Вашингтон призвал другие страны не открывать у себя посольств КНДР
Госдеп уговаривает другие страны не открывать у себя дипломатических представительств Северной Кореи, передает РИА Новости сообщение представителя ведомства Хезер Науэрт.
По ее словам, уже «есть конкретные страны, которые решили не открывать северокорейские диппредставительства по этой причине».
Представитель ведомства отказалась назвать эти страны «по соображениям безопасности».
Напомним, сами США не поддерживают дипломатических отношений с Северной Кореей. Кроме того, КНДР – единственная страна, которую американцам запретили посещать (запрет вступит в силу с 1-го сентября). Исключение сделано лишь представителям прессы и сотрудникам гуманитарных организаций.
Еще одна инициатива (США) – просить страны, которые планируют открыть северокорейские дипломатические представительства, не делать этого,сказала Науэрт журналистам.
По ее словам, уже «есть конкретные страны, которые решили не открывать северокорейские диппредставительства по этой причине».
Представитель ведомства отказалась назвать эти страны «по соображениям безопасности».
Напомним, сами США не поддерживают дипломатических отношений с Северной Кореей. Кроме того, КНДР – единственная страна, которую американцам запретили посещать (запрет вступит в силу с 1-го сентября). Исключение сделано лишь представителям прессы и сотрудникам гуманитарных организаций.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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