Одна из главных задач МО РФ – повышение боевой эффективности стратегических самолетов
Продление сроков службы стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС и повышение их потенциала – одна из приоритетных задач для Минобороны РФ, передает Интерфакс-АВН заявление главы ведомства Сергея Шойгу.
Он отметил, что ракетоносцы «осуществляют регулярные полеты по плану стратегического сдерживания в акваториях Северного Ледовитого океана и Черного моря, а также в восточных районах».
Шойгу напомнил, что «публичное акционерное общество "Туполев" совместно с другими промышленными предприятиями проводит модернизацию самолетов, а также ремонт авиадвигателей, бортового оборудования, воспроизводство новых блоков и агрегатов».
Ранее в военном ведомстве проинформировали, что ежегодно модернизируется четыре-пять стратегических ракетоносцев. В 2016 году ВКС пополнились двумя модернизированными самолетами Ту-160 и двумя Ту-95МС.
Сегодня продолжим рассматривать, как решаются задачи развития парка стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС. Эти самолеты являются важным компонентом ядерного потенциала государства,сказал Шойгу на селекторном совещании.
Он отметил, что ракетоносцы «осуществляют регулярные полеты по плану стратегического сдерживания в акваториях Северного Ледовитого океана и Черного моря, а также в восточных районах».
Поэтому продление сроков службы ракетоносцев и повышение их боевой эффективности – одна из наших приоритетных задач,подчеркнул министр.
Шойгу напомнил, что «публичное акционерное общество "Туполев" совместно с другими промышленными предприятиями проводит модернизацию самолетов, а также ремонт авиадвигателей, бортового оборудования, воспроизводство новых блоков и агрегатов».
Учитывая высокую значимость выполняемых работ, обсудим, что сделано в течение этого месяца,сказал он (обсуждение данного вопроса прошло в закрытом режиме).
Ранее в военном ведомстве проинформировали, что ежегодно модернизируется четыре-пять стратегических ракетоносцев. В 2016 году ВКС пополнились двумя модернизированными самолетами Ту-160 и двумя Ту-95МС.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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