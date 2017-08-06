В Венесуэле атакована военная база
В Венесуэле произошло нападение на военную базу Парамакай (Paramacay), военнослужащие быстро восстановили контроль над ситуацией и задержали нескольких нападавших, передает РИА Новости сообщение агентства Ассошиэйтед Пресс.
По некоторым данным, нападавшие были одеты в военную форму венесуэльской армии.
В связи с этим событием, агентство обратило внимание на недавно появившийся в сети видеоролик, на котором группа людей в военной форме сообщает о восстании в штате Карабобо на севере Венесуэлы. Некоторые из них были вооружены автоматами. Один их мужчин на записи, назвавшийся капитаном Хуаном Кагварипано, заявил, что любое подразделение, которое не согласится с его призывом к восстанию, «будет объявлено военной целью».
Напомним, в прошлое воскресенье в Венесуэле состоялись выборы в Национальное учредительное собрание, которое должно внести изменения в конституцию республики. Инициативы созыва собрания принадлежит президенту Николасу Мадуро. Лидеры оппозиции выборы не признали, заявив, что вопрос о созыве учредительного собрания может быть решен только после референдума.
Выборы прошли на фоне масштабных протестов, приведших к человеческим жертвам. Согласно последним данным, число погибших в массовых беспорядках превышает 120 человек.
По некоторым данным, нападавшие были одеты в военную форму венесуэльской армии.
В связи с этим событием, агентство обратило внимание на недавно появившийся в сети видеоролик, на котором группа людей в военной форме сообщает о восстании в штате Карабобо на севере Венесуэлы. Некоторые из них были вооружены автоматами. Один их мужчин на записи, назвавшийся капитаном Хуаном Кагварипано, заявил, что любое подразделение, которое не согласится с его призывом к восстанию, «будет объявлено военной целью».
Напомним, в прошлое воскресенье в Венесуэле состоялись выборы в Национальное учредительное собрание, которое должно внести изменения в конституцию республики. Инициативы созыва собрания принадлежит президенту Николасу Мадуро. Лидеры оппозиции выборы не признали, заявив, что вопрос о созыве учредительного собрания может быть решен только после референдума.
Выборы прошли на фоне масштабных протестов, приведших к человеческим жертвам. Согласно последним данным, число погибших в массовых беспорядках превышает 120 человек.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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