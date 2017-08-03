22:51 03 августа

В КНР в рамках Армейских игр начался международный конкурс "Мастер-оружейник"

Международный конкурс "Мастер-оружейник" стартовал в Китае в рамках Армейских игр, сообщает Министерство обороны РФ. В состязаниях специалистов по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения принимают участие команды из России, Казахстана, Узбекистана, Ирана и Китая.

Состязания проводятся в несколько этапов. Первый из них продлится четыре дня. Сегодня участники конкурса продемонстрировали свои навыки в ремонте 122-мм буксируемой гаубицы. После ремонта артиллерийскую технику необходимо было переместить на огневой рубеж и выполнить выстрел
- рассказали в российском военном ведомстве, передает ТАСС

В КНР в рамках Армейских игр начался международный конкурс "Мастер-оружейник"



Маршрут буксировки поврежденной гаубицы пролегал по участку местности, оборудованному курганом, змейкой, комплексом минно-взрывных заграждений. Также участники соревновались в быстроте обнаружения неисправностей и ремонта пистолетов, автоматов, пулеметов и гранатометов с последующей стрельбой из них по разным типам мишеней.

Российскую команду на конкурсе представляет курсантская команда Пензенского артиллерийского инженерного института. В прошлом году победителем международного этапа конкурса, проходившего в Пензенской области, стала команда России, завоевавшая первое место в напряженной борьбе между командами Вооруженных сил Китая и Казахстана
- резюмировали в Минобороны РФ.

Армейские игры в этом году проводятся на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. Их участниками стали представители 28 стран.

Использованы фотографии: http://armygames2017.mil.ru/
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Комментарии 14

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  1. КГБ_ЦРУ Сегодня, 19:36
    Смотрите чтобы там зимбабвийцы не бомбанули в сторону Москвы lol
    КГБ_ЦРУ
    1. Злодей Сегодня, 19:40
      Цитата: КГБ_ЦРУ
      Смотрите чтобы там зимбабвийцы не бомбанули в сторону Москвы lol

      ... А Тель - Авив тоже красивый город... soldier
      Злодей
      1. болот Сегодня, 19:47
        Цитата: Злодей
        ... А Тель - Авив тоже красивый город...

        Телави laughing
        болот
      2. КГБ_ЦРУ Сегодня, 19:58
        Мой дядя строил Москву ,не переживайте.
        КГБ_ЦРУ
        1. болот Сегодня, 20:05
          Цитата: КГБ_ЦРУ
          Мой дядя строил Москву ,не переживайте.

          А я тещю братановскую видел в слезах в Ашдоте и что?
          болот
          1. болот Сегодня, 21:11
            Цитата: болот
            А я тещю братановскую видел в слезах в Ашдоте и что?

            Она из детдома ,польские офицеры да и раби,еврейская кровь ,но тащится от белоруссов.Казахам ноль претензий,даже благодарность. laughing
            Да и сам помню эту песню сидя в песочнеце в 13 военном городке. laughing Щеглом был но звездюлей всем отвешивал,даже братану что в Украине живет.
            болот
        2. san4es Сегодня, 20:39
          КГБ_ЦРУ Сегодня, 19:58 ↑
          Мой дядя строил Москву ,не переживайте.

          А что значит BNEI YEHUDA ?...Сейчас, в Питере, ЗЕНИТ её "сделает"
          san4es
    2. болот Сегодня, 19:43
      Здесь на сайте были в восторге от казахстанцев,которые ранние юзали Д-30. laughing
      болот
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:54
        Цитата: болот
        Здесь на сайте были в восторге от казахстанцев,которые ранние юзали Д-30. laughing

        Болот ваши молодцы слов нет ..Ты уж прости меня балабола , любитель я был казахов подколоть..Удивили однозначно! drinks
        ОТДЕЛ
        1. болот Сегодня, 20:08
          Цитата: ОТДЕЛ
          Болот ваши молодцы слов нет ..Ты уж прости меня балабола , любитель я был казахов подколоть..Удивили однозначно!

          самое смешное,что писал человек кто на Дальнем Востоке живет,мол набежали быстро справились.К нему привзятости да же не чего предъявить.Да это было в прошлом году,в этом посмотрим.
          болот
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 19:52
      Цитата: КГБ_ЦРУ
      Смотрите чтобы там зимбабвийцы не бомбанули в сторону Москвы lol

      Зависть плохая черта...! Уж помолчали бы , чем рыгнуть тут первым ..
      ОТДЕЛ
  2. Высказаться Сегодня, 19:50
    Цитата: Злодей
    Цитата: КГБ_ЦРУ
    Смотрите чтобы там зимбабвийцы не бомбанули в сторону Москвы lol

    ... А Тель - Авив тоже красивый город... soldier

    Лишь бы не пришлось говорить - был
    Высказаться
    1. болот Сегодня, 19:58
      Цитата: Высказаться
      Лишь бы не пришлось говорить - был

      А что?Вам ,земляк,охотно визу дают,не желе казахам. laughing
      болот
  3. Doliva63 Сегодня, 20:15
    Когда был курсантом танкового училища, мы бы любых срочников/контрактников из любой армии порвали бы, наверное. Всё же в ВВУЗах какая-никакая научно-техническая работа велась, все действия экипажа оттачивались до секунд.
    Как-то на стажировке в часть приехал Главком Ставки Юго-западного направления Зайцев, до этого - Главком ГСВГ. Как там др(юка)ли, все знают. Хочу, типа, ночную стрельбу посмотреть. Ком.полка дал команду собрать курсантов-стажёров. Отстрелялись. Танки чужие, состояние никакое, на моей машине ТНВ отказал( "наводили" механика по очереди laughing ), после стрельбы по танковым мишеням крякнула ночная ветвь прицела. В каждом экипаже свои приколы были. Зайцев был очень доволен итогами стрельбы, объявил ком.полка благодарность. Но стреляли курсанты, которые на 3-м курсе училища не чета солдату. Через пол-года проверка ГИМО уволила этого ком.полка и всё управление.
    Поэтому в соревнованиях ВС должны соревноваться штатные экипажи из войск, а не курсанты училищ. Для них можно проводить свои "олимпиады". Это я про участие Пензенского училища.
    Doliva63
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