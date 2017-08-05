В США утверждают, что ликвидировали главаря "Аш-Шабаб" в Сомали
Американская газета USA Today публикует материал, в котором утверждается, что был ликвидирован главарь террористической группировки «Аш-Шабаб» (* запрещена в РФ) Али Мохаммед Хуссейн. В материале заявлено, что Али Хуссейн был убит в ходе американского авиаудара по позициям террористов в африканском государстве Сомали.
При этом в сообщении говорится, что авиаудар был нанесён ещё 30 июля, а сейчас из Сомали якобы поступило подтверждение информации о смерти Хуссейна.
На этом фоне из Сомали приходят сообщения о террористическом акте. В центре Могадишо взорвался автомобиль. По предварительным данным, мощность взрывного устройства, находившегося в автомобиле, составляла не менее 2 кг в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва по меньшей мере один человек погиб, ещё один получил ранение. Раненый доставлен в ближайшую больницу столицы Сомали. При этом автомобиль был припаркован именно у городской больницы, здание которой в итоге получило повреждения.
Ответственность за теракт взяла на себя упомянутая террористическая группировка «Аш-Шабаб». С некоторых пор её считают одной из ветвей более крупной террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). На счету «Аш-Шабаб» сотни нападений не только в Сомали, но и в других странах Африканского континента.
При этом в сообщении говорится, что авиаудар был нанесён ещё 30 июля, а сейчас из Сомали якобы поступило подтверждение информации о смерти Хуссейна.
На этом фоне из Сомали приходят сообщения о террористическом акте. В центре Могадишо взорвался автомобиль. По предварительным данным, мощность взрывного устройства, находившегося в автомобиле, составляла не менее 2 кг в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва по меньшей мере один человек погиб, ещё один получил ранение. Раненый доставлен в ближайшую больницу столицы Сомали. При этом автомобиль был припаркован именно у городской больницы, здание которой в итоге получило повреждения.
Ответственность за теракт взяла на себя упомянутая террористическая группировка «Аш-Шабаб». С некоторых пор её считают одной из ветвей более крупной террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). На счету «Аш-Шабаб» сотни нападений не только в Сомали, но и в других странах Африканского континента.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти