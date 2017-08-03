22:52 03 августа

США опровергают данные о передаче под контроль РФ базы на юге Сирии

Представитель коалиции США в Сирии опроверг сообщение газеты "Аль-Ахбар" о договоренности между США и Россией, согласно которой американские военные покинут военную базу Ат-Танф на границе с Ираком и Иорданией и ее займут российские военные. США не будут передавать под контроль России базу на юге Сирии, где проводится обучение бойцов сирийской оппозиции, в возглавляемой США коалиции по борьбе с группировкой ИГ*.

Эти сообщения безосновательны. Контролируемый коалицией район в рамках зоны предотвращения конфликтов около Ат-Танф остается важным районом, в котором спецназ коалиции обучает, оснащает, помогает, сопровождает и готовит группы проверенной сирийской оппозиции, включая "Магавир ас-Саура", чтобы они боролись с ИГ* в районе границы Иордании, Сирии и Ирака на юге Сирии
— сказал представитель коалиции, передает РИА Новости .

США опровергают данные о передаче под контроль РФ базы на юге Сирии



Помимо базы в районе Ат-Танф, где американские специалисты тренируют боевиков сирийской вооруженной оппозиции, включая подразделение так называемой "Свободной сирийской армии" "Магавир ас-Саура", коалиция США (в основном это американский спецназ) оказывает поддержку "Сирийским демократическим силам" (СДС) в провинциях Ракка и Эль-Хасаке. Костяк и руководство СДС состоит из отрядов курдских сил самообороны, которые сейчас ведут наступление на город Ракка. В обоих районах во избежание столкновений между поддерживаемыми США отрядами и правительственными войсками Сирии, которых поддерживают российские военные, созданы специальные "зоны предотвращения конфликтов".

В конце июня министр обороны РФ Сергей Шойгу констатировал, что действия коалиции, возглавляемой США в Сирии, ограничиваются строго согласованными зонами в районе Ат-Танф на юге Сирии и восточнее реки Евфрат, а нарушений не зафиксировано.

Однако ранее Москва выражала обеспокоенность тем, что США наращивают свое военное присутствие в южных районах Сирии в нарушение норм международного права. Как заявила 22 июня на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, у российской стороны вызывает недоумение информация по переброске на базу антиигиловской коалиции в районе города Ат-Танфа мобильных ракетно-артиллерийских систем Himars, а также развертывание дополнительного американского контингента в населенном пункте в 70 километрах к северо-востоку от Ат-Танфа.

Россия неоднократно подчеркивала, что действия в Сирии США и международной коалиции не легитимны, так как проводятся без согласия и координации с официальным Дамаском. Более того, самолеты коалиции неоднократно наносили удары по правительственным силам САР как на севере, так и на юге страны.

ИГ* - террористическая организация, запрещенная в России

Использованы фотографии: http://www.al-akhbar.com/
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Комментарии 31

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  1. 210окв Сегодня, 18:35
    Еще бы..Как они игил без поддержки бросят..Хотя может и новый 'проект"забабахают..
    210окв
    1. Logall Сегодня, 18:39
      Цитата: 210окв
      Еще бы..Как они игил без поддержки бросят..

      Перефразирую, с Вашего позволения:
      Ещё бы, как они без поддержки ИГИЛ, будут с терроризмом бороться...
      Logall
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:52
        Дыма без огня не бывает...Все может быть! Давим мы штатников все же мужики, сдают они позиции потихоньку..Но Ура кричать еще не скоро,чую ударят где то в спину опять России..Сосредотачиваемся и гнем свою линию ! ну все как обычно за нашу историю..
        ОТДЕЛ
    2. ватник Сегодня, 20:48
      Цитата: 210окв
      .Как они игил без поддержки бросят

      Да оставили одних теперь вся надежда террористов ИГИЛ только на Израиль lol
      ватник
  2. КГБ_ЦРУ Сегодня, 18:35
    Как бы нам тут Россия не развязала новую войну с арабами, страшно. Раньше как-то устаканено всё было. А теперь Россия обучила сирийских солдат с хизбалой и вооружила. Пускай арабы своим мозгом учатся воевать. Это как вмешательство в природу - как воскресить динозавров в фильме Парк Юрского Периода , если хотите.
    Что делать будем?
    КГБ_ЦРУ
    1. Перейра Сегодня, 18:43
      Что делать будем?


      Мы всегда радовались успехам наших союзников и проблемам наших врагов.
      Продолжим и в будущем.
      Даже не знаю, что Вам посоветовать.
      Перейра
      1. КГБ_ЦРУ Сегодня, 18:46
        У вас больше мусульман в стране, Россия выступила за шиитов против сунитов. но у вас, к примеру, в Чечне в основном суниты - и они поддерживают противоположную сторону.
        КГБ_ЦРУ
        1. ватник Сегодня, 18:49
          Цитата: КГБ_ЦРУ
          но у вас, к примеру, в Чечне в основном суниты - и они поддерживают противоположную сторону.

          У нас в стране сунниты прежде всего это россияне и они будут поддерживать тех кто ПРАВ в данном случаи законное правительство Асада.
          ватник
          1. КГБ_ЦРУ Сегодня, 18:51
            Цитата: ватник
            У нас в стране сунниты прежде всего это россияне и они будут поддерживать

            Насмешил lol
            КГБ_ЦРУ
            1. Перейра Сегодня, 18:58
              Было такое.
              Однако времена изменились. Сейчас именно чеченцы в Сирии воюют на стороне наших, против ваших.
              Перейра
              1. КГБ_ЦРУ Сегодня, 19:00
                Цитата: Перейра
                Сейчас именно чеченцы в Сирии воюют на стороне наших, против ваших.

                По словам Путина за игил воюет около 4 тысяч россиян. Под словом "россиян" он имел ввиду скорее всего не русских, а из Кавказа.
                КГБ_ЦРУ
            2. ватник Сегодня, 19:13
              Цитата: КГБ_ЦРУ


              Насмешил

              Было но теперь ведь Кадыров даже мечети в Израиле в честь своего отца открывает видно будет плотно сотрудничать с народно-освободительным движением ХАМАС для создания государства Палестина ведь они все сунниты lol
              Отправку сотен бойцов чеченской военной полиции в Сирию
              ватник
              1. КГБ_ЦРУ Сегодня, 19:15
                Цитата: ватник
                будет плотно сотрудничать

                Через инстаграм lol
                У нас тут таких кадыровых... Он что думает тут детский сад, это не Кремль.
                КГБ_ЦРУ
                1. ватник Сегодня, 19:28
                  Цитата: КГБ_ЦРУ
                  У нас тут таких кадыровых..Он что думает тут детский сад, это не Кремль.

                  Не у вас там что то вроде того что было при немцах на оккупированных ими территориях во время ВОВ laughing
                  ватник
                  1. Александр War Сегодня, 20:43
                    Ватник закину пару видео)
                    Александр War
        2. Тихас Сегодня, 19:12
          Они не поддерживают противоположную сторону. Чеченские сунниты ни разу не друзья суннитам вакхабитского, такфиристского и др. представителей экстремальных толкований ислама.
          Тихас
    2. Logall Сегодня, 18:45
      Цитата: КГБ_ЦРУ
      А теперь Россия обучила сирийских солдат с хизбалой и вооружила. Пускай арабы своим мозгом учатся воевать.

      А США, в своё время, вооружили Израиль. Так надо было, что бы на святой земле на палках бились. Было бы честно!
      Logall
      1. КГБ_ЦРУ Сегодня, 18:47
        Израиль разбил арабов ещё когда поддержки не было.
        КГБ_ЦРУ
        1. Logall Сегодня, 18:51
          Оружием чьего производства? Израильского?
          Logall
          1. Перейра Сегодня, 18:59
            Руками советских офицеров, ветеранов ВОВ.
            Перейра
            1. КГБ_ЦРУ Сегодня, 19:02
              Цитата: Перейра
              Руками советских офицеров, ветеранов ВОВ

              Советские офицеры были на стороне Египта, Сирии. Туда командированы для обучения. А так же пилоты с авиацией а танками.
              В те времена СССР не выпускал евреев из страны, да и вообще практически никого.
              А ветеранов зачем приплетаешь?
              КГБ_ЦРУ
              1. Partyzan Сегодня, 19:26
                вы Рабинович не правы hi
                Известно ли вам, что во второй половине прошлого века советские офицеры, бывало, сражались друг с другом – по-настоящему, в ходе реальных боевых действий? Не верите? Однако новейшая история таит в себе немало странных на первый взгляд белых пятен. И вот ещё одно: именно советские офицеры создали армию и спецслужбы Израиля, но 20 лет спустя были вынуждены воевать со своими боевыми товарищами в ходе «шестидневной войны» против Египта, за который сражались их бывшие однополчане. В это невозможно поверить, но именно так всё и было.

                Как же случилось, что офицеры Красной армии Иссер Гальперин и Наум Ливанов стали основателями и первыми руководителями израильских разведывательных служб Моссад и «Натива Бар»? Как вышло, что знаменитые «три капитана» – Никольский, Зайцев и Малеванный – буквально с нуля создали спецназ армии обороны Израиля
                Partyzan
          2. КГБ_ЦРУ Сегодня, 19:04
            Цитата: Logall
            Оружием чьего производства? Израильского?

            И израильское было, модификаций было много.
            если уж хотите конкретики - атомное и водородное оружие придумали евреи в СССР. Всё? или будем дальше разбирать кто чьё производство.
            Садам Хусейн советскими СКАДами обстреливал Израиль.
            КГБ_ЦРУ
            1. Logall Сегодня, 19:41
              Первый этап войны 29 ноября 1947 — 15 мая 1948. И какое израильское оружие было произведено в те годы? Только палка! И её модернизированная модификация-палка с гвоздём!
              Logall
        2. ОТДЕЛ Сегодня, 19:00
          Цитата: КГБ_ЦРУ
          Израиль разбил арабов ещё когда поддержки не было.

          Поддержку вашу мы с китайцами и т.д. гнобим...А потом и за вас возьмемся, если поймаем еще..)))))
          ОТДЕЛ
          1. КГБ_ЦРУ Сегодня, 19:02
            Цитата: ОТДЕЛ
            за вас возьмемся

            мушку спили
            КГБ_ЦРУ
  3. Перейра Сегодня, 18:39
    Ой, а мы так на это надеялись. Я страшно разочарован.
    Перейра
  4. Paranoid50 Сегодня, 19:02
    Цитата: КГБ_ЦРУ
    Это как вмешательство в природу - как воскресить динозавров в фильме Парк Юрского Периода , если хотите.
    Дык, уверен, об этом говорили Сталину в 1948-м.... Не поверил. Результат - наш "диалог". yes
    Paranoid50
  5. Александр War Сегодня, 20:39
    Война в пустыне. "Тигр" выходит на Евфрат Марат Мусин смотрю уже в Сирии good
    Александр War
    1. ватник Сегодня, 20:52
      Цитата: Александр War
      "Тигр" выходит на Евфрат

      Отлично всё больше территории страны освобождаются от террористов и просто бандитов.
      Сирийский армейский спецназ "Силы Тигра": история создания, боевой потенциал
      ватник
  6. Александр War Сегодня, 20:52
    Российские военные сбили дроны боевиков из ПЗРК Верба в сирийской провинции Дамаск.
    Александр War
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