16:08 05 августа

МРК "Вышний Волочек" прибыл в Новороссийск для проведения испытаний

Новейший малый ракетный корабль (МРК) «Вышний Волочёк», построенный для Черноморского флота на Зеленодольском судостроительном заводе имени А.М. Горького, завершил переход под буксирами по внутренним водным путям в Черное море и прибыл для проведения ходовых и государственных испытаний в Новороссийскую военно-морскую базу, сообщает пресс-служба Южного военного округа

МРК "Вышний Волочек" прибыл в Новороссийск для проведения испытаний


Малые ракетные корабли проекта 21631 разработки ОАО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро» являются многоцелевыми кораблями, оснащенными современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.


«Вышний Волочёк» является шестым кораблём модернизированной серии «Буян-М», которые имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности – универсальным ракетным комплексом «Калибр-НК», предназначенным для поражения морских и береговых целей.

По завершении комплекса испытаний МРК «Вышний Волочёк» войдёт в боевой состав Черноморского флота.

Использованы фотографии: http://stat.mil.ru/index.htm
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Комментарии 22

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  1. Soy Сегодня, 13:33
    Хоть бы уж тогда про китайский новость не читать..
    Soy
    1. 210окв Сегодня, 15:05
      Да,и чего тогда на сайте делать?
      Цитата: Soy
      Хоть бы уж тогда про китайский новость не читать..
      210окв
  2. Zibelew Сегодня, 13:37
    Теперь соберут мачту как лего за пару недель и на размагничивание отправят. В России МРК проектов 21631по рекам перегоняют пенсионеры.
    Zibelew
    1. Чёрный Полковник Сегодня, 13:51
      В России МРК проектов 21631по рекам перегоняют пенсионеры.
      Лишь бы без происшествий и вовремя.
      Чёрный Полковник
    2. Mavrikiy Сегодня, 13:57
      Ты конечно очень умный! Но я сомневаюсь (вся инфа с фотки уже лежит штабелем и не в одном архиве)
      Mavrikiy
    3. 3officer Сегодня, 14:11
      Цитата: Zibelew
      В России МРК проектов 21631по рекам перегоняют пенсионеры.

      А судя по лицу на фото-это веселые китайские пенсионеры wassat
      3officer
      1. Zibelew Сегодня, 14:12
        Новые корабли и катера для ВМФ и ФСБ по рекам всегда водят на буксире. Даже новые буксиры для ВМФ не идут своим ходом — их ведут другие буксиры.
        Zibelew
  3. Laksamana Besar Сегодня, 13:52
    Без комментариев, от души и от меня.
    Laksamana Besar
  4. Mavrikiy Сегодня, 13:53
    Мдя. Корабль будущего. А до Вашингтона он достанет? Нет. Скукатень. Опять по Стамбулу.
    Mavrikiy
    1. Logall Сегодня, 13:59
      Цитата: Mavrikiy
      Мдя. Корабль будущего. А до Вашингтона он достанет? Нет. Скукатень. Опять по Стамбулу.

      Хоть по Стамбулу, хоть по Парижу, хоть по Киеву! А по Вашингтону и "Булавой" можно шибануть...
      Logall
      1. Mavrikiy Сегодня, 14:02
        Цитата: Logall
        Цитата: Mavrikiy
        Мдя. Корабль будущего. А до Вашингтона он достанет? Нет. Скукатень. Опять по Стамбулу.

        Хоть по Стамбулу, хоть по Парижу, хоть по Киеву! А по Вашингтону и "Булавой" можно шибануть...

        Баба-яга против! Киев - отставить!
        Mavrikiy
        1. Logall Сегодня, 14:10
          Цитата: Mavrikiy
          Баба-яга против! Киев - отставить!

          В случае чего "Отдел" прикроет. tongue
          Logall
          1. Mavrikiy Сегодня, 14:49
            Цитата: Logall
            Цитата: Mavrikiy
            Баба-яга против! Киев - отставить!

            В случае чего "Отдел" прикроет. tongue

            Учи мат часть. Отдел не прикалывает (там не курят), там ПОДШИВАЮТ. Это надежнее.
            Mavrikiy
            1. Logall Сегодня, 15:30
              Цитата: Mavrikiy
              Учи мат часть.

              Если всё начну учить,
              То забуду, как ходить.
              Но для справки мне нужны:
              Такие "умники", как Вы! : bully
              Logall
              1. Mavrikiy Сегодня, 15:38
                Ето Вы в точку. Дятел тоже не учится, а долбит и по всему лесу.... Слава.
                Mavrikiy
          2. Mavrikiy Сегодня, 15:34
            Обучаю, бесплатно, глупышей.
            Отдел это серьезно. Любишь яица, так сиди ровно и не шути. Вот пошути про ВВП, целее будут.
            Mavrikiy
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 14:22
    ... и кто скажет, что это плохая новость? sad
    a.s.zzz888
    1. Бензорез Сегодня, 15:30
      Это нормальная новость. Люди работают, пароходы строят, пароходы-нас защищают. Так и должно быть в нормальном государстве. Дредноуты построим, обязательно построим, но потом. Если они реально нужны будут​. В свете реальной военной доктрины на море.
      Бензорез
  6. irazum Сегодня, 14:56
    Красивый корабль!
    irazum
  7. Бензорез Сегодня, 15:20
    Добро. Зеленодольск- вообще соколы. Моё почтение ребятам. Что за двигателя стоят на пароходе?
    Бензорез
  8. _Ugene_ Сегодня, 15:37
    Новый китайский авианосец приступил к швартовочным испытаниям

    МРК "Вышний Волочек" прибыл в Новороссийск для проведения испытаний

    Два этих заголовка дают хорошее представление о соотношении нашей и китайской промышленности
    _Ugene_
  9. Rasamaha Сегодня, 15:46
    Что Вы собственно хотели после таких 90-х забвений не все сразу
    Rasamaha
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