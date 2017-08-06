17:15 06 августа

Лавров о дорожной карте решения северокорейской проблемы

Глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи в Маниле со своим американским коллегой Рексом Тиллерсоном заявил, что в принятой Совбезом ООН резолюции по КНДР содержится предложение России по дорожной карте решения проблемы, передает РИА Новости .



Много внимания было уделено ситуации на Корейском полуострове, в том числе в контексте принятой буквально сегодня ночью резолюции СБ ООН, в которой, наряду с новыми достаточно серьезными мерами воздействия на руководство Пхеньяна с целью добиться выполнения резолюций Совета Безопасности в отношении ракетно-ядерных программ КНДР, содержится также и твердая приверженность СБ ООН к возобновлению шестисторонних переговоров в поисках политического урегулирования,
сказал министр.


Лавров напомнил о совместной российско-китайской инициативе по урегулированию на Корейском полуострове.

В нашей совместной инициативе содержится поддержка российского предложения о разработке дорожной карты постепенного восстановления доверия и создания условий для возобновления шестисторонних переговоров. Договорились продвигать эту концепцию в практической деятельности, в том числе, в ООН,
добавил он.

Шестисторонние переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова начались в августе 2003 года. Тогда них приняли участие дипломаты из РФ, КНДР, Южной Кореи, США, Японии и Китая. В результате Пхеньян не только заморозил свою ядерную программу, но и приступила к демонтажу реактора в экспериментальном центре в Йонбене.

Тем не менее, с 2008 года переговоры фактически зашли в тупик после того, как Вашингтон и Пхеньян не договорились о способах проверки представленного Северной Кореей списка ее ядерных программ, а Япония и Южная Корея отказались от выполнения своих обязательств по поставкам в КНДР топлива для обычных электростанций взамен на отказ от ядерной программы.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 17

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  1. Partyzan Сегодня, 15:46
    Тем не менее, с 2008 года переговоры фактически зашли в тупик после того, как Вашингтон и Пхеньян не договорились о способах проверки представленного Северной Кореей списка ее ядерных программ, а Япония и Южная Корея отказались от выполнения своих обязательств по поставкам в КНДР топлива для обычных электростанций взамен на отказ от ядерной программы.
    матрасы накосячили, а виноваты опять корейцы laughing
    Partyzan
    1. хрыч Сегодня, 16:23
      Цитата: Partyzan
      матрасы накосячили, а виноваты опять корейцы

      Хоть Лавров пояснил суть, что было и светлое...
      хрыч
      1. cniza Сегодня, 16:27
        А им все одно , виноваты кто угодно только не они...
        cniza
        1. Partyzan Сегодня, 17:12
          виноваты кто угодно только не они...
          виноватыми уже назначили Россию и Китай hi
          Partyzan
          1. cniza Сегодня, 17:14
            В ответ Россия и Китай назначат виновником США. hi
            cniza
  2. 210окв Сегодня, 15:47
    Северная Корея получается выполняла свои обязательства?Так в чем причина?В гоноре заштатников,в японцах,Южной Корее?Вот с ними и разбирайтесь.Оставьте КНДР в покое..
    210окв
    1. Pirogov Сегодня, 15:55
      Цитата: 210окв
      Северная Корея получается выполняла свои обязательства?Так в чем причина?В гоноре заштатников,в японцах,Южной Корее?Вот с ними и разбирайтесь.Оставьте КНДР в покое..

      Полностью поддерживаю ,так и к столбу можно прицепиться ,что бы не делала КНДР всё равно будет плохой.Поэтому шли бы лесом всё это ООН...........................со своими резолюциями.
      Pirogov
    2. Logall Сегодня, 16:03
      Цитата: 210окв
      Северная Корея получается выполняла свои обязательства?Так в чем причина?В гоноре заштатников,в японцах,Южной Корее?Вот с ними и разбирайтесь.Оставьте КНДР в покое..

      Давно всё понятно! США к нашим восточным границам подбирается. А тут Ын. Травят любыми способами. А мы ещё и подыгрываем. Нашу дорожную карту приняли и рады, что Янки с тылу без вазелина пробираются...
      Logall
  3. Владимирец Сегодня, 15:47
    "Лавров напомнил о совместной российско-китайской инициативе по урегулированию на Корейском полуострове."

    Это к визгам тех, кто орал о том, как мы корейских братьев слили, легли под матрасов и т.д. Ни России, ни Китаю на фиг не нужен под боком неадекват с ЯО, да ещё и со средствами его доставки. РФ-Китайская схема предполагает Иранский механизм решения проблемы, который устраивает всех. А сейчас, по всей видимости, Ын настолько закусил удила, что авторитетов для него не осталось совсем.
    Владимирец
    1. den3080 Сегодня, 16:21
      ага, Китаю и России очень нужна сухопутная граница, где с корейской стороны будут стоять американские войска, средства разведки, про и тому подобное.
      Я не слышал, чтобы Ын кому-то вообще угрожал, кроме(традиционно) южных корейцев и японцев, да и то в ответ и тому есть исторические причины. КНДР - кусочек земли 120 тыс.кв.км., то есть 300 на 400 км. Кому КНДР может угрожать?
      den3080
      1. Владимирец Сегодня, 16:33
        Цитата: den3080
        ага, Китаю и России очень нужна сухопутная граница, где с корейской стороны будут стоять американские войска, средства разведки, про и тому подобное.

        Напротив Китая и России уже есть Япония, в которой есть и американские войска, и средства разведки и ПРО. Что для нас и китайцев изменится, если то же самое будет в Корее? Тем более, что в Южной это и так уже есть. request
        Цитата: den3080
        Я не слышал, чтобы Ын кому-то вообще угрожал, кроме(традиционно) южных корейцев и японцев, да и то в ответ и тому есть исторические причины.

        Этого мало? Если завтра ракета с ЯБЧ прилетит в Японию, то нам тоже не придется веселиться, тем более, если будет такая же ответка.
        Цитата: den3080
        КНДР - кусочек земли 120 тыс.кв.км., то есть 300 на 400 км.

        Израиль тоже никому ничем не угрожает. yes По Вашей мысли чем больше территория, тем выше угроза? belay Ну значит янки правы, что мы угрожаем всему миру. smile
        Владимирец
        1. den3080 Сегодня, 16:52
          Израиль не угрожает. Израиль отвечает на провокации, нападения, непризнание со стороны арабских государств.
          Почему Израилю это позволяется, а КНДР нет?

          Чем большн территория, тем больше возможности(ресурсы, население) и сответственно амбиции. КНДР не вступается за Асада(Россия) и не убивает Каддафи(наблюдая это в режиме он-лайн, хлопая в ладоши и счастливо смеясь "we did it, he is died")

          Япония, разгромленная во второй мировой в том числе и ядерным оружием, вряд ли представляет угрозу кому-либо, разве что некая риторика. И сухопутной границы нет, насколько мне известно.
          den3080
          1. Владимирец Сегодня, 16:58
            Цитата: den3080
            Чем большн территория, тем больше возможности(ресурсы, население) и сответственно амбиции.

            Как то нелогично. yes У Канады большие амбиции? Или у Бразилии?
            Цитата: den3080
            Япония, разгромленная во второй мировой в том числе и ядерным оружием, вряд ли представляет угрозу кому-либо, разве что некая риторика.

            Ага, на сегодня, а завтра? Не напомните, Германия после ПМВ кому то угрожала? И сколько времени прошло до ВМВ. Да и Япония очень быстро прошла путь от островной резервации до мировой империи.
            Цитата: den3080
            И сухопутной границы нет, насколько мне известно.

            Далась Вам эта сухопутная граница, времена не те, сейчас и без сухопутной границы можно угрожать кому угодно, необязательно танковые армады по степям двигать, есть ВВС, есть ВМС, есть ракетное вооружение, в конце концов.
            Владимирец
  4. Irokez Сегодня, 15:48
    Опять энергетика вечный камень преткновения между странами и политиками с бизнесом. Давайте договоримся о прокладке газопровода и нефтепровода через Северную Корею в Южную. И тем и тем это будет выгодно и позитивно для нас и мира в целом.
    Irokez
    1. alexmach Сегодня, 16:11
      Конкретно у них это всегда был камень преткновения.
      alexmach
  5. Fenix 2.0 Сегодня, 15:54
    Так и нужно было это предлагать, а не под санкциями подписываться, тепеть оправдываться начинаем, после того как загоняем КНДР в угол.
    Fenix 2.0
  6. Ментат Сегодня, 16:52
    Цитата: Fenix 2.0
    Так и нужно было это предлагать, а не под санкциями подписываться, тепеть оправдываться начинаем, после того как загоняем КНДР в угол.

    Никто их в угол не загоняет. Но создание шаткой ситуации, грозящей глобальным конфликтом с применением ядерного оружия, здравомыслящим людям не нужно.
    Трамп докопался до Северной Корее на волне популистских лозунгов о «борьбе с коммунистами» в угоду консервативной публике, которая его поддерживает. Однако последствия этих действий могут быть слишком серьёзны. С другой стороны, Корейскую войну в.2 США не потянут, как и Южная Корея, на практике всё это никому не нужно.
    Северная Корея пытается выбить под отказ от ядерной программы преференции в других областях, это тоже понятно. Но надо бы аккуратнее и не так широко шагать.
    Ментат
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