МИД КНР: Пекин и Москва будут укреплять сотрудничество независимо от ситуации в мире

Обе стороны обязались продолжать неуклонно рассматривать друг друга в качестве приоритетных международных направлений, несмотря на то, как меняется ситуация в мире, а также углублять стратегическое взаимодействие, укреплять взаимное доверие, поддержку и всестороннее сотрудничество,

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И на сегодняшней встрече в Маниле подтвердили приверженность укреплению двухстороннего взаимовыгодного сотрудничества и взаимной поддержке независимо от складывающейся в мире ситуации, передает РИА Новости говорится в заявлении главы китайского внешнеполитического ведомства.Ван И также подчеркнул, что «Китай готов тесно сотрудничать с Россией по подготовке встреч лидеров двух стран на саммите БРИКС в сентябре».Переговоры Сергея Лаврова и Ван И прошли на полях мероприятий по линии Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).