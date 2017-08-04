ВСУ строит блиндажи рядом с домами мирных жителей

В подконтрольном правительству Сопино члены патруля миссии видели, как около 40–50 жителей (разных возрастных групп, больше половины из которых были женщины) яростно спорили с 10 военнослужащими вооруженных сил Украины

Команда СММ видела свежевырытый блиндаж (глубиной 2 метра), который находился на расстоянии примерно 20 метров от ближайшего дома. После того, как военнослужащие покинули данный район, наблюдатели видели, как несколько местных жителей, используя лопаты, засыпали блиндаж

Как утверждает президент Украины Петр Порошенко, вооруженные силы страны защищают мирное население от сепаратистов и русских ватников, буквально телами закрывая жителей от обстрелов. Грудью встают на защиту. Об этом Петр Алексеевич не устает заявлять со всех трибун, на которые умудряется забраться, как на Украине, так и за рубежом. А если кто-то говорит обратное, то он сепаратист и русский шпион.Следуя этой логике, к шпионам теперь можно отнести и наблюдателей специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, которые стали свидетелями, как военнослужащие ВСУ сооружали блиндаж возле жилых домов села Сопино на подконтрольной Киеву территории Донбасса— сообщили в пресс-службе миссии.Как уточнили в СММ, местные жители были возмущены тем, что военнослужащие строили блиндаж в селе.— добавили в пресс-службе.Возникает вопрос, а зачем героические ВСУ, которые грудью защищают мирных жителей от ватников, роют блиндажи рядом с домами? Конечно же не для того, чтобы в случае обстрела прикрываться населением, а потом с пеной у рта обвинять сепаратистов из ЛДНР в гибели мирных жителей?