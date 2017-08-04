15:27 04 августа

ВСУ строит блиндажи рядом с домами мирных жителей

Как утверждает президент Украины Петр Порошенко, вооруженные силы страны защищают мирное население от сепаратистов и русских ватников, буквально телами закрывая жителей от обстрелов. Грудью встают на защиту. Об этом Петр Алексеевич не устает заявлять со всех трибун, на которые умудряется забраться, как на Украине, так и за рубежом. А если кто-то говорит обратное, то он сепаратист и русский шпион.

Следуя этой логике, к шпионам теперь можно отнести и наблюдателей специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, которые стали свидетелями, как военнослужащие ВСУ сооружали блиндаж возле жилых домов села Сопино на подконтрольной Киеву территории Донбасса

ВСУ строит блиндажи рядом с домами мирных жителей



В подконтрольном правительству Сопино члены патруля миссии видели, как около 40–50 жителей (разных возрастных групп, больше половины из которых были женщины) яростно спорили с 10 военнослужащими вооруженных сил Украины
— сообщили в пресс-службе миссии.

Как уточнили в СММ, местные жители были возмущены тем, что военнослужащие строили блиндаж в селе.

Команда СММ видела свежевырытый блиндаж (глубиной 2 метра), который находился на расстоянии примерно 20 метров от ближайшего дома. После того, как военнослужащие покинули данный район, наблюдатели видели, как несколько местных жителей, используя лопаты, засыпали блиндаж
— добавили в пресс-службе.

Возникает вопрос, а зачем героические ВСУ, которые грудью защищают мирных жителей от ватников, роют блиндажи рядом с домами? Конечно же не для того, чтобы в случае обстрела прикрываться населением, а потом с пеной у рта обвинять сепаратистов из ЛДНР в гибели мирных жителей?

Использованы фотографии: facebook.com / Министерство обороны Украины
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Комментарии 8

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  1. oleg-gr Сегодня, 13:28
    Активно "осваивают" бюджеты всех уровней. Поросенку надо использовать опыт Албании, когда каждая семья должна была построить оборонительную точку за свой счет. Будет шикарный повод "доить" население.
    oleg-gr
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  4. Фракийский воин Сегодня, 13:52
    После того, как военнослужащие покинули данный район, наблюдатели видели, как несколько местных жителей, используя лопаты, засыпали блиндаж
    Кругом ватники... laughing
    Фракийский воин
  5. Logall Сегодня, 13:56
    Семантическая справка: ГУЙ
    в древнекитайской мифологии душа (дух) умершего. С распространением буддизма "Гуй" стало общим названием демонов и обитателей ада.
    Сидит в Киеве демон. Ну как демон? Китайская подделка! Гуй! Пляшет под дудку заморского "САТАНЫ" и создаёт свои "Гуевы законы". И вроде бы правь и горя не знай. Но нет! Разворовал свою обитель и хочет распростронить "Гуеву власть" на непокорный (Гуеву режиму) праведный Донбасс. Но не получается подчинить, сильны дети Донбасса. Тогда начинаются "Гуевы козни", "Гуевы интриги", наконец "блокада Гуева". И не даёт нормально жить людям в прифронтовой зоне, злобный Гуй. И всё при полном попустительстве международных институтов! Ведь давит на всех, тем самым прикрывая своего холуя, заморский "САТАНА", покровитель Гуев.
    Но Русь православная потерпит, воспрянет духом! Да изгонит нечисть ко всем Гуям в преисподнюю,где им и место!
    Logall
  6. Толстоевский Сегодня, 14:05
    Старинная русская поговорка гласит: "Бандеровца могила исправит"
    Толстоевский
  7. Шурале Сегодня, 14:41
    Вы наверно видели сообщения что ВСУ часто долбит по водонапорной станции под Донецком. Вы не задумывались почему? Отвечу, потому что там рядом капониры батарей минометных, в большом количестве. Надеюсь понятно чьих. Да и около гражданских строений повстанцы не брезгуют свои укрепления строить. Это война.
    Шурале
    1. Logall Сегодня, 14:48
      Цитата: Шурале
      Это война.

      Вы думаете? Я настаиваю на формулировке "Карательная операция"! ЛДНР по жилым домам не лупит!
      Logall
      1. Екатерина II Сегодня, 15:22
        Цитата: Logall
        Я настаиваю на формулировке "Карательная операция"! ЛДНР по жилым домам не лупит!

        сомнительно, судя по жертвам от обстрелов в контролируемой части(хотя есть версия"самисебя") мирных жертв.
        Обе стороны ведут войну в плотной городской застройке, где до конца не эвакуированы жители. Соответственно будут блиндажи в селах, окопы в городах, жертвы при обстрелах мирного как с той и с той стороны...
        Екатерина II
  8. Платон Богатырёв Сегодня, 15:10
    "Команда СММ видела свежевырытый блиндаж (глубиной 2 метра)..." Думаю, не стоит слишком убиваться по этому поводу. Ну, не всё же время ему быть только блиндажом. Однажды для кого-то он станет и последним пристанищем. Тем более и глубина позволяет. Главное, чтоб, когда это случится, местные жители и их дома не пострадали.
    Платон Богатырёв
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