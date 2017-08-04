15:28 04 августа

Артиллеристы ЮВО приступили к полевым занятиям

Свыше 500 военнослужащих артподразделений 49-й общевойсковой армии Южного округа приступили к полевым занятиям на полигонах в Ставропольском крае и на Кубани, сообщает пресс-служба ЮВО.

Артиллеристы ЮВО приступили к полевым занятиям


В течение двух недель боевые расчеты 152-мм самоходных гаубиц "Акация", "Мста-С" и "Мста-Б", реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град", "Торнадо-Г" и "Ураган", противотанковых ракетных комплексов "Штурм-С", минометов "Поднос" и "Сани" усовершенствуют навыки ведения огня по одиночным и групповым целям на новых образцах вооружения, оснащенных автоматизированными системами управления (АСУ) огнем,
говорится в релизе.


Всего в занятиях будет задействовано около 100 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, военной и специальной техники.

Отмечается, что «в ходе тренировок военнослужащие выполнят огневые задачи по поражению свыше 30 плановых целей и более 20 внеплановых, которые будут разведаны в ходе учебного боя».

Занятия будут проводиться «на артиллерийских тактических полях, оснащенных современными имитационными средствами, которые позволяют создать обстановку, максимально приближенную к боевой», добавили в пресс-службе.

Следующим этапом подготовки подразделений станет их участие в лагерном сборе на полигоне в Краснодарском крае.

Использованы фотографии: Пресс-служба Южного военного округа
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Комментарии 2

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  1. To be or not to be Сегодня, 13:39
    Откуда в ЮВО 9 ОА.
    8-я гвардейская общевойсковая ордена Ленина армия (г. Новочеркасск)
    49-я общевойсковая армия (г. Ставрополь):
    58-я общевойсковая армия (г. Владикавказ):
    To be or not to be
  2. okko077 Сегодня, 14:10
    Отмечается, что «в ходе тренировок военнослужащие выполнят огневые задачи по поражению свыше 30 плановых целей и более 20 внеплановых, которые будут разведаны в ходе учебного боя»
    Цели в современной войне разведывают не в бою, пусть даже учебном , а с помощью информационных систем на основе БПЛА, хотя бы ...
    В Википедии написано про МСТУ:
    "В настоящее время конструкция самоходной гаубицы 2С19 претерпела ряд существенный изменений. В новой модификации увеличена скорострельность, введён режим «одновременного огневого налёта» и установлен комплект бортового оборудования для интеграции в единую систему управления тактического звена."
    Ни в одном учении , никогда возможность такой интеграции не использовалась...Интересно в какой заднице находится эта интеграция и почему она не используется...Учения основанные на старых способах ведения войны никому не нужны.Стрельба по неподвижным , заранее известным объектам никому не нужна. Доразведка в ходе боя с потерей людей и техники в условиях боевого контакта производится только в архаичных, отсталых армиях и в нашей в том числе...
    okko077
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