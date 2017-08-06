Лавров о дорожной карте решения северокорейской проблемы

Много внимания было уделено ситуации на Корейском полуострове, в том числе в контексте принятой буквально сегодня ночью резолюции СБ ООН, в которой, наряду с новыми достаточно серьезными мерами воздействия на руководство Пхеньяна с целью добиться выполнения резолюций Совета Безопасности в отношении ракетно-ядерных программ КНДР, содержится также и твердая приверженность СБ ООН к возобновлению шестисторонних переговоров в поисках политического урегулирования,

В нашей совместной инициативе содержится поддержка российского предложения о разработке дорожной карты постепенного восстановления доверия и создания условий для возобновления шестисторонних переговоров. Договорились продвигать эту концепцию в практической деятельности, в том числе, в ООН,