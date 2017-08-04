В Москве и Грозном пройдут переговоры по нормализации ситуации в Ливии

Такие планы есть. Мы ведём с ливийцами активные переговоры, несколько делегаций из Ливии уже посетили Москву и заявили о готовности приехать ещё - в Москву или в Грозный. Еще должно состояться несколько визитов, и тогда, надеюсь, появится ясность по поводу времени и места переговоров.

Ливийский конфликт запущен НАТО и США, легитимное правительство свергнуто, государство фактически перестало существовать, идёт межклановая война. На этом фоне Россия решает выступить в роли стороны, которая поспособствует возвращению мира в многострадальную Ливию. По крайней мере, именно так заявляет глава российской контактной группы по Ливии при МИД РФ и Государственной Думе Лев Деньгов. По его словам, в России откроют дополнительную площадку для проведения межливийских переговоров. Такой площадкой станет административный центр Чеченской Республики.Из интервью Льва Деньгова газете «Коммерсантъ» По словам дипломата, Россия планирует переподписать те контракты, которые были заключены во времена правления в Ливии полковника Каддафи. В частности, речь идёт о строительстве железных дорог в Ливии, а также о ряде проектов в сфере энергетики.При этом Лев Деньгов отметил, что около двух недель назад произошло примечательное событие. Речь идёт об отгрузке первой партии нефти из Ливии в рамках соглашения между «Роснефтью»и ливийской NOC.Заявлено, что длительное время Россия изучала ситуацию по составу боевиков в Ливии.Вывод, как заявляет Л.Деньгов, таков: