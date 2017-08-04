Евроопрос: 80% болгарских граждан не верят в перспективы развития экономики страны

Проведён очередной этап всеобщего евроопроса, который касается восприятия населением стран ЕС возможности дальнейшего экономического развития. Этап опроса проводился в Болгарии группой социологического мониторинга «Евробарометр». Гражданам в разных населённых пунктах страны был задан вопрос, какие перспективы болгары видят для экономики страны в составе Европейского союза. Результаты оказались такими, что властям впору хвататься за голову.80% опрошенных заявили, что для болгарской экономики они вообще не видят никаких перспектив. Подавляющее большинство респондентов считают, что экономика республики не развивается, что отражается на доходах большинства граждан Болгарии.На сегодняшний день Болгария занимает последнее место по уровню экономического развития среди всех стран ЕС. Немного выше в списке находится соседняя Румыния.Опрошенные болгары заявили, что их не удовлетворяет растущий уровень безработицы, вопросы европейских квот на миграцию, отъезд наиболее образованной части населения на работу в западные страны. Отмечено, что усугубляются проблемы с медициной.По последним данным, Болгария является одним из лидеров ЕС и по теневой экономике. В 2016 году этот показатель составлял более 28% ВВП.На этом фоне из Болгарии приходят сообщения о массовой забастовке сотрудников полиции. По сообщению представителей профсоюза органов внутренних дел, на которое ссылается Нова ТВ, полицейские требуют улучшения условий прохождения службы и повышения уровня материального довольствия. Наиболее масштабная забастовка полицейских пройдёт в Бургасе.