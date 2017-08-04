Украина: Скоро начнём арест имущества "Газпрома" за рубежом

Глава министерства юстиции Украины Павел Петренко анонсировал «скорое начало ареста» имущества «Газпрома» за рубежом по иску Украины. Напомним, что Киев обвиняет российскую газовую компанию в «монополизации украинского рынка». Антимонопольный комитет Украины выставил «Газпрому» штраф в размере 3,2 млрд рублей.По словам Павла Петренко, арест имущества «Газпрома» за рубежом Минюст Украины планирует начать с осени текущего года. При этом г-н Петренко не распространяется относительно того, в каких именно странах и на каких международных юридических основаниях Украина собирается «арестовать» имущество российского газового гиганта.Напомним, что «Газпром» подавал апелляцию на решение украинского «суда», заявляя, что российская компания по определению не ведёт хозяйственной деятельности на территории Украины. Действительно, газ приобретается украинскими компаниями и поставляется потребителю также от имени украинских компаний. Стало быть, и взыскание 3,2 млрд долларов Киеву нужно производить с компаний собственной юрисдикции.В любом случае Киев утверждает, что «взялся за возмещение убытков всерьёз». При этом непонятно, о каких вообще убытках идёт речь. Никто не заставлял Украину подписывать контракт с «Газпромом» на приобретение российского газа. Могли бы и раньше вешать лапшу на уши украинскому народу «словацким реверсом».