Глава МИД Эстонии: Нелегко жить по соседству с огромной ядерной Россией
В министерстве иностранных дел Эстонии снова заговорили о России – после визита в Таллин вице-президента США Майка Пенса. Глава эстонского внешнеполитического ведомства Свен Миксер (бывший министр обороны) заявил о том, что России нужно опасаться хотя бы потому, что она «дважды развязывала войну с соседями ради политических амбиций».
Миксер заявил, что Эстония «относится серьёзно к тому, что является соседом огромной страны с ядерным оружием», и добавил:
Свена Миксера цитирует эстонский информационный ресурс ERR :
А пока г-н Миксер опасается «нападения России», Эстония превращается в одного из лидеров ЕС по естественной убыли населения. Около 7% от общей численности населения Эстония потеряла только за последние 10 лет. С такими демографическими показателями прибалтийская республика может исчезнуть и «своими силами», продолжая "опасаться российского вторжения".
Миксер заявил, что Эстония «относится серьёзно к тому, что является соседом огромной страны с ядерным оружием», и добавил:
Мы чувствуем поддержку со стороны союзников и заявляем, что режим сдерживания работает.
Свена Миксера цитирует эстонский информационный ресурс ERR :
Когда в 2014 году началась российская агрессия против Украины, страны НАТО и США как наиболее сильный и значимый трансатлантический союзник быстро предприняли шаги в правильном направлении. С тех пор в нашем регионе мы наблюдаем очень позитивную динамику.
А пока г-н Миксер опасается «нападения России», Эстония превращается в одного из лидеров ЕС по естественной убыли населения. Около 7% от общей численности населения Эстония потеряла только за последние 10 лет. С такими демографическими показателями прибалтийская республика может исчезнуть и «своими силами», продолжая "опасаться российского вторжения".
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти