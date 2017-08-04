15:27 04 августа

Украина: Скоро начнём арест имущества "Газпрома" за рубежом

Глава министерства юстиции Украины Павел Петренко анонсировал «скорое начало ареста» имущества «Газпрома» за рубежом по иску Украины. Напомним, что Киев обвиняет российскую газовую компанию в «монополизации украинского рынка». Антимонопольный комитет Украины выставил «Газпрому» штраф в размере 3,2 млрд рублей.

По словам Павла Петренко, арест имущества «Газпрома» за рубежом Минюст Украины планирует начать с осени текущего года. При этом г-н Петренко не распространяется относительно того, в каких именно странах и на каких международных юридических основаниях Украина собирается «арестовать» имущество российского газового гиганта.

Украина: Скоро начнём арест имущества "Газпрома" за рубежом



Напомним, что «Газпром» подавал апелляцию на решение украинского «суда», заявляя, что российская компания по определению не ведёт хозяйственной деятельности на территории Украины. Действительно, газ приобретается украинскими компаниями и поставляется потребителю также от имени украинских компаний. Стало быть, и взыскание 3,2 млрд долларов Киеву нужно производить с компаний собственной юрисдикции.

В любом случае Киев утверждает, что «взялся за возмещение убытков всерьёз». При этом непонятно, о каких вообще убытках идёт речь. Никто не заставлял Украину подписывать контракт с «Газпромом» на приобретение российского газа. Могли бы и раньше вешать лапшу на уши украинскому народу «словацким реверсом».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 37

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  1. Проксима Сегодня, 13:52
    Мнение министра юстиции Украины (который имущество собирается арестовывать), по ценности равняется заявлению уборщицы Гаспрома laughing
    Проксима
    1. oleg-gr Сегодня, 13:56
      Сколько же он грибочков съел. Он случайно высотку Газпрома опечатывать не собирается? Под определение как раз попадает.
      oleg-gr
      1. НасРать Сегодня, 14:10
        Единственный вопрос, которым каждый день задаются жители неньки: это уже Европа или будет ещё хуже? Живут конечно хуже чем при Януковиче, но зато гораздо лучше, чем будут жить.
        P.S. Порошенко отверг обвинение в геноциде украинского народа, заявив что на Украине проходит чемпионат мира среди терпил. wassat
        good
        Взял от сюда:
        https://ria.ru/world/20170804/1499731501.html?utm
        _referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
        НасРать
        1. Чёрный Сегодня, 14:15
          У меня назрел ВОПРОС: Если такие и.д.и.о.т.ы рулят, то какие же за них скачут? wassat
          Чёрный
      2. Железностоп Сегодня, 14:25
        То не грибочки, эти господа явно не экономят на веществах.
        Железностоп
    2. Соломон Кейн Сегодня, 13:56
      Укропский принцип " разделяй и властвуй" - соседский кабанчик в моём огороде , МОЯ СКОТИНА!!! belay sad
      Соломон Кейн
      1. Проксима Сегодня, 14:02
        Цитата: Соломон Кейн
        Укропский принцип " разделяй и властвуй" belay sad

        Хорошая шутка, только принцип древних римлян (который вы называете укропским), действует почему-то против Украины. Как раз ИХ делят и над НИМИ властвуют. winked
        Проксима
        1. Соломон Кейн Сегодня, 14:21
          Так я и имел в виду укропскую интерпретацию пословицы Цезаря...Петро - не Цезарь, но так попу рвет! laughing tongue wassat
          Соломон Кейн
          1. Проксима Сегодня, 15:00
            Цитата: Соломон Кейн
            Т..Петро - не Цезарь, но так попу рвет! laughing tongue wassat

            Берите выше. Петя - ПРЕЗИДЕНТ МИРА! Он об это неоднократно заявлял.
            Проксима
      2. НЕКСУС Сегодня, 14:10
        Цитата: Соломон Кейн
        Укропский принцип " разделяй и властвуй"

        Нет...принцип-СКОРО ЗИМА! И майдауны,а так же простые жители Украины,спросят у Парашки и Ко-ГДЕ ГАЗ,ЗИН? Дружно звеня яйками.
        НЕКСУС
        1. kot28.ru Сегодня, 14:17
          "Вы арестованы!"
          "Хм,а пистолетик-то есть?"
          "Тогда задержаны..."
          kot28.ru
    3. Проксима Сегодня, 13:56
      Цитата: Проксима
      Мнение министра юстиции Украины (который имущество собирается арестовывать), по ценности равняется заявлению уборщицы Гаспрома laughing

      Хотя, зря я уборщицу обидел, её мнение (позиция) на порядок ценнее, чем заявление этого украинскрго клоуна belay
      Проксима
    4. Диана Ильина Сегодня, 13:58
      По словам Павла Петренко, арест имущества «Газпрома» за рубежом Минюст Украины планирует начать с осени текущего года.
      А отдача не замучает?! laughing
      Диана Ильина
      1. Соломон Кейн Сегодня, 14:10
        Сударыня, о чем Вы говорите? Аннигиля́ция серого вещества в головах украинской .полит элиты - нормальное явление....Если Петро Парашевич, в рамках последних санкций США, сообщил, что Трамп Дональдович прислушался к его, Парашенко, рекомендациям... fool wassat belay
        Соломон Кейн
    5. hohkn Сегодня, 14:00
      Это вряд ли... laughing
      Уборщица в этой иерархии стоит намного выше.
      hohkn
    6. майор Юрик Сегодня, 14:03
      Ну,Газпром,погоди! (хохловерсия старого мультика) fool
      майор Юрик
    7. vovanpain Сегодня, 14:33
      Это чего же такое забористое хохлопы курят то belay 26-ой год их штырит не по детский. what
      vovanpain
  2. Монос Сегодня, 13:53
    Украина - это цивилизационный и интеллектуальный тупик.
    Монос
    1. Соломон Кейн Сегодня, 14:15
      Виктор, салют! Для них скорее данный знак подойдет.....
      Соломон Кейн
  3. Govorun Сегодня, 13:58
    Украина: Скоро начнём арест имущества "Газпрома" за рубежом
    НАЧИНАЙТЕ....
    Govorun
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 14:02
    Глава министерства юстиции Украины Павел Петренко

    ....босота укрокакловского недогосударства... laughing
    a.s.zzz888
  5. Толстоевский Сегодня, 14:04
    Голодомордорское нерабыдло мешает кайфы
    Толстоевский
  6. Аморфис Сегодня, 14:07
    Арестовать они могут только свои трубопроводы. А арест имущества Газпрома за рубежом это нонсенс. На основании чего, по чьему решению (постановлению) и т.п. Какая-то левая отсебятина! negative
    Аморфис
  7. igorserg Сегодня, 14:11
    Наблюдал похожую ситуацию, с точки зрения "ненормальности" а не "законности". В Казани прогулочные суда были ну совсем уж убыточные. Сдали в аренду конторе. Контора подняла уровень продаж так, что и корабли ремонтировались и персонал жил неплохо. Распочухав все это отобрали суда, велели вернуть выручку, а в суде все это подавалось под соусом "упущенной выгоды". Так что не удивлюсь, если на украине и в ЕС весь этот маразм по "закону", а не по "пониманию" пройдет.
    igorserg
  8. ded100 Сегодня, 14:15
    Лицо ухохлов треснет арестовывать лутьше подумали бы как долги отдавать будут ато самих поарестуют! laughing
    ded100
  9. Василенко Владимир Сегодня, 14:15
    Глава министерства юстиции Украины Павел Петренко анонсировал «скорое начало ареста» имущества «Газпрома» за рубежом по иску Украины
    и в каком суде этот иск рассматривался?!!!
    а то может гаЗпрому подать иск в московский суд на украину лярдов на 23-30?!!!
    Василенко Владимир
    1. helmi8 Сегодня, 14:36
      Цитата: Василенко Владимир
      подать иск в московский суд на украину лярдов на 23-30?!!!

      А смысл? Все равно не отдадут, нечем. Лондонский суд обязал Украину выплатить России 3 млрд, и что? Там же стадо баранов у руля, которые могут только брать, а не отдавать... Только и слышно от них - "нам дадут", "нам помогут"... Д,б (слова С.В.Лаврова). И, мне кажется, у них там конкурс - кто кого переплюнет в брехне и количеством исков в суды. Еще раз Д, б... smile
      helmi8
      1. Василенко Владимир Сегодня, 14:37
        ну в украинских действиях смысла то же как бы нет?!
        Василенко Владимир
        1. helmi8 Сегодня, 14:38
          Так об этом и речь... Мышиная возня.
          helmi8
  10. APASUS Сегодня, 14:24
    Украина: Скоро начнём арест имущества "Газпрома" за рубежом

    На основании чего?
    Плохой ночи или сразу в оправдание будуна Порошенко .Конечно Запад поддерживает украинских наци у власти в стране,но не настолько чтоб отпилить под собой сук ,как это делают украинцы.Европа не будет сидеть без газа ,ради того чтоб Порошенко приписал себе очередную перемогу!
    APASUS
  11. PValery53 Сегодня, 14:43
    Пошла (Украина) за дичью(имуществом Газпрома), но сама стала дичью.
    PValery53
  12. КОТ БАЮН Сегодня, 14:45
    Скоро начнём арест имущества "Газпрома" за рубежом

    свежо предание, ан вериться с трудом....
    Кого волнует что сейчас говорят в Юкрейн? Пусть говорят.... Смеяться вроде бы нужно, но уже надоели эти умалишенные....
    КОТ БАЮН
  13. Topotun Сегодня, 14:49
    Так они уже с обыском в Кремле "были"... Что им имущество Газпрома теперь арестовать....
    Topotun
  14. -=ANTRAX=- Сегодня, 14:57
    и вот с этим режимом ещё собираются что то там согласовывать власти РФ?
    -=ANTRAX=-
  15. Razvedka_Boem Сегодня, 15:04
    Старый анекдот, но в тему..
    "Где-то на Украине. Утро. Мужик пьет кофе, собираясь на работу. Берет пульт ТВ, клацает на «1+1», диктор объявляет:
    — Сегодня ночью сгорела Верховная Рада вместе со всеми депутатами.
    У мужика шок, судорожно клацает пультиком на «УТ-1». Новости, диктор объявляет:
    — Сегодня утром Климкин вместе с охраной на личном автомобиле попал в ДТП. Никто не выжил.
    У мужика начинается нервный тик, судорожно клацает на «Интер»:
    — Прискорбная новость. Сегодня на своей пасеке был закусан пчелами до смерти Порошенко.
    Мужик совершенно обалдел. Да что ж происходит? Клацает на «ОРТ». Прямая трансляция, выступает Путин:
    — Дорогие соотечественники! Буду краток. За....ли!"
    Razvedka_Boem
  16. 1536 Сегодня, 15:14
    Пора принимать законопроект о военной защите имущества Газпрома за границей. Для этого необходимо выделить несколько полностью укомплектованных полков ВДВ. Иначе бандиты объединяться и может произойти то же, что в Сирии. Этого допустить нельзя.
    1536
  17. Олаф Уксимае Сегодня, 15:16
    Антимонопольный комитет Украины выставил «Газпрому» штраф в размере 3,2 млрд рублей.
    Стало быть, и взыскание 3,2 млрд долларов Киеву нужно производить с компаний собственной юрисдикции.

    На выбор что ли ? Или кому то лень читать что сам пишет?
    Олаф Уксимае
  18. Комментарий был удален.
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