16:49 02 августа

В Литве пройдет церемония ротации личного состава батальона НАТО

В Литву прибыли 450 военнослужащих бундесвера, которые продолжат свою службу в многонациональном батальоне НАТО, дислоцированном в республике, передает РИА Новости .



Третьего августа в Рукле состоится церемония ротации боевых групп международного батальона НАТО, а также церемония замены командующего состава батальона. За несколько недель в Литву прибыли 450 германских военнослужащих второй ротационной смены, которые прослужат в батальоне в Литве шесть месяцев,
говорится в релизе литовского оборонного ведомства.


Согласно информации, в республику также прибыло «120 единиц военной техники, в частности, танки Leopard 2A6 и боевые машины пехоты Marder, бронетранспортеры Boxer».

«В рамках церемонии ротации командующего боевой группой батальона полковника-лейтенанта армии Германии Кристофа Хубера заменит новый командующий – полковник-лейтенант Торстен Генслер», – добавили в пресс-службе ведомства.

Напомним, натовские многонациональные батальоны в соответствии с решением варшавского саммита альянса (2016 г) расположены в трех странах Балтии и Польше. Основу контингента подразделения, дислоцированного в Литве, составляют немецкие военнослужащие.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 4

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  1. soroKING Сегодня, 15:34
    поокупанствовали, дайте другим...
    главным будет генерал-ефрейтор Шульц wassat
    soroKING
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 15:36
    Кто в курсе дела ,такое зверьё у нас в танковом музее Кубинке есть? Leopard 2A6 и боевые машины пехоты Marder.Если нет, нужно поработать над вопросом. bully
    Наблюдатель2014
    1. Paranoid50 Сегодня, 15:41
      Цитата: Наблюдатель2014
      в танковом музее Кубинке есть? Leopard 2A6 и боевые машины пехоты Marder

      Скажем так : планируются к экспозиции в перспективе. wink
      Paranoid50
  3. Фракийский воин Сегодня, 15:43
    Кубовидная башня на Леопард2 - ето мечта гранатометчика. Проектанта надо разстрелять!
    Фракийский воин
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