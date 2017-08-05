11:40 05 августа

В США утверждают, что ликвидировали главаря "Аш-Шабаб" в Сомали

Американская газета USA Today публикует материал, в котором утверждается, что был ликвидирован главарь террористической группировки «Аш-Шабаб» (* запрещена в РФ) Али Мохаммед Хуссейн. В материале заявлено, что Али Хуссейн был убит в ходе американского авиаудара по позициям террористов в африканском государстве Сомали.

В США утверждают, что ликвидировали главаря "Аш-Шабаб" в Сомали


При этом в сообщении говорится, что авиаудар был нанесён ещё 30 июля, а сейчас из Сомали якобы поступило подтверждение информации о смерти Хуссейна.


На этом фоне из Сомали приходят сообщения о террористическом акте. В центре Могадишо взорвался автомобиль. По предварительным данным, мощность взрывного устройства, находившегося в автомобиле, составляла не менее 2 кг в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва по меньшей мере один человек погиб, ещё один получил ранение. Раненый доставлен в ближайшую больницу столицы Сомали. При этом автомобиль был припаркован именно у городской больницы, здание которой в итоге получило повреждения.

Ответственность за теракт взяла на себя упомянутая террористическая группировка «Аш-Шабаб». С некоторых пор её считают одной из ветвей более крупной террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). На счету «Аш-Шабаб» сотни нападений не только в Сомали, но и в других странах Африканского континента.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 5

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  1. Тралл Сегодня, 09:49
    А о том, что сразу же сами назначили нового - скромно умолчали smile
    С вручением новому главарю Почетного знака(он же маячок GPS) lol
    Тралл
    1. Pirogov Сегодня, 10:05
      Цитата: Тралл
      А о том, что сразу же сами назначили нового - скромно умолчали smile
      С вручением новому главарю Почетного знака(он же маячок GPS)

      Согласен, видимо покойный чем то не угодил хозяевам.
      Pirogov
    2. сибиралт Сегодня, 10:07
      Американцы специалисты по Хуссейнам. bully Пора бы террористам своим главарям давать клички типа Барак, Дональд, Маккейн и т.п. ... belay
      сибиралт
  2. APASUS Сегодня, 10:38
    На этом фоне из Сомали приходят сообщения о террористическом акте. В центре Могадишо взорвался автомобиль.

    Американцы до сих пор не могут забыть свой позор и мстят таким образом,хотя думаю им просто не удалось договориться.Ведь прекрасно видно от куда ноги растут и понятно что на пустом месте организации типа Аль-каида ,ИГИЛ не появляются
    APASUS
  3. Jovanni Сегодня, 11:01
    У них этих главарей, - как грязи! Всех косить надо, а там пусть Аллах разбирается кто был главарь, а кто простой убийца. Ну и воздаст, само собой...
    Jovanni
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