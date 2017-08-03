Ассоциация европейского бизнеса выступила против санкций США
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) выразила несогласие с новыми антироссийскими санкциями Вашингтона.
Ассоциация призвала глав государств и правительств Евросоюза, США и России выработать новую линию поведения, которая "позволила бы отделить бизнес от политики и найти общее, взаимоприемлемое решение в духе мира и согласия".
Закон об ужесточении режима американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР был подписан президентом США Дональдом Трампом 2 августа. В частности, закон закрепляет действующие санкции в отношении России и предусматривает возможность введения новых санкций, в том числе в отношении компаний энергетического сектора.
В ассоциации убеждены, что именно бизнес является одним из важных связующих звеньев между государствами и людьми, и принципы свободной торговли не должны быть подвержены подобным ограничениям— говорится в заявлении АЕБ. Эта организация объединяет более 500 компаний из ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли и является основным представителем интересов иностранных инвесторов как в России, так и в Евразийском экономическом союзе, передает РИА Новости
Ассоциация призвала глав государств и правительств Евросоюза, США и России выработать новую линию поведения, которая "позволила бы отделить бизнес от политики и найти общее, взаимоприемлемое решение в духе мира и согласия".
Закон об ужесточении режима американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР был подписан президентом США Дональдом Трампом 2 августа. В частности, закон закрепляет действующие санкции в отношении России и предусматривает возможность введения новых санкций, в том числе в отношении компаний энергетического сектора.
Использованы фотографии: © Andrew Renneisen/Getty Images
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