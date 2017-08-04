В Москве и Грозном пройдут переговоры по нормализации ситуации в Ливии
Ливийский конфликт запущен НАТО и США, легитимное правительство свергнуто, государство фактически перестало существовать, идёт межклановая война. На этом фоне Россия решает выступить в роли стороны, которая поспособствует возвращению мира в многострадальную Ливию. По крайней мере, именно так заявляет глава российской контактной группы по Ливии при МИД РФ и Государственной Думе Лев Деньгов. По его словам, в России откроют дополнительную площадку для проведения межливийских переговоров. Такой площадкой станет административный центр Чеченской Республики.
Из интервью Льва Деньгова газете «Коммерсантъ» :
По словам дипломата, Россия планирует переподписать те контракты, которые были заключены во времена правления в Ливии полковника Каддафи. В частности, речь идёт о строительстве железных дорог в Ливии, а также о ряде проектов в сфере энергетики.
При этом Лев Деньгов отметил, что около двух недель назад произошло примечательное событие. Речь идёт об отгрузке первой партии нефти из Ливии в рамках соглашения между «Роснефтью»и ливийской NOC.
Заявлено, что длительное время Россия изучала ситуацию по составу боевиков в Ливии.
Вывод, как заявляет Л.Деньгов, таков: «На сегодняшний день ни одного выходца из России и других стран бывшего СССР там нет. И ливийцев среди них (боевиков) практически нет, их не больше 5 процентов. На уровне ООН пора ставить вопрос о снятии оружейного эмбарго в отношении Ливии».
Из интервью Льва Деньгова газете «Коммерсантъ» :
Такие планы есть. Мы ведём с ливийцами активные переговоры, несколько делегаций из Ливии уже посетили Москву и заявили о готовности приехать ещё - в Москву или в Грозный. Еще должно состояться несколько визитов, и тогда, надеюсь, появится ясность по поводу времени и места переговоров.
По словам дипломата, Россия планирует переподписать те контракты, которые были заключены во времена правления в Ливии полковника Каддафи. В частности, речь идёт о строительстве железных дорог в Ливии, а также о ряде проектов в сфере энергетики.
При этом Лев Деньгов отметил, что около двух недель назад произошло примечательное событие. Речь идёт об отгрузке первой партии нефти из Ливии в рамках соглашения между «Роснефтью»и ливийской NOC.
Заявлено, что длительное время Россия изучала ситуацию по составу боевиков в Ливии.
Вывод, как заявляет Л.Деньгов, таков: «На сегодняшний день ни одного выходца из России и других стран бывшего СССР там нет. И ливийцев среди них (боевиков) практически нет, их не больше 5 процентов. На уровне ООН пора ставить вопрос о снятии оружейного эмбарго в отношении Ливии».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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