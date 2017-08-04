09:54 04 августа

В Москве и Грозном пройдут переговоры по нормализации ситуации в Ливии

Ливийский конфликт запущен НАТО и США, легитимное правительство свергнуто, государство фактически перестало существовать, идёт межклановая война. На этом фоне Россия решает выступить в роли стороны, которая поспособствует возвращению мира в многострадальную Ливию. По крайней мере, именно так заявляет глава российской контактной группы по Ливии при МИД РФ и Государственной Думе Лев Деньгов. По его словам, в России откроют дополнительную площадку для проведения межливийских переговоров. Такой площадкой станет административный центр Чеченской Республики.

Из интервью Льва Деньгова газете «Коммерсантъ» :
Такие планы есть. Мы ведём с ливийцами активные переговоры, несколько делегаций из Ливии уже посетили Москву и заявили о готовности приехать ещё - в Москву или в Грозный. Еще должно состояться несколько визитов, и тогда, надеюсь, появится ясность по поводу времени и места переговоров.


По словам дипломата, Россия планирует переподписать те контракты, которые были заключены во времена правления в Ливии полковника Каддафи. В частности, речь идёт о строительстве железных дорог в Ливии, а также о ряде проектов в сфере энергетики.


При этом Лев Деньгов отметил, что около двух недель назад произошло примечательное событие. Речь идёт об отгрузке первой партии нефти из Ливии в рамках соглашения между «Роснефтью»и ливийской NOC.

Заявлено, что длительное время Россия изучала ситуацию по составу боевиков в Ливии.

В Москве и Грозном пройдут переговоры по нормализации ситуации в Ливии


Вывод, как заявляет Л.Деньгов, таков: «На сегодняшний день ни одного выходца из России и других стран бывшего СССР там нет. И ливийцев среди них (боевиков) практически нет, их не больше 5 процентов. На уровне ООН пора ставить вопрос о снятии оружейного эмбарго в отношении Ливии».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 10

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  1. sdc_alex Сегодня, 07:11
    пора ставить вопрос о снятии оружейного эмбарго в отношении Ливии

    конечно пора. Российское оружие в обмен на Ливийскую нефть.
    sdc_alex
    1. RASKAT Сегодня, 07:18
      Ну вот и в Ливию мы полезли. Уверен за оружием пойдут и инструкторы. Все правильно, многие Сирийские радикалы бегут в Ливию, последний оплот, надо давить их до конца.
      RASKAT
      1. Ныробский Сегодня, 09:52
        Цитата: RASKAT
        Все правильно, многие Сирийские радикалы бегут в Ливию, последний оплот, надо давить их до конца.

        Они и в Афганистан бегут, который по сравнению с Ливией, вообще находится в прихожей России.
        Ныробский
  2. рич Сегодня, 07:12
    И ливийцев среди них (боевиков) практически нет, их не больше 5 процентов.

    Другими словами 95% боевиков пришлые - оккупанты, Получается, что Ливия подверглась внешней агрессии и международному сообществу ей необходимо помогать....и мы как всегда в первых рядах feel
    рич
  3. silberwolf88 Сегодня, 07:13
    Хороший заход дипломатии по Ливии ...
    Надо урегулировать ... иначе процессы станут необратимы и получим очередное "Сомали" ... в центре Средиземного моря ... и базу для очередных ИГИЛ ...
    silberwolf88
  4. midivan Сегодня, 07:14
    [/quote]На уровне ООН пора ставить вопрос о снятии оружейного эмбарго в отношении Ливии».[quote]
    Не для того в ООН пузырьками трясли, слать их лесом и без них работать.
    midivan
    1. Злодей Сегодня, 07:36
      Цитата: midivan
      Не для того в ООН пузырьками трясли,

      ООН, вообще, чем дальше, тем больше напоминает лигу наций.
      Злодей
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:36
    На уровне ООН пора ставить вопрос о снятии оружейного эмбарго в отношении Ливии

    Возможность появления нового рынка продажи оружия? А платить чем будут, нефтью?
    rotmistr60
  6. win9090 Сегодня, 08:35
    Что то в последнее время Россия очень много "вступает", больше вступаем, больше затягиваем пояса.
    Такими темпами придется вступать в Кремль.
    win9090
  7. APASUS Сегодня, 09:50
    Рискованный шаг ,если подумать серьезно.
    У нас нет там серьезных рычагов влияния,а посадить себе на шею еще одну страну не совсем выгодно,даже учитывая громадные запасы нефти.Еще один реальный момент с администрацией США,они думаю не упустят момент с попыткой отомстить нам за свои провалы в Сирии.
    Если бы американцам был нужен мир в Ливии они бы справились за пару дней,просто прекратили ливийские банковские операции со всем миром
    APASUS
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