WSJ призывает Трампа поставить Киеву летальное оружие
Американское издание The Wall Street Journal выдаёт материал, в котором авторы размышляют о большом благе для Украины в случае передачи Киеву летального оружия. В статье «Карта Трампа на Украине» заявлено о том, что если американский президент одобрит инициативу по отправке для ВСУ противотанкового и зенитного вооружений, то таким образом «покажет империалисту Путину, что может говорить с позиции силы».
Об «империалисте Путине» пишет издание страны, всеми силами пытающейся распространить своё имперское влияние на весь мир, прикрываясь баснями о демократии. Ничем иным, кроме как откровенным лицемерием, такой подход не назовёшь.
Из материала:
При этом в издании, судя по всему, не учитывается, что и силы в Донбассе вполне могут получить оружие «из третьих рук» в случае принятия решения Вашингтоном об отправке вооружений киевским марионеткам США. Как в том анекдоте: «...А если они нас? - А нас-то за что?»
Обращает на себя внимание цитата в WSJ спецпредставителя США по Украине Курта Волкера:
Заявление тянет на «Оскар» по абсурдности. Сравнивая с Западной Европой, Волкеру стоило бы для начала ответить вопрос: а откуда вообще в Западной Европе российские/советские танки? На Украине они есть по той простой причине, что стоят на вооружении ВСУ. Об этом Волкеру успели доложить?
Об «империалисте Путине» пишет издание страны, всеми силами пытающейся распространить своё имперское влияние на весь мир, прикрываясь баснями о демократии. Ничем иным, кроме как откровенным лицемерием, такой подход не назовёшь.
Из материала:
Если американское оружие будет поставлено украинцам, то оно поможет им уничтожать российскую бронетехнику и усложнит путинским марионеточным силам на востоке Украине положение дел.
При этом в издании, судя по всему, не учитывается, что и силы в Донбассе вполне могут получить оружие «из третьих рук» в случае принятия решения Вашингтоном об отправке вооружений киевским марионеткам США. Как в том анекдоте: «...А если они нас? - А нас-то за что?»
Обращает на себя внимание цитата в WSJ спецпредставителя США по Украине Курта Волкера:
На востоке Украины российских танков больше, чем во всех странах Западной Европы, вместе взятых.
Заявление тянет на «Оскар» по абсурдности. Сравнивая с Западной Европой, Волкеру стоило бы для начала ответить вопрос: а откуда вообще в Западной Европе российские/советские танки? На Украине они есть по той простой причине, что стоят на вооружении ВСУ. Об этом Волкеру успели доложить?
Использованы фотографии: Википедия
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