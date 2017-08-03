Глава МИД Эстонии: Нелегко жить по соседству с огромной ядерной Россией





Мы чувствуем поддержку со стороны союзников и заявляем, что режим сдерживания работает.

Когда в 2014 году началась российская агрессия против Украины, страны НАТО и США как наиболее сильный и значимый трансатлантический союзник быстро предприняли шаги в правильном направлении. С тех пор в нашем регионе мы наблюдаем очень позитивную динамику.