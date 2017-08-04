Россияне лидирую на конкурсе «Мастера автобронетанковой техники»
Российские водители занимают 1-е место по итогам двух этапов конкурса «Мастера автобронетанковой техники», который проводится в рамках АрМИ, передает ТАСС сообщение замминистра обороны Дмитрия Булгакова.
По словам Булгакова, в предыдущие два года в соревнованиях принимали участие и представители Китая, «но в этот раз перед его началом они сказали, что "мы сегодня по технике не готовы"». Китайская команда выступит в следующем году.
В этом году в конкурсе приняли участие команды из России, Египта, Венесуэлы и Казахстана. Вне зачета дистанцию пройдут водители Росгвардии и ДОСААФ. Иностранные участники выступают на автомашинах КамАЗ и УАЗ.
Началась "Индивидуальная гонка", потом будет "Командная эстафета", и по сумме баллов двух соревнований будет определен победитель. На первом этапе соревнований – "Индивидуальная гонка" – водитель Египта получил штрафные очки, но на втором этапе в "Конкурсе капитанов" египетская команда прошла без нарушений. Посмотрим, чем состязания закончатся,рассказал Булгаков, открывший соревнования.
Пока, с учетом "Индивидуальной гонки" и "Конкурса капитанов", по предварительным данным, российская команда идет на первом месте,добавил он.
По словам Булгакова, в предыдущие два года в соревнованиях принимали участие и представители Китая, «но в этот раз перед его началом они сказали, что "мы сегодня по технике не готовы"». Китайская команда выступит в следующем году.
У многих стран на вооружении находится российская техника, и им без разницы, на какой технике выступать, однако, чтобы сократить расходы, они используют нашу технику. Китайские военнослужащие в отличие от других предпочитают выступать на своей технике,пояснил генерал.
В этом году в конкурсе приняли участие команды из России, Египта, Венесуэлы и Казахстана. Вне зачета дистанцию пройдут водители Росгвардии и ДОСААФ. Иностранные участники выступают на автомашинах КамАЗ и УАЗ.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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