Шри-Ланке передан первый патрульный корабль Sayurala проекта AOPV индийской постройки
Как сообщает блог bmpd , 2 августа в Коломбо прошла церемония досрочной передачи ВМС Шри-Ланки большого патрульного корабля Р 623 Sayurala - головного представителя проекта Advanced Offshore Patrol Vessel (AOPV) индийской постройки.
Sayurala (сингальское название означает "Морские волны") стал крупнейшей боевой единицей ланкийского флота. Его строительство велось в Гоа в рамках реализации крупнейшего для верфей Индии контракта от 17 февраля 2014 года с индийским государственным судостроительным предприятием Goa Shipyard Limited (GSL). Соглашение предусматривает постройку второго судна обозначенного типа. Стоимость каждой единицы составляет 74 млн. долл.
Sayurala был заложен 10 сентября 2014 года и спущен на воду 10 июня 2016 года. Вооружение предстоит установить ланкийской стороне. Строительство для Шри-Ланки второго однотипного патрульного корабля Р 624 (название пока не объявлено) ведется на GSL с 2015 года, корабль был спущен на воду 15 декабря 2016 года. Его передача планируется летом 2018 года.
Проект AOPV является модифицированной версией строящихся для Береговой охраны Индии шести больших патрульных кораблей типа Samarath. Патрульный корабль проекта AOPV имеет полное водоизмещение 2350 тонн, длину 105,7 м и ширину 13,6 м. Экипаж составляет 118 человек, в том числе 18 офицеров. Корабль оснащен двухвальной дизельной энергетической установкой, скорость полного хода 26 узлов, дальность плавания 4500 миль при ходе в 14 узлов. Судно оборудовано ангаром для постоянного базирования одного среднего или двух легких вертолетов.
Sayurala (сингальское название означает "Морские волны") стал крупнейшей боевой единицей ланкийского флота. Его строительство велось в Гоа в рамках реализации крупнейшего для верфей Индии контракта от 17 февраля 2014 года с индийским государственным судостроительным предприятием Goa Shipyard Limited (GSL). Соглашение предусматривает постройку второго судна обозначенного типа. Стоимость каждой единицы составляет 74 млн. долл.
Sayurala был заложен 10 сентября 2014 года и спущен на воду 10 июня 2016 года. Вооружение предстоит установить ланкийской стороне. Строительство для Шри-Ланки второго однотипного патрульного корабля Р 624 (название пока не объявлено) ведется на GSL с 2015 года, корабль был спущен на воду 15 декабря 2016 года. Его передача планируется летом 2018 года.
Проект AOPV является модифицированной версией строящихся для Береговой охраны Индии шести больших патрульных кораблей типа Samarath. Патрульный корабль проекта AOPV имеет полное водоизмещение 2350 тонн, длину 105,7 м и ширину 13,6 м. Экипаж составляет 118 человек, в том числе 18 офицеров. Корабль оснащен двухвальной дизельной энергетической установкой, скорость полного хода 26 узлов, дальность плавания 4500 миль при ходе в 14 узлов. Судно оборудовано ангаром для постоянного базирования одного среднего или двух легких вертолетов.
Использованы фотографии: http://bmpd.livejournal.com/2769100.html
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти