Третья за сутки атака со стороны талибов в Афганистане

Третье за сутки нападение представителей движения «Талибан» (запрещено в РФ) на силовиков совершено в Афганистане. После обстрела американского вертолёта в провинции Нангархар, атаки натовской военной колонны в Кандагаре талибы осуществили нападение на полицейский участок в провинции Гильменд.По предварительным данным, в результате атаки погибли шестеро афганских полицейских, ещё трое получили тяжёлые ранения. Их жизни находятся под угрозой. Все раненые доставлены в госпиталь Гильменда.Глава совета провинции Гильменд Атаулла Афгани заявил о том, что был атакован полицейский участок в уезде Навех. Талибы осуществили подрыв заминированного автомобиля и отрыли огонь из автоматического оружия по сотрудникам полиции.На ресурсах, подконтрольных талибам, сообщается, что в течение суток им удалось взять под свой контроль два полицейских участка. Кроме того сообщается и о числе погибших афганских полицейских и военных. В сводке талибов заявлено, что они убили 28 сотрудников полиции и военнослужащих ВС Афганистана.С начала года территории, контролируемые талибами в Афганистане, увеличились не менее чем на 8%. Это при учёте того, что в стране действует натовский военный контингент и Вашингтоном тратятся сотни миллионов долларов на подготовку и обеспечение оружием афганских силовиков.