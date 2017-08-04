На форуме «Армия-2017» продемонстрируют около 600 единиц вооружения
Около 600 единиц нового вооружения и военной техники будет представлено на статических экспозициях и задействовано в динамических показах на форуме «Армия-2017», передает ТАСС сообщение министра обороны Сергея Шойгу.
Он отметил, что в этом году «значительно увеличены выставочные площади, усовершенствована их инфраструктура, а также расширены кластеры авиационной и морской техники».
Кроме того, «свое мастерство покажут авиационные группы "Русские витязи", "Стрижи", "Соколы России" и "Беркуты", которые выступят на многоцелевых истребителях и ударных вертолетах», перечислил Шойгу.
Форум пройдет с 22-го по 27 августа на базе выставочного центра «Патриот», полигоне Алабино и аэродроме Кубинка в Подмосковье, а также во всех военных округах и на Северном флоте.
Без сомнения, важнейшим мероприятием текущего месяца станет Международный военно-технический форум "Армия-2017". Проделана большая работа по его подготовке... Как и прежде, планируется провести статические и динамические показы, в которых будет задействовано около 600 единиц новейшего вооружения и военной техники. В этом году впервые состоится демонстрация их возможностей при применении в ночных условиях,сказал Шойгу на селекторном совещании.
Он отметил, что в этом году «значительно увеличены выставочные площади, усовершенствована их инфраструктура, а также расширены кластеры авиационной и морской техники».
Ожидается, что в форуме примет участие более тысячи крупнейших концернов, компаний и конструкторских бюро. По традиции они представят современные и перспективные образцы военной продукции. Свои делегации на форум направят свыше 100 государств,сообщил министр.
Кроме того, «свое мастерство покажут авиационные группы "Русские витязи", "Стрижи", "Соколы России" и "Беркуты", которые выступят на многоцелевых истребителях и ударных вертолетах», перечислил Шойгу.
Наряду с демонстрационной составляющей, форум предполагает обширную научно-деловую программу. Дискуссии пройдут в формате круглых столов, брифингов и симпозиумов,добавил глава военного ведомства.
Работа по организации форума завершается. Обращаю внимание должностных лиц на строгое соблюдение сроков проведения подготовительных мероприятий и, безусловно, на безопасное проведение всего комплекса показов,подчеркнул он.
Форум пройдет с 22-го по 27 августа на базе выставочного центра «Патриот», полигоне Алабино и аэродроме Кубинка в Подмосковье, а также во всех военных округах и на Северном флоте.
Использованы фотографии: www.patriot-expo.ru
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