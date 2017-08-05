11:40 05 августа

США за неповиновение собираются заморить КНДР голодом

В СМИ публикуется информация о том, какие меры санкционного давления США собираются принять в отношении КНДР в связи с продолжающимся развитием северокорейской ракетно-ядерной программы. Бряцание оружием в виде подхода к берегам Корейского полуострова американских авианосцев никакого эффекта для США не возымело, а потому Вашингтон и решил перейти к традиционным для себя мерам экономического пакостничества.

Учитывая тот факт, что КНДР отнюдь не находится в списке экономически обеспеченных государств мира, решения Вашингтона о новых экономических санкциях вполне можно назвать попыткой геноцида населения республики.

Известно о том, что США разработали и продвигают в ООН резолюцию, на основании которой предполагается запрет на экспорт из КНДР угля, свинца, рыбы и морепродуктов, железной руды и некоторых других товаров. В резолюции заявлено, что если сейчас валютная выручка КНДР составляет около 3 млрд долларов в год, то санкционные меры сведут её примерно к 1 миллиарду. Очевидно, это способно привести к проблемам и продовольственного характера.


США за неповиновение собираются заморить КНДР голодом


В резолюции также говорится о том, что США собираются запретить странам осуществлять наём рабочей силы из КНДР. Ранее один из американских конгрессменов, муссируя эту тему, заявил, что у России нужно отобрать право на проведение ЧМ-2018 по футболу, так как «при строительстве стадионов нещадно эксплуатируется труд северокорейских рабочих».

США в резолюции сообщают, что КНДР должна быть лишены участия в каких бы то ни было совместных проектах.

В Госдепе уже заявили, что «уверены в поддержке резолюции со стороны России и Китая в Совбезе ООН».

В Москве и Пекине инициативу Вашингтона официально пока не прокомментировали.

Использованы фотографии: www.kcna.kp
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 64

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  1. Logall Сегодня, 08:30
    США за неповиновение собираются заморить КНДР голодом

    А ещё Ына на горох поставить! lol
    Logall
    1. oldseaman1957 Сегодня, 08:43
      Цитата: Logall
      А ещё Ына на горох поставить!

      - А горох Россия и Китай дадут? Или американцы сами для этих целей пару мешков подкинут?
      Паранойя детсадовских полицейских...
      oldseaman1957
    2. 34 регион Сегодня, 09:26
      08.30. Логалл! Ставить уже пора США. У нас сегодня только США ставят всем условия и вводят санкции. А почему Россия никогда не ставит условия США? Мы считаем Россию Великой страной, но условия ставят Великой стране. Странно. Почему мы не можем поставить условия США по поводу КНДР? Боимся США или не можем физически? США поставили свои базы в Японии и ЮК но виновата КНДР! Развивать свою науку и вооружение КНДР нельзя, а США можно!? США можно тыкать свои базы везде, А КНДР нельзя защищать свою территорию! А давайте мы тоже поставим США условия! Пусть США убирают свои базы с Японии и ЮК! Почему нет? Ядерные ракеты КНДР угрожают Японии, ЮК и США? Базара нет! Вы убираете свои базы, КНДР убирает свои ракеты и ставит ядерные ракеты России! Как такой ход? Тогда русские ракеты будут угрожать США? А мы их подчиним командованию КНДР! Опять будут угрожать США? А базы США в Японии и ЮК никому не угрожали? Нет? Ну так и русские ракеты тоже не будут никому угрожать! Тут многие трындят о поставках продовольствия добрыми амерцами в КНДР. Так Россия тоже может подкормить! И не гуманитарно, а в обмен на продукцию КНДР. Почему нет? Интересная ситуация. Россию жмут, а она даже не брыкается и не выдвигает никаких условий! Россия сразу признаёт себя жертвой и терпилой и выражает глубокую озабоченность! А по морде дать? Почему боимся? Зависимы? Потеряем последний кусок хлеба и зарубежные счета? Может поэтому и не бодаемся? Может поэтому вытираем сопли и говорим о своём величии? Но если мы такие великие, почему мы не ставим условия? Почему ставят нам? Может потому что мы стараемся интегрироваться в их мир и плюём на национальные интересы? А почему нам неинтересны свои интересы? Или у нас их нет? Мы будем проводить в жизнь интересы США или интересы России? Что для нас важнее? Чьи интересы?
      34 регион
      1. Logall Сегодня, 09:34
        Кто против? Я не Романов! Выше была "ирония". Конечно ставить нужно амеров. Причём в позу "К ПИВУ"!
        Logall
        1. Владимир16 Сегодня, 10:24
          Цитата: 34 регион
          А почему Россия никогда не ставит условия США? Мы считаем Россию Великой страной, но условия ставят Великой стране. Странно.

          Цитата: 34 регион
          А давайте мы тоже поставим США условия! Пусть...

          Нам бы сначала научиться ставить условия своим региональным властям. Или у Вас в 34 регионе все отлично и с уровнем жизни? Нет поголовной задолженности населения перед банками (кредиты все вернули), все живут в своих домах, к которым подведен газ, дорога. Детский сад рядом и школу вот-вот новую сдадут? На Волге пляжи и аквапарки. Население трудоустроено и большая часть занята своим бизнесом. Так всё?
          Тракотрный завод выпускает технику и поставляет ее во многие регионы мира ( в КНДР?)? Волжская ГЭС и Лукойл налоги платят в региональную казну. Денежные пылесосы в виде федеральных и мировых ретейлеров в регионе отсутвуют, а торговля принадлежит исключительно жителям региона.
          Всё так?
          Пора браться за американцев!!!
          Владимир16
      2. tamnun Сегодня, 09:38
        Цитата: 34 регион
        Почему мы не можем поставить условия США по поводу КНДР?

        Доброе утро.
        А Вы считаете , что политика КНДР устраивает Россию ?
        Цитата: 34 регион
        Ядерные ракеты КНДР угрожают Японии, ЮК и США? Базара нет! Вы убираете свои базы, КНДР убирает свои ракеты и ставит ядерные ракеты России!

        В связи с ракетноядерной программой КНДР ,США ставят программу ПРО в Ю.Корее и на других базах.
        В ответ . Это разумеется заставляет вкаладывать дополнительные ресурсы в нивелирования угрозы как Россию так и Китай.
        А Вы можете упрекнуть в этом США ? КНДР обманув всех ( тк подписал ДНЯО) создал ЯО.
        Сейчас создает МБР и в каждом слове угроза США , как бы Россия отреагировала на подобное ?
        Кстати ставит ядерные ракеты России ( КНДР ) - что Вы имеете ввиду ?
        Цитата: 34 регион
        А базы США в Японии и ЮК никому не угрожали? Нет?

        Причем тут КНДР ?
        Цитата: 34 регион
        А по морде дать? Почему боимся? Зависимы?

        нет , я думаю в МИД сидят адекватные юди и понимают , можно конечно выписывать популисткие лозунги , но Ын с ЯО это проблема всех и России в том числе.
        tamnun
        1. avt Сегодня, 09:46
          Цитата: tamnun
          КНДР обманув всех ( тк подписал ДНЯО) создал ЯО.

          Ой Вэй! Мине таки глубоко фиолетово за Ына , однако
          Цитата: tamnun
          А Вы можете упрекнуть в этом США ?

          Непременно кого нибудь упрекнём , когда скажете КТО конкретно после подписания , ну скажем так - отказ от ЯО в обмен на продовольствие, забанил поставки этого самого продовольствия . И что характерно - не КНДР , в виду отсутствия этого самого продовольствия. А заодно и хитро так зарубил лоббируемую Россией программу сквозного железнодорожного сообщения через обе Кореи с выходом на БАМ , под которую уже начали конкретно обучать персонал в России и задел технический собирать.
          Цитата: tamnun
          я думаю в МИД сидят адекватные юди и понимают

          Не только в МИДе , но и тут на сайте есть и даже таки страшно сказать прям по ,,запрещённому " Макаревичу -,,Ты помнишь как всё начиналось ?" Помним . bully
          avt
          1. tamnun Сегодня, 09:52
            Цитата: avt
            Ой Вэй! Мине таки глубоко фиолетово за Ына , однако

            поэтому Россия поддержала все санкции против КНДР wink
            Цитата: avt
            Непременно кого нибудь упрекнём , когда скажете КТО конкретно после подписания , ну скажем так - отказ от ЯО в обмен на продовольствие, забанил поставки этого самого продовольствия

            Кто ?Только с фактиками плиз hi
            Цитата: avt
            А заодно и хитро так зарубил лоббируемую Россией программу сквозного железнодорожного сообщения через обе Кореи с выходом на БАМ , под которую уже начали конкретно обучать персонал в России и задел технический собирать.


            Цитата: avt
            ,,Ты помнишь как всё начиналось ?" Помним

            напомни
            tamnun
            1. avt Сегодня, 09:57
              Цитата: tamnun
              Ой Вэй! Мине таки глубоко фиолетово за Ына , однако
              поэтому Россия поддержала все санкции против КНДР

              Азохенвэй! А я и не знал, что имею такое влияние в Мировой политике ! bully
              Цитата: tamnun
              Кто ?Только с фактиками плиз

              Таки Гугель у помосчь . Я по субботам не подаю . Или типа шабат ? Но тогда как же комменты то отстукиваете ? bully
              avt
              1. tamnun Сегодня, 10:46
                Цитата: avt
                Цитата: tamnun
                Кто ?Только с фактиками плиз

                Таки Гугель у помосчь . Я по субботам не подаю . Или типа шабат                 ? Но тогда как же комменты то отстукиваете ? bully

                не знал , чтот имею дело с ортодоксальным иудеем. laughing
                А насчёт -- типа сам доказательства гугли -- не сомневался.
                У таких как вы всегда с доказательной базой сложновато , гораздо проще ляпнуть , проорать Уряяя и обвинить во всем ов. hi
                tamnun
            2. Капитан Пушкин Сегодня, 09:58
              Цитата: tamnun
              Цитата: avt
              Ой Вэй! Мине таки глубоко фиолетово за Ына , однако

              поэтому Россия поддержала все санкции против КНДР

              Вот только после последних выходок США лафа закончилась, не поддержит Россия новые санкции против КНДР (ну, это если в Кремле и в МИДе действительно адекватные люди)
              Капитан Пушкин
              1. tamnun Сегодня, 10:09
                Цитата: Капитан Пушкин
                Вот только после последних выходок США лафа закончилась, не поддержит Россия новые санкции против КНДР (ну, это если в Кремле и в МИДе действительно адекватные люди)

                Разумеется не поддержит , США продолжит развёртывание ПРО Россия продолжит вкладывать деньги на нивелирование ПРО.
                Ын продолжит развивать и совершенствовать как ЯО так и средства доставки , продолжая угрожать ЮК , Японии и США.
                Затем Ын продаст пару боеголовок ещё кому - либо.
                Ну и всё это приведёт к крупной войнушке у границ России.
                Ни США -- США далеко, а России.
                Ын конечно и возможно да же сможет стрельнуть разок в сторону США , и может конечно удачно , но США он не уничтожит , а вот от КНДР отанется выжженное плато и вся эта толпа голодных патриотов рванёт в соседние госужарства ( и Россию в том числе ) , ядерная война будет у границ России , а не США --- а теперь простой вопрос ? И на хрена это России надо ?
                tamnun
                1. Владимир16 Сегодня, 10:34
                  Это России не надо. Именно по этому Вы не в Кремле а в Израиле.
                  Тройняшки Ганс, Христиан и Андерсон, все трое Вам в помощь. laughing Почитайте. Они сказочники. У Вас и со сказкой лажа вышла. Видимо голливуд крепко сидит в Вашем мозгу. Но сценарист не Ваше призвание.
                  Владимир16
                2. Васян1971 Сегодня, 10:42
                  Цитата: tamnun
                  Затем Ын продаст пару боеголовок ещё кому - либо.

                  А не надо голодом морить отчаянных парней!
                  Васян1971
                3. Ныробский Сегодня, 10:43
                  Цитата: tamnun
                  Ну и всё это приведёт к крупной войнушке у границ России.
                  Ни США -- США далеко, а России.
                  Ын конечно и возможно да же сможет стрельнуть разок в сторону США , и может конечно удачно , но США он не уничтожит , а вот от КНДР отанется выжженное плато и вся эта толпа голодных патриотов рванёт в соседние госужарства ( и Россию в том числе ) , ядерная война будет у границ России , а не США --- а теперь простой вопрос ? И на хрена это России надо ?

                  Вы как то узко смотрите на проблему, ограничив её соседством КНДР с Россией. А рядом ещё и Китай. Рядом и два "союзничка" США -Ю.Корея и Япония. Что их всех объединяет? То что им всем ядерная война с выжженными пятнами и даром не нужна, а посему США не сможет его применить. А у Ына просто нет другого выбора, кроме как размахивать ядерной дубинкой, т.к. без неё Северную Корею укатают в каменный век. Если бы матрасы меньше лезли в дела других государств, то меньше было бы государств которые стремились к тому, что бы обрести ЯО, которое является хоть какой то гарантией безопасности. Уже все поняли, что Гарантии США не стоят той бумаги, на которой они написаны. Так что лучше ядерная бомба в руках, чем американские гарантии в небе.
                  Ныробский
        2. Васян1971 Сегодня, 10:38
          Цитата: tamnun
          В связи с ракетноядерной программой КНДР ,США ставят программу ПРО в Ю.Корее и на других базах.

          Ага! В Польше и Прибалтике, например. В ответ...
          А уж "КНДР обманув всех...", особенно образец честности США, вааще феерия!
          "Сейчас создает МБР и в каждом слове угроза США , как бы Россия отреагировала на подобное ?"
          Примерно так, как Россия реагирует на Грузию, Прибалтику, Украину и НАТО.
          Васян1971
          1. tamnun Сегодня, 10:43
            Цитата: Васян1971
            Ага! В Польше и Прибалтике, например. В ответ...

            ни смешивайте всё в одну кучу.
            Кто может вообще упрекнуть СЩА и Ю.Корею с Японией в развёртывании ПРО в ответ на заявки Ына
            Цитата: Васян1971
            А уж "КНДР обманув всех...", особенно образец честности США, вааще феерия!

            Нарушив ДНЯО и попав под санкции , поддерживаемые Россией в том числе
            Цитата: Васян1971
            "Сейчас создает МБР и в каждом слове угроза США , как бы Россия отреагировала на подобное ?"
            Примерно так, как Россия реагирует на Грузию, Прибалтику, Украину и НАТО.

            Замечательно , значит скоро в С.Корее появятся -- их там нет и всё это будет рядом с границами России.
            Вам это тнадо ?
            tamnun
        3. APASUS Сегодня, 11:35
          Цитата: tamnun
          А Вы считаете , что политика КНДР устраивает Россию ?

          Можно я отвечу?
          Думаю политика С Кореи совсем не устраивает Россию и Китай в частности,но она не носит агрессивного характера как политика США.Она сугубо оборонительная.
          Сколько стран С Корея захватила в последние 25 лет и сравним давайте с США и выводы совсем не в пользу демократии.
          Или вы не согласны?
          Цитата: tamnun
          В связи с ракетноядерной программой КНДР ,США ставят программу ПРО в Ю.Корее и на других базах.

          США используют ядерную Корею как угрозу для строительства глобальной ПРО и отношения она к этому вообще не имеет.Не будет С Кореи ,будет Иран,Китай ,Россия,все четко проверяется.Строительство европейского района ПРО долго анонсировалось как район для защиты Европы от Иранских ракет и когда США заключили договор по ядерной программе ,было предложение от России закрыть район .В ответ мы получили заверение ,что эти ракеты не против Вас.
          Тогда против кого?
          Цитата: tamnun
          А Вы можете упрекнуть в этом США ? КНДР обманув всех ( тк подписал ДНЯО) создал ЯО.

          Могу упрекнуть и не один раз!
          Просто пример Израиль.США не относятся в равной степени негативно к разработке ЯО странами мира ,они это делают выборочно.Например сейчас существуют пороговые страны и как то из США нет возмущений.
          Цитата: tamnun
          Сейчас создает МБР и в каждом слове угроза США , как бы Россия отреагировала на подобное ?

          Я так понимаю 2 -3 ударные АУГ С Кореи подошли к берегам США или на оборот,как они должны реагировать .
          Цитата: tamnun
          нет , я думаю в МИД сидят адекватные юди и понимают , можно конечно выписывать популисткие лозунги , но Ын с ЯО это проблема всех и России в том числе

          Я очень хочу надеяться что адекватность возьмет верх,особенно во внешней политике США,но проблему ЯО надо решать за столом переговоров.Ведь смогли американцы договориться с русскими по Кубе ,а почему дальше все так однобоко идет
          APASUS
      3. APASUS Сегодня, 11:18
        Цитата: 34 регион
        Мы считаем Россию Великой страной, но условия ставят Великой стране. Странно. Почему мы не можем поставить условия США по поводу КНДР?

        Потому как мы 0,003 в мировой экономике ,а США 20 %.Они прекрасно в курсе что могут получить до зубам в военном смысле и по этой причине нас не трогают.А вот наша экономика очень слабое место ,туда и бьют.
        APASUS
    3. irazum Сегодня, 09:58
      Его надо "р...м" ставить, можно и на горохе.
      irazum
      1. Logall Сегодня, 10:06
        Если только рядом с Нетаньяху! Я вверху иронизировал. А про Вашего супчика нет!
        Logall
    4. Капитан Пушкин Сегодня, 10:06
      Цитата: Logall
      США за неповиновение собираются заморить КНДР голодом

      А ещё Ына на горох поставить!

      Чем больше США будут давить на КНДР тем быстрее корейцы создадут водородную боеголовку и МБР для нее.
      Капитан Пушкин
      1. Logall Сегодня, 10:35
        Читать умеете! в третий раз пишу: ИРОНИЗИРОВАЛ! Ын ПОЧТИ БРАТ МНЕ! А Ким Ир Сен-дедушка!
        Logall
    5. svp67 Сегодня, 10:15
      Цитата: Logall
      А ещё Ына на горох поставить!

      А вообще чему удивляться, обычная "человеколюбивая" "демократическая" практика...Причем везде. Кто то думает, что Украина сама додумалась перерезать пути доставки воды, еды и электричества в Крым? Нет, это кураторы помогли, подсказали как заставить себя любить.
      svp67
      1. tamnun Сегодня, 10:20
        Цитата: svp67
        Кто то думает, что Украина сама додумалась перерезать пути доставки воды, еды и электричества в Крым? Нет, это кураторы помогли, подсказали как заставить себя любить.

        Действительно , ну настолько трудно додуматься. laughing
        Ну вот прям , тяжело.
        tamnun
        1. svp67 Сегодня, 10:27
          Цитата: tamnun
          Действительно , ну настолько трудно додуматься.

          Конечно ТЯЖЕЛО, когда тебе за все ЭТО платят живой валютой, а у тебя в "кишени" пусто. А все твои действия начинают подпадать под нарушение МЕЖДУНАРОДНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, где все это формулируется как "прямой геноцид местного населения". Без прикрытия со стороны США Украина на это не пошла бы.
          svp67
          1. tamnun Сегодня, 10:52
            Цитата: svp67
            Конечно ТЯЖЕЛО, когда тебе за все ЭТО платят живой валютой, а у тебя в "кишени" пусто

            ни и что что платят ?
            Я как то подозреваю , что отношения России и Украины находятся далеко от дружбы и пара десятков лямов рояля точно не съиграют .А вот заставят Россию вложится на лярды.
            Цитата: svp67
            А все твои действия начинают подпадать под нарушение МЕЖДУНАРОДНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

            Какого ? Украина не перекрывает естественный сток рек.Это канал для подачи воды -- водопровод ( типа газопровода wink ) только вода.
            Хочу продаю в другое государство , хочу - нет.
            Я правильно интепретирую ?
            Цитата: svp67
            где все это формулируется как "прямой геноцид местного населения"

            Давай ссылку , мамой клянусь - поверю.
            Цитата: svp67
            . Без прикрытия со стороны США Украина на это не пошла бы.

            Да , ладно , ну вот прям бяда такая задвижку на кране перекрыть.
            tamnun
  2. Тралл Сегодня, 08:30
    Придется теперь корейцам отлавливать американцев и делать из них тушенку smile
    Тралл
    1. HAM Сегодня, 08:35
      Корейцы едят собак,но таких собак и в голодный год не станут..
      HAM
      1. Тралл Сегодня, 08:40
        А собачий корм из чего делать? smile
        Тралл
        1. Logall Сегодня, 08:49
          belay Я гляжу тут "маньяками" даже не пахнет. "Исключительно" гурманы-Любители "исключительной" пищи из "исключительного" МЯСА!
          Logall
      2. rotmistr60 Сегодня, 08:46
        Собак едят не только корейцы, но и китайцы и это отнюдь не от голода как считают некоторые. Это норма для страны проживания. В Африке и Индокитае едят саранчу, тараканов и др., что для нас кажется противным и неприемлемым. Ну и что? Я понял, что вы хотели поставить Сша ниже собак - полностью поддерживаю. Написал для тех, кто по своему скудоумию (и по отношению к КНДР) считают, что собак едят от голода.
        rotmistr60
        1. Тралл Сегодня, 09:05
          А как же Бомба из ДМБ? smile
          Тралл
        2. Владимирец Сегодня, 09:18
          Цитата: rotmistr60
          В Африке и Индокитае едят саранчу, тараканов и др., что для нас кажется противным и неприемлемым.

          В Перу едят кошек.
          Владимирец
        3. samoletil18 Сегодня, 09:24
          Китайцы собак не едят. Спрашивал у китайцев.
          samoletil18
          1. rotmistr60 Сегодня, 09:28
            Нужно не спрашивать, а знать. У них даже имеются специализированные рестораны.
            rotmistr60
            1. Тралл Сегодня, 09:45
              Цитата: samoletil18
              Китайцы собак не едят. Спрашивал у китайцев.

              Подтверждаю, не едят. Спрашивал у собак laughing
              Тралл
          2. Капитан Пушкин Сегодня, 10:01
            Цитата: samoletil18
            Китайцы собак не едят. Спрашивал у китайцев.

            Нет ничего живого, что не используется в китайской кухне.
            Капитан Пушкин
      3. сибиралт Сегодня, 09:06
        Корейцы могут решить проблему бездомных собак в России.
        сибиралт
        1. avt Сегодня, 09:51
          Цитата: сибиралт
          Корейцы могут решить проблему бездомных собак в России.

          Не поверите ! Но как то заметил - с открытием сети палаток в Москве ,,Иван сан" На Преображенке и Черкизово бродячие собаки пропали ...от слова вообще . wassat bully И даже с закрытием Черкизона и этих палаток на остановках , популяция не восстановилась bully Утки вот есть , а собак нет , даже если и попадаются на глаза одна-две , то не брешут и ведут себя как фронтовые разведчики на задании . bully А ведь в 90-е самоходом дворняги на метро ездили !
          avt
          1. stalkerwalker Сегодня, 09:57
            Цитата: avt
            А ведь в 90-е самоходом дворняги на метро ездили !

            А ещё научились по пешеходному переходу пересекать проезжую часть улицы!
            wassat
            stalkerwalker
    2. сибиралт Сегодня, 09:05
      Заголовок к фото: Хозяин и рабочий. laughing
      сибиралт
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 08:33
    ... наши заранее сказали что заблокируют подобное решение (слова зам.мида), да и Китай возможно поддержит нас в ООН...
    a.s.zzz888
    1. DOCTOR ZLO Сегодня, 10:32
      Цитата: a.s.zzz888
      ... наши заранее сказали что заблокируют подобное решение (слова зам.мида), да и Китай возможно поддержит нас в ООН...

      Нашим наплевать на КНДР, это вотчина КНР, поэтому КНР не поддержит нас в ООН, а глаза там всем выцарапает за нее, мы просто что вывести КНР из под удара инициативу и проявляем...
      DOCTOR ZLO
  4. ОТДЕЛ Сегодня, 08:33
    Ын там на сайт ,мне ничего не передавал...? Вообще КНДР четко США послали! Единственная страна , которая "разговаривает" с ними как нужно, без либерастных выкрутасов..! И ведь они понимают их hi
    ОТДЕЛ
    1. irazum Сегодня, 09:21
      Вот на столе у толстомордова это никак не отразится, а простым Корейцам, в очередной раз, придётся лишнюю дырку ремне проковыривать...
      irazum
    2. Хаос Сегодня, 09:41
      А вот южная корея не выеживается. В результате они и ростиком повыше и ездим на хюндаях, покупаем самсунг
      Хаос
      1. Максим Шелудяков Сегодня, 10:12
        Можно еще жену на панель послать- ездить на мерине будете и звонить пл айфону
        Максим Шелудяков
  5. Rostislav Сегодня, 08:34
    Сомневаюсь, что Россия поддержит такую резолюцию.
    Rostislav
  6. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:35
    Ну так объявите американские санкции против КНДР геноцидом.
    Наблюдатель2014
    1. Б.Т.В. Сегодня, 08:40
      Цитата: Наблюдатель2014
      Ну так объявите американские санкции против КНДР геноцидом.


      Объявить- не вопрос, кто в СБ ООН за это проголосует?! На такую резолюцию, США влёт наложат вето.
      Б.Т.В.
  7. Горный стрелок Сегодня, 08:40
    Гегемоны, ... Они уверены в поддержке России и Китая! Это такая форма давления - "мы уверены, что вы правильно поступите..." Ну вы внесите, внесите. А там посмотрим, как Россия и Китай вас послушают.
    Горный стрелок
  8. мичман Сегодня, 08:42
    КНДР очень интересная страна. Мне пришлось бывать там, надо было осваивать производство нового истребителя МиГ. Я отвечал за аппаратуру для него по профилю моего ГУ МРП СССР. Задание мы выполнили и мне от имени КИМ ИР СЕНА была подарена настольная электро лампа с корейским арнаментом на вертикальной стойке. Берегу ее. КНДР надо помочь как мы это делали в 50-х годах. С США нам не по пути, но если мы вместе с КНР не бросим КНДР мир будет другим, он будет дружественным. Честь имею.
    мичман
  9. Житель Мордора Сегодня, 08:56
    Вшивые убlyuдки эти пинdoсы.
    Житель Мордора
  10. pafegosoff Сегодня, 09:28
    Это Сталин произвел голодомор, а Рузвельт в гуманных целях предложил голодным заняться диетой. Они же от диеты померли (в два раза больше, чам в СССР). УЛАГ были в СССР, а в США - трудармии. Это в СССР депортировали народы, а в США - "гуманно изолировали в концлагеря").
    В общем, гомонитарии эти зелёные, голубые, розовые, в красную полоску и в белых звёздочках на синем фоне...
    pafegosoff
    1. DOCTOR ZLO Сегодня, 10:45
      pafegosoff УЛАГ были в СССР, а в США - трудармии. Это в СССР депортировали народы, а в США - "гуманно изолировали в концлагеря").

      То верно, однако временные интервалы по существованию этих событий были разными...
      DOCTOR ZLO
  11. Влад5307 Сегодня, 09:34
    Ну им не привыкать морить народы голодом и инфекциями - история создания СГА тому подтверждение. Пусть умрут все, кто с ними не согласен - вот их лозунг и политика! fool
    Влад5307
  12. Оператор Сегодня, 10:47
    КНДР - потенциально самая богатая страна в мире по доходу на душу населения, судя по разведанным запасам редкоземельных металлов стоимостью в несколько триллионов долларов.

    Северо-корейцам осталось продержаться под санкциями 2-3 года на время строительства ГОКов, после чего они смогут закупать в Китае и России оптом и в розницу все, что душа пожелает, включая такую мелочь, как продовольствие. Поэтому США превентивно и пытаются нагнетать военный конфликт на Корейском полуострове.

    Более того, Южная Корея с освоенными западными технологиями с радостью присоединится к своим богатым северным родственникам, к тому же входящим в международный ракетно-ядерный клуб, и вышлет из страны т.н. войска ООН (де факто войска США). После чего объединенная Корея потребует сатисфакций с Японии за оккупацию 1905-45 годов.
    Оператор
    1. tamnun Сегодня, 10:59
      Цитата: Оператор
      КНДР - потенциально самая богатая страна в мире по доходу на душу населения, судя по разведанным запасам редкоземельных металлов стоимостью в несколько триллионов долларов.
      Северо-корейцам осталось продержаться под санкциями 2-3 года на время строительства ГОКов, после чего они смогут закупать в Китае и России оптом и в розницу все, что душа пожелает, включая такую мелочь, как продовольствие

      Вот , что мне нравится в разговорах о странах социализма это то , что они самые БОГАТЫЕ и продержаться надо всего ничего -- ещё пару лет и тогда они закупят ВСЁ , включая ПРОДОВОЛЬСТВИЕ laughing
      Конечно . ни у кого вопроса не должно возникнуть , а чего со жрачкой то так плохо - если для того , что бы закупить ЕЁ и ВСЁ , надо опять чего то построить и опять подождать несколько лет laughing
      Цитата: Оператор
      Более того, Южная Корея с освоенными западными технологиями с радостью присоединится к своим богатым северным родственникам,

      Да , да , да.да .да laughing
      Забыли написать --- С ПРЕВЕЛИКОЙ РАДОСТЬЮ
      Цитата: Оператор
      После чего объединенная Корея потребует сатисфакций с Японии за оккупацию 1905-45 годов.

      tamnun
      1. DOCTOR ZLO Сегодня, 11:05
        tamnun

        Цитата: Оператор
        После чего объединенная Корея потребует сатисфакций с Японии за оккупацию 1905-45 годов.

        Т.е. компенсацию за "печи" имеют право только израильские евреи, да Вы батенька израильский националист, у каждого народа имеются свои "холокосты", а не только у евреев....

        Никогда не доверял израильским евреям...
        DOCTOR ZLO
        1. tamnun Сегодня, 11:20
          Цитата: DOCTOR ZLO
          Никогда не доверял израильским евреям...

          Да же не знаю , как я с этим буду дальше жить ? request
          tamnun
      2. Оператор Сегодня, 11:26
        tamnun

        Завидовать чужому богатству (природным ископаемым, освоенным технологиям, ракетно-ядерному оружию, дружеским отношениям с соседними странами) не хорошо - особенно Израилю, находящемуся на содержании у США и на ножах со всеми соседями.

        Судя по вашему комменту, израильтянам очередной урок (СССР, Китай, Иран, КНДР) не впрок: у вас просвистела между ушей простая истина, зачем государству надо в первую очередь наращивать свой ракетно-ядерный потенциал, а решать задачу достатка продуктов - во вторую. При этом вам не понять, чем отличается опора на собственные силы от положения прислуги "чего изволите".

        P.S. Официальное заключение о запасах редкоземельных металлов в Северной Корее сделала американская геологоразведочная компания, нанятая правительством Ким Чен Ына.
        Оператор
        1. tamnun Сегодня, 11:38
          Цитата: Оператор
          Завидовать чужому богатству (природным ископаемым, освоенным технологиям, ракетно-ядерному оружию, дружеским отношениям с соседними странами) не хорошо - особенно Израилю,

          Вы это про КНДР ?
          Вы в альтернативной вселенной находитесь ?

          Цитата: Оператор
          Судя по вашему комменту, израильтянам очередной урок (СССР, Китай, Иран, КНДР) не впрок: зачем государству надо в первую очередь наращивать свой ракетно-ядерный потенциал, а решать задачу достатка продуктов - во вторую

          А Китай тут причем ?
          Цитата: Оператор
          При этом вам не понять, чем отличается опора на собственные силы от положения содержанки "чего изволи

          не пишите бред.
          Цитата: Оператор
          P.S. Официальное заключение о запасах редкоземельных металлов в Северной Корее сделала американская геологоразведочная компания, нанятая правительством Ким Чен Ына.

          странно , написано -- Британская , в 2014 г нашла и ?
          Уже строят ГОКи ? wink
          А рынок редкоземельных металлов в год ?
          Лантан, лантаноиды, скандий и иттрий — редкоземельные металлы, без которых современные высокотехнологичные устройства и установки, от мобильного телефона до ядерного реактора, не могут существовать. Так вышло, что в последние годы все необходимые миру РЗМ — 125 тыс. т в год — поставлял Китай
          Годовой оборот рынка сегодня оценивается в 4.8 млрд..

          всего рынка laughing
          tamnun
  13. Egorovich Сегодня, 11:01
    Россия обязательно заблокирует эту резолюцию.Обалдеть можно,что КНДР оказывается с помощью угля,морепродуктов и рабсилы создает ракетные технологии.Дибилизм и идиотизм полнейший.
    Egorovich
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