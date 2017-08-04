Мотострелки Балтфлота отработали уничтожение наземных и воздушных целей
Мотострелки Балтийского флота в ходе активной фазы учения в Калининградской области уничтожили условного противника на земле и в воздухе, сообщила пресс-служба Западного округа.
В учении приняли участие около 500 человек, было задействовано более 50 единиц военной техники, «в том числе боевые машины пехоты БМП-2, танки Т-72, самоходные артиллерийские установки "Акация", зенитные артиллерийские комплексы "Тунгуска", реактивные системы залпового огня "Град", а также техника связи нового поколения», говорится в релизе.
Сообщается, что личным составом подразделений мотострелкового полка береговых войск БФ «в постоянно меняющейся обстановке маневренного боя были выполнены нормативы по огневой, тактической, инженерной и специальной подготовке, по действиям подразделений на местности в условиях, максимально приближенных к боевым».
«Подразделения выполнили боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, гранатомётов, вооружения танков и боевых машин по мишеням, имитирующим десантные силы условного противника в море. Для корректировки огня артиллерийских подразделений и ведения разведки активно применялись беспилотные летательные аппараты», – рассказали в пресс-службе.
С воздуха действия подразделений прикрывали самолеты Су-24 и вертолеты Ми-24 морской авиации БФ.
В округе отметили, что «учебный бой для мотострелковых подразделений усложнялся "вводными", поступающими из пункта управления, и проходил в обстановке активного применения условным противником средств радиоэлектронного подавления, условных ударов авиации и огня корабельной артиллерии».
В учении приняли участие около 500 человек, было задействовано более 50 единиц военной техники, «в том числе боевые машины пехоты БМП-2, танки Т-72, самоходные артиллерийские установки "Акация", зенитные артиллерийские комплексы "Тунгуска", реактивные системы залпового огня "Град", а также техника связи нового поколения», говорится в релизе.
Сообщается, что личным составом подразделений мотострелкового полка береговых войск БФ «в постоянно меняющейся обстановке маневренного боя были выполнены нормативы по огневой, тактической, инженерной и специальной подготовке, по действиям подразделений на местности в условиях, максимально приближенных к боевым».
«Подразделения выполнили боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, гранатомётов, вооружения танков и боевых машин по мишеням, имитирующим десантные силы условного противника в море. Для корректировки огня артиллерийских подразделений и ведения разведки активно применялись беспилотные летательные аппараты», – рассказали в пресс-службе.
С воздуха действия подразделений прикрывали самолеты Су-24 и вертолеты Ми-24 морской авиации БФ.
В округе отметили, что «учебный бой для мотострелковых подразделений усложнялся "вводными", поступающими из пункта управления, и проходил в обстановке активного применения условным противником средств радиоэлектронного подавления, условных ударов авиации и огня корабельной артиллерии».
Использованы фотографии: Пресс-служба Западного военного округа
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