20:11 04 августа

Евроопрос: 80% болгарских граждан не верят в перспективы развития экономики страны

Проведён очередной этап всеобщего евроопроса, который касается восприятия населением стран ЕС возможности дальнейшего экономического развития. Этап опроса проводился в Болгарии группой социологического мониторинга «Евробарометр». Гражданам в разных населённых пунктах страны был задан вопрос, какие перспективы болгары видят для экономики страны в составе Европейского союза. Результаты оказались такими, что властям впору хвататься за голову.

80% опрошенных заявили, что для болгарской экономики они вообще не видят никаких перспектив. Подавляющее большинство респондентов считают, что экономика республики не развивается, что отражается на доходах большинства граждан Болгарии.

Евроопрос: 80% болгарских граждан не верят в перспективы развития экономики страны



На сегодняшний день Болгария занимает последнее место по уровню экономического развития среди всех стран ЕС. Немного выше в списке находится соседняя Румыния.

Опрошенные болгары заявили, что их не удовлетворяет растущий уровень безработицы, вопросы европейских квот на миграцию, отъезд наиболее образованной части населения на работу в западные страны. Отмечено, что усугубляются проблемы с медициной.

По последним данным, Болгария является одним из лидеров ЕС и по теневой экономике. В 2016 году этот показатель составлял более 28% ВВП.

На этом фоне из Болгарии приходят сообщения о массовой забастовке сотрудников полиции. По сообщению представителей профсоюза органов внутренних дел, на которое ссылается Нова ТВ, полицейские требуют улучшения условий прохождения службы и повышения уровня материального довольствия. Наиболее масштабная забастовка полицейских пройдёт в Бургасе.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 45

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  1. Чёрный Сегодня, 15:44
    Евроопрос: 80% болгарских граждан не верят в перспективы развития экономики страны
    Болгарским гражданам надо было раньше об этом думать....например когда их родное руководство отказалось от выгоднейшего для Болгарии "Южного потока " в угоду чужим интересам...теперь поезд ушёл, можно постучать по пустой кастрюле
    Чёрный
    1. maxim947 Сегодня, 15:46
      Добавлю еще замороженное строительство АЭС «Белене»
      maxim947
      1. Zibelew Сегодня, 15:52
        Больше миллиона своих жизней русские положили за счастье Болгарское в войнах с Турцией. В результате Болгария ВО ВСЕХ войнах воевала против России. Болгарам видимо непонятно за что благодарить Россию. Вот янкесов есть за что - они за 20 лет загнали болгар туда, откуда Россия их вытаскивала 70 лет. Болгары знают - один неосторожный “мяу” - и проснутся вообще в каменном веке! И вот просыпаются они каждое утро, смотрят - нет, пока еще не в каменном. Слава Америке!
        Zibelew
      2. Виктор Дубовицкий Сегодня, 16:06
        Цитата: maxim947
        Добавлю еще замороженное строительство АЭС «Белене»

        ....за остановку строительства которой, пришлось выплачивать неустойку.
        Виктор Дубовицкий
      3. Владимирец Сегодня, 19:28
        Цитата: maxim947
        Добавлю еще замороженное строительство АЭС «Белене»

        Ну и санкции "за компанию" в отношении России, в результате которых взгрустнуло и сельское хозяйство.
        Владимирец
    2. Oleg L. Сегодня, 15:49
      Болгария стала жертвой своего же предательства России. Можно долго вспоминать каким цветущим краем была эта страна при СССР , а сейчас Болгария напоминает использованный презерватив, который не нужен ни Западу ни России.
      Oleg L.
      1. Pirogov Сегодня, 16:34
        Цитата: Oleg L.
        Болгария стала жертвой своего же предательства России. Можно долго вспоминать каким цветущим краем была эта страна при СССР , а сейчас Болгария напоминает использованный презерватив, который не нужен ни Западу ни России.

        Болгария всю историю предавала Россию . моё мнение большая ошибка царей была в освобождении Балкан от турок и Италии от французов ,на мой взгляд лучше бы эти усилия пустили бы на поход в Индию через Туркистан ,там хоть золота и алмазов с изумрудами всякими много ,а так только солдат своих положили в пустую.
        Pirogov
    3. Проксима Сегодня, 15:58
      Цитата: Чёрный
      Болгарским гражданам надо было раньше об этом думать....

      А при чём здесь обычный болгарин? Во всём виновата подкупленная Западом болгарская "элита".
      Так довести страну. Сталин бы эту "элиту" быстро бы к стенке поставил.
      Проксима
      1. Ратник с пулеметом Сегодня, 16:06
        если уж до такого дожили(а народ там реально в ауте,знакомый три года работал там инфа точная),обычному болгарину пора отрывать попу и демонтировать эту "элиту",хуже уже по крайней мере не будет.
        Ратник с пулеметом
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:42
          Как говорится "друзья познаются в беде"...Ошиблись мы в болгарах,может и к лучшему все! Пусть живут как умеют..Нам с ними не по пути!
          ОТДЕЛ
      2. Alekseits Сегодня, 17:34
        А что элита эта из ниоткуда взялась? Или ее болгарский народ себе выбрал? И раз периодически переизбирает, значит их такая жизнь устраивает.
        Alekseits
    4. РУСС Сегодня, 17:28
      Наиболее значимой проблемой в масштабах страны россияне считают низкие зарплаты. Таковы результаты всероссийского опроса, проведенного ВЦИОМ в мае 2017года

      О низких зарплатах как самой «проблемной» для нашей страны теме заявили 23% россиян, принявших участие в опросе ВЦИОМ. Причем их количество значительно выросло с начала года – в январе 2017-го таких было только 18%. А в мае 2016 года и того меньше – 15%.

      Среди других актуальных проблем для России были названы экономика (21%), здравоохранение (20%), безработица (16%), социальная политика (15%), сфера образования (13%), рост цен (11%), коррупция (11%), низкие пенсии (10%), ЖКХ (7%).

      Как сообщается, инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ был проведен 25–29 мая в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках восьми федеральных округов России по выборке в 1600 человек, репрезентирующей население страны в возрасте 18 лет и старше по полу, возрасту, образованию, типу населенного пункта.
      РУСС
  2. Толстоевский Сегодня, 15:44
    как сказал классик
    Толстоевский
  3. Проксима Сегодня, 15:45
    Не верят - это слабо сказано! Болгары в знак протеста периодически себя сжигают перед административными зданиями! Всё равно не до кого не достучаться!
    Проксима
    1. DEZINTO Сегодня, 15:55
      ЁЁЁлы палы, жесть какая!!!!! belay
      DEZINTO
    2. Ратник с пулеметом Сегодня, 16:08
      глупо,это в любом случае жесть,но так бегать не они должны,а те кто их до жизни такой довел angry
      Ратник с пулеметом
  4. DEZINTO Сегодня, 15:45
    Теперь внимание вопрос - кто ? в этом виноват ?
    Минута пошла :))))
    DEZINTO
    1. Комментарий был удален.
  5. Смог Сегодня, 15:50
    Ну зато- Болгария -това е Европа. А некоторые так и рвутся туда, так и рвутся.
    Смог
  6. Комментарий был удален.
  7. Михаил177 Сегодня, 15:50
    Сами виноваты, зарубили "Южный поток" и сидят без газа, зимой дровами топятся. "Братушки" однако.
    Михаил177
  8. МВГ Сегодня, 15:52
    "80% болгарских граждан не верят в перспективы развития экономики страны" - а кого в Евросоюзе и правительстве Болгарии интересует их мнение ??
    МВГ
    1. To be or not to be Сегодня, 17:01
      Беда простых людей -их дурят бесплатным сыром в мышеловке те .кто рвется к власти и к кормушке от власти..
      Советский союз и народы- картинками лучшей жизни на западе при создании искусственного дефицита всего в стране
      В Народной республике България . вхождением в Европу и райской жизнью там .те кто звал под бело-голубые знаменами Желю Желева стали капиталистами .и те кто повелся.. европейцами laughing
      To be or not to be
  9. Фракийский воин Сегодня, 15:54
    Ето вьiбор наших правители с 90-м г. до сегодня каждьi раз их меняли и все равно внешная западная сила и деньги их заставляла стать предателям. А где бьiла в тех временям русская политика на Балканах- скажу- ее НЕТ!
    Фракийский воин
    1. Dym71 Сегодня, 16:04
      Вы из Габрово?
      p.s. Я видел первоначальный комментарий yes
      Dym71
    2. Виктор Дубовицкий Сегодня, 16:10
      Цитата: Фракийский воин
      Ето вьiбор наших правители с 90-м г. до сегодня каждьi раз их меняли и все равно внешная западная сила и деньги их заставляла стать предателям. А где бьiла в тех временям русская политика на Балканах- скажу- ее НЕТ!

      А без поводыря, палки и хорошего пинка не знаете, что делать? Привыкли, мать вашу, что вам всё на блюдечке приносят. Были витриной социализма- стали помойкой капитализма. Значит, вам это достойней.
      Виктор Дубовицкий
    3. Incvizitor Сегодня, 19:47
      Там же во ФШЕ, хоть Трамп и нормальный но ему не позволят править вменяемо, а то или импичмент или как Кеннеди.
      Incvizitor
  10. 1536 Сегодня, 16:15
    Помнится, Болгария хотела войти в состав СССР. По крайней мере болгарские коммунисты этого хотели. Однако, 500 лет турецкого ига дали о себе знать. И теперь, когда Болгария никому не нужна, она стала не нужна и самой себе.
    Пора на уровне ООН закрепить за подобными территориальными образованиями статус рекреационных природно-экономических и социальных зон, свободных от оружия и какого-либо диктата со стороны каких-либо государств. Т.е. объявить эти зоны пляжами, банями, охотхозяйствами и т.п., где все равны и приехать отдохнуть может каждый, были бы деньги. К таким образованиям надо отнести и Прибалтику и часть бывшей УССР.
    1536
  11. Фракийский воин Сегодня, 16:23
    Цитата: Zibelew
    Больше миллиона своих жизней русские положили за счастье Болгарское в войнах с Турцией.

    Уточняем:
    11 905 чел. погибли в бой.
    Еще
    1360 чел. погибли при ЧС- холод, ит.д.
    5121 чел. пропали безизвестия- в т. ч дезертирь и т.
    49104 погибли из за болезни.

    Всего: 67490 чел.

    Цитата: Zibelew
    В результате Болгария ВО ВСЕХ войнах воевала против России.

    В ПМВ Именно русские воевали против нас- полезли за Дунай в Тутракай и мьi легко дали вам по морду и когда ушли за Дуная вас больше не преследовали. Все. laughing
    Фракийский воин
    1. Oleg L. Сегодня, 17:18
      дали вы по морду не русским, а румынам в Тутракай. всё
      Oleg L.
    2. APASUS Сегодня, 18:14
      Цитата: Фракийский воин
      В ПМВ Именно русские воевали против нас- полезли за Дунай в Тутракай и мьi легко дали вам по морду и когда ушли за Дуная вас больше не преследовали.

      Каким боком вы сюда русских приплели ??
      В 1916 году Румыния вступила в Первую мировую войну. После этого в Добруджу вторгаются войска Центральных держав под командованием болгарского генерала Пантелея Киселёва. 5 и 6 сентября германо-болгаро-турецкие войска предпринимают решительный штурм крепости. В ходе боевых действий было убито около 8000 человек (румыны, болгары, немцы, турки).

      После взятия Тутракана, в 1916 году был возведен мемориальный комплекс, где были захоронены останки погибших в Тутракане военнослужащих. После этого в 1922 году был возведен обелиск, на котором была написана фраза: «Честь и слава тем, кто принял героическую смерть за свою родину», при чём фраза была написана на румынском, болгарском, немецком и турецком языках.
      APASUS
  12. Фракийский воин Сегодня, 16:48
    Цитата: Виктор Дубовицкий

    А без поводыря, палки и хорошего пинка не знаете, что делать?


    Значит при СССР мьi бьiли на ВАШ поводьiр? Спасибо за уточнений. laughing А потом собаку вьiгнали, когда стала ненужна.
    Все бросили собаки в лесу а вдруг они стали волки кругом дома. И кто виноват?
    Фракийский воин
    1. avt Сегодня, 17:10
      Цитата: Фракийский воин
      Значит при СССР мьi бьiли на ВАШ поводьiр?

      При СССР вообще то Живков вполне себе отстаивал СОБСТВЕННЫЕ интересы. Так в Болгарии не было военных баз МО СССР. Касаемо
      Цитата: 1536
      Помнится, Болгария хотела войти в состав СССР. По крайней мере болгарские коммунисты этого хотели.

      Анекдоты рассказывать незачем . Равно как и после
      Цитата: 1536
      Однако, 500 лет турецкого ига дали о себе знать.

      Быстро переориентировались на немцев , причём все последующие попытки болгар ориентировавшихся на Россию давили беспощадно.Ну да это дела давно минувших лет ...преданье старины глубокой. Изкоторой нам нужно непременно помнить царское -,,Все Балканы не стоят жизни одного русского солдата." Ну и ныне для нас реально важнее работа с турками . Поскольку болгары просто самоубийством занимаются и походу останавливаться не собираются. Там скоро просто останутся одни этнические турки , которых Живков болгаризировал - заставлял брать болгарские имена и фамилии, да собственно цыгане. Так что реально
      Цитата: Jovanni
      С некоторых пор по барабану, что там у них.

      Но не
      Цитата: Jovanni
      Предатели, одно слово.
      самоубицы .
      avt
    2. Oleg L. Сегодня, 17:20
      правильнее Хозяин заболел, а шавка перебежала к соседу думая что хозяин сдохнет, а он не сдох, а жив и здравствует, а новый западный хозяин собаку не только не кормит , а ещё и петрушит в сарайчике за будь здоров. А старому хозяину такая лживая и предательская собака больше не нужна, пускай подыхает с голоду и частых изнасилований--так ей и надо
      Oleg L.
  13. Jovanni Сегодня, 16:49
    С некоторых пор по барабану, что там у них. Предатели, одно слово. Был бы злым, - радовался бы, а так - по барабану. Румыны, болгары, ...да какая разница...
    Jovanni
  14. Штаб Сегодня, 17:26
    Россияне тоже не верят. Довели людей(
    Давка за бесплатной манной кашей
    Штаб
    1. Oleg L. Сегодня, 17:30
      и что это видео означает? ну бабъё безмозглое над кастрюлями столпилось и что?
      Oleg L.
    2. Виктор Дубовицкий Сегодня, 18:09
      Цитата: Штаб
      Россияне тоже не верят. Довели людей(
      Давка за бесплатной манной кашей

      Ты посмотри на "изголодавшиеся" лица. Нет ни одного с признаками голода.
      Это не "бесплатная каша", это- национальный праздник. На котором каждый удмурт просто обязан принять на грудь соточку и поесть национального угощения. Неужели евреи не творят глупостей (с нашей точки зрения) в свои национальные праздники? Расскажи, лучше, как настоящий правоверный еврей сношается с женой. Через простынь с дыркой в нужном месте.
      Виктор Дубовицкий
    3. DEZINTO Сегодня, 18:14
      И что? Я вот не голодаю, но быстренько бы растолкал старушек, и наполнил два ведра бесплатной манки. !!! laughing laughing

      И меня ни кто, ни до чего, не довёл, всё в порядке. Но старушки разлетались бы в разные стороны, потому что каша бесплатная, и вкусная, а я человек, и еды лишней не бывает.
      (шучу конечно)
      Не надо таких кадров с припиской мол "народ довели". Из контекста не вырывайте.
      DEZINTO
    4. Incvizitor Сегодня, 19:51
      Оголодавшие русские вон ещё на 9 мая на кашу накидываются. laughing
      Incvizitor
  15. Фракийский воин Сегодня, 17:26
    Цитата: avt
    Поскольку болгары просто самоубийством занимаются и походу останавливаться не собираются. Там скоро просто останутся одни этнические турки ,

    Ну если станет плохо, полезем в России, научим вас пить правилно. Путин еще 1 га земля на дальнем востоке дает? laughing
    Фракийский воин
    1. Oleg L. Сегодня, 17:32
      болгарам выдадут бараки на Колыме и под Магаданом. Койка-место совершенно бесплатно. И да система "всё выключено" исключительно для вас. Рядом море Охотское так что не пожалеете
      Oleg L.
    2. Alekseits Сегодня, 17:42
      stop
      И даром вас там не надо.
      Alekseits
    3. avt Сегодня, 19:57
      Цитата: Фракийский воин
      Ну если станет плохо, полезем в России,

      Кто ? Турки ? Вам в Германию.
      avt
  16. ВАЗ2106 Сегодня, 17:50
    кроме с\х продукции что еще может предложить братская-Болгария?
    ВАЗ2106
    1. Mavrikiy Сегодня, 18:10
      Цитата: ВАЗ2106
      кроме с\х продукции что еще может предложить братская-Болгария?

      Отстали от жизни.
      С/х продукцию братская Болгария не производит. Ограничения ЕС, задавили конкурента Италии и Франции. Увы. А какой был конфитюр из виктории!
      Теперь болгары едят помидоры и болгарский перец из Турции (дешевле)
      Mavrikiy
    2. Виктор Дубовицкий Сегодня, 18:10
      Цитата: ВАЗ2106
      кроме с\х продукции что еще может предложить братская-Болгария?

      Обещания вечной дружбы.
      Виктор Дубовицкий
  17. APASUS Сегодня, 18:20
    Все очень просто,каждая страна вступая в ЕС подписывает договор и для каждой страны он индивидуальный.Есть страны которые будут торговаться до последнего цента ,а есть которым само вступление награда.Так вот Болгария вступила в ЕС голой тушкой.Вот по этому закрыли проект нефтепровода Бургас - Андрополис,АЭС Белене ,газопровод Южный поток .
    Вот сейчас готовят Украину для вступления ,та если вступит то уже вообще чистым разделанным мясом.
    APASUS
  18. Фракийский воин Сегодня, 20:11
    Жизнь в Болгарии в намного спокойнее чем в России, нравиться или нет руским урапатриотов. Недвижимость у русских у нас имеют 300 тьiс. чел. и ето ненапрасно. ВО- давайте вперед, стравливайте нас с русских, все равно не получиться. wink
    Фракийский воин
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