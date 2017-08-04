15:28 04 августа

Россияне лидирую на конкурсе «Мастера автобронетанковой техники»

Российские водители занимают 1-е место по итогам двух этапов конкурса «Мастера автобронетанковой техники», который проводится в рамках АрМИ, передает ТАСС сообщение замминистра обороны Дмитрия Булгакова.

Россияне лидирую на конкурсе «Мастера автобронетанковой техники»


Началась "Индивидуальная гонка", потом будет "Командная эстафета", и по сумме баллов двух соревнований будет определен победитель. На первом этапе соревнований – "Индивидуальная гонка" – водитель Египта получил штрафные очки, но на втором этапе в "Конкурсе капитанов" египетская команда прошла без нарушений. Посмотрим, чем состязания закончатся,
рассказал Булгаков, открывший соревнования.


Пока, с учетом "Индивидуальной гонки" и "Конкурса капитанов", по предварительным данным, российская команда идет на первом месте,
добавил он.

По словам Булгакова, в предыдущие два года в соревнованиях принимали участие и представители Китая, «но в этот раз перед его началом они сказали, что "мы сегодня по технике не готовы"». Китайская команда выступит в следующем году.

У многих стран на вооружении находится российская техника, и им без разницы, на какой технике выступать, однако, чтобы сократить расходы, они используют нашу технику. Китайские военнослужащие в отличие от других предпочитают выступать на своей технике,
пояснил генерал.

В этом году в конкурсе приняли участие команды из России, Египта, Венесуэлы и Казахстана. Вне зачета дистанцию пройдут водители Росгвардии и ДОСААФ. Иностранные участники выступают на автомашинах КамАЗ и УАЗ.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 9

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  1. oleg-gr Сегодня, 12:36
    Россияне показывают мастер-класс. Молодцы!
    oleg-gr
    1. Чёрный Сегодня, 12:45
      Цитата: oleg-gr
      Россияне показывают мастер-класс. Молодцы!

      А я за зимбабвийцев болею... smile
      Чёрный
      1. ватник Сегодня, 13:02
        Наши впереди!!
        ватник
      2. Комментарий был удален.
      3. vladimirvn Сегодня, 13:44
        Заедут опять не туда.. laughing
        vladimirvn
      4. vladimirvn Сегодня, 13:45
        Цитата: Чёрный
        Цитата: oleg-gr
        Россияне показывают мастер-класс. Молодцы!

        А я за зимбабвийцев болею... smile

        Заедут опять не туда... laughing
        vladimirvn
        1. Чёрный Сегодня, 14:27
          Цитата: vladimirvn
          Заедут опять не туда.

          Да и фиг с ним...лишь бы никого не задавили laughing
          Чёрный
  2. APASUS Сегодня, 13:02
    Честно говоря ,пора уже расширять зону соревнований.Я не против того что мы выигрываем ,но должен выигрывать сильнейший.Например принимающая сторона не должна участвовать в соревновании,вот тогда...............
    APASUS
    1. Велобосс Сегодня, 13:28
      Цитата: APASUS
      Например принимающая сторона не должна участвовать в соревновании,вот тогда...............

      Что тогда...? Зачем тогда проводить соревнования? Вкладывать бабки и рекламировать чужую технику и умение? А самим курить бамбук. В чем прикол? Это не наш футбол. Которые в принципе так и делают.
      Велобосс
      1. APASUS Сегодня, 13:35
        Цитата: Велобосс
        Что тогда...? Зачем тогда проводить соревнования? В

        Тогда надо покупать журналы,как американцы,рейтинговые агенства и снимать красивые фильмы про супер технику,а не участвовать в соревнованиях.И тогда все будут верить что Т-72 не горит,не пробивается современными ПТРК и не тонет ,может прыгать с самолета.Это например как с Абрамс М-1 ,которые из древнего РПГ пробивались в Ираке и занимает первые места во всех рейтингах.
        Тут либо реклама ,либо соревнование
        APASUS
    2. ВЕРЕСК Сегодня, 13:40
      ,пора уже расширять зону соревнований Согласен.А почему нет?Можно в Монголии-там апельсец летом.Неплохо в Неваде-но там пока штаты из пещер выгонишь,много времени пройдёт.Израиль-возможно уже рассматривает такую перспективу(сам не верю).Бразилия с их джунглями-не говоря уж о Зимбабве. В Японии более уместно соревноваться на воде.Австралия-дикие и необследованные территорииАляска-ну,она к нашим ближе.И южное полушарие пора привлеч.Они-у нас,а мы на северах.Недоработкаhi
      ВЕРЕСК
    3. ватник Сегодня, 13:43
      Цитата: APASUS
      Например принимающая сторона не должна участвовать в соревновании,вот тогда...............

      Тут всё сделанно по мотивам обычной невоенной Олимпиады а в ней участвует и команда принимающей страны.
      ватник
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