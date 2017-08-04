Нападение на полицейский патруль в Египте

Пресс-служба МВД Египта сообщает о террористической атаке на юге страны. Боевики осуществили нападение на полицейский патруль в провинции Луксор. В результате атаки два человека погибли, трое получили ранения. Один погибший – сотрудник полиции, другой – гражданское лицо.Нападение боевики осуществили в городе Исна в момент, когда полицейские предприняли попытку остановить автомобиль для проверки документов. Находившиеся в автомобиле неизвестные открыли огонь на поражение.По последним данным, один из нападавший задержан. Он ранен и доставлен в одну из местных клиник. В автомобиле были обнаружены несколько единиц оружия, включая охотничьи ружья. Другому преступнику удалось скрыться. Ведутся его поиски. По некоторым сведениям, у него при себе может быть огнестрельное оружие и граната.В Египте действует режим чрезвычайного положения, однако пока это не является на 100% действенной мерой по ликвидации террористической угрозы. Наиболее сложная обстановка - на Синайском полуострове, в котором действуют группировки, аффилированные с так называемым "Исламским государством" (террористическая организация, запрещённая в России).