Сербия ждет поставки российских МиГ-29 до конца года

Я понимаю нетерпение, но повторяю, что самолеты поступят до конца года. МиГ-29 будут частью наших вооружений. Какой срок установлен? Сроки соблюдаются, это произойдет до конца года

Мы провели ремонт и части нашей транспортной авиации, поступят и МиГ-29. На протяжении нескольких десятилетий их не было, никто и не думал о приобретении новых самолетов, особенно самолетов такого качества и возможностей