ДНР: диверсанты ВСУ подорвались на собственных минах
Украинские диверсионные группы, пытаясь проникнуть на территорию Донецкой республики, подорвались на своих же минах, передает РИА Новости сообщение представителя оперативного командования ДНР.
После этого подразделения ВСУ открыли беспорядочный огонь по позициям ополчения.
Он также сообщил о стягивании украинскими силовиками бронетехники к северным окраинам Донецка.
В 21.00, с наступлением темноты, две диверсионно-разведывательных группы противника численностью по 10-15 человек каждая, предприняли попытку проникнуть на территорию республики в районе Водяного, но, зайдя на собственное минное поле, подорвались, в результате чего были демаскированы,рассказал представитель военного ведомства.
После этого подразделения ВСУ открыли беспорядочный огонь по позициям ополчения.
Прикрывая отход своих диверсантов, которые понесли потери, украинские военнослужащие из состава 59 отдельной механизированной пехотной бригады открыли беспорядочный огонь из БМП и стрелкового оружия по позициям ДНР,сказал представитель командования.
Он также сообщил о стягивании украинскими силовиками бронетехники к северным окраинам Донецка.
По имеющейся у нас информации, противник стягивает бронированную технику в районе села Пески (северный пригород Донецка) для осуществления провокационных обстрелов окраин Донецка и позиций ДНР,сказал представитель ведомства.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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