Военная полиция РФ развернет в зоне «Хомс» свои посты и КПП

Начиная с 4 августа вдоль участка в линии соприкосновения сторон зоны деэскалации "Хомс" российской военной полицией будут развернуты два КПП в районах Нарб-Нафса и Дуайр, а также три наблюдательных поста в районах Хмира, Кубейбат и Телль-Амери,

Все больные и раненые будут иметь возможность пройти лечение в российском военном госпитале или сирийских медучреждениях. Со своей стороны оппозиция разблокирует проходящий через зону деэскалации участок автодороги Хомс-Хама,

Решение повседневных вопросов мирной жизни в зоне деэскалации будет осуществляться местными советами, сформированными жителями этих районов. В сферу их ответственности будет входить возобновление деятельности органов власти, образовательных и социальных учреждений, а также другие аспекты восстановления мирной жизни,

Также для обеспечения эффективного функционирования зоны деэскалации "Хомс" будет сформирован "Комитет национальной справедливости", в который войдут представители оппозиции и всех основных этнических, политических и конфессиональных групп, проживающих в данном районе,