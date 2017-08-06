Пентагон запретил использовать продукцию китайской DJI
Вооруженные силы США прекратили использование оборудования китайской компании DJI из-за ее уязвимости к кибератакам, передает РИА Новости сообщение специализированного ресурса sUAS News.
Сообщается, что решение было принято «на основе порядка 300 сообщений о неполадках в аппаратуре DJI и аналитического доклада технических специалистов Минобороны США».
Военные, в частности, должны отказаться от работы с беспилотными летательными аппаратами и системами, в которых используются электронные «компоненты или программное обеспечение производства компании DJI, таких как бортовые компьютеры, камеры, радио, батареи электропитания и регуляторы скорости».
Наличие данного распоряжения подтвердил ресурсу представитель Пентагона, отметивший, что военные специалисты продолжают анализировать проблемы.
В свою очередь менеджер по связям с общественностью DJI сообщил, что в компании разочарованы этим решением и намерены приступить к выяснению обстоятельств.
В связи с участившимися сообщениями об уязвимости продукции DJI к кибератакам армии США предписывается прекратить использование любой продукции DJI,приводит портал текст распоряжения Пентагона.
Сообщается, что решение было принято «на основе порядка 300 сообщений о неполадках в аппаратуре DJI и аналитического доклада технических специалистов Минобороны США».
Военные, в частности, должны отказаться от работы с беспилотными летательными аппаратами и системами, в которых используются электронные «компоненты или программное обеспечение производства компании DJI, таких как бортовые компьютеры, камеры, радио, батареи электропитания и регуляторы скорости».
Наличие данного распоряжения подтвердил ресурсу представитель Пентагона, отметивший, что военные специалисты продолжают анализировать проблемы.
В свою очередь менеджер по связям с общественностью DJI сообщил, что в компании разочарованы этим решением и намерены приступить к выяснению обстоятельств.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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