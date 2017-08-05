16:08 05 августа

Коалиция США нанесла удар фосфорными бомбами по госпиталю в Ракке

Международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар фосфорными бомбами по госпиталю в Ракке, передает сирийское агентство SANA со ссылкой на замглавы местного отделения "Красного полумесяца" Дину аль-Асаад.

Госпиталь подвергся бомбардировке более чем 20 снарядами, целью которых стали электрогенераторы, машины скорой помощи и отделения внутри госпиталя
— заявила аль-Асаад, которая, по данным агентства, живет в Ракке, передает РИА Новости

Коалиция США нанесла удар фосфорными бомбами по госпиталю в Ракке

архивное фото


По ее словам, в здании не было террористов ИГ*. Представитель "Красного полумесяца" отметила, что госпиталь обслуживает около 100 тысяч человек в городе.

Ранее SANA сообщало о применении коалицией фосфорных бомб при авианалетах в Ракке 9 июня. По данным агентства, жертвами ударов стали не менее 17 человек.

Применение фосфорных боеприпасов в качестве оружия запрещено рядом международных соглашений. Коалиция во главе с США по борьбе с ИГ* заявляла, что использует их в Сирии в соответствии с международными нормами, принимая меры предосторожности в отношении мирных жителей. С критикой использования фосфорных бомб выступила международная правозащитная организация Human Rights Watch.
США с 2014 года проводят в Сирии операцию против ИГ* без согласия властей страны. В четверг представитель коалиции заявил, что почти половина Ракки освобождена от террористов.

ИГ* - террористическая группировка запрещена в России.

Использованы фотографии: Reuters
10

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 41

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. cniza Сегодня, 12:33
    Коалиция во главе с США по борьбе с ИГ* заявляла, что использует их в Сирии в соответствии с международными нормами, принимая меры предосторожности в отношении мирных жителей.


    Это на какие нормы они ссылаются ?
    cniza
    1. APASUS Сегодня, 12:40
      Цитата: cniza
      Это на какие нормы они ссылаются ?

      В этих нормах нет госпиталей,школ и похоронных процессий или свадеб ,так что все законно!
      APASUS
      1. cniza Сегодня, 12:42
        Ну да , что не запрещено то разрешено...
        cniza
        1. Чёрный Сегодня, 13:02
          Очередное преступление американских военных и их подельников, которое как всегда будет незамеченно ни ООН , ни ЕС, ни другими междунардными организациями.
          Чёрный
          1. cniza Сегодня, 16:05
            Цитата: Чёрный
            Очередное преступление американских военных и их подельников, которое как всегда будет незамеченно ни ООН , ни ЕС, ни другими междунардными организациями.


            По их мнению преступление может совершать только Россия и только русские "варвары" могут бомбить госпиталь.
            cniza
      2. НЕКСУС Сегодня, 15:03
        Цитата: APASUS
        В этих нормах нет госпиталей,школ и похоронных процессий или свадеб ,так что все законно!

        Совсем не удивлюсь,если в ходе операции в Ракке,"по ошибке" приземлят пару матрассовских бомберов...и очень хотелось бы при этом,чтоб летуны не в руки ИГИЛовцев попали,а в сирийцам.
        НЕКСУС
        1. yuriy55 Сегодня, 15:17
          Цитата: НЕКСУС
          Совсем не удивлюсь,если в ходе операции в Ракке,"по ошибке" приземлят пару матрассовских бомберов...

          Не удивишься...Никто никого приземлять не станет. Если под боком России русское (русскоязычное) население обстреливали фосфорными боеприпасами и никто не почесался...Даже, когда американцы нанесут по РФ превентивный ядерный удар, все российские средства информации будут вещать, что это ошибка (нарушение), что так нельзя. А, когда российское население будет гореть в ядерном огне, наши руководилы будут в Москве, в подземном городе, планировать ответные санкции...Мы сейчас являемся заложниками беззубости руководства страны. Им важнее цены на нефть и газ, чем рождаемость и количество населения. Им бьют по морде в Европе, а они всё идут (шлют договорщиков) на поклон грёбаным марионеткам. Война? Да, она будет при таком раскладе. Только, если стереть предварительно американские базы вдоль границ РФ, начать топить пришедшие в наше полушарие американские суда, только тогда там, за океаном успокоятся. Всё уже было, всё повторится на следующем витке исторической спирали...
          yuriy55
          1. НЕКСУС Сегодня, 15:39
            Цитата: yuriy55
            Даже, когда американцы нанесут по РФ превентивный ядерный удар, все российские средства информации будут вещать, что это ошибка (нарушение), что так нельзя.

            А теперь включите голову и слегка подумайте,забыв на секунду о своей заезженной пластинке про "все просрали и ВВП главный коррупционер"...
            Вопрос номер раз- Никогда не задавались вопросом,почему правительство США такие смелые и всем угрожают войной и ядерным ударом? С кем у нас противостояние?С американским обывателем или с мировой(подчеркиваю)элитой,которая не хочет усиления России? Скажу больше,глядя на то,как засирают мозги американцам простым,прихожу к мысли,что в понимании мировых элит ,они РАСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ. При ядерном конфликте они будут умирать ,а не Ротшильды,Рокфеллеры и Морганы...
            А теперь вопрос номер два- Тогда с кем мы воевать будем,да и воюем?м.Правдолюб вы наш...
            Или матрассовский обыватель нагоняет этот психоз?Простым американцам,пропагандой и всей этой толерантностью засрали мозги до нельзя,впрочем как и европейцам. Однополые браки,толерантность,философия неонацизма...это все вдалбливается в головы от большой любви к своим странам и народам?
            Так ответьте мне,уважаемый,с кем мы воюем и по кому вы собрались бить ЯО?
            НЕКСУС
            1. cniza Сегодня, 16:07
              А теперь включите голову


              Там все давно пропало и мы все умрем...
              cniza
      3. 210окв Сегодня, 15:22
        Да и удар этот "демократический"..Так то критике не подлежит.И те,кто под него попал могут на небесах гордится своей судьбой...... am ..Нелюди..(сайт не позволяет более крепкое словцо)
        210окв
    2. Starik72 Сегодня, 13:08
      cniza. Это на какие нормы они ссылаюся ? На те нормы которые США сами устанавливают,разве ты этого не понял.
      Starik72
    3. Mik13 Сегодня, 14:39
      Они ссылаются на Конвенцию о запрещении или ограничении применения конкретных видов оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие от 1980 года. ( http://www.conventions.ru/view_base.php?id=1098 ) , точнее, на Протокол о запрещении или ограничении применения зажигательного оружия (Протокол III) этой конвенции.
      В этом протоколе указано, что
      Зажигательное оружие не включает:
      ...
      боеприпасы, которые могут оказывать случайное зажигательное или ожоговое действие, такие как осветительные средства, трассирующие снаряды, дымовые или сигнальные системы;

      Именно поэтому в армиях США и Израиля фосфорные боеприпасы "считаются" сигнальными и дымовыми.
      То есть, официально, США просто немного посигналили в районе госпиталя. Или подымили. А то, что при этом там все сгорело - это такой сопутствующий ущерб.

      P.S - кстати, уже неоднократно предлагал: надо бы поставить товарищам палестинцам побольше таких фосфорных боеприпасов. А то что они всякими самоделками по Израилю лупят? Людей убивают почем зря... А так - будут просто сигналить и дымить. Как их израильские партнеры по политическому процессу. И будет такой военно-политический паритет по безвредности и полное благорастворение воздухов (с)
      Mik13
  2. Горный стрелок Сегодня, 12:34
    Из воспоминаний немецкого асса Эрика Хартмана. Спасающихся на парашютах лётчиков расстреливали ТОЛЬКО американцы. Прагматичные сво.ло.чи.
    Горный стрелок
    1. Logall Сегодня, 12:53
      Цитата: Горный стрелок
      Прагматичные сво.ло.чи.

      Нужно ночью, как наши умеют, доставить в те районы хотя бы С-300 и вручить награду "За прагматизм"!
      Logall
    2. Mik13 Сегодня, 14:25
      Цитата: Горный стрелок
      Из воспоминаний немецкого асса Эрика Хартмана. Спасающихся на парашютах лётчиков расстреливали ТОЛЬКО американцы. Прагматичные сво.ло.чи.

      Спасающихся на парашютах летчиков расстреливали все - начиная от тех же немцев - и заканчивая СССР.
      Mik13
    3. НЕКСУС Сегодня, 15:01
      Цитата: Горный стрелок
      Спасающихся на парашютах лётчиков расстреливали ТОЛЬКО американцы. Прагматичные сво.ло.чи.

      Вспоминается эта свора выродков,расстреливающая наших летчиков со сбитого турками СУ-24-го. Приемы те же..
      НЕКСУС
  3. Panzermensch Сегодня, 12:35
    А разве там не закрыто небо российским С-400?
    Panzermensch
    1. Горный стрелок Сегодня, 12:39
      Из Латакии ( побережье) до Ракки - не достают request
      Горный стрелок
      1. ватник Сегодня, 12:52
        Бить фосфорными снарядами по жилым кварталам это обычная практика США Израиля и нынешнего украинского режима так что тут нет ничего удивительного.
        ватник
        1. Чёрный Полковник Сегодня, 13:47
          Что, Израиль тоже отметился фосфорными бомбёжками?
          Чёрный Полковник
          1. ватник Сегодня, 13:57
            Цитата: Чёрный Полковник
            Что, Израиль тоже отметился фосфорными бомбёжками?

            Конечно и не один раз в Ливане и в Газе:
            В ходе Ливанской войны фосфорные боеприпасы применялись вооружёнными силами Израиля (в частности, в 1982 году 155-мм артиллерийские снаряды, снаряжённые белым фосфором, применялись ЦАХАЛ во время осады Бейрута)
            В июле-августе 2006 года, в ходе Второй ливанской войны израильская армия применяла фосфорные боеприпасы (в частности, артиллерийские снаряды и авиабомбы с белым фосфором) по территории Ливана. В дальнейшем, Израиль отрицал использование шариковых бомб и фосфорных боеприпасов — вплоть до тех пор, когда их применение не было доказано военными экспертами UNIFIL. Президент Ливана Эмиль Лахуд выступил с заявлением, что в результате применения израильтянами фосфорных снарядов были ранены мирные жители. После этого представитель правительства Израиля выступил с заявлением, что фосфорные снаряды применялись «только по военным объектам». Министр по связям с кнессетом Яаков Эдри сообщил, что применение фосфорных боеприпасов Израилем не является нарушением норм международного права, поскольку Израиль и США не подписывали третий протокол Женевской конвенции 1983 года
            В 2009 году в ходе операции «Литой свинец» израильская армия использовала фосфорные боеприпасы в секторе Газа. В основном, применялись 155-мм снаряды с белым фосфором
            Обстрел Газы израильским режимом 2014 год.
            ватник
            1. To be or not to be Сегодня, 15:47
              Хуже смерти. Пять самых страшных видов запрещенного оружия
              -Экспансивные пули
              -Напалм
              -Кассетные боеприпасы
              -Белый фосфор
              -Противопехотные мины-запрет противопехотных мин можно считать обычной формальностью, никак не повлиявшей на реальное положение дел.

              РИА Новости https://ria.ru/defense_safety/20170805/1499771871
              .html
              To be or not to be
      2. DenZ Сегодня, 13:55
        Странно, такой крупный город и никак не прикрыт ни чьей ПВО? У сирийцев вроде как есть что-то кроме Шилок.
        DenZ
  4. rotmistr60 Сегодня, 12:57
    А бьют специально по больницам, школам, свадебным и похоронным процессиям. Зная, что ответственности не будет пытаются всю оставшуюся инфраструктуру свести на ноль и уничтожить как можно больше людей. Живоглоты.
    rotmistr60
    1. ватник Сегодня, 13:11
      Цитата: rotmistr60
      А бьют специально по больницам, школам, свадебным и похоронным процессиям.

      Естественно ведь для США Израиля главное это запугать людей которые борются с их агрессией и удары которые приводят к огромным человеческим жертвами среди мирного населения для них это обычное дело.
      ватник
    2. krops777 Сегодня, 14:18
      А бьют специально по больницам, школам, свадебным и похоронным процессиям.


      Сатанистам нужны невинные жертвы, другого объяснения всех их действий у меня нет.
      krops777
    3. To be or not to be Сегодня, 15:09
      Ошибки в нанесении ударов по объектам авиацией сша маловероятны.так как в плане полета самолетов для нанесения удара указана конкретная цель для удара и ее координаты .Да еще предполетная подготовка и инструктаж летчиков.
      Получается .что знают , что уничтожают.
      Гуманизм по-американски зашкаливает!
      To be or not to be
  5. ded100 Сегодня, 12:59
    Гигимоны им все можно бомбим что хотим и чем хотим!
    ded100
  6. Штаб Сегодня, 12:59
    Фосфорные боеприпасы вроде не запрещены, вот химическое да. Асад травил им своих же людей, включая детей.

    передает сирийское агентство SANA


    lol
    Штаб
    1. japs Сегодня, 13:11
      Асад травил? Ну, если американцы сказали, то это, конечно, истина в последней инстанции...
      japs
      1. Geisenberg Сегодня, 13:34
        Цитата: japs
        Асад травил? Ну, если американцы сказали, то это, конечно, истина в последней инстанции...


        Не спорь с беляшом, но всё знает.
        Geisenberg
    2. ватник Сегодня, 13:18
      Цитата: Штаб
      Фосфорные боеприпасы вроде не запрещены

      А на самом деле всё несколько иначе:
      Дополнительные протоколы 1977 года к Женевской конвенции о защите жертв войны 1949 года, запрещающие применение боеприпасов с белым фосфором, если гражданские лица попадают вследствие этого в опасность. США и Израиль их не подписали.
      А про то что "белый и пушистый" Израиль якобы отказался от химического оружие это очередная "утка":
      Израиль пока не намерен ратифицировать Конвенцию о химическом оружии

      Израиль подписал международную Конвенцию о нераспространении химического оружия в 1993 году. Но этот документ не был ратифицирован Кнессетом. Поэтому Израиль до сих пор всегда отказывался от любых проверок со стороны международных инспекторов и не давал обязательств, что его действия всегда будут соответствовать всем пунктам этой Конвенции.
      http://9tv.co.il/news/2013/09/12/158641.html

      Так что надо понять что США и в частности Израиль такие "безобидные лапочки" только на словах а на деле это "волки" способные на любой "подлых шаг" в отношении других стран и народно-патриотических движений вроде Хезболлы.
      ватник
      1. сибиралт Сегодня, 13:58
        Если кто не подписал конвенцию о запрещении применения того или иного оружия, то это запрещение против них не действует. Так что, у Израиля все еще впереди. hi
        сибиралт
    3. sabakina Сегодня, 14:29
      Заткнись! Истина в штабе!
      sabakina
    4. Hoc vince Сегодня, 14:43
      Я понимаю, что фосфор, очевидно полезен гражданам Сирии. Но где белые каски?
      Hoc vince
  7. Влад5307 Сегодня, 12:59
    США с 2014 года проводят в Сирии операцию против ИГ* без согласия властей страны. В четверг представитель коалиции заявил, что почти половина Ракки освобождена от террористов.

    Оставить территорию без ее жителей это так демократично, что можно и ОВ даже применить и др. запрещенное оружие. Нужна территория, а не ее жители которых потом придется как-то содержать! Повторение истории с индейцами, но уже на новом уровне.Им не привыкать внедрять свою демократию у дикарей!
    Влад5307
  8. Geisenberg Сегодня, 13:33
    Почему самолёты наносившие удар не сбиты ?
    Geisenberg
    1. сибиралт Сегодня, 14:02
      Ага. Если номера запомнили. bully Все вылеты согласовываются с ВСК или должны были согласовываться.
      сибиралт
  9. sauvage Сегодня, 13:34
    Цитата: Горный стрелок
    Из Латакии ( побережье) до Ракки - не достают request

    А если бы доставали и что? применили бы ПВО?
    sauvage
  10. Rusj Сегодня, 13:55
    Американцы мрази зная что проигрывают до конца разрушают инфраструктуру Сирии .
    Rusj
  11. Aleksandr21 Сегодня, 14:39
    Ну ничего удивительного, США продолжают гнуть свою линию. Интересно что будет, когда зачистят ИГИЛ и другие группировки которые не лояльны западу, и пойдут ли США освобождать Сирию от Асада ? Это вполне реалистичный сценарий, когда США через сателлитов/наемников начнут наземную операцию против сил САР, будут помогать с воздуха и по морю. Единственная надежда на Иран, который (хоть и не сможет предотвратить такой сценарий) но может заставить США дорого заплатить за вторжение, ведь на очереди Иранцы следующие. А касательно наших, то не удивлюсь если выведут ВВС и скажут что мол террористы закончились, ИГИЛ победили и делать там больше нечего, а борьба Сирии против Запада нас не касается. Ведь для того чтобы противостоять США в Сирии (не сотрудничать!) нужна политическая воля, которой пока на горизонте не видно.
    Aleksandr21
Картина дня