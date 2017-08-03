11:41 03 августа

Последняя группа «ан-Нусры» покинула Ливан

В Ливане завершился процесс вывода боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) вместе с семьями на территорию Сирии, передает РИА Новости сообщение источника в движении «Хезболлах».



Закончился процесс вывода боевиков "Нусры", их родственников и тех, кто пожелал уехать с ними. Всего вышло 116 автобусов, не считая колонны Красного Креста, составленного из 17 машин,
рассказал источник.


Ранее сообщалось, что ливанский Эрсаль должны покинуть 7777 человек, включая боевиков и их родственников.

Агентсво напоминает, что ливанское движение «Хезболлах» с 21 июля сумело освободить от террористов «Джебхат ан-Нусры» около 90 кв. километров горного района Эрсаль. Параллельно совместно с сирийскими войсками был полностью взят под контроль соседний горный район Флита, находящийся на сирийской территории.

Использованы фотографии: farsnews.com
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Комментарии 6

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  1. профессор Сегодня, 11:01
    Последняя группа «ан-Нусры» покинула Ливан

    ...и теперь онижедети в Сирии стало больше. Чего-то я не понимаю в этой войне. request
    профессор
    1. сибиралт Сегодня, 11:16
      Если это террористы, то почему их выпустили без боя, почему пропустили в Сирию? belay Похоже на какую то перетасовку одних на других.
      сибиралт
  2. Rostislav Сегодня, 11:05
    Перегоняют бармалеев с места на место, нет чтобы самим уничтожить.
    Доверяют эту честь Сирии и нашим ВКС.
    Rostislav
    1. сибиралт Сегодня, 11:20
      За такую "честь" нужно своими жизнями расплачиваться.
      сибиралт
  3. Mavrikiy Сегодня, 11:05
    Ну что боевички, добро пожаловать в ад или к гуриям, что в вашем случае одно и тоже.
    Mavrikiy
  4. ilimnoz Сегодня, 11:31
    пополнение для боевиков под охраной красного креста.
    ilimnoz
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