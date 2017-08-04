20:12 04 августа

На форуме «Армия-2017» продемонстрируют около 600 единиц вооружения

Около 600 единиц нового вооружения и военной техники будет представлено на статических экспозициях и задействовано в динамических показах на форуме «Армия-2017», передает ТАСС сообщение министра обороны Сергея Шойгу.

На форуме «Армия-2017» продемонстрируют около 600 единиц вооружения


Без сомнения, важнейшим мероприятием текущего месяца станет Международный военно-технический форум "Армия-2017". Проделана большая работа по его подготовке... Как и прежде, планируется провести статические и динамические показы, в которых будет задействовано около 600 единиц новейшего вооружения и военной техники. В этом году впервые состоится демонстрация их возможностей при применении в ночных условиях,
сказал Шойгу на селекторном совещании.


Он отметил, что в этом году «значительно увеличены выставочные площади, усовершенствована их инфраструктура, а также расширены кластеры авиационной и морской техники».

Ожидается, что в форуме примет участие более тысячи крупнейших концернов, компаний и конструкторских бюро. По традиции они представят современные и перспективные образцы военной продукции. Свои делегации на форум направят свыше 100 государств,
сообщил министр.

Кроме того, «свое мастерство покажут авиационные группы "Русские витязи", "Стрижи", "Соколы России" и "Беркуты", которые выступят на многоцелевых истребителях и ударных вертолетах», перечислил Шойгу.

Наряду с демонстрационной составляющей, форум предполагает обширную научно-деловую программу. Дискуссии пройдут в формате круглых столов, брифингов и симпозиумов,
добавил глава военного ведомства.

Работа по организации форума завершается. Обращаю внимание должностных лиц на строгое соблюдение сроков проведения подготовительных мероприятий и, безусловно, на безопасное проведение всего комплекса показов,
подчеркнул он.

Форум пройдет с 22-го по 27 августа на базе выставочного центра «Патриот», полигоне Алабино и аэродроме Кубинка в Подмосковье, а также во всех военных округах и на Северном флоте.

Использованы фотографии: www.patriot-expo.ru
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 13

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:08
    Хотя наше оружие в рекламе не нуждается и все же это нужно делать постоянно..!
    ОТДЕЛ
    1. Altona Сегодня, 16:36
      Почему не нуждается? Очень даже нуждается. Причем с демонстрацией возможностей. Для этого служат армейские игры и Сирия. И кстати, в отличие от СССР, Россия не шлет массы новейшего вооружения в Сирию, а затем тысячи тайных военных советников. Россия сейчас воюет вполне себе компактной группой, с активным привлечением местной армии и милитарных формирований. В отличие от СССР активно бомбит своей авиацией американских союзников в виде ИГИЛ и Ан-Нусры на Ближнем Востоке.
      Altona
      1. venik Сегодня, 17:09
        Цитата: Altona
        в отличие от СССР, Россия не шлет массы новейшего вооружения в Сирию, а затем тысячи тайных военных советников.

        =========
        И с каких это пор "ВС" там были "тысячи"???? Врите, да не "завирайтесь"!!!! А если чего не знаете, то лучше "помалкивайте в "тряпочку""!!!!
        venik
  2. Laksamana Besar Сегодня, 16:40
    Не в тему, но сам сочинил:
    Laksamana Besar
    1. Altona Сегодня, 16:58
      Мне кстати был выписан второй пакет персональных санкций(бан на неделю) в рамках демократических процедур сайта. Поэтому позвольте поздравить всех с прошедшими праздниками-Днем ВМФ и Днем Десантника. Сегодня к тому же пятница и День Пива! drinks
      Altona
      1. stalkerwalker Сегодня, 17:03
        Цитата: Altona
        Мне кстати был выписан второй пакет персональных санкций(бан на неделю) в рамках демократических процедур сайта.

        С этого места поподробнее, пли-из...В чьи выборы вмешивались? На чей сервер вламывались?
        stalkerwalker
      2. Чёрный Полковник Сегодня, 17:14
        Да уж, тутошние замполиты лютуют почём зря. Мне вон тоже два недельных бана подарили. Причем никого не оскорблял. Просто выразил своё отношение, а тут - нА тебе, бабушка, и Юрьев День! Приходится эзоповым языком практиковаться.
        Чёрный Полковник
      3. venik Сегодня, 17:18
        Цитата: Altona
        Мне кстати был выписан второй пакет персональных санкций(бан на неделю) в рамках демократических процедур сайта. Поэтому позвольте поздравить всех с прошедшими праздниками-Днем ВМФ и Днем Десантника. Сегодня к тому же пятница и День Пива! drinks

        ========
        Ну 2 "бана" уже имею - терять особо НЕЧЕГО!!! ("И это пройдет"!). А с ПРАЗДНИКАМИ - ВСЕХ Поздравляю!!!! (И с "Днем пива" - ТОЖЕ!!)
        venik
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 17:34
          Не флудите мужики, за это наказывают чаще всего..Всех с прошедшим и удачи! drinks
          А русское оружие самое лучшее и надежное, пусть не такое блестящее и яркое как на западе..Но проверенное однозначно!
          ОТДЕЛ
    2. Комментарий был удален.
    3. Комментарий был удален.
  3. кедр Сегодня, 17:32
    Цитата: Laksamana Besar
    Не в тему, но сам сочинил:

    Отличные фото, отличный монтаж. Спасибо крымчанам за то, что Крым наш.
    кедр
  4. ВАЗ2106 Сегодня, 17:36
    600 единиц - это маленькая армия
    ВАЗ2106
  5. Altona Сегодня, 18:11
    Цитата: stalkerwalker
    С этого места поподробнее, пли-из...В чьи выборы вмешивались? На чей сервер вламывались?

    ---------------------------
    Да ничего особенного, как обычно, вуалировал мат эзоповым языком и изрыгал крамолу, "оскорбляя автора статьи".Статья причем сильно попахивала фашизмом и монархизмом.
    Altona
  6. Incvizitor Сегодня, 19:40
    Там и раньше немало было.

    Incvizitor
Картина дня