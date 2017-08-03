22:52 03 августа

Ассоциация европейского бизнеса выступила против санкций США

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) выразила несогласие с новыми антироссийскими санкциями Вашингтона.

В ассоциации убеждены, что именно бизнес является одним из важных связующих звеньев между государствами и людьми, и принципы свободной торговли не должны быть подвержены подобным ограничениям
— говорится в заявлении АЕБ. Эта организация объединяет более 500 компаний из ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли и является основным представителем интересов иностранных инвесторов как в России, так и в Евразийском экономическом союзе, передает РИА Новости

Ассоциация европейского бизнеса выступила против санкций США



Ассоциация призвала глав государств и правительств Евросоюза, США и России выработать новую линию поведения, которая "позволила бы отделить бизнес от политики и найти общее, взаимоприемлемое решение в духе мира и согласия".

Закон об ужесточении режима американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР был подписан президентом США Дональдом Трампом 2 августа. В частности, закон закрепляет действующие санкции в отношении России и предусматривает возможность введения новых санкций, в том числе в отношении компаний энергетического сектора.

Использованы фотографии: © Andrew Renneisen/Getty Images
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 27

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  1. Pirogov Сегодня, 19:19
    Да Вашингтону наплевать на этих выступающих............
    Pirogov
    1. maxim947 Сегодня, 19:19
      Все таки интересно чем же вся эта ... возня с санкциями в европе закончится? Независимо от того какую позицию - За или Против займет европа, последствия будут стремительными. Либо все начнут массово валить из российского бизнеса или наоборот. Но более вероятно европа будет счастлива занять какую нибудь нейтральную позицию - ни вам и ни вам... Это ведь шкуры еще те....
      maxim947
      1. vovanpain Сегодня, 19:27
        Цитата: maxim947
        Все таки интересно чем же вся эта ... возня с санкциями в европе закончится?

        Да ничем не закончиться,попыхтят,покричат и на этом все закончиться.
        vovanpain
        1. Подрезчик Сегодня, 19:55
          Цитата: vovanpain
          Цитата: maxim947
          Все таки интересно чем же вся эта ... возня с санкциями в европе закончится?

          Да ничем не закончиться,попыхтят,покричат и на этом все закончиться.

          Приветствую, Владимир hi !!! Ну каково тебе, уважаемый? Они призывают! am Сами в трусы уже сходили от одной мысли, что надо принимать решение или-или, а "призывают"... fool
          Подрезчик
        2. Ратник с пулеметом Сегодня, 19:55
          когда с него начали снимать уже штаны,он не выдержал и закричал,но потом с ужасом подумал-"что же будет дальше".(Тяжелые будни евробизнеса)
          Ратник с пулеметом
      2. Подрезчик Сегодня, 19:29
        Не, главное "...ассоциация призвала глав государств Евросоюза, США и России..."! Вы призывайте свой Евросоюз и союзников из США, которые специально гадят вам, чтобы вы завязли в их поставках СПГ, и в конец разорвали все экономические и торговые связи с Россией! Призывайте свои правительства бойкотировать санкции!!! am
        Подрезчик
        1. Partyzan Сегодня, 19:37
          Саша, ключевые слова
          Ассоциация призвала

          Partyzan
          1. Подрезчик Сегодня, 19:44
            good Не соскучишься с тобой на ВО! Но лучше бы этих...из обоих ПАЛАТ #6 американского парламента...призвал Господь...
            Подрезчик
            1. Partyzan Сегодня, 20:04
              призвал Господь...
              все в порядке очередности hi
              Partyzan
      3. Антон Болдаков Сегодня, 21:14
        Наиболее вероятно - согласятся с санкциями и тут же начнут их внаглую игнорить.
        Антон Болдаков
    2. НЕКСУС Сегодня, 19:26
      Цитата: Pirogov
      Да Вашингтону наплевать на этих выступающих............

      Ну сейчас у них два пути...либо в ЗАГС,либо к прокурору.(Кавказская пленница) wassat
      НЕКСУС
    3. 210окв Сегодня, 19:36
      Не дай Бог...Прислушаются.Хотя я в это не верю
      .
      Цитата: Pirogov
      Да Вашингтону наплевать на этих выступающих............
      210окв
    4. ОТДЕЛ Сегодня, 19:37
      Цитата: Pirogov
      Да Вашингтону наплевать на этих выступающих............

      Ну не скажите...Сейчас многие страны смотрят на Россию с надеждой ,освободиться от гнета США и Израиля! Мы держимся и развиваемся не смотря ни на что..Россия всегда была объединяющим стержнем в борьбе с насилием и грабежами малых стран и ломала хребты многим странам -разбойникам ! Прорвемся как всегда..Дрожите буржуи мировые! Мы вам блин устроим опять господа..Мы умеем ! soldier

      Это не просто видеоклип, такое у нас в душе обычно и у многих в России..Зов крови называется и снится часто! hi
      ОТДЕЛ
  2. Комментарий был удален.
  3. Бензорез Сегодня, 19:25
    Присоединяюсь. Сборщики третьего цеха тоже не поддержали новый пакет санкций США. И сварщики не одобрили ( после проведения разьяснительных бесед).
    Бензорез
  4. антивирус Сегодня, 19:25
    антивирус 2 Сегодня, 18:05 | Почему Европа не хочет пожертвовать своей экономикой на благо США
    и демократы и республиканцы сошлись на фин показателях США.
    фин показ-и должны- выравнять баланс торговли с КНР и ЕС.
    способы предлагают разные . но ДАВИТЬ ВСЕХ НЕСОГЛАСНЫХ, присосавшихся к телу-рынку США будут.
    выбор- "или с нами или самостоятельно"--- скоро весь мир сделает, в тч Китай!!!!!
    а мы уже отдельно
    !!!!!!!!
    1 год или более назад я писал "нас зажмут".
    во всем мире кончилась лафа, не только с нашими "иностранными инвестициями"
    из Китая в Индию, потом в Нигерию перенесут "мастерскую мира".
    -----------РФ четко застряла в конце 1980-х гг--- ниже Зап Европы и др .ни чего не изменили в лучшую , для нас , сторону. Тк другие страны надо опустить. это очень жестоко( только война может изменить наше место в рейтингах)----------
    антивирус
  5. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:25
    Ассоциация европейского бизнеса выступила против санкций США
    Россия должна начать подготовку к демонтажу всех участков газопроводов на границе с Украиной.Все должны чётко понимать, что после следующего года "Кина не будет" через Украину естественно.Или замена диаметра трубы на меньшую.Как бы намёк, что никакого транзита в любом случае через бывшую Украину не будет никогда.
    Наблюдатель2014
  6. anjey Сегодня, 19:28
    Ассоциация призвала глав государств и правительств Евросоюза, США и России выработать новую линию поведения, которая "позволила бы отделить бизнес от политики
    Это что за европейское вольнодумство?решили что "демократия" реальна ,наивные европейские звезднополосатые марионетки,американцы связали с политикой все что можно,вплоть до ватерклозетов, а политика в бизнесе для них орудие устранения экономических конкурентов в первую очередь....
    anjey
  7. КГБ_ЦРУ Сегодня, 19:29
    Лучше против России не выступать. Тогда Россия замыкаться в себе начинает и всякими нехорошими делами заниматься.
    КГБ_ЦРУ
    1. изя топ Сегодня, 19:30
      Цитата: КГБ_ЦРУ
      Лучше против России не выступать. Тогда Россия замыкаться в себе начинает и всякими нехорошими делами заниматься.

      это какими?заводы строить?
      изя топ
    2. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:32
      КГБ_ЦРУ
      Лучше против России не выступать. Тогда Россия замыкаться в себе начинает и всякими нехорошими делами заниматься.
      wassat laughing Чем ,например? Организовывают Израиль и спасают евреев от немецких мыловарен в концлагерях?
      Наблюдатель2014
      1. Комментарий был удален.
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:36
          КГБ_ЦРУ
          А евреи так же воевали в Красной Армии.
          Да ,воевали .И нормально воевали ! Как один советский народ воевали.
          А если бы не было евреев в СССР , то он бы и воевать не стал бы против фашистов?
          Рабинович ну его в качель.Глупость какая !
          Наблюдатель2014
        2. stalkerwalker Сегодня, 19:38
          Цитата: КГБ_ЦРУ
          Так СССР обучал у себя немецких солдат , лётчиков учил.

          "Слышал звон, да не знает где он".... Какая рифма к слову звон?
          stalkerwalker
          1. Владимирец Сегодня, 19:49
            Цитата: stalkerwalker
            Какая рифма к слову звон?

            Неужели - слон? what
            Владимирец
        3. Ратник с пулеметом Сегодня, 19:50
          ваш последний тезис выглядит как то не убедительно,если не сказать смешно hi
          Ратник с пулеметом
        4. Ратник с пулеметом Сегодня, 19:52
          странно как то,СССР обучал немецких летчиков,а техника воздушного боя разная.
          Ратник с пулеметом
  8. Симон Сегодня, 22:13
    Ну, вот! не выдержала Европа, за бастовала! request laughing
    Симон
  9. словак Сегодня, 22:34
    К желаниям, или не желаниям своего пса, американец может прислушаться. Но вот "союзников", это не касается.
    словак
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