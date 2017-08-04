На форуме «Армия-2017» продемонстрируют около 600 единиц вооружения

Без сомнения, важнейшим мероприятием текущего месяца станет Международный военно-технический форум "Армия-2017". Проделана большая работа по его подготовке... Как и прежде, планируется провести статические и динамические показы, в которых будет задействовано около 600 единиц новейшего вооружения и военной техники. В этом году впервые состоится демонстрация их возможностей при применении в ночных условиях,

Ожидается, что в форуме примет участие более тысячи крупнейших концернов, компаний и конструкторских бюро. По традиции они представят современные и перспективные образцы военной продукции. Свои делегации на форум направят свыше 100 государств,

Наряду с демонстрационной составляющей, форум предполагает обширную научно-деловую программу. Дискуссии пройдут в формате круглых столов, брифингов и симпозиумов,

Работа по организации форума завершается. Обращаю внимание должностных лиц на строгое соблюдение сроков проведения подготовительных мероприятий и, безусловно, на безопасное проведение всего комплекса показов,