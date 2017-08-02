16:50 02 августа

Третья за сутки атака со стороны талибов в Афганистане

Третье за сутки нападение представителей движения «Талибан» (запрещено в РФ) на силовиков совершено в Афганистане. После обстрела американского вертолёта в провинции Нангархар, атаки натовской военной колонны в Кандагаре талибы осуществили нападение на полицейский участок в провинции Гильменд.

Третья за сутки атака со стороны талибов в Афганистане


По предварительным данным, в результате атаки погибли шестеро афганских полицейских, ещё трое получили тяжёлые ранения. Их жизни находятся под угрозой. Все раненые доставлены в госпиталь Гильменда.


Глава совета провинции Гильменд Атаулла Афгани заявил о том, что был атакован полицейский участок в уезде Навех. Талибы осуществили подрыв заминированного автомобиля и отрыли огонь из автоматического оружия по сотрудникам полиции.

На ресурсах, подконтрольных талибам, сообщается, что в течение суток им удалось взять под свой контроль два полицейских участка. Кроме того сообщается и о числе погибших афганских полицейских и военных. В сводке талибов заявлено, что они убили 28 сотрудников полиции и военнослужащих ВС Афганистана.

С начала года территории, контролируемые талибами в Афганистане, увеличились не менее чем на 8%. Это при учёте того, что в стране действует натовский военный контингент и Вашингтоном тратятся сотни миллионов долларов на подготовку и обеспечение оружием афганских силовиков.

Использованы фотографии: http://parstoday.com
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Комментарии 9

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  1. Заноза Сегодня, 16:39
    Отличная новость ! Пусть враги России убивают друг друга ! Нам меньше работы !
    Заноза
    1. Kosmotoga Сегодня, 16:44
      с ума сошли ?

      талибы осуществили нападение на полицейский участок в провинции Гильменд.

      это по вашему отличная новость ?
      Kosmotoga
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 16:49
      Не зря штатники жаловались , что мы талибам оружие поставили..хе хе! Вот и проверили..Чтобы жизнь сахаром не казалась ..Мы теперь с США местами в Афгане поменялись! soldier
      ОТДЕЛ
  2. pvv113 Сегодня, 16:39
    Вашингтоном тратятся сотни миллионов долларов на подготовку и обеспечение оружием афганских силовиков

    Деньги на ветер hi
    pvv113
    1. Kosmotoga Сегодня, 16:45
      да им то что они печатают не прекращая доллары а внешний долг они и не собираются никому отдавать.
      Kosmotoga
    2. Partyzan Сегодня, 16:46
      Деньги на ветер
      нееее - деньги на опиум laughing
      Partyzan
      1. pvv113 Сегодня, 16:48
        Действительно, с приходом англосаксов площади маковых полей выросли на порядок laughing
        pvv113
  3. gukoyan Сегодня, 16:49
    Талибы разбушевались...
    gukoyan
  4. svp67 Сегодня, 16:50
    Да уж, как то с ролью "мирового жандарма" у США не очень.... Лажаются, каждый день
    svp67
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