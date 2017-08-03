11:41 03 августа

Глава МИД Эстонии: Нелегко жить по соседству с огромной ядерной Россией

В министерстве иностранных дел Эстонии снова заговорили о России – после визита в Таллин вице-президента США Майка Пенса. Глава эстонского внешнеполитического ведомства Свен Миксер (бывший министр обороны) заявил о том, что России нужно опасаться хотя бы потому, что она «дважды развязывала войну с соседями ради политических амбиций».

Глава МИД Эстонии: Нелегко жить по соседству с огромной ядерной Россией


Миксер заявил, что Эстония «относится серьёзно к тому, что является соседом огромной страны с ядерным оружием», и добавил:
Мы чувствуем поддержку со стороны союзников и заявляем, что режим сдерживания работает.


Свена Миксера цитирует эстонский информационный ресурс ERR :
Когда в 2014 году началась российская агрессия против Украины, страны НАТО и США как наиболее сильный и значимый трансатлантический союзник быстро предприняли шаги в правильном направлении. С тех пор в нашем регионе мы наблюдаем очень позитивную динамику.


А пока г-н Миксер опасается «нападения России», Эстония превращается в одного из лидеров ЕС по естественной убыли населения. Около 7% от общей численности населения Эстония потеряла только за последние 10 лет. С такими демографическими показателями прибалтийская республика может исчезнуть и «своими силами», продолжая "опасаться российского вторжения".

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 75

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  1. ShKAS_mashingun Сегодня, 07:08
    С тех пор в нашем регионе мы наблюдаем очень позитивную динамику.
    позитивная динамика выражается резком старении населения эстонии, ввиду "динамики" молодёжи в сторону европейских стран. Этим бы лучше озаботились. Ядерный сосед.... нафига на вас ещё боеголовки переводить? Есть дела поважнее.
    ShKAS_mashingun
    1. himRa Сегодня, 07:11
      Около 7% от общей численности населения Эстония потеряла только за последние 10 лет. С такими демографическими показателями прибалтийская республика может исчезнуть и «своими силами», продолжая "опасаться российского вторжения".

      Вот реальная проблема а не надуманная!
      Через 50 лет не кого будет ,,захватывать,,
      для сравнения в СССР в 1989 году их было 1 565 662 человек и почти трети населения уже НЕТ
      himRa
      1. Тралл Сегодня, 07:21
        Так вот почему ноет Литва из-за строительства около её границы белорусской АЭС. Ей, оказывается, тоже нелегко. Тяжело жить рядом с соседом, к которому испытываешь зависть, злость, ненависть, а с комплексом собственной неполноценности - вообще невыносимо smile
        Тралл
        1. maxim947 Сегодня, 07:26
          Получается не врет. Граждане от страха покидают страну)) Вывод - виновата Россия.
          maxim947
          1. dik-nsk Сегодня, 08:15
            Нелегко жить по соседству с огромной ядерной Россией
            очко в постоянном напряжении))))
            как уже задолбали все эти прибалтийские недогосударства, созданные Ульяновым, крепко он подгадил потомкам..
            dik-nsk
            1. Капитан Пушкин Сегодня, 10:12
              Ульянов отпустил на свободу только Финляндию, а Прибалтику выпустил Троцкий (точнее, это было одно из обязательных условий его хозяев).
              Ленину ничего не оставалось как согласиться - практически весь партийный аппарат был укомплектован привезенными из США вместе с Троцким профессиональными революционерами, бывшими бундовцами, записавшимися летом 1917 в большевики.
              Ленин сумел перехватить власть только угрозой силы и многочисленными компромиссами. Один из них - отторжение Прибалтики от России.
              Капитан Пушкин
              1. dik-nsk Сегодня, 10:34
                согласен, но это детали, Ульянова обозначил как признанного вождя hi
                dik-nsk
            2. BecmepH Сегодня, 10:26
              Цитата: dik-nsk
              Нелегко жить по соседству с огромной ядерной Россией
              очко в постоянном напряжении))))
              как уже задолбали все эти прибалтийские недогосударства, созданные Ульяновым, крепко он подгадил потомкам..

              Ваш мозг работает как у всего запада. Всё виноватых на стороне, да из прошлого ищите...
              BecmepH
              1. dik-nsk Сегодня, 10:31
                хмм.. а вот к чему "выродил" этот вывод Ваш мозг вообще не понятно. или Вы не в курсе, что "рождение" этих псевдогосударств произошло в результате революции, а ранее их в принципе не было? а кто у нас там вождем был? не было бы факта создания прибалтийских стран - не было бы сейчас проблем с ними, сидели бы чухонцы смирно как субъект РФ и не жжужали.. аналогично и со свидомыми..как-то так
                dik-nsk
                1. BecmepH Сегодня, 10:38
                  Цитата: dik-nsk
                  хмм.. а вот к чему "выродил" этот вывод Ваш мозг вообще не понятно. или Вы не в курсе, что "рождение" этих псевдогосударств произошло в результате революции, а ранее их в принципе не было? а кто у нас там вождем был? не было бы факта создания прибалтийских стран - не было бы сейчас проблем с ними, сидели бы чухонцы смирно как субъект РФ и не жжужали.. аналогично и со свидомыми..как-то так

                  Вы молодец, знаете историю))). Историю надо знать и делать выводы, а не искать виноватых в прошлом. Почему Вы не вините тех, кто спонсирует русофобию в прибалтике? Аааа, опять Ленин виноват? Так я бы тогда Колумба во всём винил. Так ведь, следуя Вашей логике?
                  BecmepH
        2. хрыч Сегодня, 07:28
          Цитата: Тралл
          а с комплексом собственной неполноценности - вообще невыносимо

          Когда свидомый прибалд с яростью драит ирландский юнайтед-таз (толчёк), он сражается с русским ядерным монстром wassat
          хрыч
          1. Подрезчик Сегодня, 08:44
            Страшно? Другие живут, и нормально живут! Рецепт спокойной жизни: выкинуть из башки все русофобские мысли, заняться делом и поменьше слушать "демократов" из-за океана!
            Подрезчик
            1. Джедай Сегодня, 08:54
              Александр, приветствую! hi Так ведь тогда помощи от заокеанских кукловодов не будет, вплоть до урезания финансирования. Вот и воют. Да и привыкли они, как и прочие соседи, бояться "злых русских". fool
              Джедай
              1. Подрезчик Сегодня, 09:22
                Приветствую, Макс! В общем и целом это преданный пес Миксер проводил "хозяина" Пенса благодарным за ласку лаем! lol
                Подрезчик
                1. Джедай Сегодня, 09:31
                  В общем, всё прошло по регламенту. laughing
                  Джедай
        3. himRa Сегодня, 07:55
          Цитата: Тралл
          Тяжело жить рядом с соседом, к которому испытываешь зависть, злость, ненависть, а с комплексом собственной неполноценности - вообще невыносимо

          ,,говорящий,, миксер с ,,чувством не полноценности!!!?,, fool laughing wassat остается только шутить!
          himRa
        4. Хагалаз Сегодня, 07:56
          А еще, конечно тяжело жить, ведь понимают прекрасно, что в случай чего, когда и если хозяева попрут на Россию, то в общем замесе, раскатают их в блин и не заметят. Но возразить хозяину всё равно не могут. Вот и остается дрожать и тявкать.
          Хагалаз
          1. BecmepH Сегодня, 10:28
            Цитата: Хагалаз
            А еще, конечно тяжело жить, ведь понимают прекрасно, что в случай чего, когда и если хозяева попрут на Россию, то в общем замесе, раскатают их в блин и не заметят. Но возразить хозяину всё равно не могут. Вот и остается дрожать и тявкать.

            "Ой, блин...." Сказал слон, наступив на колобка.(С)
            BecmepH
        5. Капитан Пушкин Сегодня, 10:16
          Цитата: Тралл
          Тяжело жить рядом с соседом, к которому испытываешь зависть, злость, ненависть, а с комплексом собственной неполноценности - вообще невыносимо

          Если так страшно спать, то могли бы переехать в Либерию или в Буркина Фасо - туда за ними Путин точно не погонится.
          Или просто попить валерьянки - это даже дешевле переезда в Либерию.
          Капитан Пушкин
          1. Злодей Сегодня, 10:43
            Цитата: Капитан Пушкин
            Если так страшно спать, то могли бы переехать в Либерию или в Буркина Фасо - туда за ними Путин точно не погонится.
            Или просто попить валерьянки - это даже дешевле переезда в Либерию.

            А ещё лучше водки, глядишь, и не так страшно будет, да может на диалог нормальный потянет, может и договорились бы до чего, к взаимному удовольствию. Да им видать тормозная жидкость милее, недотёпам. no
            Злодей
      2. рич Сегодня, 07:25
        Глава МИД Эстонии: Нелегко жить по соседству с огромной ядерной Россией

        Сейчас дружно расплачемся, и все вместе вас пожалеем. А может вас несчасненьких в другое место перевести - в Либерию например? Там и демократии и свободы много, и от России далеко
        рич
      3. Stranger03 Сегодня, 09:19
        Среди бывших республик СССР все западные страны Прибалтики с 1991 года стабильно теряют население. БОльше всего потеряла Украина - около 6 млн человек без учета Крыма. Бывшие азиатские республики - все в плюсе. Ну и у России дела тоже не фонтан. Хорошо, хоть около 0 топчемся. Да и то, выползаем только за счет "азиатов", :(
        Stranger03
        1. Владыка Ситх Сегодня, 09:34
          Не за счет азиатов. Я как то скидывал картинку.
          Владыка Ситх
      4. Fei_Wong Сегодня, 10:12
        Цитата: himRa
        для сравнения в СССР в 1989 году их было 1 565 662 человек и почти трети населения уже НЕТ

        Полтора моего города (и вообще какие-то дроби от населения Москвы).
        А сейчас она вообще на 5 тактических ядерных фугасов тянет, не более.
        Fei_Wong
        1. himRa Сегодня, 11:00
          уже писал что серьезно реагировать у меня не получается wassat drinks
          himRa
      5. To be or not to be Сегодня, 11:33
        Счетчик населения Эстонии

        03-08-2017 11:32:44
        1 301 758
        Численность населения
        608 349
        Численность мужского населения (46.7%)
        693 409
        Численность женского населения (53.3%)
        8 277
        Рождено в этом году
        19
        Рождено сегодня
        9 171
        Умерло в этом году
        21
        Умерло сегодня
        -1 379
        Мигрировало в этом году
        -3
        Мигрировало сегодня
        -2 273
        Рост численности населения в этом году
        -5
        Рост численности населения сегодня

        Источник : Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН: Отдел народонаселения внешняя ссылка .



        Население Эстонии 2016

        Согласно нашей оценке, на конец 2016 года, население Эстонии составляло 1 304 031 человек. За 2016 год население Эстонии уменьшилось приблизительно на 3 858 человек. Учитывая, что население Эстонии в начале года оценивалось в 1 307 889 человек, годовой прирост составил -0.29 %.
        Вот основные демографические показатели Эстонии за 2016 год:

        Родившихся: 14 047 человек
        Умерших: 15 564 человека
        Естественный прирост населения: -1 517 человек
        Миграционный прирост населения: -2 341 человек
        Мужчин: 609 411 человек (по оценке на 31 декабря 2016 года)
        Женщин: 694 620 человек (по оценке на 31 декабря 2016 года)
        Население Эстонии в 2017 году

        В 2017 году численность населения Эстонии уменьшится на -3 847 человек и в конце года будет составлять 1 300 184 человек. Естественный прирост населения будет отрицательным и составит 1 513 человек. За весь год родится примерно 14 005 детей и умрёт 15 518 человек. Если уровень внешней миграции останется на уровне прошлого года, то в следствии миграционных причин численность населения изменится на -2 334 человек. То есть, суммарное количество людей, покидающих страну (эмигрантов) будет преобладать над количеством людей, въезжающих в страну с целью долгосрочного пребывания (иммигрантов).

        Динамика изменения численности населения Эстонии в 2017 году

        Ниже представлены коэффициенты изменения численности населения Эстонии, рассчитанные нами для 2017 года:

        Рождаемость: в среднем 38 детей в день (1.60 в час)
        Смертность: в среднем 43 человека в день (1.77 в час)
        Миграционный прирост населения: в среднем -6 человек в день (-0.27 в час)
        Скорость убыли населения Эстонии в 2017 году будет 11 человек в день.
        To be or not to be
    2. Татьяна Сегодня, 07:22
      Этот компрадорский проамериканский недоумок Эстонии озабочен исключительно выживанием своего собственного благополучия у кормила политической власти в Эстонии. Национальные же проблемы народа Эстонии как национального государства им в расчёт не принимаются. Они ему - по его воспитанию как "американского демократа, а не как истинного гражданина Эстонии, - просто не ведомы и знать он о них даже и не хочет.
      Татьяна
      1. himRa Сегодня, 10:56
        Вы правы,подписываюсь по каждым словом!
        Глобализация пройдется по странам прибалтики катком при их ,,толерантности,, и доступтности ,,центров развития,, молодежь уедет...
        himRa
      2. voyaka uh Сегодня, 11:32
        Population
        1.316 million ‎(2016)
        GDP per capita
        17,574.69 USD ‎(2016)

        У них, из всех Прибалтов, экономика в наилучшем состоянии.
        Весьма развиты ИТ . "Цифровая экономика" внедрена на высоком уровне (9-е место в мире).
        Пишут сложное ПО по информационной безопасности в своем "Кибер-Центре НАТО".
        Интенсивно торгуют с Швецией и Финляндией.
        voyaka uh
    3. vkl.47 Сегодня, 07:32
      Не легко ему жить????? А я вседа думал что дуракам жить проще
      vkl.47
      1. stalkerwalker Сегодня, 07:56
        "Трудно жить на свете прочухонцу Пэтте,
        Бьёт его по роже славьянин Сеьёжа..."
        stalkerwalker
      2. Ruswolf Сегодня, 10:07
        vkl.47
        Не легко ему жить????? А я вседа думал что дуракам жить проще

        Он просто не договорил. От переполнения чувств, в зобу дыханье спёрло!
        Жить с таким грозным соседом как Россия страшно....., но можно!
        А вот с американской задницей на морде...... тяжко!
        Ruswolf
    4. Балу Сегодня, 08:11
      Глава МИД Эстонии: Нелегко жить по соседству с огромной ядерной Россией
      нелегко жить параноикам
      Балу
      1. Monster_Fat Сегодня, 08:21
        Когда в Эстонии начнут облагать налогом пенсионеров(так как работоспособского населения к этому времени уже не будет), чтобы поддержать "достаточный уровень" противодействия "Российской угрозе"-вот тогда можно будет начать им орать на весь мир другую "песню"-"Смотрите до чего довела нас не прекращающаяся "угроза" со стороны России!"
        Monster_Fat
    5. Зяблицев Сегодня, 08:58
      Ежедневная смена памперсов очень напрягает министра, плюс зловоние... laughing
      Зяблицев
  2. Alex66 Сегодня, 07:10
    Миксер? Вы это серьезно, он говорит, люди вы с ума сошли.
    Alex66
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 07:10
    Глава эстонского внешнеполитического ведомства Свен Миксер (

    ... слышали и не такое, начинается новый виток нападок... angry
    a.s.zzz888
    1. рич Сегодня, 07:25
      Глава эстонского внешнеполитического ведомства Свен Миксер

      Карлсон нерно курит в сторонке laughing
      Если свен - в переводе это лебедь, а миксер - это миксер, то это чего получается - эстонский ответ одновременно и Карлсону, и ТУ-160?
      рич
      1. Partyzan Сегодня, 09:06
        А он точно - белый?, или просто от страха побелел? laughing
        Partyzan
  4. алекс-сп Сегодня, 07:11
    Что им еще там пообещали, что началась очередное обострение?
    Неужели они реально считают себя достойными ядерного удара....
    Онищенко было бы достаточно.
    алекс-сп
    1. Владимирец Сегодня, 08:41
      Цитата: алекс-сп
      Что им еще там пообещали, что началась очередное обострение?

      Обещали, что вместо 2% ВВП на НАТО будут забирать 10. yes
      Владимирец
  5. RUSOIVAN Сегодня, 07:12
    нелегко? переезжайте: сейчас как раз в Африке жилплощадь освобождается потихоньку!
    RUSOIVAN
  6. 1536 Сегодня, 07:12
    С миксером ясно, а что думает кофемолка?
    1536
  7. Смог Сегодня, 07:15
    Глава эстонского внешнеполитического ведомства Свен Миксер

    Миксер- интересная фамилия. На определенные аналогии наводит:
    Ми́ксер (англ. mixer — «мешалка» от др.-греч. μῖξις — «смешение, смесь») — устройство для приготовления пищи методом перемешивания её компонентов до создания однородной массы и обогащения взбиваемой жидкости воздухом. Миксером взбивают и замешивают яйца, сливки, коктейли, мусс, омлет, тесто, пюре, соусы и другие продукты.
    Смог
  8. rotmistr60 Сегодня, 07:16
    Нелегко жить по соседству с огромной ядерной Россией

    Либо терпите и поменьше вякайте на Россию, либо собрали вещички и в новую "чухонию" (севернее, западнее - это уж кому, что нравится).
    rotmistr60
    1. УАЗ 452 Сегодня, 08:37
      Они опасаются, что обустраиваться придётся сильно восточнее... за Уралом. Но потявкивать при этом не прекращают.
      УАЗ 452
  9. Смог Сегодня, 07:18
    Глава МИД Эстонии: Нелегко жить по соседству с огромной ядерной Россией

    Взяли да переехали.
    Смог
  10. Б.Т.В. Сегодня, 07:25
    " А кому сейчас легко, Свен?!"
    Б.Т.В.
  11. savage1976 Сегодня, 07:45
    Вас что-то не устраивает? Чемодан, вокзал и под бок к хозяину, там точно будет спокойнее. А нам на ваше нытье и скулеж глобально фиолетово.
    savage1976
  12. Ретвизан 8 Сегодня, 07:45
    Он хотел сказать: нелегко живется политикам - марионеткам в Прибалтике, постоянный страх получить звездюлину со стороны страны, на которую приходится гадить в угоду своему заокеанскому хозяину.
    Ретвизан 8
  13. pvv113 Сегодня, 08:02
    С такими демографическими показателями прибалтийская республика может исчезнуть

    Горевать не будем, а мир не обеднеет.
    pvv113
  14. Jovanni Сегодня, 08:08
    Глава МИД Эстонии: Нелегко жить по соседству с огромной ядерной Россией

    А чё нелегко то? Не мы вам огороды вытаптываем, а ваша НАТО...
    Jovanni
  15. УАЗ 452 Сегодня, 08:35
    Эстония превращается в одного из лидеров ЕС по естественной убыли населения. Около 7% от общей численности населения Эстония потеряла только за последние 10 лет. С такими демографическими показателями прибалтийская республика может исчезнуть и «своими силами», продолжая "опасаться российского вторжения


    Но в этом есть и хорошие новости: соседства с Россией бояться будет не нужно.
    УАЗ 452
  16. mac789 Сегодня, 08:48
    Да не вымрет она, не нажейтесь. Вши так просто не вымтрают.
    mac789
    1. polev66 Сегодня, 08:55
      да там очередной халифант создадут из "беженцев" и все
      polev66
  17. Олег Калугин Сегодня, 08:53
    Ебстественно не легко, особенно если клоун и роста карлика пытаешься шавкой, а значит на показ - хавкать на гору.
    Олег Калугин
  18. polev66 Сегодня, 08:54
    можно просто меньше языком трепать и обстановку нагнетать... и жить станет проще
    polev66
  19. ссс Сегодня, 09:00
    Нелегко жить рядом - пусть летят на луну, и там живут легко(без земного притяжения)
    ссс
  20. К-50 Сегодня, 09:02
    Глава МИД Эстонии: Нелегко жить по соседству с огромной ядерной Россией

    Не живи. request
    Можем умереть, быстро ли медленно, хозяин-барин.
    Можешь сбежать куда.
    Главное же никто не принуждает жить рядом с "огромной и страшной". laughing
    России нужно опасаться хотя бы потому, что она «дважды развязывала войну с соседями ради политических амбиций».

    Ты ничего не напутал укурыш? belay
    Это где это такое произошло? В твоих ночных кошмарах?
    Ну так Россия сны не контролирует, Ты там можешь даже обгадится, но Россия всё равно не причём. request laughing
    К-50
  21. weksha50 Сегодня, 09:10
    "Нелегко жить по соседству с огромной ядерной Россией"...

    А как России с неадекватными соседями жить тяжело... recourse
    weksha50
  22. Шурале Сегодня, 09:12
    Нелегко жить по соседству с огромной ядерной Россией

    Особенно если Америка требует постоянно крошить батон на эту огромную ядерную Россию, очко то не железное, нелегко конечно, но бабки отрабатывать надо...
    Шурале
  23. BARHAN Сегодня, 09:13
    Пусть переедут подальше от России)))
    BARHAN
  24. rpuropuu Сегодня, 09:13
    Миксер заявил, что Эстония «относится серьёзно к тому, что является соседом огромной страны с ядерным оружием»
    Ядерное оружие есть как минимум у 7 государств, а страна первая и единственная применившая ЯО, при чем на мирных городах - одна what no
    rpuropuu
  25. Ken71 Сегодня, 09:15
    А никто и не обещал что будет легко.
    Ken71
  26. viktor. Сегодня, 09:25
    (Соседи) fool , о их даже в правительстве России речь не ведут laughing
    viktor.
  27. КОТ БАЮН Сегодня, 09:29
    Нелегко жить по соседству с огромной ядерной Россией

    ... Ну конечно же нелегко! Особенно, если учесть тот факт, что любое небольшое государство только может получать выгоду только от одного соседства с большим соседом, а Эстония умудрилась САМОСТОЯТЕЛЬНО так изгадить отношения с большим соседом, что дальше и хуже уже некуда. Теперь вот жалуется... Кому? За лужу? Ну так там всем фиолетово плохо им или хорошо.
    Видели глазки, что брали - жрите пока не лопнете.....
    КОТ БАЮН
  28. Комментарий был удален.
  29. Толстоевский Сегодня, 09:38
    нищий карлик всегда будет бояться и ненавидеть живущего по соседству обеспеченного баскетболиста
    Толстоевский
    1. УАЗ 452 Сегодня, 09:48
      Простите, "обеспеченного" - это Вы сейчас про кого?
      УАЗ 452
  30. Kot3713 Сегодня, 09:41
    Кому вы нужны предатели и пособники. Сколько про них анекдотов было . Эстонцы европейские чукчи.
    Kot3713
  31. Kot3713 Сегодня, 09:41
    Все в одном фото
    Kot3713
  32. Kot3713 Сегодня, 09:42
    Все в одном фото
    Kot3713
  33. bratchanin3 Сегодня, 09:54
    Представители прибалтийских карликовых республикашек уже столько пакостей принесли и столько наболтали, что конечно становится страшно. А вдруг русский медведь развернётся в их сторону или амерская "стана", за которую прятались, исчезнет. Всё это напоминает истошный визг напуганной шавки, кроме истеричного визга ничего нет.
    bratchanin3
  34. Egorovich Сегодня, 10:05
    Можно только посочувствовать Миксеру и посоветовать почаще менять памперсы.
    Egorovich
  35. annodomene Сегодня, 11:23
    Конечно не легко laughing Только пусть г-н Перфоратор, простите - Миксер, перестанет быть озабоченным, мы маленьких не трогаем laughing
    annodomene
  36. Pete Mitchell Сегодня, 11:36
    А как нелегко жить рядом с такими как эсты fellow
    Pete Mitchell
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