил Бойко.

Он считает, что инициатором этого процесса должна стать украинская сторона.

Ранее замглавы администрации украинского президента Константин Елисеев заявил: Киев считает, что «в связи с обострением ситуации в Донбассе стоит снова вернуться к идее введения в зону конфликта миротворческой миссии ООН».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 23

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  1. vch Сегодня, 15:11
    Ага, что бы было, как в Косово, когда албанцы вырезали сербов, а "миротворческий контингент" стыдливо отворачивался!
    vch
    1. Partyzan Сегодня, 16:32
      В ходе длительного расследования Военным трибуналом ООН конфликта в Косово были получены многочисленные свидетельства преступлений, совершенных обеими сторонами столкновения. «Доказано, что многие акты KLA были преступлениями против сербов, цыган, мусульманских славян, представителей других этнических групп, равно как и албанцев, уличенных в нелояльности Армии освобождения Косово», — говорится в книге Карлы Дель Понте «Мадам обвинитель», вышедшей в 2009 году. — Тысячи людей пропали без вести, к их похищениям и казням напрямую причастны лидеры KLA".
      вот как то так hi
      Partyzan
  2. mayday Сегодня, 15:13
    «в связи с обострением ситуации в Донбассе стоит снова вернуться к идее введения в зону конфликта миротворческой миссии ООН»


    А потом благополучно выкосить с десяток миротворцев и обвинить во всем ополченцев. Механизм прекрасно отработан, еще не остыли обломки МН17.
    mayday
    1. Андрей К Сегодня, 15:51
      ...В Киеве предложили переформатировать минские договоренности...

      Предлагаю переформатировать переформатирующих, тогда точно ничего переформатировать в Минских договорённостях будет не нужно, так как палки в колёса вставлять будет некому...
      Андрей К
      1. krops777 Сегодня, 16:06
        Предлагаю переформатировать переформатирующих


        Да пусть делают что хотят, сначала пусть признают независимость ЛДНР.
        krops777
  3. pvv113 Сегодня, 15:18
    то наше предложение о введении голубых касок на линию разграничения, чтобы остановить стрельбу

    Уберите с передовой укрообезьян и отберите у них гранаты - сразу прекратится стрельба, и не понадобятся войска ООН
    pvv113
    1. Екатерина II Сегодня, 15:24
      Цитата: pvv113
      сразу прекратится стрельба, и не понадобятся войска ООН

      с такими как Захарченко нужно быть наготове..
      в общем то тут слабину никто не хочет давать. Отводит одна сторона-вторая занимает и все... никаких гарантий что кто то остановиться-нет.
      Екатерина II
      1. Диана Ильина Сегодня, 16:06
        Екатерина II Сегодня, 15:24 ↑ Новый
        с такими как Захарченко нужно быть наготове..
        в общем то тут слабину никто не хочет давать. Отводит одна сторона-вторая занимает и все... никаких гарантий что кто то остановиться-нет.
        Да вы что?! Отведите войска за пределы Донецкой и Луганской областей, прекратите обстрелы населенных пунктов, а вот если ЛДНР на этом не успокоятся, то будете иметь полное право начать против них военные действия.
        Агрессоры вы, а не они. Не они начали стрелять по мирным городам и поселкам. Не они в Киев войска вводили, а вы лезли в Донецк и Луганск. Так что ротик прикройте, пока его с той стороны не прикрыли!
        Диана Ильина
        1. tamnun Сегодня, 16:12
          Цитата: Диана Ильина
          Да вы что?! Отведите войска за пределы Донецкой и Луганской областей,

          Так , вопрос по существу.
          А чем границы Донецкой и Луганской областей такие особенные , по сравнению с остальной Украиной ? belay
          Может за этими границами русских нет ? Или они были установлены по какому - либо этническому признаку ?
          Цитата: Диана Ильина
          а вот если ЛДНР на этом не успокоятся, то будете иметь полное право начать против них военные действия.

          belay
          т.е. остальных русских Вы так просто сдали в лапы бандер и ПС ?

          Цитата: Диана Ильина
          Не они в Киев войска вводили, а вы лезли в Донецк и Луганск.

          А Донецк и Луганск были отдельными государствами ?
          tamnun
          1. Диана Ильина Сегодня, 16:19
            tamnun Сегодня, 16:12 ↑ Новый
            Так , вопрос по существу.
            Отвечать на идиотские fool вопросы израильских троллей tongue не вижу никакого смысла!
            Только не надо мне тут "лепить горбатого" про то, что мне сказать нечего. Мне есть, что сказать. Но вступать с вами в полемику, это заведомо кормить тролля, а оно мне надо?!
            Так что идите вон, не уважаемый житель не уважаемой страны!
            Диана Ильина
            1. tamnun Сегодня, 16:22
              Цитата: Диана Ильина
              Отвечать на идиотские вопросы израильских троллей не вижу никакого смысла!

              Ничего удивительного , когда ответить то нечего wink
              Цитата: Диана Ильина
              Только не надо мне тут "лепить горбатого" про то, что мне сказать нечего.

              так и есть , было бы что ответить - ответили бы
              Цитата: Диана Ильина
              Так что идите вон, не уважаемый житель не уважаемой страны!

              только вместе с Вами , Диана love
              tamnun
            2. badens1111 Сегодня, 16:22
              Цитата: Диана Ильина
              Отвечать на идиотские вопросы израильских троллей не вижу никакого смысла!

              Да тут не отвечать надо.
              А спокойно сказать,мечты,о создании Хазарии №2 на территории Малороссии,беспочвенны.
              ЛДНР,как в прошлом КДР,прообраз новой Украины,желательно в составе общей страны.Вот это их и бесит.
              Заявление Захарченко по поводу создания Малороссии,уже вызвал приступ корчей и повышенного выделения яда у таких деятелей как ваш оппонент.
              badens1111
              1. Диана Ильина Сегодня, 16:39
                badens1111 Сегодня, 16:22 ↑ Новый
                Заявление Захарченко по поводу создания Малороссии,уже вызвал приступ корчей и повышенного выделения яда у таких деятелей как ваш оппонент.
                Влад, этот "оппонент" сидит тут специально с целью потроллить, ну и заодно прощупать общественное мнение по тем или иным вопросам. Подозреваю, что сидит не бесплатно, уж больно много троллей именно под флагом Израиля, лепшего друга и шестерки США. Я так понимаю США из бывших русскоговорящих граждан создали сеть по управлению общественным мнением и через них льют грязь в уши легковерным, а таких не мало, в том числе и на ВО. Вообще гнать таких надо в три шеи, но у нас к сожалению администрация отняла такую возможность... recourse request

                П.С. Не отвечайте ему, не тронь "его" оно и вонять не будет...!
                Диана Ильина
                1. tamnun Сегодня, 16:44
                  Цитата: Диана Ильина
                  Влад, этот "оппонент" сидит тут специально с целью потроллить, ну и заодно прощупать общественное мнение по тем или иным вопросам.

                  делать больше нечго , чем шупать. laughing
                  Цитата: Диана Ильина
                  Подозреваю, что сидит не бесплатно

                  Диана , может Вы ещё подскажете где деньги получить можно ?
                  Цитата: Диана Ильина
                  Я так понимаю США из бывших русскоговорящих граждан создали сеть по управлению общественным мнением и через них лют грязь в уши легковерным

                  На ВО laughing laughing
                  Цитата: Диана Ильина
                  Вообще гнать таких надо в три шеи, но у нас к сожалению администрация отняла такую возможность

                  а она у Вас была ?
                  tamnun
              2. tamnun Сегодня, 16:42
                Цитата: badens1111
                Заявление Захарченко по поводу создания Малороссии,уже вызвал приступ корчей и повышенного выделения яда у таких деятелей как ваш оппонент.

                действительно , покорчился от смеха.
                Кстати , что там сегодня о Малороссии говрят ?
                tamnun
      2. VadimSt Сегодня, 16:34
        Захарченко и народ Донбасса, "стоит с вилами" у порога своего дома, а не под Киевом или Львовом!
        VadimSt
  4. Алексей7777777 Сегодня, 15:19
    Да не надо им ничего переформатировать,им надо вариант Сербской Краины у себя устроить,или-или будет...
    Алексей7777777
  5. Комментарий был удален.
  6. Наблюдатель2014 Сегодня, 15:27
    В Киеве предложили переформатировать минские договоренности
    Что спорите коллеги?! Киев пусть сам принимает что угодно.И когда угодно.Сам принимает .Сам пусть и выполняет.Это его (Киева) дело.
    Наблюдатель2014
    1. VadimSt Сегодня, 16:37
      Просто, вся эта Януковская шушера еще раз показала свою истинную политическую позицию - антинародные представители юго-восточной Усраины, гвоздь им в печень!
      VadimSt
  7. Русфанер Сегодня, 16:14
    Нужно им миротворчески ввести что-нибудь посущественнее... Да и не в Донбасс.
    Русфанер
  8. Фракийский воин Сегодня, 16:23
    Цитата: Екатерина II

    с такими как Захарченко нужно быть наготове..
    в общем то тут слабину никто не хочет давать. Отводит одна сторона-вторая занимает и все... никаких гарантий что кто то остановиться-нет.
    У Захарченко нет сильi для наступления на 150 тьiс. глубоко ешелонираная украинская армия- противостоит 50тьiс. ополчение.
    Фракийский воин
    1. revnagan Сегодня, 16:32
      И соотношение сил медленно,но неуклонно растёт .И отнюдь не в пользу ЛДНР...
      revnagan
  9. Заноза Сегодня, 16:45
    С бандеровцами вообще не стоит больше разговаривать,ибо никаких соглашений они выполнять не собираются. Им нужен Донбасс без русских,потом Крым без русских,а там и о Кубани с Воронежем без русских начнут говорить. Аппетит приходит во время еды,а совести у бандеровских убийц и проходимцев нет и никогда не было !
    Заноза
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