Последняя группа «ан-Нусры» покинула Ливан

Закончился процесс вывода боевиков "Нусры", их родственников и тех, кто пожелал уехать с ними. Всего вышло 116 автобусов, не считая колонны Красного Креста, составленного из 17 машин,

В Ливане завершился процесс вывода боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) вместе с семьями на территорию Сирии, передает РИА Новости сообщение источника в движении «Хезболлах».рассказал источник.Ранее сообщалось, что ливанский Эрсаль должны покинуть 7777 человек, включая боевиков и их родственников.Агентсво напоминает, что ливанское движение «Хезболлах» с 21 июля сумело освободить от террористов «Джебхат ан-Нусры» около 90 кв. километров горного района Эрсаль. Параллельно совместно с сирийскими войсками был полностью взят под контроль соседний горный район Флита, находящийся на сирийской территории.