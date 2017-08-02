20:28 02 августа

59 человек решили поучаствовать в президентской гонке в Киргизии

Центризбирком Республики Кыргызстан завершил приём заявок на участие в президентских выборах. Напомним, что выборы в Киргизии состоятся 15 октября. Действующий президент Алмазбек Атамбаев по республиканским законам не сможет принять участие в избирательной гонке. При этом Атамбаев может стать первым киргизским президентом, которого сменят не на основании переворотов, революций и мятежей, а на основании общенародного волеизъявления.

ЦИК Кыргызстана сообщает о рекордном числе будущих кандидатов в президенты. На момент окончания регистрации процедуру прошли 59 человек. Из них 11 выдвинуты партиями, остальные пойдут на выборы в качестве самовыдвиженцев.

Среди самовыдвиженцев есть адвокаты, общественные деятели, а также пенсионеры и безработные.


59 человек решили поучаствовать в президентской гонке в Киргизии


Предварительную регистрацию прошли в частности такие лица как Камила Шершекеева – основательница американского университета в Центральной Азии (он же Международный университет ЦА), Кубан Чороев – председатель общественного фонда «Древняя кочевая цивилизация», Бакыт Керимбеков - представитель киргизской федерации пауэрлифтинга.

Самый старший из кандидатов – 67-летний адвокат Чолпонбаев, самый молодой – 32-летний незанятый самовыдвиженец Бешбаков.

По киргизским законам, после подачи документов все лица, прошедшие предварительную регистрацию, должны заплатить 1 млн сомов (около 865 тыс. рублей) в качестве залога для участия в основной части президентской кампании, сдать экзамен на знание киргизского языка и предоставить не менее 30 тыс. подписей в собственную поддержку.

Использованы фотографии: Kg.mirtv.ru
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Комментарии 11

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  1. Владимир16 Сегодня, 17:38
    должны заплатить 1 млн сомов

    Где ж столько сомов поймать-то? wassat
    Интересная заметка. Про кандидатов-неадекватов написано, а вот про реальных кандидатов ни слова. Есть кандидат который будет развивать сотрудничество с Россией? Или это не интересная тема для автора? Как всегда нужен скандал и прочая хрень?
    Владимир16
  2. Владимирец Сегодня, 17:38
    Вот это я понимаю демократия, не то что в "самых демократических" странах - два кандидата. smile
    Владимирец
    1. болот Сегодня, 20:26
      Цитата: Владимирец
      Вот это я понимаю демократия, не то что в "самых демократических" странах - два кандидата.

      Да,бывший свергнутый Акаев этим гордился,что Кыргызстан самая демократическая страна в нашем регионе,пришлось бежать. laughing
      болот
  3. Толстоевский Сегодня, 17:40
    каждому киргизу по президенту
    Толстоевский
    1. Pirogov Сегодня, 17:52
      Цитата: Толстоевский
      каждому киргизу по президенту

      Не любите киргизов ?
      Pirogov
      1. Чёрный Сегодня, 18:58
        Эх, жаль кыргызского паспорта нет, а то бы тоже поучавствовал, гулять так гулять... laughing
        Чёрный
  4. ОТДЕЛ Сегодня, 17:45
    Эти кадры тоже участвовали..? Я бы за них проголосовал! laughing fellow crying
    ОТДЕЛ
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:51
      ОТДЕЛ hi
      Эти кадры тоже участвовали..?
      wassat laughing Ха-ха-ха! "Убил" Их бы с великими украми в одну комнату.Во кинокомедия была бы laughing
      Наблюдатель2014
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:55
        Цитата: Наблюдатель2014
        Ха-ха-ха! "Убил" Их бы с великими украми в одну комнату.Во кинокомедия была бы

        Да все "бывшие братья " толдычат об этом...Как нибудь соберем их вместе и послушаем , кто круче laughing ! А пока работы много и не до их амбиций ..Потом все вместе посмеемся уверен, что такое время настанет... Когда опять объединимся и шушеру перестреляем и выдавим! soldier
        ОТДЕЛ
  5. moskowit Сегодня, 18:42
    В президенты я б пошёл, пусть меня научат....
    moskowit
  6. Монархист Сегодня, 20:25
    Цитата: Владимирец
    Вот это я понимаю демократия, не то что в "самых демократических" странах - два кандидата. smile

    Вы демократию в арифметической прогрессии уважаете? А если у 58 одна извилины то естественно победит тот у кого чуть больше извилин. Я не считаю это за показатель демократии
    Монархист
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