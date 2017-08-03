Украинский "волонтёр" пишет о продвижении ВСУ на восток. Это тоже соблюдение Минска-2?
Очередное доказательство нарушения буквы Минских соглашений публикуется самой украинской стороной. Называющий себя волонтёром Юрий Мысягин в Фейсбуке публикует заявление о том, что украинская армия продвигается на восток в районе так называемой Светлодарской дуги. Само заявление о продвижении ВСУ на восток говорит о том, что украинские элиты каждодневно продолжают лгать своим же соотечественникам по поводу того, что якобы полностью выполняют Минские договорённости.
Из публикации Мысягина (орфография, пунктуация и стилистика источника сохранены):
Тот же Мысягин сообщил, что накануне бой на Светлодарской дуге продолжался около 2,5 часов. Это при учёте того, что на Донбассе теоретически действует «хлебное перемирие».
Из публикации Мысягина (орфография, пунктуация и стилистика источника сохранены):
Кстати уже подмечено, что на Светлодарской дуге у нас появляются новые позиции армия успешно идёт вперёд, после того как мы молоко передаем. Ну вот так происходит)
Я же в прошлый раз предупреждал, что везем молоко - значит скоро будут хорошие новости)
Даже не понимаю как оно так совпадает)
Вот полный отчёт с последней поездки, забегались и не написали.
А было, что показать:
Молоко 3 тонны
Сок 1 тонна
Влажные салфетки 100 ящиков
Бочки 200-т литровые под души - 6 шт
Металлоискатель
Генераторы 5 кВт - 2 шт
Подушки много
Сетки маскировочные
И так по мелочам.
Все довольны:
53-я бригада.
1-й и 2-й батальон.
Арта
24-й батальон "Айдар"
53-й батальон
Медики
И конечно "Третья сила", куда же без неё)
Работаем на Победу
АПД: Да, чуть не забыл.
Позвонили наши друзья из компании "Люстдорф" и сказали что половина от 3 тонн молока в следующей партии будет с вкуснейшим кофейным вкусом.
А как кофе любят на передовой?!!
Ух, что потом будет)
Быть добру.
Я же в прошлый раз предупреждал, что везем молоко - значит скоро будут хорошие новости)
Даже не понимаю как оно так совпадает)
Вот полный отчёт с последней поездки, забегались и не написали.
А было, что показать:
Молоко 3 тонны
Сок 1 тонна
Влажные салфетки 100 ящиков
Бочки 200-т литровые под души - 6 шт
Металлоискатель
Генераторы 5 кВт - 2 шт
Подушки много
Сетки маскировочные
И так по мелочам.
Все довольны:
53-я бригада.
1-й и 2-й батальон.
Арта
24-й батальон "Айдар"
53-й батальон
Медики
И конечно "Третья сила", куда же без неё)
Работаем на Победу
АПД: Да, чуть не забыл.
Позвонили наши друзья из компании "Люстдорф" и сказали что половина от 3 тонн молока в следующей партии будет с вкуснейшим кофейным вкусом.
А как кофе любят на передовой?!!
Ух, что потом будет)
Быть добру.
Тот же Мысягин сообщил, что накануне бой на Светлодарской дуге продолжался около 2,5 часов. Это при учёте того, что на Донбассе теоретически действует «хлебное перемирие».
Использованы фотографии: Фейсбук
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