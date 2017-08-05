США за неповиновение собираются заморить КНДР голодом

В СМИ публикуется информация о том, какие меры санкционного давления США собираются принять в отношении КНДР в связи с продолжающимся развитием северокорейской ракетно-ядерной программы. Бряцание оружием в виде подхода к берегам Корейского полуострова американских авианосцев никакого эффекта для США не возымело, а потому Вашингтон и решил перейти к традиционным для себя мерам экономического пакостничества.Учитывая тот факт, что КНДР отнюдь не находится в списке экономически обеспеченных государств мира, решения Вашингтона о новых экономических санкциях вполне можно назвать попыткой геноцида населения республики.Известно о том, что США разработали и продвигают в ООН резолюцию, на основании которой предполагается запрет на экспорт из КНДР угля, свинца, рыбы и морепродуктов, железной руды и некоторых других товаров. В резолюции заявлено, что если сейчас валютная выручка КНДР составляет около 3 млрд долларов в год, то санкционные меры сведут её примерно к 1 миллиарду. Очевидно, это способно привести к проблемам и продовольственного характера.В резолюции также говорится о том, что США собираются запретить странам осуществлять наём рабочей силы из КНДР. Ранее один из американских конгрессменов, муссируя эту тему, заявил, что у России нужно отобрать право на проведение ЧМ-2018 по футболу, так как «при строительстве стадионов нещадно эксплуатируется труд северокорейских рабочих».США в резолюции сообщают, что КНДР должна быть лишены участия в каких бы то ни было совместных проектах.В Госдепе уже заявили, что «уверены в поддержке резолюции со стороны России и Китая в Совбезе ООН».В Москве и Пекине инициативу Вашингтона официально пока не прокомментировали.