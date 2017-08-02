20:27 02 августа

Сербия ждет поставки российских МиГ-29 до конца года

Сербия получит от России шесть истребителей МиГ-29 до конца года, заявил в среду министр обороны страны Александр Вулин. Россия в рамках военно-технической помощи планирует передать Сербии шесть истребителей МиГ-29, а также 30 танков Т-72С и 30 бронированных разведывательных машин БРДМ-2.

Я понимаю нетерпение, но повторяю, что самолеты поступят до конца года. МиГ-29 будут частью наших вооружений. Какой срок установлен? Сроки соблюдаются, это произойдет до конца года
— сообщил журналистам Вулин на военном аэродроме Батайница под Белградом, передает РИА Новости.

Сербия ждет поставки российских МиГ-29 до конца года



Министр напомнил, что Сербия в 2016 году получила от России два новых вертолета Ми-17, а вскоре ожидает поступления новых вертолетов H145M от Airbus Helicopters.

Мы провели ремонт и части нашей транспортной авиации, поступят и МиГ-29. На протяжении нескольких десятилетий их не было, никто и не думал о приобретении новых самолетов, особенно самолетов такого качества и возможностей
— заявил Вулин.

Ранее сербские официальные лица заявляли, что ожидают получения российских истребителей в марте-апреле текущего года, а один из официальных представителей Минобороны Сербии Боян Зрнич в конце марта выражал надежду, что поставки произойдут в "ближайшие недели". В июле в ходе авиасалона МАКС-2017 директор ФСВТС Дмитрий Шугаев сообщил, что Россия планирует завершить поставки истребителей МиГ-29 к концу этого года.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 12

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  1. svp67 Сегодня, 17:55
    Был бы рад, если бы таким подарком Россия действительно прикрыла небо Сербии и хоть частично искупила свою вину перед нею....
    svp67
    1. Владимир16 Сегодня, 18:00
      Россия искупила вину??? перед Сербией???
      Неужто Ахиджакова с нами под ником svp67? laughing
      От всего сердца, от всех русских приношу извинения обиженным love
      Владимир16
      1. Алексей7777777 Сегодня, 18:06
        Да мы действительно виноваты,оставили Братьев один на один с НАТО,в сторону ушли,при чём тут Ахеджакова эта...А они нас ВСЁ РАВНО ЛЮБЯТ там...
        Алексей7777777
        1. sabakina Сегодня, 20:12
          Присоединяюсь.
          sabakina
      2. svp67 Сегодня, 18:08
        Цитата: Владимир16
        От всего сердца, от всех русских приношу извинения обиженным

        Как можно приносить извинения от того, чего у вас нет....
        Цитата: Владимир16
        Россия искупила вину???

        Да, Россия виновата, что допустила развал СССР, что не смогла встать на защиту несчастному народу Югославии... Нельзя забывать свои ошибки, иначе они будут повторяться, с завидной регулярностью.
        svp67
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 18:01
      Цитата: svp67
      Был бы рад, если бы таким подарком Россия действительно прикрыла небо Сербии и хоть частично искупила свою вину перед нею....

      Тоже Сергей про это подумал.. soldier Трудно им сейчас там в окружении , да и внутренние враги активизировались..Народ Сербии с Россией однозначно..! Зов крови и многострадальная судьба нас объединяет..Мы еще вместе "похулиганим" в небе браты!
      ОТДЕЛ
    3. Walanin Сегодня, 18:10
      Цитата: svp67
      таким подарком Россия действительно прикрыла небо Сербии

      Сербия готовится втупить в НАТО. Зачем им прикрытие от России? Они уже понадеялись раз.
      Walanin
  2. sgazeev Сегодня, 18:05
    У болгар слюни потекли и решили ремонтировать МиГи в России.
    sgazeev
    1. svp67 Сегодня, 18:36
      Цитата: sgazeev
      У болгар слюни потекли и решили ремонтировать МиГи в России.

      Не только. Наше ОАК объявила им, что в противном случае, а Польша ОЧЕНЬ настойчиво предлагала свои услуги в ремонте самолетов, Болгарии будет отказано в конструкторском сопровождении...
      svp67
      1. Partyzan Сегодня, 18:53
        Польша ОЧЕНЬ настойчиво предлагала
        Польше популярно объяснили - у них лицензия на ремонт только собственного авиапарка, при проведении ремонта сторонни самолетов - лицензия отзывается, соответственно поставок запчастей не будет, ну а дальше - пан сам склепал hi
        Partyzan
    2. Partyzan Сегодня, 18:50
      Болгарам - шипку в задний проход, он у них уже разработан am
      Partyzan
  3. Ratmir_Ryazan Сегодня, 18:44
    Сербии бы помочь еще с ПВО, причем упор сделать на ЗРК и особенно на ПЗРК, отлично себя показавшие на Донбассе... Танки конечно тоже нужны, Косово нужно освободить...
    Ratmir_Ryazan
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