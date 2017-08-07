В Эстонии стартуют учения Нацгвардии США

Учения пройдут с 7 по 18 августа. С американской стороны в них примут участие 10 штурмовиков А-10 Thunderbolt, 4 вертолета UH-64 Black Hawk и CH-47, а также 270 военных специалистов Национальной гвардии США, которые в пятницу прибыли на авиабазу Эмари под Таллином. Во время проведения учений в Эстонии также будет находиться штаб ВВС Национальной гвардии штата Мэриленд.

Линда Сингх