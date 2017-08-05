МРК "Вышний Волочек" прибыл в Новороссийск для проведения испытаний
Новейший малый ракетный корабль (МРК) «Вышний Волочёк», построенный для Черноморского флота на Зеленодольском судостроительном заводе имени А.М. Горького, завершил переход под буксирами по внутренним водным путям в Черное море и прибыл для проведения ходовых и государственных испытаний в Новороссийскую военно-морскую базу, сообщает пресс-служба Южного военного округа
Малые ракетные корабли проекта 21631 разработки ОАО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро» являются многоцелевыми кораблями, оснащенными современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.
«Вышний Волочёк» является шестым кораблём модернизированной серии «Буян-М», которые имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности – универсальным ракетным комплексом «Калибр-НК», предназначенным для поражения морских и береговых целей.
По завершении комплекса испытаний МРК «Вышний Волочёк» войдёт в боевой состав Черноморского флота.
Малые ракетные корабли проекта 21631 разработки ОАО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро» являются многоцелевыми кораблями, оснащенными современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.
«Вышний Волочёк» является шестым кораблём модернизированной серии «Буян-М», которые имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности – универсальным ракетным комплексом «Калибр-НК», предназначенным для поражения морских и береговых целей.
По завершении комплекса испытаний МРК «Вышний Волочёк» войдёт в боевой состав Черноморского флота.
Использованы фотографии: http://stat.mil.ru/index.htm
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