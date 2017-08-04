09:53 04 августа

Вашингтон призвал другие страны не открывать у себя посольств КНДР

Госдеп уговаривает другие страны не открывать у себя дипломатических представительств Северной Кореи, передает РИА Новости сообщение представителя ведомства Хезер Науэрт.



Еще одна инициатива (США) – просить страны, которые планируют открыть северокорейские дипломатические представительства, не делать этого,
сказала Науэрт журналистам.


По ее словам, уже «есть конкретные страны, которые решили не открывать северокорейские диппредставительства по этой причине».

Представитель ведомства отказалась назвать эти страны «по соображениям безопасности».

Напомним, сами США не поддерживают дипломатических отношений с Северной Кореей. Кроме того, КНДР – единственная страна, которую американцам запретили посещать (запрет вступит в силу с 1-го сентября). Исключение сделано лишь представителям прессы и сотрудникам гуманитарных организаций.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 17

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  1. Altona Сегодня, 08:03
    Вашингтон призывает открывать только свои комендатуры по всему миру.Доброе утро всем.
    Altona
    1. vovanpain Сегодня, 08:09
      Госдеп уговаривает другие страны не открывать у себя дипломатических представительств Северной Кореи,

      А Ын и не расстроился,хлопнул по попе секретутку и пошёл дальше заниматься своими делами. fellow
      vovanpain
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:15
        Еще одна инициатива (США) – просить страны, которые планируют открыть северокорейские дипломатические представительства, не делать этого,

        Просьба США... Это так похоже на палача, просящего казнённого положить голову поудобней.
        СРЦ П-15
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:23
          Привет , Саня ! hi drinks Матрасы усиленно нагнетают напряжённость на Корейском п-ове . Ын , наверное , с горя казённую кушает ... lol
          bouncyhunter
          1. рич Сегодня, 08:42
            Вашингтон призвал другие страны не открывать у себя посольств КНДР

            А мы видимо по просьбе КНДР сократили у себя американское посольство winked
            рич
            1. bouncyhunter Сегодня, 08:47
              Тихо , Дима , не пали ... А то щаз матрасы начнут обвинять ВВП что он агент Ына ! wassat
              bouncyhunter
  2. Балу Сегодня, 08:05
    [quote]Вашингтон призвал другие страны не открывать у себя посольств КНДР[/quot
    Призываю прорессивное человечество закрыть посольства США и выслать мерзиканских дипломатов в 24 часа вон. am
    Балу
    1. Морм Сегодня, 08:12
      [quote=Балу][quote]Вашингтон призвал другие страны не открывать у себя посольств КНДР[/quot
      Призываю прорессивное человечество закрыть посольства США и выслать мерзиканских дипломатов в 24 часа вон. am [/quote]
      Медведь- я передам ваши пожелания армянскому МИДу.В свете того,что правящая верхушка Армении выполняет любой каприз из Москвы ,то у вашего предложения есть хорошие шансы на реализацию в Армении.
      Морм
      1. Балу Сегодня, 08:19
        Цитата: Морм
        Медведь- я передам ваши пожелания армянскому МИДу.В свете того,что правящая верхушка Армении выполняет любой каприз из Москвы ,то у вашего предложения есть хорошие шансы на реализацию в Армении

        Спасибо. Пжалста, проследите за исполнением.
        Балу
  3. ВадимЖивов Сегодня, 08:10
    hi американцы своей тупостью и наивностью даже 404-ю перещеголяли ... А как же быть тем у кого эти представительства есть ... Будут приказывать закрыть или упрашивать... bully
    ВадимЖивов
    1. EvilLion Сегодня, 08:22
      Вообще-то в КНДР всё так плохо именно потому, что США не позволяют никому иметь с ней дел, как результат ей крайне сложно что-либо купить на мировом рынке, с топливом вообще швах, поэтому там до сих пор и машины на дровах есть, и любые потребители электроэнергии не в почете. Как, кстати, и на Кубе.
      EvilLion
  4. EvilLion Сегодня, 08:20
    "Ты мне больсе не подлуска, забилай свои иглуски!"

    В геополитике - это называется санкции.
    EvilLion
  5. Altona Сегодня, 08:45
    Цитата: Морм
    Медведь- я передам ваши пожелания армянскому МИДу.В свете того,что правящая верхушка Армении выполняет любой каприз из Москвы ,то у вашего предложения есть хорошие шансы на реализацию в Армении.

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    Любой каприз?Ну не скажите.Армения и с НАТО очень даже заигрывает.
    Altona
  6. irazum Сегодня, 08:48
    Да пошёл он в... толстомордый, неужели у америкосов других проблем нет? Это нам надо беспокоиться, что сосед- рядышком...
    irazum
  7. pvv113 Сегодня, 09:22
    Англосаксы испытывают терпение товарища Ына
    pvv113
  8. APASUS Сегодня, 09:32
    Нормальный ход,уже дип представительства С Кореи попадают под запрет о размещении.В США явно себя видят мировым гегемоном с завешенной планкой до уровня "прав всегда!"
    APASUS
  9. Толстоевский Сегодня, 09:32
    КНДР должна призвать другие страны закрывать у себя посольства сша
    Толстоевский
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