Артиллеристы ЮВО приступили к полевым занятиям

В течение двух недель боевые расчеты 152-мм самоходных гаубиц "Акация", "Мста-С" и "Мста-Б", реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град", "Торнадо-Г" и "Ураган", противотанковых ракетных комплексов "Штурм-С", минометов "Поднос" и "Сани" усовершенствуют навыки ведения огня по одиночным и групповым целям на новых образцах вооружения, оснащенных автоматизированными системами управления (АСУ) огнем,

Свыше 500 военнослужащих артподразделений 49-й общевойсковой армии Южного округа приступили к полевым занятиям на полигонах в Ставропольском крае и на Кубани, сообщает пресс-служба ЮВО.говорится в релизе.Всего в занятиях будет задействовано около 100 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, военной и специальной техники.Отмечается, что «в ходе тренировок военнослужащие выполнят огневые задачи по поражению свыше 30 плановых целей и более 20 внеплановых, которые будут разведаны в ходе учебного боя».Занятия будут проводиться «на артиллерийских тактических полях, оснащенных современными имитационными средствами, которые позволяют создать обстановку, максимально приближенную к боевой», добавили в пресс-службе.Следующим этапом подготовки подразделений станет их участие в лагерном сборе на полигоне в Краснодарском крае.