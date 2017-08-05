06:27 05 августа

Российские военные доставили лекарства для онкоцентра в сирийской Латакии

Российские военнослужащие продолжают доставку гуманитарных грузов в Сирийскую Арабскую Республику. Так, в Тишринскую университетскую клинику провинции Латакия представители Центра по примирению враждующих стороны доставили партию лекарственных препаратов. Представитель Центра Владимир Корзоватых сообщил, что партия предназначена для онкологической больницы и что в ней около 300 кг лекарств.

Ценный для клиники груз принимал главный врач Мунир Усман. По его словам, такие препараты не производятся в Сирии, мало того, закупать их в Европе клинике попросту не на что. Господин Усман отметил, что достаётся сирийской медицинской отрасли ещё и от западных санкций, от которых страдают в первую очередь наиболее незащищённые слои населения.

Мунир Усман выразил благодарность российскому министерству обороны, властям РФ и всем гражданам России, остающимся неравнодушными к сирийским проблемам. По словам главврача клиники в Латакии, поставленные в провинцию из России лекарства в первую очередь пойдут на лечение детей и представителей пожилого возраста. Он отметил, что лечение в клинике проходит абсолютно бесплатно – за государственный счёт.


Российские военные доставили лекарства для онкоцентра в сирийской Латакии


Накануне из Сирии пришли сообщения о том, что российская военная полиция развернёт в провинции Хомс несколько своих постов – близ зоны деэскалации, о создании которой удалось договориться с представителями конфликтующих сторон.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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