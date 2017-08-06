Лавров о дорожной карте решения северокорейской проблемы
Глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи в Маниле со своим американским коллегой Рексом Тиллерсоном заявил, что в принятой Совбезом ООН резолюции по КНДР содержится предложение России по дорожной карте решения проблемы, передает РИА Новости .
Лавров напомнил о совместной российско-китайской инициативе по урегулированию на Корейском полуострове.
Шестисторонние переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова начались в августе 2003 года. Тогда них приняли участие дипломаты из РФ, КНДР, Южной Кореи, США, Японии и Китая. В результате Пхеньян не только заморозил свою ядерную программу, но и приступила к демонтажу реактора в экспериментальном центре в Йонбене.
Тем не менее, с 2008 года переговоры фактически зашли в тупик после того, как Вашингтон и Пхеньян не договорились о способах проверки представленного Северной Кореей списка ее ядерных программ, а Япония и Южная Корея отказались от выполнения своих обязательств по поставкам в КНДР топлива для обычных электростанций взамен на отказ от ядерной программы.
Много внимания было уделено ситуации на Корейском полуострове, в том числе в контексте принятой буквально сегодня ночью резолюции СБ ООН, в которой, наряду с новыми достаточно серьезными мерами воздействия на руководство Пхеньяна с целью добиться выполнения резолюций Совета Безопасности в отношении ракетно-ядерных программ КНДР, содержится также и твердая приверженность СБ ООН к возобновлению шестисторонних переговоров в поисках политического урегулирования,сказал министр.
Лавров напомнил о совместной российско-китайской инициативе по урегулированию на Корейском полуострове.
В нашей совместной инициативе содержится поддержка российского предложения о разработке дорожной карты постепенного восстановления доверия и создания условий для возобновления шестисторонних переговоров. Договорились продвигать эту концепцию в практической деятельности, в том числе, в ООН,добавил он.
Шестисторонние переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова начались в августе 2003 года. Тогда них приняли участие дипломаты из РФ, КНДР, Южной Кореи, США, Японии и Китая. В результате Пхеньян не только заморозил свою ядерную программу, но и приступила к демонтажу реактора в экспериментальном центре в Йонбене.
Тем не менее, с 2008 года переговоры фактически зашли в тупик после того, как Вашингтон и Пхеньян не договорились о способах проверки представленного Северной Кореей списка ее ядерных программ, а Япония и Южная Корея отказались от выполнения своих обязательств по поставкам в КНДР топлива для обычных электростанций взамен на отказ от ядерной программы.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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