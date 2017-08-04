15:26 04 августа

Одна из главных задач МО РФ – повышение боевой эффективности стратегических самолетов

Продление сроков службы стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС и повышение их потенциала – одна из приоритетных задач для Минобороны РФ, передает Интерфакс-АВН заявление главы ведомства Сергея Шойгу.



Сегодня продолжим рассматривать, как решаются задачи развития парка стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС. Эти самолеты являются важным компонентом ядерного потенциала государства,
сказал Шойгу на селекторном совещании.


Он отметил, что ракетоносцы «осуществляют регулярные полеты по плану стратегического сдерживания в акваториях Северного Ледовитого океана и Черного моря, а также в восточных районах».

Поэтому продление сроков службы ракетоносцев и повышение их боевой эффективности – одна из наших приоритетных задач,
подчеркнул министр.

Шойгу напомнил, что «публичное акционерное общество "Туполев" совместно с другими промышленными предприятиями проводит модернизацию самолетов, а также ремонт авиадвигателей, бортового оборудования, воспроизводство новых блоков и агрегатов».

Учитывая высокую значимость выполняемых работ, обсудим, что сделано в течение этого месяца,
сказал он (обсуждение данного вопроса прошло в закрытом режиме).

Ранее в военном ведомстве проинформировали, что ежегодно модернизируется четыре-пять стратегических ракетоносцев. В 2016 году ВКС пополнились двумя модернизированными самолетами Ту-160 и двумя Ту-95МС.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 4

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  1. oleg-gr Сегодня, 15:00
    Продление сроков службы стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС и повышение их потенциала – нормальная постановка вопроса. К ней еще добавить выполнение планов по восстановлению производства Ту-160.
    oleg-gr
    1. Страшный_Л. Сегодня, 15:03
      продление сроков службы ракетоносцев и повышение их боевой эффективности – одна из наших приоритетных задач

      продление сроков службы - мера вынужденная, но правильная, по второму пункту замечаний нет soldier
      Страшный_Л.
      1. ССИ Сегодня, 15:23
        Цитата: Страшный_Л.
        продление сроков службы - мера вынужденная, но правильная, по второму пункту замечаний нет

        А почему вынужденная? Ведь сроки эксплуатации продляют всем ВС: и гражданским, и военным. И не только "большим", но и "маленьким". Продление ресурса - обычное дело.
        ССИ
    2. Topotun Сегодня, 15:03
      Так вроде выпуск будут возобнавлять? Если верить сообщениям СМИ.
      Topotun
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