Сирийская армия отразила атаки ИГ* на Дейр-эз-Зор
Правительственные войска САР при поддержке сирийских ВВС отразили атаки террористической группировки "Исламское государство"* на город Дейр-эз-Зор со стороны Макабир (район старого кладбища), сообщает агентство САНА со ссылкой на военный источник.
По данным агентства, защитники осажденного города ликвидировали всех боевиков, участвовавших в атаке на позиции армии. Самолеты ВВС САР уничтожили опорные пункты и технику террористов в районе Таллет-Барук, Маабар аль-Канамат, Макабер и Телля-Аллуш.
Город Дейр-эз-Зор и военный аэродром в двух километрах от него находятся в полном окружении террористов более трех лет. Несколько месяцев назад боевикам удалось отрезать сообщение между бойцами армии в городе и авиабазой, передает РИА Новости.
Несмотря на регулярные атаки ИГ* с использованием смертников и заминированных автомобилей, гарнизон Дейр-эз-Зор продолжает держать оборону, периодически контратакуя террористов. Продовольствие и боеприпасы военные и гражданские получают только с воздуха. В отличие от ситуации на авиабазе, в сам город еще могут прилетать вертолеты из Камышли, которые эвакуируют раненых и доставляют предметы первой необходимости.
Напоминаем, что ранее правительственные войска Сирии вернули контроль над четырьмя нефтяными полями в провинциях Ракка и Дейр эз-Зор.
"Исламское государство" (ИГ)* - Террористическая группировка запрещена в России
По данным агентства, защитники осажденного города ликвидировали всех боевиков, участвовавших в атаке на позиции армии. Самолеты ВВС САР уничтожили опорные пункты и технику террористов в районе Таллет-Барук, Маабар аль-Канамат, Макабер и Телля-Аллуш.
Город Дейр-эз-Зор и военный аэродром в двух километрах от него находятся в полном окружении террористов более трех лет. Несколько месяцев назад боевикам удалось отрезать сообщение между бойцами армии в городе и авиабазой, передает РИА Новости.
Несмотря на регулярные атаки ИГ* с использованием смертников и заминированных автомобилей, гарнизон Дейр-эз-Зор продолжает держать оборону, периодически контратакуя террористов. Продовольствие и боеприпасы военные и гражданские получают только с воздуха. В отличие от ситуации на авиабазе, в сам город еще могут прилетать вертолеты из Камышли, которые эвакуируют раненых и доставляют предметы первой необходимости.
Напоминаем, что ранее правительственные войска Сирии вернули контроль над четырьмя нефтяными полями в провинциях Ракка и Дейр эз-Зор.
"Исламское государство" (ИГ)* - Террористическая группировка запрещена в России
Использованы фотографии: http://www.sana.sy/
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