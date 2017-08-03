17:44 03 августа

Британская делегация прибыла на Северный флот

Вчера на Северный флот с рабочим визитом прибыла британская военная делегация во главе с военно-морским атташе при посольстве Великобритании в РФ капитаном 1 ранга Кристофером Джоном Коннолли, сообщает пресс-служба СФ.

Британская делегация прибыла на Северный флот


«В Североморском доме офицеров прошла неофициальная встреча заместителя командующего Северным флотом по работе с личным составом контр-адмирал Анатолия Минакова с представителями британской делегации. Контр-адмирал Анатолий Минаков отметил, что "Северный флот и Минобороны России особое внимание уделяют военно-исторической работе, направленной на сохранение памяти о героическом подвиге воинов, спасших мир от фашизма". Представитель Северного флота также подчеркнул, что "памятные мероприятия с участием делегаций от стран, входивших в антигитлеровскую коалицию, стали доброй традицией, которая поддерживается в течение многих лет и способствует лучшему взаимопониманию стран и народов, объединённых общей историей"», – говорится в релизе.




Затем на мемориальном кладбище состоялось возложение венков и цветов к могилам английских и канадских лётчиков, погибших на Кольском Севере в годы Второй мировой войны, и защитников советского Заполярья.



В пресс-службе добавили, что представители британской делегации «за время пребывания на Северном флоте возложат венки и цветы к могилам соотечественников на воинских мемориальных кладбищах Первой и Второй мировых войн в городе-герое Мурманск, а также отдадут дань памяти павшим у мемориалов "Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны" и рубки атомной подводной лодки "Курск"».

Использованы фотографии: Пресс-служба Северного флота
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Комментарии 15

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  1. alibabaewitch.vasilij2018 Сегодня, 15:57
    да на фига они с их лицемерием и ненавистью.. ко всему русскому, должны приезжать к нам? а свои венки пусть для своих приберегут.
    alibabaewitch.vasilij2018
    1. maxim947 Сегодня, 15:58
      В годы первой мировой англичане на севере возглавляли интервенцию, во вторую да, нехотя, но помогали. Еще раньше вывозили оттуда же мачтовый лес и пр. В общем не ровно дышат к нашему северу.))
      maxim947
      1. Толстоевский Сегодня, 16:05
        во Вторую Мировую "помогали" нам так же, как сейчас в Сирии
        Толстоевский
        1. maxim947 Сегодня, 16:30
          Помогали, но исключительно за золото.
          maxim947
          1. Владимирец Сегодня, 16:48
            Цитата: maxim947
            Помогали, но исключительно за золото.

            Ничего личного, просто бизнес. Сами англичане точно так же платили за поставки своим лепшим друзьям - американцам. smile
            Владимирец
            1. Монос Сегодня, 17:39
              Да... Содержательная программа - проехаться по кладбищам.
              Монос
              1. Владимирец Сегодня, 17:44
                Цитата: Монос
                Да... Содержательная программа - проехаться по кладбищам.

                Интересный "рабочий визит" делегации одного из столпов НАТО в форпост морских ядерных сил РФ, причем на фоне новой холодной войны. request
                Владимирец
    2. Ратник с пулеметом Сегодня, 16:14
      как всегда по английски,вчера помню,сегодня не помню,а завтра вспомню как выгодней будет hi
      Ратник с пулеметом
  2. Комментарий был удален.
  3. Guerilla Сегодня, 16:02
    А потом будет:
    "По завершению визита на Северный флот РФ министр обороны Великобритании сделал доклад в палате лордов о том что русские усиленно готовятся к агрессии в атлантической зоне военно-морских интересов Великобритании. Необходимо в кратчайшие сроки интенсифицировать количественное и качественное наращивание возможностей ВМФ для отражения неизбежной агрессии."
    Guerilla
    1. Topotun Сегодня, 16:04
      Причем добавят - что наша морская пехота отрабатывает штурм Букингемского дворца.... Лондон под угрозой.....
      Topotun
    2. Ратник с пулеметом Сегодня, 16:20
      короче лорды и лордихи,дайте денег попилить ,а то нам страшно(не за Британию,а что в мирное время все пилять,а мы бравые агнловоины как то несильно),правда момент не самый удачный выбрали,по брекзиту сейчас много подсчетов будет,и не все в дебет.
      Ратник с пулеметом
  4. Толстоевский Сегодня, 16:04
    не нашпионились ещё
    Толстоевский
  5. uporov65 Сегодня, 16:40
    Они явно не за этим прибыли. Ждите подляны...
    uporov65
  6. Lesorub Сегодня, 16:44
    Зачем их в обще принимают - Англосаксов !!! Еще и заместителем командующего Северным флотом!!!
    Lesorub
  7. ротмистр Сегодня, 17:22
    Господи, но почему мы английского капраза адмиралом встречаем? Это наша убогость или лизоблюдство перед Западом? Объясните мне люди. Капраза должен встречать капраз.
    ротмистр
    1. Love is Сегодня, 17:43
      Такая значит самооценка. А может, гостеприимство без чванства. Вот и гадайте. what
      Love is
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