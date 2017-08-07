В Эстонии стартуют учения Нацгвардии США
Согласно информации РИА Новости , Главный штаб Сил обороны Эстонии сообщает о запланированном на 7 августа начале совместных учений авиации Национальной гвардии американского штата Мэриленд и эстонских Сил обороны.
Кроме того, ожидается, что будут задействованы размещенный в прибалтийской республике международный батальон НАТО и члены военизированного ополчения "Кайтселиит" ("Союз обороны"). Предполагается, что маневры главным образом состоятся на Центральном полигоне местных вооруженных сил, расположенном у городка Тапа.
На эту же дату запланирована встреча руководителя военного ведомства Эстонии Юри Луйка и главы Национальной гвардии штата Мэриленд генерал-майора США Линды Сингх.
Кроме того, ожидается, что будут задействованы размещенный в прибалтийской республике международный батальон НАТО и члены военизированного ополчения "Кайтселиит" ("Союз обороны"). Предполагается, что маневры главным образом состоятся на Центральном полигоне местных вооруженных сил, расположенном у городка Тапа.
Учения пройдут с 7 по 18 августа. С американской стороны в них примут участие 10 штурмовиков А-10 Thunderbolt, 4 вертолета UH-64 Black Hawk и CH-47, а также 270 военных специалистов Национальной гвардии США, которые в пятницу прибыли на авиабазу Эмари под Таллином. Во время проведения учений в Эстонии также будет находиться штаб ВВС Национальной гвардии штата Мэриленд.
На эту же дату запланирована встреча руководителя военного ведомства Эстонии Юри Луйка и главы Национальной гвардии штата Мэриленд генерал-майора США Линды Сингх.
Линда Сингх
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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