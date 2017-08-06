20:00 06 августа

МИД КНР: Пекин и Москва будут укреплять сотрудничество независимо от ситуации в мире

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И на сегодняшней встрече в Маниле подтвердили приверженность укреплению двухстороннего взаимовыгодного сотрудничества и взаимной поддержке независимо от складывающейся в мире ситуации, передает РИА Новости .

МИД КНР: Пекин и Москва будут укреплять сотрудничество независимо от ситуации в мире
Архивное фото

Обе стороны обязались продолжать неуклонно рассматривать друг друга в качестве приоритетных международных направлений, несмотря на то, как меняется ситуация в мире, а также углублять стратегическое взаимодействие, укреплять взаимное доверие, поддержку и всестороннее сотрудничество,
говорится в заявлении главы китайского внешнеполитического ведомства.


Ван И также подчеркнул, что «Китай готов тесно сотрудничать с Россией по подготовке встреч лидеров двух стран на саммите БРИКС в сентябре».

Переговоры Сергея Лаврова и Ван И прошли на полях мероприятий по линии Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Использованы фотографии: REUTERS, Maxim Shemetov
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Комментарии 21

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  1. Дуплет Сегодня, 18:38
    Уже бы гделу переходили от заявлений, а то инвестиций Китайских не видно пока..
    Дуплет
    1. oleg-gr Сегодня, 18:40
      Такие заявления больше направлены в сторону америкосов и европейцев. Чтобы те не расслаблялись и делали выводы. Администрация Трампа, желая вбить клин между РФ и КНР, уже допустила внешнеполитические косяки.
      oleg-gr
      1. Проксима Сегодня, 18:48
        Цитата: oleg-gr
        Администрация Трампа, желая вбить клин между РФ и КНР, уже допустила внешнеполитические косяки.

        Если у нас с Китаем будут более-менее устойчивые отношения, то ни какой Трамп с "клином" нам не страшен.
        Проксима
    2. 210окв Сегодня, 18:47
      Опа,Не видно никак.Да в Сибири и Дальнем востоке этих инвесторов..Выводить пора их китайскими же боевыми ОВ..
      Цитата: Дуплет
      Уже бы гделу переходили от заявлений, а то инвестиций Китайских не видно пока..
      210окв
    3. babali Сегодня, 18:54
      инвестиций Китайских не видно
      Каких? Во что? Строят они причалы для СПГ да свою добычу развивают.
      babali
    4. Владыка Ситх Сегодня, 18:58
      В этом году Китай получит десять Су-35С (общий контракт на 24 Су-35С). А также три полка (6 дивизионов по 8 ПУ в каждом) С-400.
      Владыка Ситх
  2. Partyzan Сегодня, 18:38
    Обе стороны обязались продолжать неуклонно рассматривать друг друга в качестве приоритетных международных направлений, несмотря на то, как меняется ситуация в мире, а также углублять стратегическое взаимодействие, укреплять взаимное доверие, поддержку и всестороннее сотрудничество,
    по моему дракон замыслил что то нехорошее против пернатого lol
    Partyzan
    1. cniza Сегодня, 18:43
      Хочет ему хвост выдрать. laughing
      cniza
      1. Partyzan Сегодня, 18:57
        Хочет ему хвост выдрать.
        а если подготовить к барбекю, то бишь вообще без перьев оставить? жуть однако laughing
        Partyzan
    2. Masya Masya Сегодня, 19:18
      Цитата: Partyzan
      по моему дракон замыслил что то нехорошее против пернатого

      Думаю, медведь со стороны смотреть не будет...
      wink
      Masya Masya
      1. Partyzan Сегодня, 19:23
        Думаю, медведь со стороны смотреть не будет...
        Ильина Марина Вит - респект love love love
        Partyzan
  3. poquello Сегодня, 18:43
    логично, а надысь вот про айгуньский музей читал - не урегулировано
    poquello
  4. изя топ Сегодня, 19:01
    МИД КНР: Пекин и Москва будут укреплять сотрудничество независимо от ситуации в мире
    а почему госдеп молчит?где недовольство,удивление и осуждение?
    изя топ
  5. Кац Сегодня, 19:09
    По моему мнению Китай один из опаснейших врагов для России.
    Китаю ничего не нужно от России кроме ресурсов, территорий. И нападение уже началось.
    Кац
    1. stalkerwalker Сегодня, 19:13
      Вам не привыкать, отобьетесь. Аллах акбар...
      stalkerwalker
      1. Кац Сегодня, 19:39
        Цитата: stalkerwalker
        Алла бар

        Спасибо, я не пью.
        Кац
  6. Dashout Сегодня, 19:13
    Если у КНР и России такие уж хорошие отношения, то что ж с КНДР общего языка не нашли? Ну и дали бы ей гарантию, утерли бы амерам нос! А то..., поддержали резолюцию амеров по КНДР по наложению санкций! Позор!
    Dashout
    1. п-к Опарышев Сегодня, 19:30
      Уже прогресс у Вас.Начинаете понимать,что дело идёт к Войне.
      п-к Опарышев
  7. Masya Masya Сегодня, 19:22
    Пекин и Москва будут укреплять сотрудничество независимо от ситуации в мире

    Masya Masya
  8. п-к Опарышев Сегодня, 19:29
    Опять 39й год,Пакт Молотова-Риббентропа.Всё повторяется в этом Мире.Повториться ли Победа?
    п-к Опарышев
  9. irazum Сегодня, 19:40
    Ына на место поставили, молодцы!
    irazum
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