17:44 03 августа

В Берлине опасаются возможной поставки Киеву американского оружия

Президент Порошенко требует у Вашингтона поставок оружия еще с тех пор, когда у власти был Обама. При этом одна мысль о том, что США удовлетворят просьбу Киева, для Германии и Франции подобна кошмарному сну, пишет Deutschlandfunk.



«Обама не удовлетворил просьбу Киева о поставках оружия на Украину – тогда Вашингтон ограничился инструкторами и кое-каким оборудованием: радарами, приборами ночного видения и прочими приспособлениями. В ответ Порошенко пожаловался, что таким образом войну в Донбассе не выиграть», – приводит статью РИА Новости .


Как отметил автор, «до сих пор Порошенко и министр обороны Степан Полторак продолжают безустанно требовать у Запада больше оружия».

Новый спецпредставитель США по Украине Курт Волкер отнесся к просьбе Киева с пониманием. Он дал Киеву надежду, что в этот раз Вашингтон, возможно, примет другое решение.

Как я понял, это не замороженный конфликт, а горячая война,
заявил он, побывав в Донбассе.

По мнению автора, Волкер не видит провокации в поставках на Украину «оборонительного оружия».

Это позволит украинцам защититься, если российская сторона предпримет шаги на украинской территории. Россия утверждает, что делать этого не будет, а значит, никакого риска нет,
сказал он.

Ранее американские СМИ писали, что Пентагон и Госдеп все же разрабатывают планы по поставкам Киеву оружия, в том числе противотанковых ракет.

«Для Германии и Франции сама мысль о том, что в переполненном оружием регионе будет еще больше вооружений, подобна кошмарному сну. Ведь достичь длительного перемирия не удается даже сейчас», – заключает издание.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 18

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  1. Чёрный Сегодня, 13:31
    А чем думал Берлин,когда с радостным визгом поддерживал хунту?
    Чёрный
    1. Монос Сегодня, 13:35
      Цитата: Чёрный
      А чем думал Берлин,когда с радостным визгом поддерживал хунту?

      Вырастили у себя на заднице фурункул, а теперь боятся, что он вскроется и даст гангрену. Поздно господа опомнились! Плоть уже гниёт.
      Монос
      1. DMB_95 Сегодня, 15:03
        Цитата: Монос

        Вырастили у себя на заднице фурункул, а теперь боятся, что он вскроется и даст гангрену. Поздно господа опомнились! Плоть уже гниёт.

        Да и задница эта принадлежит Штатам , хотя находится в Европе . laughing
        DMB_95
    2. Alex_Rarog Сегодня, 13:36
      Да до них всегда задним числом доходит! Причем при вмей своей пидантичности это реально правда! Хоть по войнам. Хоть по мигрантам и украине....
      Alex_Rarog
      1. Морм Сегодня, 14:24
        Цитата: Alex_Rarog
        Да до них всегда задним числом доходит! Причем при вмей своей пидантичности это реально правда! Хоть по войнам. Хоть по мигрантам и украине....

        Да уж- немцы докатились до потери реальной боеспособной армии- бундесвер полностью во влагалище wassat laughing благодаря таким министрам обороны,как последняя министр- гинеколог фон Ляйен,насколько помню.Немцы не хотят воевать и теаепь
        Морм
    3. kot28.ru Сегодня, 13:36
      Кошельком своим hi "Вот отхватим территории,поставим гауляйтеров и кааак...заживет бюргер" laughing
      Теперь по кошельку ударили hi Партнеры по опасному бизнесу ударили
      Мозг включается,но-медленно!
      kot28.ru
    4. himRa Сегодня, 13:37
      Цитата: Чёрный
      А чем думал Берлин,когда с радостным визгом поддерживал хунту?

      да ужж...понимаю немцев когда эта вооруженная толпа останется без работы и средств к существованию!
      Пологаю они думали просто обогатиться за счет кохлов ..ну вообщем как та наивная девушка...
      himRa
    5. Подрезчик Сегодня, 13:37
      Цитата: Чёрный
      А чем думал Берлин,когда с радостным визгом поддерживал хунту?

      А вот ничем!!! hi Им думалось поскачут, попрыгают, порадуются "демократии", и можно будет делать там что хочешь! На востоке скакать не захотели... good
      Подрезчик
      1. Джедай Сегодня, 13:47
        А зачем бюргерам думать? За них тогда Обезьян всё решил, а теперь пусть сами судят, какие "надёжные" партнёры и союзники из США и кусают себя за седалище.
        Джедай
    6. a.s.zzz888 Сегодня, 13:40
      Чёрный Сегодня, 13:31 Новый
      А чем думал Берлин,когда с радостным визгом поддерживал хунту?

      hi
      ... походу, с мерикатосовким башмаком на горле, не больно умные мысли лезут немцам... а сейчас может быть им и хочется и колется, да папка не велит опять же...в общем у немчуры сейчас: "Вот это жизнь была, да вдруг Бермуды!" В.С. Высоцкий...
      a.s.zzz888
    7. pvv113 Сегодня, 14:34
      Тогда евроимбецилы о последствиях не думали. Главной целью было оторвать Украину от России любым путем
      pvv113
  2. mayday Сегодня, 13:34
    Это позволит украинцам защититься, если российская сторона предпримет шаги на украинской территории. Россия утверждает, что делать этого не будет, а значит, никакого риска нет


    Кто-нибудь с законами логики знаком? - это просто фирменный американский мастер класс!
    mayday
  3. Alexey-74 Сегодня, 13:49
    Толи еще будет. Если начнется новый виток эскалации и военных действий на Востоке Украины.....это будет конец Минским соглашениям, и виной всему будут США с Киевом. Россия в долгу не останется уверен! Но если военные действия возобновятся, то ЛДНР надо теперь будет идти до конца. А оружием и бойцами РФ поможет.
    Alexey-74
  4. Multicast Сегодня, 13:52
    Парни ровно 100 лет назад Австро-Германские войска захватили почти всю Украину и тот же г. Луганск. Но потом их красная армия выбила из городов русских - сейчас происходит тоже самое - они все лезут, и получают по шапке в оконцове... Но всегда надеются на свои мозги, технику, оружие, технологии вот не задача то и всегда проигрывают.
    Multicast
  5. x.andvlad Сегодня, 14:04
    Америкосы или откровенно провоцируют конфликт, или не догоняют, что куевские т.н. власти не в состоянии контролировать ситуацию.
    x.andvlad
  6. SCHMEL Сегодня, 14:08
    Порошенко и Полторак продолжают безустанно требовать у Запада больше оружия
    -
    хотят занять первое место по продаже оружия no


    SCHMEL
  7. К-50 Сегодня, 14:13
    Курт Волкер: Как я понял, это не замороженный конфликт, а горячая война,

    Вот если поставлять оружие Куеву, то так и будет. Вопрос только где она закончится. И что-то мне кажется, что в Киеве или западнее.
    К-50
    1. Partyzan Сегодня, 15:27
      И что-то мне кажется, что в Киеве или западнее.
      что? опять до Берлина топать? recourse
      Partyzan
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