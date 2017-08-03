17:44 03 августа

Премьер Грузии раскритиковал возможный визит Путина в Абхазию

На прошедшем в четверг заседании правительства Грузии, как передает пресс-служба правительства, премьер-министр страны Георгий Квирикашвили назвал возможный визит президента РФ Владимира Путина в Абхазию попыткой "узаконить положение регионов, отнятых силой".

Ранее информированный источник сообщил РИА Новости , что визит российского лидера в Абхазию может состояться 8 августа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, сказал, что возможность и сроки такого визита в настоящий момент прорабатываются по дипломатическим каналам.

Премьер Грузии раскритиковал возможный визит Путина в Абхазию



По данным пресс-службы кабмина Грузии, "премьер считает заявления высокопоставленных лиц РФ в связи с визитом в Абхазию попыткой продолжения политики узаконить положение регионов, отнятых силой". Вместе с этим, глава правительства отметил важность урегулирования конфликта в конструктивном режиме, при поддержке стратегических партнеров.

Необходимо сделать все для того, чтобы при поддержке наших стратегических партнеров, в мирном, в конструктивном режиме мы смогли политически урегулировать наш конфликт с Россией… Это наша главная задача, и в успешном осуществлении этой задачи ни один из нас, и лично я, не сомневаемся
— заявил Квирикашвили

После "пятидневной войны" в 2008 году Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, ранее входивших в состав Грузии. В ответ Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой. Руководители РФ не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Россия оказывает двум республикам помощь в восстановлении экономики.

Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ. На данный момент между Россией и Грузией диалог поддерживается в рамках женевских дискуссий и регулярных встреч в Праге Абашидзе и Карасина.

Использованы фотографии: © AFP 2017 / Vano Shlamov
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Комментарии 27

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  1. Михаил177 Сегодня, 15:05
    А не грузинские ли уши торчат за взрывом склада боеприпасов в Абхазии?
    Михаил177
    1. с-т Petrov Сегодня, 15:08
      А не грузинские ли уши торчат за взрывом склада боеприпасов в Абхазии?


      они не достойны таких комплиментов. Грузинская ДРГ способна только уголь прикалачивать в кальян
      с-т Petrov
    2. СРЦ П-15 Сегодня, 15:09
      Цитата: Михаил177
      А не грузинские ли уши торчат за взрывом склада боеприпасов в Абхазии?

      Хотят таким способом сорвать визит Путина? belay
      СРЦ П-15
    3. Зяблицев Сегодня, 15:10
      Там и абхазцев хватит-удивительно, мягко говоря, беспечный народ...

      Что же касается комментария, то Грузия не менее убогое образование, чем Украина!И они должны молится на Путина, что он порекомендовал не входить в Тбилиси в 2008 году, а то сейчас бы у нас был Закавказкий федеральный округ... И грузины бы, как они и хотят, жили бы в одной республике с осетинами и абхазцами... laughing
      Зяблицев
      1. Подрезчик Сегодня, 15:17
        Россия признала суверенитет Абхазии? Признала! Президент РФ сам решает посещать суверенное гос-во или нет! А грузополитики пусть "облизывают" Пенса!
        Подрезчик
        1. Partyzan Сегодня, 16:33
          чтобы при поддержке наших стратегических партнеров, в мирном, в конструктивном режиме мы смогли политически урегулировать
          грызуны опять через матрасию хотят, а сами что, еще подгузники не поменяли? laughing
          Partyzan
          1. Подрезчик Сегодня, 16:49
            Пренебрежительно ты так, Володя hi , к "горячим воинам"! laughing У них не подгузник, а какашкоулавливатель! lol
            Подрезчик
            1. Partyzan Сегодня, 17:40
              Привет Саня hi это не я так это Лермонтов
              ...Нагайка щелк я и, как орел,
              Он кинулся... и выстрел снова!
              И дикий крик и стон глухой
              Промчались в глубине долины -
              Недолго продолжался бой:
              Бежали робкие грузины!...

              М.Ю. Лермонтов "Демон".
              Partyzan
        2. Pirogov Сегодня, 17:42
          Цитата: Подрезчик
          Россия признала суверенитет Абхазии? Признала! Президент РФ сам решает посещать суверенное гос-во или нет! А грузополитики пусть "облизывают" Пенса!

          Вы хотели сказать пениса но постеснялись я так понимаю?))))
          Pirogov
      2. Джедай Сегодня, 15:21
        Квирикашвили назвал возможный визит президента РФ Владимира Путина в Абхазию попыткой "узаконить положение регионов, отнятых силой".

        А ВВП вот сейчас расстроится из-за такой позиции премьера Грузии и не поедет. wink Кого эти вопли интересуют, кроме самого Квирикашвили? Лизнул? Молодца, вот тебе сахарная косточка от хозяина. fool
        Джедай
    4. zivXP Сегодня, 15:27
      Абхазам на овощных складах как-то привычнее.
      zivXP
    5. Толстоевский Сегодня, 16:10
      у самих ума бы не хватило. инструкторы наших западных и ближневосточных партнёров
      Толстоевский
    6. Владыка Ситх Сегодня, 16:43
      Все идет по плану.
      По Осетии и Абхазии будет осенью хорошие известия, а именно пройдет референдум о присоединении.
      Владыка Ситх
  2. Комментарий был удален.
  3. Чёрный Сегодня, 15:05
    А что он может ещё сделать, кроме как дежурно тявкнуть laughing
    Чёрный
  4. Black_PR Сегодня, 15:07
    "Бежали робкие грузины...."
    Black_PR
    1. Б.Т.В. Сегодня, 15:14
      Цитата: Black_PR
      "Бежали робкие грузины...."


      Бросив с апельсинами корзины.
      Б.Т.В.
  5. 16112014nk Сегодня, 15:12
    Цитата: Зяблицев
    на Путина, что он порекомендовал не входить в Тбилиси в 2008 году,

    Вообще то я слышал, это Медведев по настоятельной просьбе "партнёров" и Саркози остановил наступление.
    16112014nk
    1. Зяблицев Сегодня, 15:17
      Медведев был Верховный Главнокомандующий и он отдал официальный приказ, но порекомендовал ему ВВП по обоюдной договорённости с Бушем, Саркози обыкновенный клоун, работающий по сценарию...,впрочем как и любой представитель шапито под названием Евросоюз!
      Зяблицев
  6. 1536 Сегодня, 15:15
    Ну, вот кому интересно мнение этого человека? Гораздо более интересно спросить у грузин, что делает на их территории американская биолаборатория, принадлежащая Пентагону, а на территории России появляются какие-то странные эпидемии. Почему вдруг взрываются склады с боеприпасами в той же Абхазии, и почему вообще Грузия ведет подрывную работу против Российской Федерации, а грузинский народ в одночасье возненавидел русский? Когда же наше правительство научится спрашивать так, чтобы отвечали на конкретно поставленный вопрос? А не про батуты рассказывать.
    1536
  7. Govorun Сегодня, 15:17
    Необходимо сделать все для того, чтобы при поддержке наших стратегических партнеров, в мирном, в конструктивном режиме мы смогли политически урегулировать наш конфликт с Россией…
    Это как так? Может кто подскажет,как это понять ? Грузины хотят,что бы их ПАРТНЕРЫ помогли им наладить отношения с нами??? А сами грузины не хотят это сделать БЕЗ партнеров или они ждут разрешения на налаживанияя отношений,что за в ущербные страны превратились грузины,украинцы........
    Govorun
  8. КГБ_ЦРУ Сегодня, 15:23
    Пора и нам расширяться, нечего сопли жевать. Надо возвращать свои земли.
    КГБ_ЦРУ
    1. Paranoid50 Сегодня, 16:45
      Цитата: КГБ_ЦРУ
      Пора и нам расширяться,

      Анорексия замучила? Дык, фаст-фуд вам в помощь.
      Цитата: КГБ_ЦРУ
      нечего сопли жевать.

      Вот я и говорю: см. выше.
      Цитата: КГБ_ЦРУ
      Надо возвращать свои земли.
      Что характерно, в соседнем кибуце не одобрят. yes
      Paranoid50
  9. ydjin Сегодня, 15:23
    А кто его спросил?! Пускай и дальше рефлексирует. Начихать!
    ydjin
  10. venik Сегодня, 15:28
    ".....Премьер Грузии раскритиковал возможный визит Путина в Абхазию....."
    =====
    Вот интересный "Расклад"..... А что ВВП, у "грызунов" должен спрашивать, "Куда ему ехать", а куда "Нет"???? А не "жирно" ли ИМ будет?????
    venik
  11. Толстоевский Сегодня, 16:08
    гельминты копошатся
    Толстоевский
  12. Dashout Сегодня, 16:32
    Пожуй от злобы галстук, как Миша, твой предшественник! Путину ты будешь указывать...
    Dashout
  13. Холуай Сегодня, 17:27
    Так Россия признала Абхазию. Все остальные мнения не в счёт!
    Холуай
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