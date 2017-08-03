11:41 03 августа

ДНР: диверсанты ВСУ подорвались на собственных минах

Украинские диверсионные группы, пытаясь проникнуть на территорию Донецкой республики, подорвались на своих же минах, передает РИА Новости сообщение представителя оперативного командования ДНР.



В 21.00, с наступлением темноты, две диверсионно-разведывательных группы противника численностью по 10-15 человек каждая, предприняли попытку проникнуть на территорию республики в районе Водяного, но, зайдя на собственное минное поле, подорвались, в результате чего были демаскированы,
рассказал представитель военного ведомства.


После этого подразделения ВСУ открыли беспорядочный огонь по позициям ополчения.

Прикрывая отход своих диверсантов, которые понесли потери, украинские военнослужащие из состава 59 отдельной механизированной пехотной бригады открыли беспорядочный огонь из БМП и стрелкового оружия по позициям ДНР,
сказал представитель командования.

Он также сообщил о стягивании украинскими силовиками бронетехники к северным окраинам Донецка.

По имеющейся у нас информации, противник стягивает бронированную технику в районе села Пески (северный пригород Донецка) для осуществления провокационных обстрелов окраин Донецка и позиций ДНР,
сказал представитель ведомства.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 12

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  1. oleg-gr Сегодня, 11:18
    ВСУ сами минируют и затем своих солдат утилизируют. Вот она - реализация евромечты.
    oleg-gr
    1. himRa Сегодня, 11:22
      Цитата: oleg-gr
      ВСУ сами минируют и затем своих солдат утилизируют. Вот она - реализация евромечты.

      Все делается чтоб был бардак и не было единого командования!
      Прослеживается явное желание продолжать безпереспективную войну!
      himRa
      1. maxim947 Сегодня, 11:35
        Что ж делать?. . Речью неискусной
        Занять ваш ум мне не дано.. .
        Всё это было бы смешно,
        Когда бы не было так грустно
        maxim947
      2. Чёрный Сегодня, 11:37
        Видать какой то киборг с утонувшим в алкоголе иозгом решил провериь - шо будет, если наступить на противопехотную мину wassat
        Чёрный
    2. сибиралт Сегодня, 11:23
      Ну, если даже подорвались не на своих минах, то на чьих же еще? bully
      сибиралт
    3. vovanpain Сегодня, 11:24
      но, зайдя на собственное минное поле, подорвались, в результате чего были демаскированы,

      Туда и дорога упырям. yes
      vovanpain
      1. himRa Сегодня, 11:32
        Цитата: vovanpain
        но, зайдя на собственное минное поле, подорвались, в результате чего были демаскированы,

        Туда и дорога упырям. yes

        вроде тренировались скакать и чего не скачут по минному полю?Не понятно! tongue
        himRa
  2. himRa Сегодня, 11:19
    ,куды претете? на кого кулаки сжимаете?
    himRa
  3. Джедай Сегодня, 11:21
    В 21.00, с наступлением темноты, две диверсионно-разведывательных группы противника численностью по 10-15 человек каждая, предприняли попытку проникнуть на территорию республики в районе Водяного, но, зайдя на собственное минное поле, подорвались

    Очередная иллюстрация по теме "Профессионализм самой боеспособной армии Европы." .
    Джедай
    1. рич Сегодня, 11:39
      Да причем тут профессионализм? Тут - полный пофигизм. Карты МП если и составляются, то не известно куда деваются, Да еще постоянная ротация - одни части сменяют другие, И все для своей безопасности мины ставят, С минными полями полная неразбериха
      рич
  4. annodomene Сегодня, 11:27
    Вот дай неумному человеку стеклянный жезл в руки - так он его разобьет и порежется еще...
    annodomene
  5. rotmistr60 Сегодня, 11:33
    зайдя на собственное минное поле

    А это может говорить о том, что нажрались и поперлись повоевать втихомолку не зная расположения своих минных полей и без инженерно-саперного обеспечения. Иначе как объяснить всю эту несуразицу. Надеюсь, что несколько человек действительно потеряли.
    rotmistr60
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