ДНР: диверсанты ВСУ подорвались на собственных минах

В 21.00, с наступлением темноты, две диверсионно-разведывательных группы противника численностью по 10-15 человек каждая, предприняли попытку проникнуть на территорию республики в районе Водяного, но, зайдя на собственное минное поле, подорвались, в результате чего были демаскированы,

Прикрывая отход своих диверсантов, которые понесли потери, украинские военнослужащие из состава 59 отдельной механизированной пехотной бригады открыли беспорядочный огонь из БМП и стрелкового оружия по позициям ДНР,

По имеющейся у нас информации, противник стягивает бронированную технику в районе села Пески (северный пригород Донецка) для осуществления провокационных обстрелов окраин Донецка и позиций ДНР,