14:13 06 августа

Пентагон запретил использовать продукцию китайской DJI

Вооруженные силы США прекратили использование оборудования китайской компании DJI из-за ее уязвимости к кибератакам, передает РИА Новости сообщение специализированного ресурса sUAS News.



В связи с участившимися сообщениями об уязвимости продукции DJI к кибератакам армии США предписывается прекратить использование любой продукции DJI,
приводит портал текст распоряжения Пентагона.


Сообщается, что решение было принято «на основе порядка 300 сообщений о неполадках в аппаратуре DJI и аналитического доклада технических специалистов Минобороны США».

Военные, в частности, должны отказаться от работы с беспилотными летательными аппаратами и системами, в которых используются электронные «компоненты или программное обеспечение производства компании DJI, таких как бортовые компьютеры, камеры, радио, батареи электропитания и регуляторы скорости».

Наличие данного распоряжения подтвердил ресурсу представитель Пентагона, отметивший, что военные специалисты продолжают анализировать проблемы.

В свою очередь менеджер по связям с общественностью DJI сообщил, что в компании разочарованы этим решением и намерены приступить к выяснению обстоятельств.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 22

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  1. Logall Сегодня, 12:59
    Ищут любые предлоги, что бы не пускать импорт в свою страну...
    Они и ВТО придумали, дабы все играли по правилам, а они в случае чего санкции применяли.
    Глобальный контроль рынка...
    Logall
    1. Алексей7777777 Сегодня, 13:05
      Не,ну,Алесандр hi ,так-то правильно делают-своя рубашка ближе к телу...Каждый сам за себя...Партнёрство партнёрством,а табак-врозь. wink
      Алексей7777777
      1. cniza Сегодня, 13:08
        Если честно я даже не предполагал , что военные США использовали китайские изделия. belay
        cniza
      2. Logall Сегодня, 13:33
        Цитата: Алексей7777777
        .Партнёрство партнёрством,а табак-врозь.

        — Ты веришь, что любовь может быть вечной?
        — Конечно. Только партнеры меняются.

        Любовь по Американски...
        Logall
    2. poquello Сегодня, 13:14
      Цитата: Logall
      Ищут любые предлоги, что бы не пускать импорт в свою страну...

      китайцы ползут, ползли и будут ползти. срочно раздать сотрудникам пентагона молотки
      poquello
    3. Арарат Сегодня, 13:35
      Вы не заметили что речь идет про армию США а не о гражданском рынке?
      Арарат
      1. Logall Сегодня, 13:40
        Цитата: Арарат
        Вы не заметили что речь идет про армию США а не о гражданском рынке?

        А вооружение не является частью глобального рынка? Законы те же, методы те же. Что Вас смущает? Тем более эти БЛА используются и в гражданском секторе. А тут такой удар по имиджу...
        Logall
      2. ланс Сегодня, 14:01
        как правило в армию идет самое лучшее, или я ошибаюсь?
        ланс
    4. Комментарий был удален.
  2. Алексей7777777 Сегодня, 13:01
    Неблагодарные! laughing Мы с Китаем всё для партнёров делаем,что скажут и не скажут-а они нам санкции и запреты всякие...Ну ничего,мы же Партнёры... recourse
    Алексей7777777
    1. den3080 Сегодня, 13:05
      ну вот и пошло-поехало: проголосовади "за"? признательность получили? пора и честь знать - на колени и занимайтесь привычным вам делом(кто спереди, кто сзади - инструкции будут позже)
      den3080
    2. Logall Сегодня, 13:06
      Цитата: Алексей7777777
      .Ну ничего,мы же Партнёры...

      Хочется добавить: "Сексуальные"...
      Logall
    3. сибиралт Сегодня, 13:08
      Всё идет к тому, чтобы в очередной раз подчистить вклады наших граждан. А остальное -
      политическая шоу-голограмма. Еще в 2014 Путин заявил, что государство заплатило гражданам больше, чем они заработали, т. е. авансом. Понятное дело, тут же привели в соответствие, благо Набуллина своя. А что с тех пор изменилось то? Опять будут "сглаживать" это несоответствие, ориентировочно, с 1 апреля 2018 года. belay
      сибиралт
  3. Удав КАА Сегодня, 13:07
    менеджер по связям с общественностью DJI сообщил, что в компании разочарованы этим решением и намерены приступить к выяснению обстоятельств.
    А чего выяснять-то? И так все понятно: опускают вас янкесы...Но лучшее, конечно, впереди! (с)
    Удав КАА
  4. Fenix 2.0 Сегодня, 13:09
    Ха, оказывается не одни мы китайские комплектующие используем, даа, докатились "избранные", а с китайцами они зря так, эти ничего не забывают.
    Fenix 2.0
  5. Fenix 2.0 Сегодня, 13:28
    Цитата: Logall
    Ищут любые предлоги, что бы не пускать импорт в свою страну...
    Они и ВТО придумали, дабы все играли по правилам, а они в случае чего санкции применяли.
    Глобальный контроль рынка...

    Эт, Александр, теперь такой способ "забольшелужинской" благодарности belay , если и дальше так пойдёт, скоро "ядрёными" благодарить будут, "избранная" нация, что с них возьмёшь request
    Fenix 2.0
    1. Logall Сегодня, 14:05
      Цитата: Fenix 2.0
      "избранная" нация,

      Мне кажется, что ты с "детьми Давида" перепутал. Они же "исключительная" нация. А так по факту всё правильно... fellow
      Logall
  6. Fenix 2.0 Сегодня, 13:30
    Цитата: Logall
    Хочется добавить: "Сексуальные"...

    Только вот не понятно, кто "актив", кто "пассив", тьфу, противность одна.
    Fenix 2.0
    1. Logall Сегодня, 14:08
      Цитата: Fenix 2.0
      кто "актив", кто "пассив", тьфу

      Вот нужно теперь, что бы Россиюшка не сглатывала...
      Logall
  7. Altona Сегодня, 13:39
    Раньше покупали китайское условно говоря за 10 долларов и пихали в Пентагон за 400. Придется покупать "американское" за 100 и пихать за те же 400. Только сами себе маржу снижают, непуганные коммерсанты. Мейк Омерига Грейт Эгейн. Такая перемога, переходящая в зраду. Вот уж точно, не стоило США связываться с хохлами. Заразные они. laughing laughing laughing
    Altona
  8. Горный стрелок Сегодня, 13:42
    Просто есть гегемон, а есть все остальные. И правила ДИКТУЕТ-ОН! А остальные - статисты.
    Горный стрелок
    1. sabakina Сегодня, 14:01
      Цитата: Горный стрелок
      Просто есть гегемон, а есть все остальные. И правила ДИКТУЕТ-ОН! А остальные - статисты.

      Только Гоге не говорите об этом. Обидится. Сильно обидится.
      sabakina
  9. voyaka uh Сегодня, 13:58
    По мере того, как совершенствуется техника блокирования и расшифровки каналов
    БПЛА, растут и требования к электронике дронов.
    Обычная гонка щита и меча.
    voyaka uh
  10. ланс Сегодня, 14:04
    так это в принцыпе замечательно для нас, будут работать на наш рынок целиком и по техзаданиям, а не рожи корчать.
    ланс
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