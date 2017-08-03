США опровергли информацию о поставках танков сирийским курдам

В последние дни в СМИ появилась информация о том, что США отправили "танки" и "сотни фур с оружием" силам самообороны сирийских курдов. Эти новости не соответствуют действительности. США никакой военной группе, борющейся против ИГ*, танки не поставляли. США поставляет преимущественно легкое вооружении членам арабской коалиции, входящей в состав Сирийских демократических сил (СДС)

Подавляющее большинство грузовиков, пересекающих иракско-сирийскую границу, не содержат военную технику и боеприпасы. Они перевозят продукты питания, медикаменты и другие необходимые материалы для обеспечения здоровья и безопасности сирийских беженцев