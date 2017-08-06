19:59 06 августа

В Венесуэле атакована военная база

В Венесуэле произошло нападение на военную базу Парамакай (Paramacay), военнослужащие быстро восстановили контроль над ситуацией и задержали нескольких нападавших, передает РИА Новости сообщение агентства Ассошиэйтед Пресс.



По некоторым данным, нападавшие были одеты в военную форму венесуэльской армии.


В связи с этим событием, агентство обратило внимание на недавно появившийся в сети видеоролик, на котором группа людей в военной форме сообщает о восстании в штате Карабобо на севере Венесуэлы. Некоторые из них были вооружены автоматами. Один их мужчин на записи, назвавшийся капитаном Хуаном Кагварипано, заявил, что любое подразделение, которое не согласится с его призывом к восстанию, «будет объявлено военной целью».

Напомним, в прошлое воскресенье в Венесуэле состоялись выборы в Национальное учредительное собрание, которое должно внести изменения в конституцию республики. Инициативы созыва собрания принадлежит президенту Николасу Мадуро. Лидеры оппозиции выборы не признали, заявив, что вопрос о созыве учредительного собрания может быть решен только после референдума.

Выборы прошли на фоне масштабных протестов, приведших к человеческим жертвам. Согласно последним данным, число погибших в массовых беспорядках превышает 120 человек.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 62

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв Сегодня, 17:52
    Позади нападавших торчали чьи то уши..Хорошо что отбились..Надо было и уши оторвать..
    210окв
    1. oleg-gr Сегодня, 17:54
      Бардак в политике и попытка начала гражданской войны. Оружие нужно, отсюда и нападение.
      oleg-gr
      1. Чёрный Сегодня, 17:55
        Надо полагать мировое сообщество жестко осудит попытку военным путем сместить законную власть??? smile
        Чёрный
        1. Logall Сегодня, 17:58
          АХА! Как в Ливии!
          Если удастся свергнуть, то осудят Модуро, причём камнями на площади...
          Logall
          1. stalkerwalker Сегодня, 18:02
            И финал будет таким же...
            Чили образца 2017. И свой Пиночет найдется.
            stalkerwalker
          2. cniza Сегодня, 18:03
            США мутят очередную революцию...
            cniza
            1. Dashout Сегодня, 19:26
              Балаболка Трамп! А говорил, что больше не будет!
              Dashout
          3. Partyzan Сегодня, 18:04
            Если удастся свергнуть,
            вроде уже должны все сделать выводы, египет, ливия тунис, если не поняли то только одно может исправить, но и жалеть таких нечего negative
            Partyzan
            1. cniza Сегодня, 18:11
              Мадуро слаб и плохой Президент , но это не значит , что США должны туда лезть.
              cniza
              1. Partyzan Сегодня, 18:21
                Мадуро слаб
                а у него один выход - стать сильным, или судьба хусейна hi
                Partyzan
                1. cniza Сегодня, 18:27
                  К сожалению , ему это не дано.
                  cniza
                  1. Partyzan Сегодня, 18:33
                    К сожалению ,
                    не надо так говорить, и мышь, загнанная в угол бросается на кота bully
                    Partyzan
                    1. cniza Сегодня, 18:40
                      Если мозгов нет , то их нет и никто не поможет.
                      cniza
                      1. Partyzan Сегодня, 18:42
                        то их нет и никто не поможет.
                        тогда к саддаму hi
                        Partyzan
                    2. Владимирец Сегодня, 18:47
                      Цитата: Partyzan
                      мышь, загнанная в угол бросается на кота

                      Но она так и остаётся мышью, увы.
                      Владимирец
                      1. svp67 Сегодня, 18:48
                        Цитата: Владимирец
                        Но она так и остаётся мышью, увы.

                        но с сердцем льва.
                        svp67
                2. cniza Сегодня, 18:45
                  Цитата: Partyzan
                  то их нет и никто не поможет.
                  тогда к саддаму hi


                  Очень на то похоже , но лучше бы я ошибся.
                  cniza
                  1. Partyzan Сегодня, 18:54
                    Очень на то похоже , но лучше бы я ошибся.
                    матрасы свое слово сказали, что теперь Россия скажет stop
                    Partyzan
              2. DOCTOR ZLO Сегодня, 19:17
                Цитата: cniza
                Мадуро слаб и плохой Президент , но это не значит , что США должны туда лезть.

                Мадуро сам виноват, не сподобился создать ВЕНГВАРДИЮ...
                DOCTOR ZLO
        2. Вас Влад Сегодня, 18:02
          Цитата: Чёрный
          законную власть???

          Законная власть в нашем мире с звёздно-полосатыми ушами!Пора бы уже знать wink
          Вас Влад
        3. 210окв Сегодня, 18:03
          Это "сообщество"завоет о притеснении дерьмократических мятежников скорее
          Цитата: Чёрный
          Надо полагать мировое сообщество жестко осудит попытку военным путем сместить законную власть??? smile
          210окв
    2. Владыка Ситх Сегодня, 18:05
      Будут еще атаки и если по зубам не дадут, а будут вести переговоры, то все кирдык стране, как на Украине.
      Владыка Ситх
    3. datur Сегодня, 18:50
      ну как чьи уши,мы все помним-Америка с нами!! эти даже методички не меняют!!! wink
      datur
  2. Logall Сегодня, 17:54
    Лидеры оппозиции выборы не признали, заявив, что вопрос о созыве учредительного собрания может быть решен только после референдума.

    Везде эта грёбаная оппозиция! Так бы уже и писали - "Дочерние предприятие армии США"!
    Logall
  3. GELEZNII_KAPUT Сегодня, 18:06
    Погубит Мадуро страну, не может он ничего сделать.
    GELEZNII_KAPUT
    1. Logall Сегодня, 18:22
      Шутов много, лидеров единицы!
      Logall
  4. solzh Сегодня, 18:07
    Рука Фашингтона добралась и до Венесуэлы. Мадуро сломает эту американскую руку.
    solzh
  5. 3officer Сегодня, 18:10
    Вооружение в бригаде, в которой была попытка мятежа,по большей части российского производства в том числе не много ни мало МСТА-С и БМП3, так что если полыхнет мало не покажется angry црушники отлично знали в штабы каких в/ч денюжку заносить am
    3officer
  6. Алексей7777777 Сегодня, 18:17
    А никто не допускает,что америка не при чём?Что народ(там ещё при Чавесе было 50-50,сейчас недовольных ещё больше)просто достала такая жизнь?Им там тупо нечего есть уже многим...Хлеба нет,а оружие есть...
    Алексей7777777
    1. 210окв Сегодня, 18:21
      Да конечно!Ни при чем!Россия одна только при чем...
      Цитата: Алексей7777777
      А никто не допускает,что америка не при чём?Что народ(там ещё при Чавесе было 50-50,сейчас недовольных ещё больше)просто достала такая жизнь?Им там тупо нечего есть уже многим...Хлеба нет,а оружие есть...
      210окв
    2. Logall Сегодня, 18:31
      Цитата: Алексей7777777
      А никто не допускает,что америка не при чём?Что народ(там ещё при Чавесе было 50-50,сейчас недовольных ещё больше)просто достала такая жизнь?Им там тупо нечего есть уже многим...Хлеба нет,а оружие есть...

      Лёша, прости, но не соглашусь.
      В Черногории 70% населения против дружбы с США в ущерб отношений с РФ, а их в НАТО затащили. Таких примеров много. Взять хотя бы нас. Волнения со времён "Декабристов" были, пока из-за рубежа "факел" не подбросили.
      Америкосики! К гадалке не ходи!
      Logall
      1. Алексей7777777 Сегодня, 19:02
        Прости,но не соглашусь... smile А Емилиану Феодоровичу Пугачёву из-за какой границы "факел подбрасывали"?Иногда всё до боли просто-низы НЕ хотят больше такой жизни... hi
        Алексей7777777
        1. Logall Сегодня, 19:45
          what Ладно Лёша, твоя версия имеет право на существование. Факты вещ упрямая:
          Предпосылками восстания стало обострение отношений власти и казачества после ликвидации привилегий казаков в 1771 и ухудшение жизни казачьей "голытьбы" по сравнению со "старшинами". Усилилась личная зависимость крестьян от помещиков, выросли государственные налоги (почтовые, ямские) , вызванные процессом развития рынка и необходимостью пополнения казны в условиях русско-турецкой войны 1768-1774. Социально-психологическая обстановка в стране была накалена надеждами крестьян на то, что вслед за "освобождением дворян" (Манифест 1762 О даровании вольности и свободы всему российскому дворянству) последует и "манифест о вольности крестьянской". Ходили слухи, что царь Петр III подготовил его, но "злые приспешники" скрыли его и устроили покушение на жизнь императора.
          Logall
  7. Panzermensch Сегодня, 18:19
    Почему россияне защищают клептократический режим президента, который страну довёл до нищеты? Там дефицит элементарной продукции и пищи благодаря бездарному экономическому управлению Мадуро и его камарильи.
    Panzermensch
    1. 210окв Сегодня, 18:26
      Ваше кредо,то есть флаг?Господин космополит...
      Цитата: Panzermensch
      Почему россияне защищают клептократический режим президента, который страну довёл до нищеты? Там дефицит элементарной продукции и пищи благодаря бездарному экономическому управлению Мадуро и его камарильи.
      210окв
    2. soroKING Сегодня, 18:26
      ну да, американьцы доведут до процветания? wassat
      soroKING
      1. Panzermensch Сегодня, 18:29
        Причём тут Америка? Там не американцы на улицах стоят. А Америка и Японию довела до процветания, превратив её сверхвысокотехнологичную империю вместе с Южной Кореей, и Китай превратила во вторую существующую сверхдержаву и создала Европу, как лучшее место для жизни, создав новый мировой порядок, даже эмиров, которые всегда были своевольными, встроила в эту систему и теперь они ездят на золотых Мазератти. Может Америка и доведёт. Америкой недовольны только воровские и диктаторские режимы стран третьего мира потому что она есть прямая угроза их личному благосостоянию.
        Panzermensch
        1. soroKING Сегодня, 18:33
          что-то ты танкист без флага?
          уж не Рабинович ли это опять со своими тупыми коментами?
          soroKING
          1. Logall Сегодня, 18:54
            Я нашёл литературу, которую он читает, там США сродни Олимпу:

            1
            Если бы США не существовало... — Славянская культура
            slavyanskaya-kultura.ru›news…suschestvovalo.html
            "Совершенно очевидно, что США стоят на страже того миропорядка, который выгоден большинству развитых стран: Европе, Китаю, Австралии, Японии, Южной Кореи и так далее. Объемы торговли США и Китая...
            Logall
        2. 3officer Сегодня, 18:37
          Цитата: Panzermensch
          Причём тут Америка? Китай превратила во вторую существующую сверхдержаву и создала Европу, как лучшее место для жизни, .

          Смахивает на новую трактовку Священного Писания belay
          3officer
        3. 210окв Сегодня, 18:49
          Американцы не стоят?Не смешите тапки..А нефть стоит...
          Цитата: Panzermensch
          Причём тут Америка? Там не американцы на улицах стоят. А Америка и Японию довела до процветания, превратив её сверхвысокотехнологичную империю вместе с Южной Кореей, и Китай превратила во вторую существующую сверхдержаву и создала Европу, как лучшее место для жизни, создав новый мировой порядок, даже эмиров, которые всегда были своевольными, встроила в эту систему и теперь они ездят на золотых Мазератти. Может Америка и доведёт. Америкой недовольны только воровские и диктаторские режимы стран третьего мира потому что она есть прямая угроза их личному благосостоянию.
          210окв
        4. Владимирец Сегодня, 18:50
          Цитата: Panzermensch
          А Америка и Японию довела до процветания, превратив её сверхвысокотехнологичную империю вместе с Южной Кореей, и Китай превратила во вторую существующую сверхдержаву и создала Европу, как лучшее место для жизни, создав новый мировой порядок, даже эмиров, которые всегда были своевольными, встроила в эту систему и теперь они ездят на золотых Мазератти.

          Блин, я сейчас расплачусь от умиления, осознав животворящую роль США в мире.
          Цитата: Panzermensch
          Америкой недовольны только воровские и диктаторские режимы стран третьего мира потому что она есть прямая угроза их личному благосостоянию.

          А может потому, что есть ещё народы, у которых осталась гордость?
          Владимирец
        5. Anglorussian Сегодня, 19:14
          Эмиры на золотых Мазерати очень выгодны- это классическая колониальная экономика- нефть на запад а деньги тоже на запад- в обмен на импортные товары. А как счастливы будут эмиры когда нефть кончится laughing
          Anglorussian
        6. soroKING Сегодня, 19:23

          Уркаина хочет хотя бы простые Бугатти feel
          soroKING
    3. 3officer Сегодня, 18:31
      Цитата: Panzermensch
      благодаря бездарному экономическому управлению .

      Все режимы отказывающиеся становиться шестерками США автоматически становятся экономически бездарными и "кровавыми" ,как только скинут Мадуро сразу заживут "как люди" может даже с Прагваем безвиз получат good
      3officer
    4. Logall Сегодня, 18:38
      Всё потому, что страну до этого довели, кто? США! Из-за не согласия с их так называемой "Демократией". Они всех не согласных пытаются до такого довести.
      Нужны примеры? Читайте выше. Их уже там множество...
      Logall
      1. Panzermensch Сегодня, 18:40
        Довели те, кто торговал одной лишь нефтью, надеясь, что на их век хватит. А потом цена на нефть рухнула и денег стало не хватать, начали закручивать гайки и поднимать налоги. Поедь туда, выйди на главную площадь и крикни, как ты благодарен Мадуро. Посмотрим, как далеко ты убежишь. Хотя, у тебя ещё будет шанс провернуть подобное в рф. Непонятно за что вы желаете им зла, только за то, что они не хотят повторить ваш путь и терпеть по жизни? Политических интересов, как и влияния дальше Беларуси у вас всё-равно нет, какое вам дело?
        Panzermensch
        1. soroKING Сегодня, 19:00

          в Уркаине уже налаживается wassat
          soroKING
        2. poquello Сегодня, 19:07
          Цитата: Panzermensch
          Поедь туда, выйди на главную площадь и крикни, как ты благодарен Мадуро. Посмотрим, как далеко ты убежишь.

          супер, )))), а дерутся противники Мадуры с тенью.
          ии как это в Цхинвале звучало "Народ встречает грузинских освободителей радостью и цветами"
          poquello
        3. Logall Сегодня, 19:32
          Цитата: Panzermensch
          какое вам дело?

          Простое и понятное. Россия много лет противостоит не скрываемой агрессии запада, возглавляемого США. Их апокрифичная "свобода", так яростно насаждаемая нефтяным странам, кроме войны и хаоса ничего не несёт. Даже поддержка "демократической" Европы, оказалась для последней-ловушкой, превратившей из когда то независимых разношёрстных стран, в вассалитетную единицу. И чем больше стран будет разорино, тем сильнее будет страх неповиновения перед "Дланью" демократии. Тем меньше будет оставаться союзников, у единственного "игрока" способного переиграть "шулера", т.е. у России. И всему миру понятно, на кого упадёт взор "САУРОНА", когда тот обретёт силу.
          Logall
    5. Anglorussian Сегодня, 19:08
      Знакомый колумбиец говорил что вся ситуевина раздувается искусственно - голод в стране где круглый год растёт все( это же не карелия) невозможно создать. И еще там проблемы с массовым ожирением нации. Но многие хотят жить как в Майами ...
      Anglorussian
      1. stalkerwalker Сегодня, 19:21
        Цитата: Anglorussian
        И еще там проблемы с массовым ожирением нации. Но многие хотят жить как в Майами ...

        Чавес без сомненья был выдающимся лидером. Коля Мадуро - даже не его тень. А сладко пить и вкусно есть, когда цены на нефть рухнули, не получается.
        Был в истории случай, когда страна, где надо было только не лениться, и не надеяться на СССР, села на голодный паек.
        stalkerwalker
  8. unignm Сегодня, 18:35
    двойственные чувство.
    с одной стороны в стране чуть ли не голод.
    а с другой давить их на хрен как китайцы в своё время. страну разорвать много ума не нужно.
    unignm
  9. borys Сегодня, 18:39
    Вообще то, процветание США основано на бедности других стран. Поэтому американцы мутят воду по
    всему миру.
    borys
  10. babali Сегодня, 18:45
    Или народ подымается или хаос начинается
    babali
  11. Egorovich Сегодня, 18:46
    Напавших на военную базу нужно не задерживать,а уничтожать.Майдан воочию.
    Egorovich
  12. svp67 Сегодня, 18:49
    Контуры гражданской войны там, все четче и четче
    svp67
    1. DOCTOR ZLO Сегодня, 19:37
      Цитата: svp67
      Контуры гражданской войны там, все четче и четче

      Черт бы с ними с этими "контурами", кто нам 54 млрд. долл. за поставку В и ВТ вернет, это будет явно не Мадуро...
      DOCTOR ZLO
  13. datur Сегодня, 18:55
    нужно валить , а всех пленных в прямой эфир!!! wink и да а почему главари на свободе wink
    datur
  14. DOCTOR ZLO Сегодня, 19:07
    То это начало. Сначало нападение на в/ч, арсеналы, потом переход вспомогательных и общевойсковых частей в дальних гарнизонах, потом утрата контроля над государственной границей....
    DOCTOR ZLO
  15. Горный стрелок Сегодня, 19:30
    За оружием полезли! Жди "Майдана".
    Горный стрелок
  16. irazum Сегодня, 19:57
    Надо Мадуре перестать с птицами общаться и заняться своей страной.
    irazum
Картина дня