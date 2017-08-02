59 человек решили поучаствовать в президентской гонке в Киргизии
Центризбирком Республики Кыргызстан завершил приём заявок на участие в президентских выборах. Напомним, что выборы в Киргизии состоятся 15 октября. Действующий президент Алмазбек Атамбаев по республиканским законам не сможет принять участие в избирательной гонке. При этом Атамбаев может стать первым киргизским президентом, которого сменят не на основании переворотов, революций и мятежей, а на основании общенародного волеизъявления.
ЦИК Кыргызстана сообщает о рекордном числе будущих кандидатов в президенты. На момент окончания регистрации процедуру прошли 59 человек. Из них 11 выдвинуты партиями, остальные пойдут на выборы в качестве самовыдвиженцев.
Среди самовыдвиженцев есть адвокаты, общественные деятели, а также пенсионеры и безработные.
Предварительную регистрацию прошли в частности такие лица как Камила Шершекеева – основательница американского университета в Центральной Азии (он же Международный университет ЦА), Кубан Чороев – председатель общественного фонда «Древняя кочевая цивилизация», Бакыт Керимбеков - представитель киргизской федерации пауэрлифтинга.
Самый старший из кандидатов – 67-летний адвокат Чолпонбаев, самый молодой – 32-летний незанятый самовыдвиженец Бешбаков.
По киргизским законам, после подачи документов все лица, прошедшие предварительную регистрацию, должны заплатить 1 млн сомов (около 865 тыс. рублей) в качестве залога для участия в основной части президентской кампании, сдать экзамен на знание киргизского языка и предоставить не менее 30 тыс. подписей в собственную поддержку.
ЦИК Кыргызстана сообщает о рекордном числе будущих кандидатов в президенты. На момент окончания регистрации процедуру прошли 59 человек. Из них 11 выдвинуты партиями, остальные пойдут на выборы в качестве самовыдвиженцев.
Среди самовыдвиженцев есть адвокаты, общественные деятели, а также пенсионеры и безработные.
Предварительную регистрацию прошли в частности такие лица как Камила Шершекеева – основательница американского университета в Центральной Азии (он же Международный университет ЦА), Кубан Чороев – председатель общественного фонда «Древняя кочевая цивилизация», Бакыт Керимбеков - представитель киргизской федерации пауэрлифтинга.
Самый старший из кандидатов – 67-летний адвокат Чолпонбаев, самый молодой – 32-летний незанятый самовыдвиженец Бешбаков.
По киргизским законам, после подачи документов все лица, прошедшие предварительную регистрацию, должны заплатить 1 млн сомов (около 865 тыс. рублей) в качестве залога для участия в основной части президентской кампании, сдать экзамен на знание киргизского языка и предоставить не менее 30 тыс. подписей в собственную поддержку.
Использованы фотографии: Kg.mirtv.ru
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