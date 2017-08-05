16:08 05 августа

Сирийская армия отразила атаки ИГ* на Дейр-эз-Зор

Правительственные войска САР при поддержке сирийских ВВС отразили атаки террористической группировки "Исламское государство"* на город Дейр-эз-Зор со стороны Макабир (район старого кладбища), сообщает агентство САНА со ссылкой на военный источник.

По данным агентства, защитники осажденного города ликвидировали всех боевиков, участвовавших в атаке на позиции армии. Самолеты ВВС САР уничтожили опорные пункты и технику террористов в районе Таллет-Барук, Маабар аль-Канамат, Макабер и Телля-Аллуш.

Сирийская армия отразила атаки ИГ* на Дейр-эз-Зор



Город Дейр-эз-Зор и военный аэродром в двух километрах от него находятся в полном окружении террористов более трех лет. Несколько месяцев назад боевикам удалось отрезать сообщение между бойцами армии в городе и авиабазой, передает РИА Новости.

Несмотря на регулярные атаки ИГ* с использованием смертников и заминированных автомобилей, гарнизон Дейр-эз-Зор продолжает держать оборону, периодически контратакуя террористов. Продовольствие и боеприпасы военные и гражданские получают только с воздуха. В отличие от ситуации на авиабазе, в сам город еще могут прилетать вертолеты из Камышли, которые эвакуируют раненых и доставляют предметы первой необходимости.

Напоминаем, что ранее правительственные войска Сирии вернули контроль над четырьмя нефтяными полями в провинциях Ракка и Дейр эз-Зор.

"Исламское государство" (ИГ)* - Террористическая группировка запрещена в России

Использованы фотографии: http://www.sana.sy/
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Комментарии 9

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  1. 3officer Сегодня, 14:38
    Жаль не смогли наладить на постоянной основе использование иранской авибазы Хамадан, было бы весомое подспорье обороняющимся.Если удасться деблокировать ДРЗ можно смело присваивать городу и гарнизону звание город-герой.Наверное со времен ВОВ не было такой длительной блокады и сражения за город. soldier
    3officer
    1. cniza Сегодня, 15:58
      Это действительно следует изучить и отдать должное защитникам.
      cniza
  2. Mavrikiy Сегодня, 14:42
    Хорошо-хорошо.... но что скажет Варвара Петровна (или Сергеевна? склироз, однако)? ИГИЛ уничтожаете, а США не при чем? Не справедливо, да и не по чину. Главнуки рулят, и если кто-то, что-то, то значит ярлык есть. (ну что же, так низко опускаете "капитана вселенной". Его так через соломинку надували... Не хорошо-с!)
    Mavrikiy
  3. ватник Сегодня, 14:42
    Вовремя САА перебросило туда подкрепление надеюсь в ближайшей перспективе город будет освобождён.
    ватник
    1. 210окв Сегодня, 15:12
      К сожалению ближайшие перспективы неясны.У правительственных сил силенок на наступление не хватит.Тут бы удерживать освобожденные районы..А то будет как в Пальмире...
      Цитата: ватник
      Вовремя САА перебросило туда подкрепление надеюсь в ближайшей перспективе город будет освобождён.
      210окв
      1. ватник Сегодня, 16:05
        Цитата: 210окв
        К сожалению ближайшие перспективы неясны

        Будем надеяться что хватит там от "Тигров" до города примерно 60 километров осталось.
        Хотя как пишут террористы "Нусры" зашевелились и начали наступление и САА неминуемо придётся перебрасывать часть войск туда.
        .
        ватник
  4. sanych Сегодня, 14:42
    Сражаться в полном окружении три года... И надежда на деблокаду появилась только недавно. Пусть это случится и нескоро - битые бармалеи именно туда стягиваются, но хоть какая-то надежда для осаждённых забрезжила.Осталось продержаться.
    sanych
  5. tanit Сегодня, 14:46
    А что на фотографии к статье? Игра в страйкбол? am
    «C’est magnifique, mais ce n’est pas la guerre». (Это славно, но так нельзя воевать) Генерал Боске, под Балаклавой.
    tanit
  6. ВАЗ2106 Сегодня, 15:43
    террористы крепко засели в Сирии, без внешней помощи они долго не продержаться
    ВАЗ2106
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