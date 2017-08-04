Дочь бывшего президента Узбекистана находится в СИЗО спецслужб в Ташкенте
Информационный портал Asia-Plus со ссылкой на главреда издания «Фергана» Даниила Кислова сообщает о том, что сгущаются тучи над старшей дочерью президента Узбекистана Ислама Каримова, скончавшегося в сентябре 2016 года. Гульнару Каримову доставили в следственный изолятор Службы национальной безопасности. Известно, что Каримову обвиняют в совершении целой серии преступлений.
В её отношении возбуждено уголовное дело по статьям «мошенничество», «сокрытие иностранной валюты», «нарушение таможенного законодательства, правил торговли и оказания услуг».
Кроме того, дочь бывшего президента Узбекистана, которую ранее прочили на главный пост республики теперь обвиняют в подделке документов и легации доходов, полученных преступным путём.
В общей сложности ей грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее адвокаты Гульнары Каримовой просили суд разрешить домашний арест для подзащитной, так как она не представляет опасности для общества. Однако судья заявил, что «столь серьёзные обвинения не позволяют отпустить Каримову из-под стражи».
Нужно пролить определённый свет на уголовное дело Каримовой. Обращает на себя внимание, что возбуждено оно было ещё в августе 2015 года, когда её отец находился на посту президента. Тогда её приговорили к пяти годам «ограничения свободы» за совершение экономических преступлений. К тем обвинениям теперь добавились и новые. Заявлено, что Гульнара Каримова преступным путём вывела из-под юрисдикции Узбекистана сумму более чем в 2 млрд долларов. Ограничения свободы на деле не последовало. Теперь же Каримова оказалась в СИЗО.
Напомним, что Гульнара Каримова с 2010 по 2012 годы была послом Узбекистана в Испании. После ухудшения отношений с Исламом Каримовым в 2013 году испытала на себе обратную сторону "президентской любви". Именно тогда в её отношении и начали проводиться разбирательства, оформившиеся в итоге в уголовное дело. После смерти Ислама Каримова тяжесть пресса, под которой попала Гульнара, только увеличилась.
В её отношении возбуждено уголовное дело по статьям «мошенничество», «сокрытие иностранной валюты», «нарушение таможенного законодательства, правил торговли и оказания услуг».
Кроме того, дочь бывшего президента Узбекистана, которую ранее прочили на главный пост республики теперь обвиняют в подделке документов и легации доходов, полученных преступным путём.
В общей сложности ей грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее адвокаты Гульнары Каримовой просили суд разрешить домашний арест для подзащитной, так как она не представляет опасности для общества. Однако судья заявил, что «столь серьёзные обвинения не позволяют отпустить Каримову из-под стражи».
Нужно пролить определённый свет на уголовное дело Каримовой. Обращает на себя внимание, что возбуждено оно было ещё в августе 2015 года, когда её отец находился на посту президента. Тогда её приговорили к пяти годам «ограничения свободы» за совершение экономических преступлений. К тем обвинениям теперь добавились и новые. Заявлено, что Гульнара Каримова преступным путём вывела из-под юрисдикции Узбекистана сумму более чем в 2 млрд долларов. Ограничения свободы на деле не последовало. Теперь же Каримова оказалась в СИЗО.
Напомним, что Гульнара Каримова с 2010 по 2012 годы была послом Узбекистана в Испании. После ухудшения отношений с Исламом Каримовым в 2013 году испытала на себе обратную сторону "президентской любви". Именно тогда в её отношении и начали проводиться разбирательства, оформившиеся в итоге в уголовное дело. После смерти Ислама Каримова тяжесть пресса, под которой попала Гульнара, только увеличилась.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com/
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