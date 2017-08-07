07:43 07 августа

В Эстонии стартуют учения Нацгвардии США

Согласно информации РИА Новости , Главный штаб Сил обороны Эстонии сообщает о запланированном на 7 августа начале совместных учений авиации Национальной гвардии американского штата Мэриленд и эстонских Сил обороны.

Кроме того, ожидается, что будут задействованы размещенный в прибалтийской республике международный батальон НАТО и члены военизированного ополчения "Кайтселиит" ("Союз обороны"). Предполагается, что маневры главным образом состоятся на Центральном полигоне местных вооруженных сил, расположенном у городка Тапа.

В Эстонии стартуют учения Нацгвардии США



Учения пройдут с 7 по 18 августа. С американской стороны в них примут участие 10 штурмовиков А-10 Thunderbolt, 4 вертолета UH-64 Black Hawk и CH-47, а также 270 военных специалистов Национальной гвардии США, которые в пятницу прибыли на авиабазу Эмари под Таллином. Во время проведения учений в Эстонии также будет находиться штаб ВВС Национальной гвардии штата Мэриленд.


На эту же дату запланирована встреча руководителя военного ведомства Эстонии Юри Луйка и главы Национальной гвардии штата Мэриленд генерал-майора США Линды Сингх.


Линда Сингх

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
2

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 8

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Ванёк Сегодня, 04:12
    Насступаать бедтем меттленно, по-тиххоньку.

    Здравствуйте Вам каждому hi
    Ванёк
    1. Logall Сегодня, 04:22
      Цитата: Ванёк
      Насступаать бедтем меттленно, по-тиххоньку.

      Привет Ванёк! Они не прото наступать медленно будут, а только к концу учений явятся!
      Logall
  2. Logall Сегодня, 04:15
    запланирована встреча руководителя военного ведомства Эстонии Юри Луйка и главы Национальной гвардии штата Мэриленд генерал-майора США Линды Сингх.

    Вот это прогиб! Я понимаю, что бравую эстонскую гвардию девчёнка на прочность проверит. Чьё желание то было? Эстонской стороны, что бы не сильно в грязь лицом ударить? Так эта "солдат Джейн" их лица в грязь по саму шею затолкает...
    Logall
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 04:58
    Какова цель учений?...
    Что делает авиация нац.гвардии США у наших границ what

    Ну с прибалтами понятно... их полицейские батальоны как всегда будут заниматься карательными функциями также как это было в ВОВ(на большее они не способны).
    Сборная солянка натовцев в одном батальоне ...пиар-акция.
    Тот же ЛЕХА
  4. pin_code Сегодня, 07:16
    Даже не читая статьи,а причем здесь нацгвардия сша? ее место на территории фша и не далее. А если далее,то это ползучая оккупация какая то...
    pin_code
  5. Гардамир Сегодня, 07:17
    Наверно Амергвардия?
    Гардамир
  6. rotmistr60 Сегодня, 07:23
    Американцы решили и авиацию Нацгвардии обкатать на возможном театре боевых действий. А эстонские штабисты наверное светятся от радости предвкушая как американские штурмовики будут смотреться в эстонском небе на "страх" врагам.
    rotmistr60
  7. лысова Сегодня, 07:37
    А не плохо бы было, добавить им экстрима - походить МРК вдоль берега Раквере с 6-го по 17-ое августа. Ну и может стрельнуть, по летящим целям, в р-не города Гдов ( Россия, внеплановые учения).
    лысова
Картина дня