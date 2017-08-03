WSJ призывает Трампа поставить Киеву летальное оружие

Если американское оружие будет поставлено украинцам, то оно поможет им уничтожать российскую бронетехнику и усложнит путинским марионеточным силам на востоке Украине положение дел.

На востоке Украины российских танков больше, чем во всех странах Западной Европы, вместе взятых.