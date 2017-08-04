ВСУ строит блиндажи рядом с домами мирных жителей
Как утверждает президент Украины Петр Порошенко, вооруженные силы страны защищают мирное население от сепаратистов и русских ватников, буквально телами закрывая жителей от обстрелов. Грудью встают на защиту. Об этом Петр Алексеевич не устает заявлять со всех трибун, на которые умудряется забраться, как на Украине, так и за рубежом. А если кто-то говорит обратное, то он сепаратист и русский шпион.
Следуя этой логике, к шпионам теперь можно отнести и наблюдателей специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, которые стали свидетелями, как военнослужащие ВСУ сооружали блиндаж возле жилых домов села Сопино на подконтрольной Киеву территории Донбасса
Как уточнили в СММ, местные жители были возмущены тем, что военнослужащие строили блиндаж в селе.
Возникает вопрос, а зачем героические ВСУ, которые грудью защищают мирных жителей от ватников, роют блиндажи рядом с домами? Конечно же не для того, чтобы в случае обстрела прикрываться населением, а потом с пеной у рта обвинять сепаратистов из ЛДНР в гибели мирных жителей?
Следуя этой логике, к шпионам теперь можно отнести и наблюдателей специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, которые стали свидетелями, как военнослужащие ВСУ сооружали блиндаж возле жилых домов села Сопино на подконтрольной Киеву территории Донбасса
В подконтрольном правительству Сопино члены патруля миссии видели, как около 40–50 жителей (разных возрастных групп, больше половины из которых были женщины) яростно спорили с 10 военнослужащими вооруженных сил Украины— сообщили в пресс-службе миссии.
Как уточнили в СММ, местные жители были возмущены тем, что военнослужащие строили блиндаж в селе.
Команда СММ видела свежевырытый блиндаж (глубиной 2 метра), который находился на расстоянии примерно 20 метров от ближайшего дома. После того, как военнослужащие покинули данный район, наблюдатели видели, как несколько местных жителей, используя лопаты, засыпали блиндаж— добавили в пресс-службе.
Возникает вопрос, а зачем героические ВСУ, которые грудью защищают мирных жителей от ватников, роют блиндажи рядом с домами? Конечно же не для того, чтобы в случае обстрела прикрываться населением, а потом с пеной у рта обвинять сепаратистов из ЛДНР в гибели мирных жителей?
Использованы фотографии: facebook.com / Министерство обороны Украины
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти