17:44 03 августа

США опровергли информацию о поставках танков сирийским курдам

По сообщению посольства США в Турции, сообщения некоторых СМИ о поставках танков и тяжелого вооружения силам самообороны сирийских курдов, не соответствуют действительности, США не поставляет тяжелой техники сирийским курдам, передает РИА Новости .

Турция считает силы самообороны сирийских курдов террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК).

США опровергли информацию о поставках танков сирийским курдам



В последние дни в СМИ появилась информация о том, что США отправили "танки" и "сотни фур с оружием" силам самообороны сирийских курдов. Эти новости не соответствуют действительности. США никакой военной группе, борющейся против ИГ*, танки не поставляли. США поставляет преимущественно легкое вооружении членам арабской коалиции, входящей в состав Сирийских демократических сил (СДС)
— говорится в сообщении на сайте американского посольства.

Далее отмечается, что лишь небольшая часть американской военной помощи предназначена курдским формированиям СДС с целью освобождения Ракки и уничтожения ИГ*, и США обеспечивает полную прозрачность по отношению к правительству Турции по вопросу поставки оружия силам самообороны сирийских курдов.

Подавляющее большинство грузовиков, пересекающих иракско-сирийскую границу, не содержат военную технику и боеприпасы. Они перевозят продукты питания, медикаменты и другие необходимые материалы для обеспечения здоровья и безопасности сирийских беженцев
— подчеркивается в документе.

ИГ* - запрещенная в России террористическая организация


Использованы фотографии: © AP Photo / Syrian Democratic Forces
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Комментарии 10

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  1. изя топ Сегодня, 17:14
    В последние дни в СМИ появилась информация о том, что США отправили "танки" и "сотни фур с оружием" силам самообороны сирийских курдов. Эти новости не соответствуют действительности.
    конечно не соответствует.это оружие для игил(з.в РФ)
    изя топ
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 17:21
      США не поставляет тяжелой техники сирийским курдам

      Ну значит и Россия не будет поставлять талибам тяжелое вооружение... laughing
      ОТДЕЛ
      1. 210окв Сегодня, 17:24
        А мы разве им поставляли?Это все со слов заштатников.Хотя,враг моего врага-мой друг..
        Цитата: ОТДЕЛ
        США не поставляет тяжелой техники сирийским курдам

        Ну значит и Россия не будет поставлять талибам тяжелое вооружение... laughing
        210окв
        1. Владимирец Сегодня, 17:32
          Цитата: 210окв
          враг моего врага-мой друг..

          Таких друзей за хрен, да в музей. no
          Владимирец
          1. Джедай Сегодня, 17:42
            Это точно! С такими "друзьями" и враги не нужны. Всегда начеку надо быть, а то опять ножом в спину пырнут добрые османы.
            Джедай
        2. Logall Сегодня, 17:40
          Цитата: 210окв
          Хотя,враг моего врага-мой друг..

          Тут другая история:друг Бывшый моего врага,
          который мне стрелял в бока.
          сейчас не любит ни кого!
          амерам враг, а мне он кто?
          Logall
      2. Pirogov Сегодня, 17:34
        Цитата: ОТДЕЛ
        Ну значит и Россия не будет поставлять талибам тяжелое вооружение... laughing

        Вот это и плохо вернуть бы им о братку за помощь маджахедам в войне против Союза.
        Pirogov
  2. 210окв Сегодня, 17:22
    Турки безусловно будут несказанно рады этой новости.Вот тебе и "союзник" по НАТО..Хотя кому эта техника попадет еще надо посмотреть..
    210окв
    1. Logall Сегодня, 17:28
      Цитата: 210окв
      Турки безусловно будут несказанно рады этой новости.Вот тебе и "союзник" по НАТО

      как после такого от С-400 отказываться(в ущерб себе, в усладу амерскому смраду)!
      Logall
      1. ватник Сегодня, 17:41
        Отлично пускай Турция и США "передерутся" и чем крепче будет эта "драка" тем лучше для нас и было бы совсем идеально если Турция "покинет" НАТО навсегда
        Поэтому сейчас пусть и неявно мы должны поддерживать турков.
        ватник
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