В Литве пройдет церемония ротации личного состава батальона НАТО

Третьего августа в Рукле состоится церемония ротации боевых групп международного батальона НАТО, а также церемония замены командующего состава батальона. За несколько недель в Литву прибыли 450 германских военнослужащих второй ротационной смены, которые прослужат в батальоне в Литве шесть месяцев,

В Литву прибыли 450 военнослужащих бундесвера, которые продолжат свою службу в многонациональном батальоне НАТО, дислоцированном в республике, передает РИА Новости говорится в релизе литовского оборонного ведомства.Согласно информации, в республику также прибыло «120 единиц военной техники, в частности, танки Leopard 2A6 и боевые машины пехоты Marder, бронетранспортеры Boxer».«В рамках церемонии ротации командующего боевой группой батальона полковника-лейтенанта армии Германии Кристофа Хубера заменит новый командующий – полковник-лейтенант Торстен Генслер», – добавили в пресс-службе ведомства.Напомним, натовские многонациональные батальоны в соответствии с решением варшавского саммита альянса (2016 г) расположены в трех странах Балтии и Польше. Основу контингента подразделения, дислоцированного в Литве, составляют немецкие военнослужащие.