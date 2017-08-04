09:53 04 августа

Военная полиция РФ развернет в зоне «Хомс» свои посты и КПП

Российская военная полиция приступила к развертыванию зоне деэскалации близ сирийского города Хомс контрольно-пропускные пункты (КПП) и наблюдательные посты, передает Интерфакс-АВН сообщение Минобороны РФ.



Начиная с 4 августа вдоль участка в линии соприкосновения сторон зоны деэскалации "Хомс" российской военной полицией будут развернуты два КПП в районах Нарб-Нафса и Дуайр, а также три наблюдательных поста в районах Хмира, Кубейбат и Телль-Амери,
сказал журналистам представитель ведомства Игорь Конашенков.


По его словам, работа ведется «в рамках реализации договоренностей, достигнутых в ходе очередных переговоров представителей Минобороны России и умеренной сирийской оппозиции, которые прошли в Каире (Египет) 31 июля». По результатам встречи достигнуты договоренности о порядке функционирования третьей зоны деэскалации - севернее города Хомс. В неё вошли 84 населенных пункта с населением более 147 тысяч человек.

Генерал отметил, что на бойцов российской военной полиции из состава Сил контроля деэскалации «возложены задачи по разъединению противоборствующих сторон, мониторингу выполнения режима прекращения боевых действий, а также обеспечению беспрепятственной доставки гуманитарных грузов и вывозу больных и раненых».

Все больные и раненые будут иметь возможность пройти лечение в российском военном госпитале или сирийских медучреждениях. Со своей стороны оппозиция разблокирует проходящий через зону деэскалации участок автодороги Хомс-Хама,
сказал он.

Решение повседневных вопросов мирной жизни в зоне деэскалации будет осуществляться местными советами, сформированными жителями этих районов. В сферу их ответственности будет входить возобновление деятельности органов власти, образовательных и социальных учреждений, а также другие аспекты восстановления мирной жизни,
отметил Конашенков.

Также для обеспечения эффективного функционирования зоны деэскалации "Хомс" будет сформирован "Комитет национальной справедливости", в который войдут представители оппозиции и всех основных этнических, политических и конфессиональных групп, проживающих в данном районе,
добавил он.

Представитель Минобороны напомнил, что «в ходе состоявшегося в начале июля 2017 года пятого раунда переговоров в Астане (Казахстан) был согласован вопрос о создании четырех зон деэскалации на территории Сирии», и «две из них – на юго-западе Сирийской Арабской Республики и в пригороде Дамаска "Восточная Гута" – уже успешно действуют».

При этом Конашенков подчеркнул, что, «как и в уже действующих двух зонах деэскалации, режим прекращения боевых действий в зоне "Хомс" не распространяется на формирования террористов ИГ и "Джабхат ан-Нусры" (запрещены в РФ)».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
3

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 2

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. кедр Сегодня, 08:30
    Успехов нашим в их трудном и опасном, но очень нужном деле. Всем возвратиться живыми и невредимыми в родной дом, в Россию.
    кедр
  2. APASUS Сегодня, 09:24
    Пора уже набирать молодежь и обучать их в России для дальнейшей организации мирной жизни или мы там как Афгане за них все решать будем
    APASUS
Картина дня