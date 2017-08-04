Военная полиция РФ развернет в зоне «Хомс» свои посты и КПП
Российская военная полиция приступила к развертыванию зоне деэскалации близ сирийского города Хомс контрольно-пропускные пункты (КПП) и наблюдательные посты, передает Интерфакс-АВН сообщение Минобороны РФ.
По его словам, работа ведется «в рамках реализации договоренностей, достигнутых в ходе очередных переговоров представителей Минобороны России и умеренной сирийской оппозиции, которые прошли в Каире (Египет) 31 июля». По результатам встречи достигнуты договоренности о порядке функционирования третьей зоны деэскалации - севернее города Хомс. В неё вошли 84 населенных пункта с населением более 147 тысяч человек.
Генерал отметил, что на бойцов российской военной полиции из состава Сил контроля деэскалации «возложены задачи по разъединению противоборствующих сторон, мониторингу выполнения режима прекращения боевых действий, а также обеспечению беспрепятственной доставки гуманитарных грузов и вывозу больных и раненых».
Представитель Минобороны напомнил, что «в ходе состоявшегося в начале июля 2017 года пятого раунда переговоров в Астане (Казахстан) был согласован вопрос о создании четырех зон деэскалации на территории Сирии», и «две из них – на юго-западе Сирийской Арабской Республики и в пригороде Дамаска "Восточная Гута" – уже успешно действуют».
При этом Конашенков подчеркнул, что, «как и в уже действующих двух зонах деэскалации, режим прекращения боевых действий в зоне "Хомс" не распространяется на формирования террористов ИГ и "Джабхат ан-Нусры" (запрещены в РФ)».
Начиная с 4 августа вдоль участка в линии соприкосновения сторон зоны деэскалации "Хомс" российской военной полицией будут развернуты два КПП в районах Нарб-Нафса и Дуайр, а также три наблюдательных поста в районах Хмира, Кубейбат и Телль-Амери,сказал журналистам представитель ведомства Игорь Конашенков.
По его словам, работа ведется «в рамках реализации договоренностей, достигнутых в ходе очередных переговоров представителей Минобороны России и умеренной сирийской оппозиции, которые прошли в Каире (Египет) 31 июля». По результатам встречи достигнуты договоренности о порядке функционирования третьей зоны деэскалации - севернее города Хомс. В неё вошли 84 населенных пункта с населением более 147 тысяч человек.
Генерал отметил, что на бойцов российской военной полиции из состава Сил контроля деэскалации «возложены задачи по разъединению противоборствующих сторон, мониторингу выполнения режима прекращения боевых действий, а также обеспечению беспрепятственной доставки гуманитарных грузов и вывозу больных и раненых».
Все больные и раненые будут иметь возможность пройти лечение в российском военном госпитале или сирийских медучреждениях. Со своей стороны оппозиция разблокирует проходящий через зону деэскалации участок автодороги Хомс-Хама,сказал он.
Решение повседневных вопросов мирной жизни в зоне деэскалации будет осуществляться местными советами, сформированными жителями этих районов. В сферу их ответственности будет входить возобновление деятельности органов власти, образовательных и социальных учреждений, а также другие аспекты восстановления мирной жизни,отметил Конашенков.
Также для обеспечения эффективного функционирования зоны деэскалации "Хомс" будет сформирован "Комитет национальной справедливости", в который войдут представители оппозиции и всех основных этнических, политических и конфессиональных групп, проживающих в данном районе,добавил он.
Представитель Минобороны напомнил, что «в ходе состоявшегося в начале июля 2017 года пятого раунда переговоров в Астане (Казахстан) был согласован вопрос о создании четырех зон деэскалации на территории Сирии», и «две из них – на юго-западе Сирийской Арабской Республики и в пригороде Дамаска "Восточная Гута" – уже успешно действуют».
При этом Конашенков подчеркнул, что, «как и в уже действующих двух зонах деэскалации, режим прекращения боевых действий в зоне "Хомс" не распространяется на формирования террористов ИГ и "Джабхат ан-Нусры" (запрещены в РФ)».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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