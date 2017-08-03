11:41 03 августа

WSJ призывает Трампа поставить Киеву летальное оружие

Американское издание The Wall Street Journal выдаёт материал, в котором авторы размышляют о большом благе для Украины в случае передачи Киеву летального оружия. В статье «Карта Трампа на Украине» заявлено о том, что если американский президент одобрит инициативу по отправке для ВСУ противотанкового и зенитного вооружений, то таким образом «покажет империалисту Путину, что может говорить с позиции силы».

Об «империалисте Путине» пишет издание страны, всеми силами пытающейся распространить своё имперское влияние на весь мир, прикрываясь баснями о демократии. Ничем иным, кроме как откровенным лицемерием, такой подход не назовёшь.

WSJ призывает Трампа поставить Киеву летальное оружие



Из материала:
Если американское оружие будет поставлено украинцам, то оно поможет им уничтожать российскую бронетехнику и усложнит путинским марионеточным силам на востоке Украине положение дел.


При этом в издании, судя по всему, не учитывается, что и силы в Донбассе вполне могут получить оружие «из третьих рук» в случае принятия решения Вашингтоном об отправке вооружений киевским марионеткам США. Как в том анекдоте: «...А если они нас? - А нас-то за что?»

Обращает на себя внимание цитата в WSJ спецпредставителя США по Украине Курта Волкера:
На востоке Украины российских танков больше, чем во всех странах Западной Европы, вместе взятых.


Заявление тянет на «Оскар» по абсурдности. Сравнивая с Западной Европой, Волкеру стоило бы для начала ответить вопрос: а откуда вообще в Западной Европе российские/советские танки? На Украине они есть по той простой причине, что стоят на вооружении ВСУ. Об этом Волкеру успели доложить?

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 32

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  1. vkl.47 Сегодня, 07:28
    Дожили. Газетёнка советует президенту что делать. Разжигает войну
    vkl.47
    1. himRa Сегодня, 07:32
      Цитата: vkl.47
      Дожили. Газетёнка советует президенту что делать. Разжигает войну

      В погоне за ,,читателями,, чего только не наговоришь!
      наши СМИ тоже замечены в подобных ,,приемах,,
      himRa
    2. Зяблицев Сегодня, 08:59
      Поставьте,поставьте и развяжите нам руки англосаксы парши...,нехорошие!
      Зяблицев
      1. хрыч Сегодня, 09:14
        Цитата: Зяблицев
        Поставьте,поставьте и развяжите нам руки англосаксы парши...,нехорошие!

        Тут есть ряд проблем и их треба обозначить:
        1. Рагульская сущность, от прапора до генерала (им надо ввести чин генерал-прапорщик), т.е. тырить все что не поподя, а тут весьма дорогие изделия.
        2. Рукозадость "продвинутых" пользователей, русское оружие просто и надежно и с этим учетом, поэтому полеты на Джавелинах, как барон на ядре, будут иметь массовый характер.
        3. Бумеранг. Бойцы ЛДНР освоят лучшие натовские образцы для личного и более правильного использования laughing
        хрыч
        1. Fei_Wong Сегодня, 10:05
          Цитата: хрыч
          Тут есть ряд проблем и их треба обозначить:
          1. Рагульская сущность, от прапора до генерала (им надо ввести чин генерал-прапорщик), т.е. тырить все что не поподя, а тут весьма дорогие изделия.
          2. Рукозадость "продвинутых" пользователей, русское оружие просто и надежно и с этим учетом, поэтому полеты на Джавелинах, как барон на ядре, будут иметь массовый характер.
          3. Бумеранг. Бойцы ЛДНР освоят лучшие натовские образцы для личного и более правильного использования laughing

          Забыт четвёртый пункт:
          4. Молот. Гении на местах. Всегда найдётся такой жовто-блакитный рукожoпый умелец, что и надёжную как лопату советскую технику сумеет превратить в подобие китайской петарды - попутно выкачав сотни тысяч нефти гривен из бюджета (вот только оторванными пальцами дело не ограничилось). Что уж тут говорить о нежной натовской.
          Fei_Wong
    3. ser-pov Сегодня, 09:04
      [/quote]Дожили. Газетёнка советует президенту что делать. Разжигает войну[quote]

      Судя по тому ,как Трамп вчера плакался на своем выступлении, ему скоро домохозяйки будут давать советы как вести внешнюю политику... laughing
      ser-pov
      1. Татьяна Сегодня, 09:51
        ser-pov
        Судя по тому ,как Трамп вчера плакался на своем выступлении, ему скоро домохозяйки будут давать советы как вести внешнюю политику... laughing
        Ха! Простые домохозяйки - это куда ни шло! А вот тупые бабы-конгрессменши США, которые уже призывали Трампа и конгресс США защитить am от российской fool агрессии laughing сказочное Лимпопо - это куда как для Трампа покруче будет! yes
        Татьяна
  2. Mavrikiy Сегодня, 07:30
    Да уже Абрамсы забыли после "маневров". И официально тоже оружие поставлять будут, но потом. Эта та морковка, что у нас перед носом весит.
    Mavrikiy
    1. Нормаль ок Сегодня, 10:36
      Цитата: Mavrikiy
      Да уже Абрамсы забыли после "маневров"

      Интересная новость. Скиньте ссылку пожалуйста.
      Нормаль ок
  3. rotmistr60 Сегодня, 07:32
    Американское издание The Wall Street Journal

    Как только представители "древнейшей профессии" начинают рассуждать с позиции военных и политиков, либо по их "вежливой" просьбе, то хорошего ждать не приходится. А вот это заявление
    На востоке Украины российских танков больше, чем во всех странах Западной Европы, вместе взятых.
    совершенно не поддается пониманию. Курта Волкер не просто русофоб, он еще и провокатор.
    rotmistr60
  4. новичок Сегодня, 07:32
    так или иначе янки поставчт укрланду оружие. ну и ополченцы пополнят запасы.
    новичок
  5. ИмПерц Сегодня, 07:50
    В ДНР и ЛНР уже заготовили ящики с горилкой. Американцы могут завозить ПТРК и ПВО wink
    ИмПерц
    1. рич Сегодня, 08:39
      Приветствую, Игорь hi
      Значит республики уже заготовили "жидкую валюту" для приобретения у ВСУ летального оружия? smile
      рич
      1. ИмПерц Сегодня, 08:44
        Приветствую!
        Говорят, что да... Готовы drinks
        ИмПерц
  6. Ретвизан 8 Сегодня, 07:53
    Думаю у гегемонов игры в одни ворота не получится, ведь интересные виды вооружения тогда могут появиться у нужных людей и в Донецке, и в Афганистане, и в Ираке и кое где еще!
    Ретвизан 8
  7. Jovanni Сегодня, 08:15
    Волкеру стоило бы для начала ответить вопрос: а откуда вообще в Западной Европе российские/советские танки?

    На постаментах стоят с войны. Эти "волкеры" позорные позабывали уже...
    Jovanni
  8. Владимирец Сегодня, 08:29
    «покажет империалисту Путину, что может говорить с позиции силы»

    И, как всегда, чужими руками.
    Владимирец
    1. Джедай Сегодня, 08:57
      Так ведь привыкли чужими руками жар загребать и по-другому не хотят. Зато к дележу добычи будут первыми.
      Джедай
  9. УАЗ 452 Сегодня, 08:40
    Да вооружайте. Но хоть не врите насчёт "чисто оборонительного оружия". Если ЗРК ещё можно таковым назвать (ну подумаешь - оборонятся украинцы от ещё одного "Боинга", так вроде умные люди над Украиной уже не летают), то ПТРК прекрасно работает и для уничтожения ДОТов при прорыве обороны, и янки прекрасно осведомлены об этом способе применения данных типов оружия.
    А вообще: упускать такую прекрасную возможность получить недорого "Джевелины" - отличный, кстати, ПТРК нельзя. Так что закончатся у ВСУ американские подарки быстро, ну да янки богатые - ещё пришлют. Главное, чтобы не сэкономили, паразиты, и не прислали какой-нибудь "Тоу" вместо "Джэвелинов". Такое даже и покупать смысла не будет.
    УАЗ 452
    1. Ken71 Сегодня, 09:45
      Поделитесь методикой уничтожения ДОТ джавелином. Просто интересно.
      Ken71
      1. УАЗ 452 Сегодня, 10:02
        А ДОТом можно назвать не только бетонный капонир, а обычный танк, обложенный мешками с песком, или закопанный по самую башню (может так его именовать методически неправильно, но уж Вы меня простите). Но башня то у него в любом случае открыта. Дальше объяснять методику уничтожения такой огневой точки с помощью ПТРК?
        Так или иначе, но данный тип оружия называть чисто оборонительным - это от лукавого. Или не согласны?
        УАЗ 452
  10. a.s.zzz888 Сегодня, 08:54
    При этом в издании, судя по всему, не учитывается, что и силы в Донбассе вполне могут получить оружие «из третьих рук» в

    ... мерикатосам по фигу, что будет в случае получения укронациками ПТР... чем больше людей будет гибнуть - им в радость... angry
    a.s.zzz888
    1. Джедай Сегодня, 08:59
      Цитата: a.s.zzz888
      чем больше людей будет гибнуть - им в радость...

      "США будут воевать с Россией в Донбассе до последнего украинца." (с) .
      Джедай
  11. Moskovit Сегодня, 09:10
    Пусть сначала им прочитают анекдот про стальные шары. Один разбил, другой потерял...
    Moskovit
  12. viktor. Сегодня, 09:21
    Правильное будет решение о поставки оружия, быстрее парашенко на парашу усадят!
    viktor.
  13. bratchanin3 Сегодня, 09:48
    Стоило бы автору так переживать. Мало ли что болтают амерские засланцы в хохляндию. Кто там только не был и что только ни болтали.
    bratchanin3
  14. НЕКСУС Сегодня, 10:04
    Если США поставит летальное оружие Украине,Россия завалит оружием Донбасс.При чем на манер с Сирии,начнет испытывать и новые образцы. Не думаю,что такой поворот понравится нацистам и не ускорит падение киевской хунты.
    НЕКСУС
    1. Нормаль ок Сегодня, 10:38
      Цитата: НЕКСУС
      Если США поставит летальное оружие Украине,Россия завалит оружием Донбасс.При чем на манер с Сирии,начнет испытывать и новые образцы.

      Дык уже всё есть. Военторг постарался.
      Нормаль ок
      1. НЕКСУС Сегодня, 10:42
        Цитата: Нормаль ок
        Дык уже всё есть. Военторг постарался.

        Будет больше... wink
        НЕКСУС
    2. Екатерина II Сегодня, 10:42
      Цитата: НЕКСУС
      Если США поставит летальное оружие Украине,Россия завалит оружием Донбасс

      дык это ж замечательно...больше трат-лучше для США. Для них это мизер, для РФ напряжение да еще и возле границ. С переносом на все общество.. Одни плюсы--заваливайте оружием, тратьте деньги, а потом разгребайте бардак и войну прямо у себя дома. чем плохая стратегия для США в отношении РФ? Непонятно чем тут РФ вообще может угрожать США... Официально это ж даже не против самой РФ-а ее прокси.
      Автору следовало бы подучить английский..речь шла о количестве танков..а не обязательно российского производства в Европе...
      СМИ обожают искажать слова...и статьи на ВО не исключение...постоянно это делают--забывая о том что мир глобален и иностранные языки знают многие..и источников информации достаточно.
      Екатерина II
      1. НЕКСУС Сегодня, 10:47
        Цитата: Екатерина II
        дык это ж замечательно..

        Не совсем...ведь Кремль не просто начнет в открытую поставлять оружие Донбассу,он ,наверняка отдаст команду ФАС и останавливать новороссов более не будет. И тогда,ответьте мне,сколько продержиться режим Парашки?
        НЕКСУС
  15. sgapich Сегодня, 10:44
    Сравнивая с Западной Европой, Волкеру стоило бы для начала ответить вопрос: а откуда вообще в Западной Европе российские/советские танки?


    Он, наверное, посчитал все, до сих пор стоящие на вооружении, в бывших странах Варшавского договора танки, сделанные в Советском Союзе.
    sgapich
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