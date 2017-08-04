Одна из главных задач МО РФ – повышение боевой эффективности стратегических самолетов

Сегодня продолжим рассматривать, как решаются задачи развития парка стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС. Эти самолеты являются важным компонентом ядерного потенциала государства,

Поэтому продление сроков службы ракетоносцев и повышение их боевой эффективности – одна из наших приоритетных задач,

Учитывая высокую значимость выполняемых работ, обсудим, что сделано в течение этого месяца,