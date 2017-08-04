20:12 04 августа

Мотострелки Балтфлота отработали уничтожение наземных и воздушных целей

Мотострелки Балтийского флота в ходе активной фазы учения в Калининградской области уничтожили условного противника на земле и в воздухе, сообщила пресс-служба Западного округа.



В учении приняли участие около 500 человек, было задействовано более 50 единиц военной техники, «в том числе боевые машины пехоты БМП-2, танки Т-72, самоходные артиллерийские установки "Акация", зенитные артиллерийские комплексы "Тунгуска", реактивные системы залпового огня "Град", а также техника связи нового поколения», говорится в релизе.


Сообщается, что личным составом подразделений мотострелкового полка береговых войск БФ «в постоянно меняющейся обстановке маневренного боя были выполнены нормативы по огневой, тактической, инженерной и специальной подготовке, по действиям подразделений на местности в условиях, максимально приближенных к боевым».

«Подразделения выполнили боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, гранатомётов, вооружения танков и боевых машин по мишеням, имитирующим десантные силы условного противника в море. Для корректировки огня артиллерийских подразделений и ведения разведки активно применялись беспилотные летательные аппараты», – рассказали в пресс-службе.

С воздуха действия подразделений прикрывали самолеты Су-24 и вертолеты Ми-24 морской авиации БФ.

В округе отметили, что «учебный бой для мотострелковых подразделений усложнялся "вводными", поступающими из пункта управления, и проходил в обстановке активного применения условным противником средств радиоэлектронного подавления, условных ударов авиации и огня корабельной артиллерии».

Использованы фотографии: Пресс-служба Западного военного округа
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Комментарии 6

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  1. Проксима Сегодня, 15:33
    В округе отметили, что «учебный бой для мотострелковых подразделений ... (из текста)
    А не лучше ли учебные бои проводить с натовскими самолётами, которые залетают на нейтральную полосу? В очередной раз посмеёмся, как американцы обделаются lol
    Проксима
    1. DEZINTO Сегодня, 15:49
      Они и так обделываются регулярно. И без учений. А если учения прошли, ещё и тут у нас, на границе со всеми угнетёнными, сейчас можно ожидать десятки статеек в западной прессе о злых русских.

      "Лётчики летают непрофессионально, неосторожно близко с самолётами разведчиками НАТО"
      "Тунгуска небезопасно неосторожно стреляла в небо в направлении Литвы и Польши"
      lol
      DEZINTO
  2. Alexey-74 Сегодня, 15:36
    Мало новой техники. А ведь Калининградская область - передовая!
    Alexey-74
    1. Invoker39rus Сегодня, 15:48
      Мне вот тоже не нравится, то что мне воевать надо будет на стареньких т72б, а они сплошь и рядом по области, новее ничего не видел.
      Invoker39rus
      1. Олаф Уксимае Сегодня, 17:18
        Только на трофеи нам земляк надеятся и приходится.
        Олаф Уксимае
  3. ВАЗ2106 Сегодня, 17:46
    классная фота, офигенный броневик стреляет в небо на заднем плане
    ВАЗ2106
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