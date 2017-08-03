В Берлине опасаются возможной поставки Киеву американского оружия
Президент Порошенко требует у Вашингтона поставок оружия еще с тех пор, когда у власти был Обама. При этом одна мысль о том, что США удовлетворят просьбу Киева, для Германии и Франции подобна кошмарному сну, пишет Deutschlandfunk.
«Обама не удовлетворил просьбу Киева о поставках оружия на Украину – тогда Вашингтон ограничился инструкторами и кое-каким оборудованием: радарами, приборами ночного видения и прочими приспособлениями. В ответ Порошенко пожаловался, что таким образом войну в Донбассе не выиграть», – приводит статью РИА Новости .
Как отметил автор, «до сих пор Порошенко и министр обороны Степан Полторак продолжают безустанно требовать у Запада больше оружия».
Новый спецпредставитель США по Украине Курт Волкер отнесся к просьбе Киева с пониманием. Он дал Киеву надежду, что в этот раз Вашингтон, возможно, примет другое решение.
По мнению автора, Волкер не видит провокации в поставках на Украину «оборонительного оружия».
Ранее американские СМИ писали, что Пентагон и Госдеп все же разрабатывают планы по поставкам Киеву оружия, в том числе противотанковых ракет.
«Для Германии и Франции сама мысль о том, что в переполненном оружием регионе будет еще больше вооружений, подобна кошмарному сну. Ведь достичь длительного перемирия не удается даже сейчас», – заключает издание.
«Обама не удовлетворил просьбу Киева о поставках оружия на Украину – тогда Вашингтон ограничился инструкторами и кое-каким оборудованием: радарами, приборами ночного видения и прочими приспособлениями. В ответ Порошенко пожаловался, что таким образом войну в Донбассе не выиграть», – приводит статью РИА Новости .
Как отметил автор, «до сих пор Порошенко и министр обороны Степан Полторак продолжают безустанно требовать у Запада больше оружия».
Новый спецпредставитель США по Украине Курт Волкер отнесся к просьбе Киева с пониманием. Он дал Киеву надежду, что в этот раз Вашингтон, возможно, примет другое решение.
Как я понял, это не замороженный конфликт, а горячая война,заявил он, побывав в Донбассе.
По мнению автора, Волкер не видит провокации в поставках на Украину «оборонительного оружия».
Это позволит украинцам защититься, если российская сторона предпримет шаги на украинской территории. Россия утверждает, что делать этого не будет, а значит, никакого риска нет,сказал он.
Ранее американские СМИ писали, что Пентагон и Госдеп все же разрабатывают планы по поставкам Киеву оружия, в том числе противотанковых ракет.
«Для Германии и Франции сама мысль о том, что в переполненном оружием регионе будет еще больше вооружений, подобна кошмарному сну. Ведь достичь длительного перемирия не удается даже сейчас», – заключает издание.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти