Британская делегация прибыла на Северный флот
Вчера на Северный флот с рабочим визитом прибыла британская военная делегация во главе с военно-морским атташе при посольстве Великобритании в РФ капитаном 1 ранга Кристофером Джоном Коннолли, сообщает пресс-служба СФ.
«В Североморском доме офицеров прошла неофициальная встреча заместителя командующего Северным флотом по работе с личным составом контр-адмирал Анатолия Минакова с представителями британской делегации. Контр-адмирал Анатолий Минаков отметил, что "Северный флот и Минобороны России особое внимание уделяют военно-исторической работе, направленной на сохранение памяти о героическом подвиге воинов, спасших мир от фашизма". Представитель Северного флота также подчеркнул, что "памятные мероприятия с участием делегаций от стран, входивших в антигитлеровскую коалицию, стали доброй традицией, которая поддерживается в течение многих лет и способствует лучшему взаимопониманию стран и народов, объединённых общей историей"», – говорится в релизе.
Затем на мемориальном кладбище состоялось возложение венков и цветов к могилам английских и канадских лётчиков, погибших на Кольском Севере в годы Второй мировой войны, и защитников советского Заполярья.
В пресс-службе добавили, что представители британской делегации «за время пребывания на Северном флоте возложат венки и цветы к могилам соотечественников на воинских мемориальных кладбищах Первой и Второй мировых войн в городе-герое Мурманск, а также отдадут дань памяти павшим у мемориалов "Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны" и рубки атомной подводной лодки "Курск"».
«В Североморском доме офицеров прошла неофициальная встреча заместителя командующего Северным флотом по работе с личным составом контр-адмирал Анатолия Минакова с представителями британской делегации. Контр-адмирал Анатолий Минаков отметил, что "Северный флот и Минобороны России особое внимание уделяют военно-исторической работе, направленной на сохранение памяти о героическом подвиге воинов, спасших мир от фашизма". Представитель Северного флота также подчеркнул, что "памятные мероприятия с участием делегаций от стран, входивших в антигитлеровскую коалицию, стали доброй традицией, которая поддерживается в течение многих лет и способствует лучшему взаимопониманию стран и народов, объединённых общей историей"», – говорится в релизе.
Затем на мемориальном кладбище состоялось возложение венков и цветов к могилам английских и канадских лётчиков, погибших на Кольском Севере в годы Второй мировой войны, и защитников советского Заполярья.
В пресс-службе добавили, что представители британской делегации «за время пребывания на Северном флоте возложат венки и цветы к могилам соотечественников на воинских мемориальных кладбищах Первой и Второй мировых войн в городе-герое Мурманск, а также отдадут дань памяти павшим у мемориалов "Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны" и рубки атомной подводной лодки "Курск"».
Использованы фотографии: Пресс-служба Северного флота
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