17:45 03 августа

Украинский "волонтёр" пишет о продвижении ВСУ на восток. Это тоже соблюдение Минска-2?

Очередное доказательство нарушения буквы Минских соглашений публикуется самой украинской стороной. Называющий себя волонтёром Юрий Мысягин в Фейсбуке публикует заявление о том, что украинская армия продвигается на восток в районе так называемой Светлодарской дуги. Само заявление о продвижении ВСУ на восток говорит о том, что украинские элиты каждодневно продолжают лгать своим же соотечественникам по поводу того, что якобы полностью выполняют Минские договорённости.

Из публикации Мысягина (орфография, пунктуация и стилистика источника сохранены):
Кстати уже подмечено, что на Светлодарской дуге у нас появляются новые позиции армия успешно идёт вперёд, после того как мы молоко передаем. Ну вот так происходит)
Я же в прошлый раз предупреждал, что везем молоко - значит скоро будут хорошие новости)
Даже не понимаю как оно так совпадает)

Вот полный отчёт с последней поездки, забегались и не написали.
А было, что показать:
Молоко 3 тонны
Сок 1 тонна
Влажные салфетки 100 ящиков
Бочки 200-т литровые под души - 6 шт
Металлоискатель
Генераторы 5 кВт - 2 шт
Подушки много
Сетки маскировочные
И так по мелочам.
Все довольны:
53-я бригада.
1-й и 2-й батальон.
Арта
24-й батальон "Айдар"
53-й батальон
Медики
И конечно "Третья сила", куда же без неё)
Работаем на Победу
АПД: Да, чуть не забыл.
Позвонили наши друзья из компании "Люстдорф" и сказали что половина от 3 тонн молока в следующей партии будет с вкуснейшим кофейным вкусом.
А как кофе любят на передовой?!!
Ух, что потом будет)
Быть добру.


Украинский "волонтёр" пишет о продвижении ВСУ на восток. Это тоже соблюдение Минска-2?


Тот же Мысягин сообщил, что накануне бой на Светлодарской дуге продолжался около 2,5 часов. Это при учёте того, что на Донбассе теоретически действует «хлебное перемирие».

Использованы фотографии: Фейсбук
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 13

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  1. Oleg L. Сегодня, 14:14
    Ще не вмерла?
    Oleg L.
    1. НасРать Сегодня, 14:30
      Очередное доказательство нарушения буквы Минских соглашений публикуется самой украинец ...


      О каких Минсках все толкують... ?

      Заканчивать пора ссылаться на Минск-2.. а тут помимо этого волонтёра приплели.. тфу..
      НасРать
    2. vovanpain Сегодня, 14:32
      Быть добру.

      Как бы не быть котлу.
      vovanpain
    3. Комментарий был удален.
      1. jjj Сегодня, 14:59
        Он так и пишет: "Что потом будет. Быть добру". Это в смысле после выпивания молока со вкусом кофе. Количество влажных салфеток (в ящиках) тоже предусмотрено заранее
        jjj
  2. Толстоевский Сегодня, 14:16
    правильно писать не "украинский волонтёр", а "пособник фашистов"
    Толстоевский
    1. Комментарий был удален.
  3. Чёрный Сегодня, 14:16
    Как сообщают представители ДНР хунтики действительно пробовали атаковать . Но получили по пятачкам......тск шо олоко не помогло.... ледующий раз пусть комбикорма дадут
    Чёрный
    1. Толстоевский Сегодня, 14:17
      http://rusvesna.su/news/1501740895
      Толстоевский
    2. Logall Сегодня, 14:20
      Цитата: Чёрный
      Но получ ли по пятачкам

      По рылу. По свинскому рылу...
      Logall
  4. Egorovich Сегодня, 14:34
    Понадуся во всей красе.Длинный язык и ничего более.
    Egorovich
  5. Olegovi4 Сегодня, 15:13
    с каких пор высер какого-то сальцева мыколки стало доказательством и вообще официальнным заявлением государства?! о чём "новость"???
    "Очередное доказательство нарушения буквы Минских соглашений публикуется самой украинской стороной. Называющий себя волонтёром"
    Olegovi4
  6. zivXP Сегодня, 15:24
    Бочки 200-т литровые под души - 6 шт

    Чота маловато будет, много нужно будет душ по бочках рассовывать.
    zivXP
  7. DEZINTO Сегодня, 16:15
    Минск-2 расстрелян гаубицами уже давно. Если и было желание остановитть кровопролитие, то только не у Киева.
    DEZINTO
  8. Вождь краснокожих Сегодня, 16:28
    Все так дружно "отстрелялись" по заметке, по забытому всеми "минску"... А я бы хотел пройтись по каманданте Малоросии. Гдеж крах незалежной, обещанный еще пару месяцев назад? Где "вперед на Лондон"? Че молчит то?
    Вождь краснокожих
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