США опровергли информацию о поставках танков сирийским курдам
По сообщению посольства США в Турции, сообщения некоторых СМИ о поставках танков и тяжелого вооружения силам самообороны сирийских курдов, не соответствуют действительности, США не поставляет тяжелой техники сирийским курдам, передает РИА Новости .
Турция считает силы самообороны сирийских курдов террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК).
Далее отмечается, что лишь небольшая часть американской военной помощи предназначена курдским формированиям СДС с целью освобождения Ракки и уничтожения ИГ*, и США обеспечивает полную прозрачность по отношению к правительству Турции по вопросу поставки оружия силам самообороны сирийских курдов.
ИГ* - запрещенная в России террористическая организация
Турция считает силы самообороны сирийских курдов террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК).
В последние дни в СМИ появилась информация о том, что США отправили "танки" и "сотни фур с оружием" силам самообороны сирийских курдов. Эти новости не соответствуют действительности. США никакой военной группе, борющейся против ИГ*, танки не поставляли. США поставляет преимущественно легкое вооружении членам арабской коалиции, входящей в состав Сирийских демократических сил (СДС)— говорится в сообщении на сайте американского посольства.
Далее отмечается, что лишь небольшая часть американской военной помощи предназначена курдским формированиям СДС с целью освобождения Ракки и уничтожения ИГ*, и США обеспечивает полную прозрачность по отношению к правительству Турции по вопросу поставки оружия силам самообороны сирийских курдов.
Подавляющее большинство грузовиков, пересекающих иракско-сирийскую границу, не содержат военную технику и боеприпасы. Они перевозят продукты питания, медикаменты и другие необходимые материалы для обеспечения здоровья и безопасности сирийских беженцев— подчеркивается в документе.
ИГ* - запрещенная в России террористическая организация
Использованы фотографии: © AP Photo / Syrian Democratic Forces
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